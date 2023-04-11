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Украинский олигарх Ахметов подает иск против России в международный арбитраж

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Украинский олигарх Ахметов подает иск против России в международный арбитраж

Крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов подает иск против Российской Федерации в международный арбитраж с требованием компенсации убытков, причиненных ему в 2014-2017 годах в результате национализации его активов и инвестиций на территориях ДНР и ЛНР.


В заявлении на сайте принадлежащей Ахметову группы компаний SCM утверждается, что в тогда еще не признанных республиках Донбасса были национализированы находившиеся ранее в собственности олигарха десятки промышленных и энергетических предприятий, объектов коммерческой недвижимости, стадион "Донбасс Арена", строительство которого обошлось более, чем в 400 миллионов долларов, а также спортивная учебно-тренировочная база "Кирша".

Ахметов призвал международный арбитраж взыскать с Российской Федерации, в составе которой в настоящее время находятся ЛНР и ДНР, материальную компенсацию убытков, а также наказать российские власти. Олигарх также пообещал вложить полученные средства в строительство новых предприятий на Украине с целью обеспечения экономического роста этой страны, обеспечение рабочих мест, а также восстановление промышленности и инфраструктуры.

Группа предприятий SCM основана в 2000 году. В ее состав входят находящиеся в собственности Ахметова компании "Метинвест", ДТЭК, "Медиа Группа Украина" и ряд других предприятий, зарегистрированных как на территории Украины, так и в странах Евросоюза и Северной Америки.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:04
    +2
    Боюсь, что кто решил развязать "мешок Пандоры". При положительном решении количество исков к тем же США, может ЗАШКАЛИТЬ...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:12
      0
      Жители Донбасса должны подать иски на Ахметова и его фирмы за грабёжь населения Донбасса через присвоенные Ахметовым предприятия в течении десятилетий.Тот же Роттердам плюс чего стоит.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:04
    +1
    Ахметов ,разве не в курсе что мы не признаём международные арбитражи,только если они в нашу пользу.Так что дорога только в Басманный или Тверской суды Москвы. laughing
    1. Комментарий был удален.
  3. Million
    Million Сегодня, 15:04
    +1
    Рыночная экономика почти во всем мире.О каких компенсациях можно говорить...
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 15:11
      +1
      Цитата: Million
      Рыночная экономика почти во всем мире.

      Какая рыночная экономика? У нас с Западом работает правило - кто с ножом, тот и с мясом. Вот и весь рынок.
  4. notingem
    notingem Сегодня, 15:06
    +1
    Вы хоть стрелочкой указывайте который из это толпы ахметов.Фигура все таки не мирового а местечкового масштаба
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 15:07
    0
    Уже сама Люся не верит в то, что с России можно будет получить какую то компенсацию? Показательно. Пусть он это объяснит Ахметову.
  6. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:08
    0
    Парень, ты ахренел?! Закончиться проект "украина", за тобой по всему миру откроется охота за подобные похабные слова и дела. Мир меняется и как было раньше, уже никогда не будет. А мир наступит только тогда, когда Россия выйдет на границы влияния СССР.Не раньше. Так что ближним соседям стоит озаботиться своим будущем.