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Минобороны РФ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке ВДВ теснят противника в Артёмовске

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Минобороны РФ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке ВДВ теснят противника в Артёмовске

Группировка «Запад» на Купянском направлении силами авиации и артиллерии наносила сегодня удары по украинским позициям в окрестностях Кисловки и Синьковки в Харьковской области. В результате было ликвидировано более 30 военнослужащих противника, две автомашины, три танка и польская самоходная артустановка Krab.


Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Сводку озвучивал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Ямполовка под Красным Лиманом (ДНР) действия наших войск привели ВСУ к потерям в живой силе и технике. Было уничтожено около 90 украинских военных.

Из всех участков фронта самым «горячим» является Донецкий. Там штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке подразделений ВДВ России, действующих на флангах, теснят противника в Артемовске (украинское название – Бахмут). Они продолжают очищать центр города от боевиков ВСУ, которые вынуждены с боями отступать к западным окраинам. Наступление российских сил в Артемовске и его окрестностях также поддерживают артиллеристы и летчики.


Украинская армия несет большие потери в технике и особенно в живой силе. Только за минувшие сутки потери личного состава противника превысили 450 человек.

Указывается на уничтожение до 10 украинских военнослужащих в ходе огневого поражения на Херсонском направлении. Подбиты два армейских автомобиля, две САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30 и установка «Град».

Генерал Конашенков:

В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Очеретино Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 14:46
    -1
    В этой статье не упомянули о насильно мобилизованных и не обученных слабо вооружённых тербатах всук. Даже странно.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: частное лицо
      В этой статье не упомянули о насильно мобилизованных

      Да любое Государство это насилие над личностью...
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:52
      +1
      Я мало осведомлен о действиях ВС РФ в Бахмуте (Артемовск) — не видел их там, — глава ЧВК «Вагнер» Пригожин Е.В.

      Сводка за 11.04.2023 г.
      Вот ЭТО Сводка, а у Конашенкова - бухгалтерия.
  2. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 14:47
    +1
    видимо терки между МО и чвк Вагнер потихоньку решаются это хорошо у Варнеров есть чему поучится я думаю