Военное обозрение
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В пресс-службе президента России прокомментировали введение электронных повесток для военнообязанных

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В пресс-службе президента России прокомментировали введение электронных повесток для военнообязанных

В Российской Федерации необходимо цифровизировать систему воинского учета граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.


Как отметил руководитель пресс-службы главы российского государства, необходимость цифровизации системы воинского учета в стране обусловлена потребностями времени. Система воинского учета должна стать понятной, быстрой, информативной, отметил Песков.

В настоящее время, отметил пресс-секретарь президента, обсуждаются изменения о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Но данные изменения не связаны с мобилизацией в армию.

Пресс-секретарь главы государства призвал российских граждан «набраться терпения» по вопросу единого реестра военнообязанных. Он пообещал, что все вопросы рано или поздно решит российский парламент. При этом в администрации президента уверены, что обсуждение изменения формы учета военнообязанных не приведет к новой волне эмиграции из России.

Напомним, что ранее руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов рассказал о перспективах введения в Российской Федерации новой системы учета военнообязанных граждан. По его словам, уклонистам запретят совершать сделки с недвижимостью, брать кредиты и выезжать за пределы страны.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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26 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:24
    +4
    Какие бравые воины на фото, все в броне и хорошем обмундировании и какие мобилизованные, как голодранцы. Об этом они сначала бы подумали.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:28
      +6
      Он пообещал, что все вопросы рано или поздно решит российский парламент. - Вот это то и пугает больше всего, вот если бы Пригожин это решал, я бы доверился. А вот депутаты госдумы меня не радуют.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:44
        +2
        Цитата: Маз
        вот если бы Пригожин это решал, я бы доверился.

        А он же Вор и Сиделец?
        А может Гиркину доверитесь?
        Как же быстро меняется общественное мнение.
        Пригожин каждый вложенный в Вас рубль заставит отработать дважды, Вас это не пугает?
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:03
          0
          Да вопрос ещё и в том, что и проблемы со снабжением, обмундированием можно решить, с разграничении полномочий принимающих участие в СВО министерств, организаций. Но основной вопрос - СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Когда условные Ильюши Медведевы, три сына условного Соловьева будут не только наслаждаться жизнью, но и личным примером покажут как надо Родину любить и защищать. А не только когда их папы будут нам рассказывать как сын простой семьи должен это делать.
          Не будет этого - все остальные усилия уйдут в пустоту.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:42
      +1
      Цитата: Alien From
      Какие бравые воины на фото, все в броне и хорошем обмундировании и какие мобилизованные, как голодранцы.

      Не надоело "сказки" рассказывать?
      Ага, в лаптях и зипунах воюют...
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:48
      -1
      1)ещё вопрос :там контрактники или мобики, после месячной переподготовки? Контрактники, тоже, не сразу становятся такими.
      2) тут была оценка, наших солдат, экс начальника Генштаба Словакии. Он положительно оценил : подготовку и внешний вид мобиков
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:50
        +1
        Цитата: vladcub
        :там контрактники или мобики,

        А там это ГДЕ?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:27
    +4
    Похоже скоро уклонистам станет плохо во всех смыслах.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:29
      +3
      В том и речь.Ситвация складывается так,что без мобилизации,очередной,не обойтись.Для этого и вводится .Все верно.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:36
        +9
        Может - для начала надо сделать так, чтобы народ понимал - за что и как он должен воевать? Тогда и уклонистов отлавливать дикими способами не надо будет. Эвон - в ВОВ в военкоматы очереди стояли, люди порой сами на фронт сбегали. А так - над шумерами ржём, как они в армию в кафешках и метро отлавливают, а сами - какие-то запредельно непонятные никому законы на ту же тему принимаем?
        1. ДушаРоссии87
          ДушаРоссии87 Сегодня, 14:45
          +5
          Бытовой патриотизм в стране ниже плинтуса, руку к такому жалкому положению ни мало приложила сама власть. Сначала взращивали поколение потребителей и рвачей, а потом с круглыми глазами удивляются почему по щелчку народ не побежал в военкоматы помирать за олигархов. Кто бы мог подумать!
        2. kenig1
          kenig1 Сегодня, 14:55
          +1
          Эвон - в ВОВ в военкоматы очереди стояли, люди порой сами на фронт сбегали
          В время ВОВ было более 2 млн. уклонистов. Отлавливают дикими способами уклонистов в какой стране? Се
        3. drone-expert
          drone-expert Сегодня, 15:04
          0
          Ситуация складывается так, что ещё одна мобилизация серьезно повредит рейтингу власти и перед выборами. Поэтому будут морозить конфликт, что видно и по масштабной стратегической обороне. Правда если все же украинцы смогут углубится в сеть крепостей Суровикина, то мобилизацию могут и сделать.

