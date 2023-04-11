Мы высоко ценим отношения между ФРГ и РФ, основанные на взаимном сотрудничестве и равноправном диалоге, а потому, выражаем готовность и в дальнейшем способствовать их укреплению и развитию

Нейросеть ChatGPT со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) составила свой проект мирного договора между Россией и Украиной, сообщает газета Berliner Zeitung. Данный план был разработан чатом-ботом по запросу немецкого издания.Таким образом, данная языковая модель от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца написала 2 письма, адресованных президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к поддержанию мира.В содержании послания, предназначенного главе российского государства, говорится о том, что ФРГ одобряет требования Москвы касательно вопроса безопасности, считая их легитимными.– написал ИИ.Особое внимание в цифровом документе уделяется к прекращению боевых действий с тем, чтобы стороны как можно скорее сели за стол переговоров.Проект мирного договора, подготовленный ChatGPT, содержит больше пунктов среди которых: немедленное прекращение огня, формирование специальной зоны (без применения оружия ) вдоль сегодняшней линии конфликта, наблюдение за которой должны будут осуществлять миротворцы. И в то же время созданный на Западе ИИ в одном из пунктов предлагает сторонам конфликта отвести войска на изначальные позиции.На изначальные позиции относительно НАТО образца 1989 года?Отдельно затронут и вопрос об автономном положении Донецка и Луганска, которые, как полагает ИИ, должны остаться в составе Украины, но с соблюдением, при этом, защиты прав русскоязычных граждан, проживающих на этих территориях.Также, в своём "мирном плане" чат-бот подчеркнул необходимость осуществления контроля за его исполнением основными мировыми организациями, такими как ООН и ОБСЕ. О том, что ОБСЕ уже занималась вопросами "исполнения" Минских соглашений искусственный интеллект, видимо, не в курсе. Или так западная пресса пытается под видом ИИ вывести ситуацию на так называемый "Минск-3"?В этом контексте стоит упомянуть и о заявлениях, неоднократно сделанных различными российскими официальными лицами по поводу того, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, однако, в этом случае соответствующее решение необходимо будет найти, исходя из новых территориальных реалий. Как уже отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможность достижения целей спецоперации политико-дипломатическим путём относительно Украины, к сожалению, была исчерпана. Сегодня сам же украинский президент запретил себе вести какие-либо переговоры с Россией.