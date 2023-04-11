Украинский олигарх Ахметов подает иск против России в международный арбитраж

Крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов подает иск против Российской Федерации в международный арбитраж с требованием компенсации убытков, причиненных ему в 2014-2017 годах в результате национализации его активов и инвестиций на территориях ДНР и ЛНР.В заявлении на сайте принадлежащей Ахметову группы компаний SCM утверждается, что в тогда еще не признанных республиках Донбасса были национализированы находившиеся ранее в собственности олигарха десятки промышленных и энергетических предприятий, объектов коммерческой недвижимости, стадион "Донбасс Арена", строительство которого обошлось более, чем в 400 миллионов долларов, а также спортивная учебно-тренировочная база "Кирша".Ахметов призвал международный арбитраж взыскать с Российской Федерации, в составе которой в настоящее время находятся ЛНР и ДНР, материальную компенсацию убытков, а также наказать российские власти. Олигарх также пообещал вложить полученные средства в строительство новых предприятий на Украине с целью обеспечения экономического роста этой страны, обеспечение рабочих мест, а также восстановление промышленности и инфраструктуры.Группа предприятий SCM основана в 2000 году. В ее состав входят находящиеся в собственности Ахметова компании "Метинвест", ДТЭК, "Медиа Группа Украина" и ряд других предприятий, зарегистрированных как на территории Украины, так и в странах Евросоюза и Северной Америки.