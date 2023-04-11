Пресс-секретарь президента прокомментировал предложение банкира Костина о новом этапе приватизации в России

Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают идею главы ВТБ Андрея Костина о проведении в России нового этапа приватизации и существенного повышения планки госдолга.
Дмитрий Песков, отвечая на этот вопрос, заявил о том, что сама по себе «точка зрения» Андрея Костина «является интересной», однако поспешил добавить:
В Кремле идея перезапуска процесса приватизации в России не обсуждается.
При этом пресс-секретарь президента указал на то, что в современных условиях свои варианты развития экономики страны, существенного повышения темпов экономического роста обсуждают и предлагают самые разные эксперты, экономисты, включая и представителей банковской сферы.
Нужно отметить, что предложения Андрея Костина начать новый этап приватизации, который, по его словам, будет «прозрачным», вызвали, мягко говоря, неодобрительную реакцию среди рядовых граждан. Россияне небезосновательно задаются вопросом о том, какие гарантии может дать государство и крупный бизнес в отношении того, что новый виток приватизации госактивов действительно будет прозрачным и не повторит предыдущих «проколов».
Также граждан интересует вопрос следующего характера: если представители крупного бизнеса, заявляют, что «деньги в стране есть», то почему бы не создать условия для инвестиций без необходимости в очередной раз продавать всё в частные руки при учёте того, что такая продажа может быть осуществлена по заниженным ценам.
Возможно, россияне бы и не задавали таких вопросов, если бы предыдущие варианты приватизации показали свою полную эффективность и состоятельность с точки зрения интересов государства и народа.