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Пресс-секретарь президента прокомментировал предложение банкира Костина о новом этапе приватизации в России

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Пресс-секретарь президента прокомментировал предложение банкира Костина о новом этапе приватизации в России

Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают идею главы ВТБ Андрея Костина о проведении в России нового этапа приватизации и существенного повышения планки госдолга.


Дмитрий Песков, отвечая на этот вопрос, заявил о том, что сама по себе «точка зрения» Андрея Костина «является интересной», однако поспешил добавить:

В Кремле идея перезапуска процесса приватизации в России не обсуждается.

При этом пресс-секретарь президента указал на то, что в современных условиях свои варианты развития экономики страны, существенного повышения темпов экономического роста обсуждают и предлагают самые разные эксперты, экономисты, включая и представителей банковской сферы.

Нужно отметить, что предложения Андрея Костина начать новый этап приватизации, который, по его словам, будет «прозрачным», вызвали, мягко говоря, неодобрительную реакцию среди рядовых граждан. Россияне небезосновательно задаются вопросом о том, какие гарантии может дать государство и крупный бизнес в отношении того, что новый виток приватизации госактивов действительно будет прозрачным и не повторит предыдущих «проколов».

Также граждан интересует вопрос следующего характера: если представители крупного бизнеса, заявляют, что «деньги в стране есть», то почему бы не создать условия для инвестиций без необходимости в очередной раз продавать всё в частные руки при учёте того, что такая продажа может быть осуществлена по заниженным ценам.

Возможно, россияне бы и не задавали таких вопросов, если бы предыдущие варианты приватизации показали свою полную эффективность и состоятельность с точки зрения интересов государства и народа.
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51 комментарий
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:54
    +4
    президент на это не пойдет, хотя видимо группа либеральных олигархов пытается продавить свои идеи (аппетиты)
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:57
      +6
      Мало одной приватизации и ее итогов?!
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:58
        +10
        Мало одной приватизации и ее итогов?!
        Это будет уже не приватизация а самоликвидация.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:31
          +4
          Цитата: Trapp1st
          Мало одной приватизации и ее итогов?!
          Это будет уже не приватизация а самоликвидация.
          Абсолютно согласна с Вами! А именно.

          Например. Три дня назад стало известно, что в России был продан еще один РОССИЙСКИЙ ОБОРОННЫЙ ЗАВОД ЧАСТНЫМ лицам по ЗАНИЖЕННОЙ цене. А именно.

          Один из многочисленных ОБАНКРОТИВШИХСЯ ОБОРОННЫХ заводов России - «258 ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего» в Батайске, входит в структуру Минобороны. Недавно его купила местная организация ООО «Донавтозапчасть». Сведения об этом появились в федеральной картотеке сведений о банкротстве.
          В собственность «Донавтозапчасти» перешли административные и производственные помещения, земельный участок площадью 10,7 га, 43 объекта недвижимости, более сотни единиц оборудования, пять транспортных средств, и ряд других активов разорившегося завода.

          Стоимость покупки после длительного поиска покупателя составила 91 млн рублей, при том что изначально завод был выставлен на торги за 220 млн рублей.
          Организация-покупатель ООО «Донавтозапчасть» занимается торговлей запчастями. Учредители Лукьянченко Александр Александрович и Гаджиев Сафар Магамед Оглы.
          Гражданство новых владельцев оборонного завода в открытых источниках не указывается.

          ИТОГО, Остается только гадать, что это - тихие «девяностые» как способ приХватизировать крупные суммы денег, или же полнейшая неспособность российского менеджмента хоть как-то управлять российской экономикой?
          Похоже, что это и то, и другое, вместе взятое!

          См. подробно - https://dzen.ru/a/ZDFiZLKD3l-d_7vB
      2. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 14:09
        +16
        Цитата: Mitos
        Мало одной приватизации и ее итогов?!

        Вообще-то народ во время СВО ждёт совсем другого, скорее национализации незаконно приватизированных стратегически важных для страны отраслей и производственных комплексов.
        Весь опыт тридцати лет развеял миф о том, что частная собственность эффективнее государственной. Свою эффективность они показали только в общепите, пищепроме, туриндустрии и прочем. Да и то, кризисы без поддержки государства не преодолеваются.
        1. Alexej
          Alexej Сегодня, 14:21
          +5
          Цитата: Сарбоз
          Весь опыт тридцати лет развеял миф о том, что частная собственность эффективнее государственной.

