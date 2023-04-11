Минобороны РФ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке ВДВ теснят противника в Артёмовске

Группировка «Запад» на Купянском направлении силами авиации и артиллерии наносила сегодня удары по украинским позициям в окрестностях Кисловки и Синьковки в Харьковской области. В результате было ликвидировано более 30 военнослужащих противника, две автомашины, три танка и польская самоходная артустановка Krab.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Сводку озвучивал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Ямполовка под Красным Лиманом (ДНР) действия наших войск привели ВСУ к потерям в живой силе и технике. Было уничтожено около 90 украинских военных.
Из всех участков фронта самым «горячим» является Донецкий. Там штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке подразделений ВДВ России, действующих на флангах, теснят противника в Артемовске (украинское название – Бахмут). Они продолжают очищать центр города от боевиков ВСУ, которые вынуждены с боями отступать к западным окраинам. Наступление российских сил в Артемовске и его окрестностях также поддерживают артиллеристы и летчики.
Украинская армия несет большие потери в технике и особенно в живой силе. Только за минувшие сутки потери личного состава противника превысили 450 человек.
Указывается на уничтожение до 10 украинских военнослужащих в ходе огневого поражения на Херсонском направлении. Подбиты два армейских автомобиля, две САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30 и установка «Град».
Генерал Конашенков:
В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Очеретино Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.