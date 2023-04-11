Пресс-секретарь президента прокомментировал предложение банкира Костина о новом этапе приватизации в России

В Кремле идея перезапуска процесса приватизации в России не обсуждается.

Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают идею главы ВТБ Андрея Костина о проведении в России нового этапа приватизации и существенного повышения планки госдолга.Дмитрий Песков, отвечая на этот вопрос, заявил о том, что сама по себе «точка зрения» Андрея Костина «является интересной», однако поспешил добавить:При этом пресс-секретарь президента указал на то, что в современных условиях свои варианты развития экономики страны, существенного повышения темпов экономического роста обсуждают и предлагают самые разные эксперты, экономисты, включая и представителей банковской сферы.Нужно отметить, что предложения Андрея Костина начать новый этап приватизации, который, по его словам, будет «прозрачным», вызвали, мягко говоря, неодобрительную реакцию среди рядовых граждан. Россияне небезосновательно задаются вопросом о том, какие гарантии может дать государство и крупный бизнес в отношении того, что новый виток приватизации госактивов действительно будет прозрачным и не повторит предыдущих «проколов».Также граждан интересует вопрос следующего характера: если представители крупного бизнеса, заявляют, что «деньги в стране есть», то почему бы не создать условия для инвестиций без необходимости в очередной раз продавать всё в частные руки при учёте того, что такая продажа может быть осуществлена по заниженным ценам.Возможно, россияне бы и не задавали таких вопросов, если бы предыдущие варианты приватизации показали свою полную эффективность и состоятельность с точки зрения интересов государства и народа.