          Ну это смотря для кого. Вот к примеру собственники крупных кампаний не согласятся с подобным утверждением, даже если эти самые кампании и предприятия разорились, ведь сами собственники денег поимели столько, сколько и не снилось. По этому они и дальше будут гнуть свою линию.
        2. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 15:00
          0
          Частная собственность и фирма эѳективна до среднего уровня,локалая семейная фирма на городке деревне и т.д. Это позволяет быстро успевать за модой так сказать. Но как только фирма стала крупной в маштабах страны то это уже госпланирование и стратегически важный бизнес часто и власть над руководством страны тоже. В этом и проблемма,как поделить честно власть денег и госинтересы страны, а то они частенько могут несовпадать. И тут или американский вариант лоббистов от каждой фирмы в правительстве или придумать чтото более справедливое.
      3. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:11
        +2
        Только одно на ум пришло ""все украдено до нас"".....
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:59
      +4
      Вы точно уверены в решении президента?По моему,президент и сам как то не уверен..
    3. ISKANDER_61
      ISKANDER_61 Сегодня, 14:09
      +3
      Он этим только и занимается как стал президентом.
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:11
      +6
      Похоже - это просто озвучивание условий олигархов, при которых они даже не поддерживать - согласны быть нейтральными в нонешних раскладах.. Типа - нас из-за тебя не хило на Западе обобрали, так что - надо бы компенсировать.. А то..
    5. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:15
      +5
      Цитата: палестинец
      президент на это не пойдет, хотя видимо группа либеральных олигархов пытается продавить свои идеи (аппетиты)

      Вы серьезно?
      Президент поднял пенсионный возраст для народа до 65 лет...так что никакой гарантии нет что и в этом вопросе президент будет честен с народом. hi
      Президент просто прощупывает настроение народа перед выборами...
      нас ждут еще немало сюрпризов в ближайшее время.
      Песков всего лишь тень ВВП...без его ведома он самодеятельность проявлять не будет.
    6. Венд
      Венд Сегодня, 14:19
      +4
      Цитата: палестинец
      президент на это не пойдет, хотя видимо группа либеральных олигархов пытается продавить свои идеи (аппетиты)

      Видно лавры Чубайса спать не дают laughing laughing Хватит с нас приватизаций. Национализация в пользу государства это идея интересней. wink
    7. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:20
      +1
      Песков в слух сказал : Точка зрения Андрея Костина может быть интересной!? А просебя подумал : Лаврентий Павлович за такой ответ похвалил бы. lol
    8. ort
      ort Сегодня, 14:31
      +1
      Цитата: палестинец
      президент на это не пойдет, хотя видимо группа либеральных олигархов пытается продавить свои идеи (аппетиты)

      Димон говорил, что наоборот "денег нет...".
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:55
    -1
    Песков смекалистый парень. быстро переобувается.
  3. Alex66
    Alex66 Сегодня, 13:56
    +12
    В Кремле идея перезапуска процесса приватизации в России не обсуждается.
    Путин то же когда то отрицал необходимость повышения пенсионного возраста.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:14
      +7
      Он и сидение больше двух сроков когда-то отрицал.. Вообще - если припомнить всё его враньё за четверть века, форума не хватит..
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:56
    +2
    На подобные заявления надо хранить глубокое молчание.А то комментарии Пескова сразу наводят на мысль-в Кремле прислушались.Даже при том,каким бы ни был комментарий Пескова yes
  5. 9PA
    9PA Сегодня, 14:01
    0
    Письков лучше бы автомат в руки взял и показал как настоящие мужчины сражаются
    1. marswell
      marswell Сегодня, 14:22
      -3
      Из окопа на передовой под пулями пишете?
      1. notingem
        notingem Сегодня, 14:58
        0
        Нет из хлеборезки ГенШтаба на Фрунзенской
        1. notingem
          notingem Сегодня, 15:01
          0
          А Костину и Пескову действительно надо проветриться в окопах
  6. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 14:03
    +1
    Как-то забавно звучит этот лозунг: приватизируй приватизированное! Жарю семечки.
  7. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 14:04
    +4
    Наглость второе счастье.Мало одного прихватизационного грабежа и нищеты 90% населения.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:04
    +13
    Было когда-то станкостроение, приватизировали и нет его больше. Было худо-бедно производство радиокомпонентов - приватизировали и теперь с трудом пытаемся хотя бы восстановить утраченное. Из всего что только смогли сохранить и даже развить это только отрасли связанные с сырьём. Даже приснопамятный чубайс, настолько "развил" нанотехнологии, что понадобятся годы, пока с помощью микроскопа найдут те нанопроизводства, которые он обещал. Теперь барыги требуют ещё что нибудь материальное, чтобы потом распродать и обеспечить своё комфортное проживание.
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:09
    -1
    Предложение о приватизации, звучит как идея разбить устойчивость страны перед её глобальным укреплением.
  10. loha
    loha Сегодня, 14:09
    +2
    Президент эти вопросы и не решает, для этого есть законодательная власть, но мечта превратить Россию в хреновое подобие сша у кого-то ни как не пройдет
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:10
    +2
    Рыночная стоимость госактивов сейчас минимальная,с началом СВО.Государство на это не пойдёт!Правительство это в 2014 году проходило.Отменив аукционы по приватизации.Тут прикол в западных СМИ вылазит.Оказывается что наши деньги почти все в ценных бумагах,но они не говорят в каких.Если Российских бумагах
    которые свободно торговались на западных биржах,то после ареста этих бумаг на руках у запада мукалатура по цене бумаги.А денюжки уже давно тютю ,в России.Поэтому у запада такие стенания,типа законов таких у них нету о конфискации.Были бы деньги наликом на счетах в Банках,уже бы давно на эти деньги вооружали Украину,300 млрд это много даже для Зе.Тогда объясняется что баланс ЗРВ ЦБ не изменился после февраля 22 года.
    1. dimbasic
      dimbasic Сегодня, 14:21
      +1
      безналичную инвалюту нельзя вывести за пределы страны-эмитента той самой валюты
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:34
        +1
        Если коментарий ко мне,Запад спокойно сидел и занимался спекуляции на Московской бирже до февраля 2022 г,то же самое мы делали на их биржах.А вот после февраля 22 года не мы превратили эти бумаги в макулатуру.
  12. Практик23354df
    Практик23354df Сегодня, 14:11
    +4
    Никак не нажрутся! Сволочи олигархические.
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:12
    +5
    Странно...
    В данной ситуации... Кремлю... было бы уместнее обсуждать национализацию незаконно приватизированного ранее.
  14. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:13
    +3
    Зато Песков заверил, что Мавзолей опять задрапируют. Гражданская война продолжается.
  15. rusich
    rusich Сегодня, 14:15
    +3
    Это что, новый рыжий Чубайс нарисовался. Хватит уже прихватизаций. Или Костину мало уже ВТБ
  16. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:16
    +4
    Чекист Костин поспособствовал распаду СССР, а теперь хочет того же для России ?
    Опять заговорил о прихватизации, точнее, о дальнейшем грабеже России.
    Вообщем,
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:26
      +2
      Цитата: 16112014nk
      Чекист Костин

