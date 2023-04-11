Нефть дорожает на фоне ожиданий роста экономики Китая и ослабления доллара

Мартовский индекс потребительских цен в Китае ниже, чем ожидалось, что может побудить китайское правительство к дальнейшему стимулированию экономики

Поскольку всё больше центральных банков, таких как Резервный банк Австралии, Банк Кореи, приостанавливают повышение процентных ставок, усилились ожидания того, что ФРС еще больше свернет свою политику ужесточения

Добровольное сокращение добычи некоторыми членами ОПЕК+ должно еще больше ужесточить ситуацию на нефтяном рынке с мая и поддержать цены на нефть

Во вторник 11 апреля фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 63 цента, или 0,8%, до 84,81 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подорожали, в свою очередь, на 68 центов, или 0,9%, до 80,42 доллара за баррель. Потом произошёл небольшой откат цен, после которого вновь обозначился рост.Данные из Китая показали, что потребительская инфляция в марте была самой низкой с сентября 2021 года, что свидетельствует о сохранении слабого спроса на фоне неравномерного восстановления экономики, что подстегнуло ожидания возможностей Пекина предпринять шаги для ускорения роста.— сказала британский аналитик Тина Тэн.Фьючерсы на сырую нефть также выросли, так как доллар снизился на ожиданиях того, что Федеральная резервная система США приближается к завершению цикла повышения ставок. Более слабый доллар делает нефть дешевле для тех, кто оперирует другими валютами.— добавила Тэн.Признаки сильного мартовского спроса на топливо в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире, также оказали поддержку ценам в их повышении. В прошлом месяце потребление топлива подскочило на 5% по сравнению с прошлым годом до рекордных 4,83 млн баррелей в сутки. При этом основной рост в Индии идёт за счёт покупки нефти у России. Причём Индия, как заявлено, может лишь декларативно покупать нефть у РФ с существенным дисконтом - ниже так называемого потолка цен. На деле же Нью-Дели, как предполагают на Западе, может вести "двойную оплату": первый транш - за нефть по цене ниже 60 долларов, второй - в виде инвестиций, но, по сути, это тоже оплата нефти - той стоимости, которая на самом деле выше объявляемого официально дисконта.Фьючерсы на нефть выросли более чем на 5% после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, удивили рынок на прошлой неделе новым раундом сокращения добычи, начавшимся в мае.— сказал аналитик Джованни Стауново.Пять аналитиков, опрошенных агентством Reuters, подсчитали, что запасы сырой нефти США в среднем сократились примерно на 1,3 млн баррелей за неделю в начале апреля. Отчет западных аналитиков об инфляции, который будет опубликован в среду, может помочь инвесторам оценить краткосрочную траекторию процентных ставок по фьючерсам на нефть. При этом практически все уверены, что нефть марки Brent точно не опустится ниже 80 долларов за баррель в ближайшие несколько месяцев.