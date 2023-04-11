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Немецкая газета: Нейросеть составила проект мирного договора между Россией и Украиной

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Немецкая газета: Нейросеть составила проект мирного договора между Россией и Украиной

Нейросеть ChatGPT со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) составила свой проект мирного договора между Россией и Украиной, сообщает газета Berliner Zeitung. Данный план был разработан чатом-ботом по запросу немецкого издания.


Таким образом, данная языковая модель от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца написала 2 письма, адресованных президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к поддержанию мира.

В содержании послания, предназначенного главе российского государства, говорится о том, что ФРГ одобряет требования Москвы касательно вопроса безопасности, считая их легитимными.

Мы высоко ценим отношения между ФРГ и РФ, основанные на взаимном сотрудничестве и равноправном диалоге, а потому, выражаем готовность и в дальнейшем способствовать их укреплению и развитию

– написал ИИ.

Особое внимание в цифровом документе уделяется к прекращению боевых действий с тем, чтобы стороны как можно скорее сели за стол переговоров.

Проект мирного договора, подготовленный ChatGPT, содержит больше пунктов среди которых: немедленное прекращение огня, формирование специальной зоны (без применения оружия) вдоль сегодняшней линии конфликта, наблюдение за которой должны будут осуществлять миротворцы. И в то же время созданный на Западе ИИ в одном из пунктов предлагает сторонам конфликта отвести войска на изначальные позиции.

На изначальные позиции относительно НАТО образца 1989 года?

Отдельно затронут и вопрос об автономном положении Донецка и Луганска, которые, как полагает ИИ, должны остаться в составе Украины, но с соблюдением, при этом, защиты прав русскоязычных граждан, проживающих на этих территориях.

Также, в своём "мирном плане" чат-бот подчеркнул необходимость осуществления контроля за его исполнением основными мировыми организациями, такими как ООН и ОБСЕ. О том, что ОБСЕ уже занималась вопросами "исполнения" Минских соглашений искусственный интеллект, видимо, не в курсе. Или так западная пресса пытается под видом ИИ вывести ситуацию на так называемый "Минск-3"?

В этом контексте стоит упомянуть и о заявлениях, неоднократно сделанных различными российскими официальными лицами по поводу того, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, однако, в этом случае соответствующее решение необходимо будет найти, исходя из новых территориальных реалий. Как уже отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможность достижения целей спецоперации политико-дипломатическим путём относительно Украины, к сожалению, была исчерпана. Сегодня сам же украинский президент запретил себе вести какие-либо переговоры с Россией.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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21 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:02
    +9
    "ИИ" это сейчас тот фетиш, за которым прячутся, что бы попытаться протолкнуть СВОИ идеи.
    Алгоритм работы и обучения ИИ слишком уязвим, что бы сейчас ему доверять решение сложных вопросов не то, что в государственных делах, но даже в семейных
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:18
      +11
      Какие субъективно ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ для себя ВХОДНЫЕ данные в КОМПЬЮТЕРНУЮ программу заложит оператор, такие желательные для себя ВЫХОДНЫЕ данные он и получит!

      Чем меньше входных параметров для компюьтерной задачи, тем идеалистически абсолютизированнее от адекватности к реалиям будет и машинный ответ.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:39
        0
        "ИИ" это сейчас тот фетиш

        ... местные "генералы" решили поумничать...
        нет, не тот... и не фетиш вовсе, это просто дурь в головах.
        Хотите "матрицу" или "судный день"? Да пожалуйста....
        Сколько параметров не вводи, ИИ - самообучаемая система, дорвётся до кнопки, считайте хана всем. Это как в четвёртом Fallout: машина рассчитала, что жизнь человека безопасна на 25%, в остальных случаях борьба за выживание с высокой вероятностью смертельного исхода, т.е. проще человечество убить, ну что бы не мучилось.)
        PS. Вот уже началось - Сhat GPT 4, Midjourney пишет прогу на высоком уровне за копейки и по скорости на порядок выше чем могут профи.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 17:47
        +1
        Нейросеть ChatGPT со встроенным искусственным интеллектом..........

