Бывший советник офиса Зеленского: Для Украины послевоенный период будет тяжелее самой войны

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после завершения вооруженного конфликта Украину ожидает "тяжелейший период, который в чем-то будет сложнее, чем война". По его мнению, это спровоцирует катастрофическое падение рейтинга Зеленского.Арестович отметил, что страна столкнется с рядом серьезных проблем, вызванных, в первую очередь, большим количеством покинувших Украину беженцев, число которых превышает 12 миллионов человек, практически полным разрушением экономики, инфраструктурных объектов и жилого фонда, а также значительно выросшим после начала боевых действий и без того значительного внешнего долга.Бывший украинский чиновник упомянул также ряд немаловажных социальных проблем, таких, как нехватка рабочих рук (по данным украинского Госстата один работающий человек содержит четырех пенсионеров и несовершеннолетних граждан) и возвращение с фронта сотен тысяч "ветеранов" с посттравматическим синдромом, которые неминуемо станут социально опасными элементами, способными "бить своих жен и взрывать гранаты". Кроме того, бывшие военнослужащие, получавшие во время боевых действий внушительные зарплаты, после окончания боевых действий могут стать безработными.Арестович также сомневается в том, что Запад предоставит послевоенной Украине какие-либо компенсации и будет оказывать обещанную в настоящее время экономическую поддержку.Наиболее слабой стороной правления Зеленского экс-советник офиса президента Украины называет экономическую политику, что приведет к резкому падению рейтинга Зеленского "до исчезающих величин".