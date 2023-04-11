В пресс-службе президента России прокомментировали введение электронных повесток для военнообязанных

В Российской Федерации необходимо цифровизировать систему воинского учета граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.Как отметил руководитель пресс-службы главы российского государства, необходимость цифровизации системы воинского учета в стране обусловлена потребностями времени. Система воинского учета должна стать понятной, быстрой, информативной, отметил Песков.В настоящее время, отметил пресс-секретарь президента, обсуждаются изменения о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Но данные изменения не связаны с мобилизацией в армию.Пресс-секретарь главы государства призвал российских граждан «набраться терпения» по вопросу единого реестра военнообязанных. Он пообещал, что все вопросы рано или поздно решит российский парламент. При этом в администрации президента уверены, что обсуждение изменения формы учета военнообязанных не приведет к новой волне эмиграции из России.Напомним, что ранее руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов рассказал о перспективах введения в Российской Федерации новой системы учета военнообязанных граждан. По его словам, уклонистам запретят совершать сделки с недвижимостью, брать кредиты и выезжать за пределы страны.