          Правда я думаю, что более реалистичный вариант, когда возьмут паузу и произведут десятки тысяч единиц техники и потом мобилизуют до 1 миллиона человек, чтобы выйграть конфликт.

          Арестович прав. Сейчас вроде Первой Чеченской, но выиграл компан в Чечне Путин со второй попытки
    2. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 14:44
      0
      А вы чего не на передовой, а в интернете сидите? И только не нужно мне заливать, а вот как только призовут так пойду. Родина в опасности, вперед добровольцем.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:31
    +8
    «набраться терпения»

    Видели мы уже всё это. Сначала - наберитесь терпения, потом - отнеситесь с пониманием..
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:34
    +1
    Идея то хорошая, но пока то, как объяснили её принцип работы, выглядит криво-косо.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:42
      +3
      но пока то, как объяснили её принцип работы, выглядит криво-косо.

      Тут как раз всё ясно и понятно: Грядёт новая волна мобилизации и власть имущие заранее подстраховываются отрезая пути отхода для "уклонистов". Дальше будет закон о максимальном наказание за игнор повестки (ну так лет 8-10).
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:36
    +1
    Подобно старой цирковой лошади ,логика происходящего у нас всегда катается по кругу лучше всего..
  6. cadaver
    cadaver Сегодня, 14:40
    +3
    Фактически нам начинают закрывать границы. Поражение в правах без военного положения. Конституцию можно выкинуть.
    Выезд будет закрыт с момента "вручения" электронной повестки. "Вручением" будет считаться отправка письма в Госуслугах, либо просто появление повестки в едином реестре.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 14:47
      +1
      2023 год на дворе, вы еще вспоминаете про конституцию???
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: cadaver
      Фактически нам начинают закрывать границы.

      И это говорит человек с румынским флагом на аватарке... Бедные граждане Румынии...)))
      Цитата: cadaver
      Поражение в правах без военного положения.

      А запрет на выезд злостным неплательщикам алиментов и должникам, Вы как оцениваете?
      Цитата: cadaver
      Выезд будет закрыт с момента "вручения" электронной повестки. "Вручением" будет считаться отправка письма в Госуслугах, либо просто появление повестки в едином реестре.

      Точно такие же действия со штрафами за те же нарушения ПДД как то уже ни кого не удивляют, а наоборот мобилизуют не нарушать и контролировать...
      И что?
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:45
    0
    Вот что значит бежать впереди паровоза, один "булькнул", другой объясняет, то чего еще нет и не понятно в каком виде будет.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:45
    +1
    В Российской Федерации необходимо цифровизировать систему воинского учета граждан.

    Может для начала цифровизируем уровень доверия или недоверия чиновников и депутатов? Если набрал негатив от электората, то внедрённый чип будет давать электрический разряд, ну а если люди будут довольны, то это будет проявляться увеличением зарплаты. Только судя по всему электрошок будет присутствовать чаще в их жизни, хотя...
    Подозреваю, что такого чипирования и такой цифровизации наши "болельщики за народ" никогда провести не позволят. wassat
  9. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 14:46
    +1
    Интересно на какие такие барыши мы будем экипировать такой массив народа?
    Снаряжения нормального нет ( Только волонтёрские подачки)
    Аптечек тоже ( Нефопам форевэ , зато дружно накатаем донос на военного медика)
    Техника......ну Т-62 и мотолыгу обсудили все кому не лень
    Финансы : Космическая сумма рублей потраченная за последние 10 лет военного строительства испарилась на ровном месте.
    Президентские выборы....... А вот тут загвоздка, ВГК может зассать проводить всероссийский шухер опасаясь гнева народа на будущий предвыборный год (Хотя и ему и всей его дружной команде заварившей весь этот континентальный бардак уже давно пора на пенсию, сунулись в колючки да без штанов......позорище )
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:59
      -1
      Цитата: Комиссар_Вольф
      Снаряжения нормального нет ( Только волонтёрские подачки)
      да, да... ла.пти вязать на уроках труда в школах будут
      Цитата: Комиссар_Вольф
      Аптечек тоже

      ??????Вы как то уже на год от жизни отстали
      Цитата: Комиссар_Вольф
      Техника......ну Т-62 и мотолыгу обсудили все кому не лень

      Ну конечно Т-90М и БМП-3м обсуждать же не так интересно, а их в войска поступает значительно больше
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:02
    0
    Цитата: Alien From
    Какие бравые воины на фото, все в броне и хорошем обмундировании и какие мобилизованные, как голодранцы. Об этом они сначала бы подумали.

    А вы их точно видели? Или лишь бы фейки распускать? Я почти каждый день вижу. Понятно, что они не при параде. Так что с ними не так?