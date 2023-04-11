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Бывший советник офиса Зеленского: Для Украины послевоенный период будет тяжелее самой войны

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Бывший советник офиса Зеленского: Для Украины послевоенный период будет тяжелее самой войны

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после завершения вооруженного конфликта Украину ожидает "тяжелейший период, который в чем-то будет сложнее, чем война". По его мнению, это спровоцирует катастрофическое падение рейтинга Зеленского.


Арестович отметил, что страна столкнется с рядом серьезных проблем, вызванных, в первую очередь, большим количеством покинувших Украину беженцев, число которых превышает 12 миллионов человек, практически полным разрушением экономики, инфраструктурных объектов и жилого фонда, а также значительно выросшим после начала боевых действий и без того значительного внешнего долга.

Бывший украинский чиновник упомянул также ряд немаловажных социальных проблем, таких, как нехватка рабочих рук (по данным украинского Госстата один работающий человек содержит четырех пенсионеров и несовершеннолетних граждан) и возвращение с фронта сотен тысяч "ветеранов" с посттравматическим синдромом, которые неминуемо станут социально опасными элементами, способными "бить своих жен и взрывать гранаты". Кроме того, бывшие военнослужащие, получавшие во время боевых действий внушительные зарплаты, после окончания боевых действий могут стать безработными.

Арестович также сомневается в том, что Запад предоставит послевоенной Украине какие-либо компенсации и будет оказывать обещанную в настоящее время экономическую поддержку.

Наиболее слабой стороной правления Зеленского экс-советник офиса президента Украины называет экономическую политику, что приведет к резкому падению рейтинга Зеленского "до исчезающих величин".
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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28 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 13:36
    +6
    Это ещё Люсенька нарисовала оптимистичный сценарий. Реальность будет гораздо страшней.
    Едва ли Украине придется выплачивать долги. Умерла, так умерла.
    С рабочими руками будет полный швах. Одни бабы останутся.
    Если Россия захватит всю Украину, то может ещё подымутся когда-нибудь за наш счёт. А если нет, то после 100% украинизации будет 100% ополячивание: украинецяку на гиляку. am
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:40
      +5
      Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после завершения вооруженного конфликта Украину ожидает "тяжелейший период, который в чем-то будет сложнее, чем война". По его мнению, это спровоцирует катастрофическое падение рейтинга Зеленского.

      Люся Арестович почему-то всё ещё надеется, что Зеленский со своим Укрорейхом именно всё-таки выиграет у России прокси-войну США с Россией?!

      Как говорится.«Надежды юношей питают, Отраду старцам подают», Но все же постепенно тают. ..
      1. Sly
        Sly Сегодня, 13:44
        +1
        Цитата: Татьяна
        Люся Арестович надеется что Зеленский со своим Укрорейхом именно выиграет у России прокси-войну США с Россией?!
        Ну-ну!

        Ну что вы - он же не дур ак . Просто продолжает пропагондировать , обнадеживая слушателей hi
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:50
          +1
          Цитата: Sly
          Ну что вы - он же не . Просто продолжает пропагондировать , обнадеживая слушателей

          Да я понимаю, что Люся Арестович - это просто пропагандон несчастный! yes
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:48
        0
        Цитата: Татьяна
        Зеленский со своим Укрорейхом именно выиграет у России

        Ага... И в землю закопал и надпись написал. В какой палате у нас Наполеон?(с)
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:49
      -2
      Цитата: Бородач
      Если Россия захватит всю Украину, то может ещё подымутся когда-нибудь за наш счёт. А если нет,

      то какой либо международный суд постановит России выплачивать украинские убытки.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:49
        0
        Постановления всех этих судов, как показывает практика, необязательны к исполнению. А до чего могли дотянуться загребущие рученьки запада, уже сделано
    3. Маз
      Маз Сегодня, 13:49
      +4
      Будет партизанская война, терракты во всех вариантах, похуже чем в израиле. И придется помогать. Молодых жалко. Вот спину вылечу, да полечу назад. Опыт не пропьешь. Не, без нас не обойдется. Они думают всем миром навалятся и победят, ничо, нас тоже много. И за Отечество обижаться, ох как надоело.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 14:10
      0
      Арестович заявил, что после завершения вооруженного конфликта Украину ожидает "тяжелейший период....

