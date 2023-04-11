Американская пресса: в Республиканской партии США растёт популярность идеи о вводе войск в Мексику

Среди высокопоставленных американских политиков, представляющих Республиканскую партию США, все больше набирает популярность идея, предполагающая ввод войск на территорию соседней Мексики.Как сообщает американское издание Politico, в течение последних недель экс-президент США Дональд Трамп в кругу соратников по Республиканской партии обсуждал возможную отправку частей спецназа и использование средств кибервойны против лидеров наркокартелей в случае, если он будет переизбран на пост президента страны. Трамп также запросил "боевые планы" для потенциального нанесения удара по территории Мексики.Члены палаты представителей конгресса США от штатов Техас и Флорида Дэн Креншоу и Майк Вальц, являющиеся членами республиканской партии, подготовили законопроект, предполагающий использование военной силы в борьбе с наркокартелями. По словам Вальца, американскому правительству следует воспринимать наркокартели в качестве террористических организаций, а не организованных преступных группировок. Коттон выразил готовность ввести на территорию Мексики войска даже без разрешения от властей этой страны.Однако, не все республиканцы выражают поддержку этой идее. Некоторые политики не считают, что военная операция способна решить проблему, а также опасаются возникновения "иммиграционных последствий" и напряжения в двусторонних отношениях с Мексикой.Вместо этого администрация США планирует принять меры, направленные на модернизацию работы таможенной и пограничной службы, а также включить наркотик фентанил в список запрещенных веществ.Ранее в США вышла статистика, согласно которой в подростковой среде значительно выросла смертность из-за употребления наркотиков.Однако сам Трамп от своего имени о планах на ввод в Мексику войск не говорил ничего. Поэтому публикация в американской прессе может быть направлена против Трампа, чтобы остановить рост его рейтинга.