        Какая xрeнь. Возможность мира в виде минских соглашений уже была, поезд ушел.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:07
    +1
    решение необходимо будет найти, исходя из новых территориальных реалий.
    Так эти территориальные реалии, довольно изменчивы...
  3. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 16:07
    +1
    Ии слишком наивен, чтобы предлагать реальные варианты. А проамериканские ЕСовские русофобы и озверелые безумствующие укрофашисты не поддаются осмыслению ИИ ибо эти явления природы аллогичны здравому смыслу и желанию выжить...
  4. iran
    iran Сегодня, 16:09
    +3
    Я без нейросети вижу только одно: Россию хитростью (может при помощи завербованных агентов из окружения Путина) втянули в болото, откуда невозможно выбраться, и долбят его мелкими уколами. Именно это вписывается в концепции какого-то британского министра несколько веков назад:
    загнать русского медведя в болото, откуда он не выберется, а затем медленно тыкать в него острыми пиками.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:12
    +3
    Нейросеть ChatGPT со встроенным искусственным интеллектом (ИИ)

    Ой, да ладно! Знаем мы откуда у этого "чат-бота" ноги растут. Если инструмент не работает, то ни один здравый алгоритм не будет им пользоваться, а тут именно на недееспособные организации упор делается, да ещё и игнорируются исходные условия.
    Лживые люди решили свою лож прикрыть модной игрушкой нейро-сетевого ии. fool
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:12
    +6
    осуществления контроля за его исполнением основными мировыми организациями, такими как ООН и ОБСЕ.
    облажался хваленый ИИ знатно, вроде искуственный, а наивен как цэевропейцы, про кружевные трусы он ничего ещё не просил? laughing
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:34
      +3
      Оперативной памяти добавить просит и доступ к ресурсам с историческими событиями
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:07
        0
        Цитата: igorbrsv
        Оперативной памяти добавить просит и доступ к ресурсам с историческими событиями

        И электричество круглосуточно, и напряжение постоянное, и самолеты, ой! это уже Зеля просит.
        А вообще...своих мозгов даже на договор не хватает? Неграмотные все? Решили машиной прикрыться! Позорники!!!
  7. al3x
    al3x Сегодня, 16:19
    +5
    Ну собственно этот чат бот на основе массива всей информации в сети выдал то, что нам впарить пытается запад. Западный поток информации на несколько порядков больше, чем то, что исходит с нашей стороны. Анализ процентного соотношения и вуаля - сгенерировался очередной "Минск" на основе всех мировых медиа. При этом мы не знаем, какие вводные дали чатботу изначально, думаю, что такие, которые выгодны западу, конечно же. С небольшими нюансами про интересы России.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: al3x
      Ну собственно этот чат бот на основе массива всей информации в сети выдал то, что нам впарить пытается запад.

      Позавчера по телеканалу "Наука" был документальный фильм про ИИ.
      Там сказали, что рекорд сказанного ботом "в тему", связанных по смыслу фраз, составляет 24 фразы подряд и принадлежит китайцам.
      Пусть "рекорд" на совести создателей фильма останется, проверять такие "рекорды" самому лень. Интересно другое - в этом предложенном ботом "плане" больше 24-х фраз или нет?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 17:47
        0
        Не знаю уж сколько он фраз составил для этого мирного плана, надо первоисточник искать, но могу предположить, что это был тупо вольный пересказ на основе минск-1 и минск-2, с добавлением всяческой лабуды от ливерного и лягушатника. Чат бот это не ИИ, это просто генератор, использующий уже логически составленные человеком мысли. Он ничего сам не придумывает и не рассчитывает.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:19
    +2
    ИИ только повторяет изученный материал, при этом он в принципе не понимает ничего из того, что выдает. А повторяет он за своими учителями все тот же бред, что мы слышим от руководителей Германии. Ничего нового он придумать не может в принципе.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:23
    +5
    Если в печку поставить форму с тестом, то на выходе сковорода с глазуньей не выйдет. Примитивно, но факт.
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:25
    +2
    Ботам можно доверить помирить других ботов, и вводить между ними миротворческих ботов, а также давать гарантии третьим ботам!
    Свободу ботам?
    Пусть живут как хотят, но причем тут люди?
  11. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 16:27
    +2
    "ИИ - что ввел то и получил. Вопрос кто вводит и на базе какой информации". ИИИЛИНЕТ
  12. Комментарий был удален.
  13. Комментарий был удален.
  14. Комментарий был удален.
  15. Комментарий был удален.
  16. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 16:51
    +2
    я так понимаю, что этого ИИ и авторов минских соглашений один мозг на всех.
  17. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:54
    +2
    Камрады, мы уже взрослые люди и понимаем: решение принимают политики, а не GPT.
    Ещё вопрос :может это придумали сами репортёры?
    Раньше, были модны различные медиум и предсказания, а теперь Кибернетика
  18. Никита Виноградов
    Никита Виноградов Сегодня, 16:59
    +3
    Товарищ Сталин и Жуков на запрос ИИ нацистской Германии о перемирии, ответили, что только безоговорочная капитуляция может принести мир! Мы отвечаем также. И причём тут тогда ИИ?