      Он бывший работник МИДа и шпекулянт.
  17. Million
    Million Сегодня, 14:17
    +2
    Странная ситуация в России: властям никто не верит!
  18. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 14:19
    +3
    у втб убытки 600 ярдов. костин ищет новые возможности подзаработать?
  19. ort
    ort Сегодня, 14:23
    +2
    Прямо в точку ! Если "деньги есть", то и давайте работайте, создавайте новые мощности, нанимайте работников, обучайте специалистов, развивайте соц- сферу, детсады, школы, больницы. Чтоб не было "как во Франции"... А то Димон говорил обратное, что "денег нет".... и кому верить ? Или у них одновременно и так и наоборот ?
  20. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:23
    +4
    Вы можете в меня чем нибудь кинуть, но я скажу что президент у нас видимо номинальная фигура и патритиоческий фасад ни более чем. Он вообще имеет хоть какую то власть и самое главное желание ею воспользоваться? Такое ощущение что страна захвачена врагами и либералами на всех уровнях государственного аппарата. Докатились на втором году войны за существование вместо расстрелов и госуправления промышленностью они выкатывают идею приватизации....без слов от одни эмоции.
  21. Сергей Дроздов
    Сергей Дроздов Сегодня, 14:24
    +1
    "предыдущие варианты приватизации показали свою полную эффективность и состоятельность с точки зрения интересов государства и народа" – ты откуда, товарищ автор свалился?
  22. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:24
    +1
    самое сладкое слово, не «мёд», «сахар», «патока»
    Самое сладкое слово - ХАЛЯВА
  23. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 14:26
    +4
    Почему еффективние и инициативние у которих есть кучу денег не инвестируют в економику?
    И если у них много денег и не инвестируют что происходит с етих денег?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:38
      +1
      Цитата: Костадинов
      что происходит с етих денег?

      Можно построить дворец из мрамора и триста танцовщиц.
  24. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 14:27
    +5
    Да всем им плевать на народ. Просто они рылом водят, что еще не разворованно? И, что ещё можно растащить, прежде уварованное уже переварили, срочно нужно добавка. Развивать и зарабатывать эти паразиты не умеют, а только растащить, разграбить, распродать, вывести за бугор. Вот все. Эти гиены себя с Россией вообще не отождествляют, для них это кормушка, которую можно и рылом перевернуть.
  25. Сергей28
    Сергей28 Сегодня, 14:33
    0
    А не пора ли к ростовщикам и спекулянтам, типа костина, начинать применять новые положения уголовного законодательства? С такими "кадрами" и врагов не надо.
  26. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 14:39
    0
    Цитата: Хорон
    Из всего что только смогли сохранить и даже развить это только отрасли связанные с сырьём.

    Да фиг вам, индейская хижина! Геологоразведка почти на нуле, работают на старых, еще при СССР разведанных запасах. Оборудование в основном импортное, наше забросили. А ведь когда я в институте учился, мы с гордостью про Кольскую сверхглубокую читали, никто такие скважины не умел бурить.
  27. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:40
    0
    То, что Песков иногда "пургу несет", мы уже знаем. Хотелось бы услышать мнение самого Гаранта. А возможно не только мнение, но и некоторые конкретные действия.
  28. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:42
    +1
    Ну, по большому счету, если и решат провести очередную прихватизацию, то нас точно никто спрашивать не будет. Но проведут ее, конечно по нашей просьбе.
  29. alovrov
    alovrov Сегодня, 14:57
    0
    Может армию приватизировать? Будет Западный ЧВК, Южный ЧВК, ДвЧВК и т.д. Вместо командира полка - полкменеджер...