      В чем-то согласен, Ломать- не строить, если только останется понятие украина.
    5. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:25
      +1
      Ну что вы такое говорите! Всё наоборот будет прекрасно у них! Запад добрый -все долги украине простит! Заставит Россию платить ей контрибуцию, подарит ей замороженные российские ЗВР, заставит бесплатно поставлять ей газ, восстановит энергосистему! -Дуракам не докажешь, что они расходный материал, и что единственный смысл их существования с точки зрения Запада -это гадить России, а если гадить уже не надо будет, то и они никому нужны не будут, а остатки их территории и инфраструктуры передадут кому надо и их самих не спросят! На этом проект "бандера и ко" закроют и откроют новый проект "речь посполита 2"
  2. Mizerbal
    Mizerbal Сегодня, 13:39
    -3
    За все приходится расплачиваться. Украинский народ и сейчас платит горькую плату за сопротивление. Мы, Россияне, тоже оплатим в экономическом СВО
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:51
      -1
      Цитата: Mizerbal
      За все приходится расплачиваться. Украинский народ и сейчас платит горькую плату за сопротивление. Мы, Россияне, тоже оплатим в экономическом СВО

      Вы имеете в виду укронацистский народ? Кумиры еврофашистов Гитлер и Бандера уже заждались в аду своих последователей. am И русский Вагнер очень помогает укронацистам переселяться к Бандере. am
  3. monetam
    monetam Сегодня, 13:39
    0
    Не устаю удивляться тому, с какой охотой информационная служба сайта знакомит читателей с откровенно провокационными или пропагандистскими речами противника.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:46
      +1
      Цитата: monetam
      Не устаю удивляться тому, с какой охотой информационная служба сайта знакомит читателей с откровенно провокационными или пропагандистскими речами противника.

      Алексей Арестович заявил, что после завершения вооруженного конфликта Украину ожидает "тяжелейший период, который в чем-то будет сложнее, чем война".
      Ну что провокационными это точно. Ибо то о чём он сказал будет без сомнения, а вот будет ли это именно в украине я сомневаюсь. Скорее это будет частично в Польше, частично у нас. А вот украины скорее всего не будет.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 13:59
        +1
        Я вообще сомневаюсь, что после войны будет УКРАИНА, как таковая.
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:41
    +2
    Арестович хоть и враг,но не . Вполне здраво говорит. У нас тоже будет не сахар.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 13:42
    +3
    Ну они рассчитывают победить.Это главное.И "банкет"за счет России,контрибуций и репараций+бесплатный газ на долгие года...О другом там власть и не помышляет.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:52
      +2
      С таким подходом - игра в Казино выглядит, как работа с зарплатой и гарантией здоровья и жизни.
  6. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 13:43
    0
    Оптимисты однако.. или я ,чего незнаю.
  7. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:45
    +2
    ожидание смерти хуже самой смерти.. я так прочитал)
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 13:48
    +2
    К окончанию этой СВО у Украины будет столько долгов, что смысла в сохранении суверенитета у этой страны просто не будет...
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:50
    0
    Мне вообще интересно- а 404 кто то думает про мирный период жизни и что и как будут делать жители?
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:54
    +1
    Ну насчёт долгов, он может не беспокоится, нет тела (Украины) - нет дела (долгов), конечно есть вариант, когда к ним (к каждому персонально) придут придут ТЁ у кого они просили денеги заберут всё, что они награбили - в счёт погашения кредитов.
    Бегите, холатые, в Канаду, там ваш дом.
  11. Luminman
    Luminman Сегодня, 13:56
    +1
    Одно знаю точно - скакать после войны уже не будет никто... wink
  12. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:10
    0
    только один вопрос к Люсеньке, а кто сказал что окраина после войны будет существовать?
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:27
    +1
    Они уже и забыли какая это спокойная жизнь. И чего им не хватало? Доскакались. Теперь не скоро на украине просто элементарное спокойствие будет. Если от Украины что то к тому времени,еще, останется. Кроме того,еще и долги отдавать,прийдется. И не одному поколкнию. А экономики почти,нет.
  14. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:41
    +1
    He's a whore looking for another pimp
    Maybe an open application to NATO
    Or United Nations? Or the next Ukrainian president...
  15. isv000
    isv000 Сегодня, 14:48
    +1
    Для Украины послевоенный период будет тяжелее самой войны

    belay Для какой такой украины?! Нету такой! И не будет никогда!