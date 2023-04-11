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Американская пресса: в Республиканской партии США растёт популярность идеи о вводе войск в Мексику

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Американская пресса: в Республиканской партии США растёт популярность идеи о вводе войск в Мексику

Среди высокопоставленных американских политиков, представляющих Республиканскую партию США, все больше набирает популярность идея, предполагающая ввод войск на территорию соседней Мексики.


Как сообщает американское издание Politico, в течение последних недель экс-президент США Дональд Трамп в кругу соратников по Республиканской партии обсуждал возможную отправку частей спецназа и использование средств кибервойны против лидеров наркокартелей в случае, если он будет переизбран на пост президента страны. Трамп также запросил "боевые планы" для потенциального нанесения удара по территории Мексики.

Члены палаты представителей конгресса США от штатов Техас и Флорида Дэн Креншоу и Майк Вальц, являющиеся членами республиканской партии, подготовили законопроект, предполагающий использование военной силы в борьбе с наркокартелями. По словам Вальца, американскому правительству следует воспринимать наркокартели в качестве террористических организаций, а не организованных преступных группировок. Коттон выразил готовность ввести на территорию Мексики войска даже без разрешения от властей этой страны.

Однако, не все республиканцы выражают поддержку этой идее. Некоторые политики не считают, что военная операция способна решить проблему, а также опасаются возникновения "иммиграционных последствий" и напряжения в двусторонних отношениях с Мексикой.

Вместо этого администрация США планирует принять меры, направленные на модернизацию работы таможенной и пограничной службы, а также включить наркотик фентанил в список запрещенных веществ.

Ранее в США вышла статистика, согласно которой в подростковой среде значительно выросла смертность из-за употребления наркотиков.

Однако сам Трамп от своего имени о планах на ввод в Мексику войск не говорил ничего. Поэтому публикация в американской прессе может быть направлена против Трампа, чтобы остановить рост его рейтинга.
Использованы фотографии:
Wikipedia/The U.S. Army
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23 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:00
    +3
    Пусть вводят. Главное чтобы американцы распылили свои силы везде и... надорвались.

    зы А мексиканцы позволят свою страну оккупировать?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 16:11
      +11
      А кто же их спросит. Дело же не в наркотиках, а в том, что у президента Мексики хватило смелости поставить вопрос о национализации добычи природных ресурсов, в том числе Лития.

      А это уже посягательство на права американского народа, как вы сами понимаете.

      Кстати, я лично считаю, что лучшим способом урегулирования этого конфликта является немедленная поставка оружия мексиканскому правительству.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 16:30
        +2
        Самим уже не хватает,, где уж поставлять-то
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:45
          +3
          Тогда содействовать торговле оружием Украины с Мексикой laughing
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:46
        +2
        мексиканцам новый Эмилиано Сапата нужен.... Борец за независимость Мексики от гринго.
      3. fif21
        fif21 Сегодня, 17:39
        -1
        Цитата: parabyd
        Кстати, я лично считаю, что лучшим способом урегулирования этого конфликта является немедленная поставка оружия мексиканскому правительству.

        Мексике нужно обратиться к КНДР . Тогда в Мексику прибудут и добровольцы 2-3 миллиона,и оружие из РФ и КНР . Это нужно сделать до выборов , то есть создать на территории Мексики несколько военных баз , стран не очень верящих в то , что США их хозяин. hi
      4. frruc
        frruc Сегодня, 17:42
        0
        в Республиканской партии США растёт популярность идеи о вводе войск в Мексику

        Видно, что-то с демократией в Мексике не ладится.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:12
      +1
      Ну чтожжж!
      Им не помешает своя СВО. И за это их сложно будет осудить, ибо мотивы для ее начала будут очень похожи на наши... Бандеровцы и наркокартели - вещи отчасти сравнимые, с серьезными ограничениями, естественно. Угроза с юга у американцев на самом деле страшная. И единственная настоящая, не придуманная политически. Миллионы незаконных мигрантов и тысячи тонн разного зелья.

      И тогда нам с Китаем станет легче.
      То есть Украина и Тайвань в обмен на послушную Мексику. Тем более, что оба "актива" они все равно обречены потерять.

      Так Мексика им важнее - на ее базе можно реиндустриализироваться, недаром Трамп в свое президентство запрещал компаниям покидать территорию Штатов, а они бежали в Мексику. И сейчас начинает доходить, что нужно брать целиком! fellow
      С рабочей силой, ресурсами и территорией.

      А уж с картелями разберутся, на своей-то де-факто земле, а не за границей. Кстати, у них сейчас активно продвигается легализация марихуаны - будет чем заманить картели в правовое поле. Ибо каждый крупный барыга хочет в одночасье превратиться в "респектабельного бизнесмена"! Вспомним выживших наших "братков" из 90х. Сейчас они в своей массе живут в легальном бизнесе, а за грехи молодости особо не спрашивают.
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 17:50
      0
      Главное чтобы наши помогли Мексике вернуть техас.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:09
    +5
    следует воспринимать наркокартели в качестве террористических организаций
    Тогда зе получается спонсор терроризма? Новая многомодовка от Исаева!
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:13
    +2
    Странные они... Одной рукой наркотики легализуют, другой борятся. Да и войска в Мексику вводить - так себе идея. Лучше уж в Канаду, те побогаче живут! laughing
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 16:54
      0
      Боевые действия севернее Великих озер совершенно без перспективны , это еще перед ВМВ американцы просчитывали .
      Что поменялось не ясно однако войскам трудно продвигаться и трудно снабжать группировку.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:29
      +1
      да Канада то как раз на всё согласная, чего её оккупировать то
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 16:14
    +4
    Как сообщает американское издание Politico, в течение последних недель экс-президент США Дональд Трамп в кругу соратников по Республиканской партии обсуждал возможную отправку частей спецназа и использование средств кибервойны против лидеров наркокартелей в случае, если он будет переизбран на пост президента страны. Трамп также запросил "боевые планы" для потенциального нанесения удара по территории Мексики.
    Анекдот да и только. Ему сейчас не о вводе войск думать надо, а как от уголовного "наезда" демократов отбиться и выйти на те выборы..., победив в праймеризе своей родной Республиканской партии...
    Так, что верить сообщению близким к ДемПартии США СМИ не стоит
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:30
      +1
      Согласен. Трамп не настолько глуп, чтобы вот так просто взять - и до выборов озлобить против себя миллионы граждан США с латиноамериканскими корнями.. Шнягой какой-то отдаёт.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:16
        +1
        hi!
        Цитата: paul3390
        Трамп не настолько глуп, чтобы вот так просто взять - и до выборов озлобить против себя миллионы граждан США с латиноамериканскими корнями.. Шнягой какой-то отдаёт.

        Скорее всего, вброс от демократов.

        Чем, например, вызвана обеспокоенность Швеции и Финляндии "возможным вторжением" России, и, вследствие этого, "необходимость" обезопасить себя размещением войск НАТО?
        Кто это сказал? Генштаб РФ? Верховный Главнокомандующий РФ? Конечно же, совсем наоборот. Те, кому надо шведов, фиников и прочих чухонцев напугать.

        Так и тут - демократы хотят показать всю неадекватность республиканцев. Обычная межпартийная борьба, ничего общего не имеющая с реальными планами республиканцев.

        Не удивлюсь, если завтра "из проверенных источников" появится информация, что республиканцы или демократы после выборов планируют принять закон о разрешении употребления негритянских младенцев на завтрак.
        От Америки уже ЧЕГО УГОДНО, любой чуши ожидать можно...
    2. Oleg812spb
      Oleg812spb Сегодня, 17:00
      0
      Как обычно - для повышения рейтинга требуется "маленькая победоносная война".
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 17:54
      0
      Цитата: svp67
      Ему сейчас не о вводе войск думать надо, а как от уголовного "наезда" демократов отбиться и выйти на те выборы..., победив в праймеризе своей родной Республиканской партии...

      Вот для этого и нужна ,маленькая победоносная войнушка . Для этого же нужна и Израилю войнушка . Сирия подтягивает к границам Израиля наиболее подготовленные войска . Борьба с внешним врагом , ослабляет накал внутренней борьбы . Европейские нытики и укровермахт , не могут обеспечить победу США в Европе . Значит нужна гарантированная победа на границе с США . Хороший ход Трампа ,и его шансы на президентство возрастают . А бидон такой идеей не обладает . hi
  5. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:16
    +4
    Всецело одобряю! А там глядишь и стингеры с джавелинами у картелей незнамо как появятся hi
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:45
      +1
      Скорее появятся ребята из эйр америка с корочками цру и вкусным предложением об сотрудничестве.
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:18
    +2
    Цитата: Pharmacist
    Странные они... Одной рукой наркотики легализуют, другой борятся. Да и войска в Мексику вводить - так себе идея. Лучше уж в Канаду, те побогаче живут! laughing

    Видимо рынок с картелями не поделили wink
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 16:41
    0
    . Коттон выразил готовность ввести на территорию Мексики войска даже без разрешения от властей этой страны.

    . в США вышла статистика, согласно которой в подростковой среде значительно выросла смертность из-за употребления наркотиков.

    В принципе нас оба варианта устраивают.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:43
    0
    Хотят,потому что могут. Перед окукливанием в изоляции вполне здравый шаг. Прокатит, дойдут до Панамского канала вплотную и провозглосят крепость америка,и будут контролировать грузопоток напрямую по каналу, на чем и жить в будущем.