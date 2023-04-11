Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Крыма прокомментировал информацию о контрнаступлении ВСУ

10
Глава Крыма прокомментировал информацию о контрнаступлении ВСУ

Командование ВСУ заявило о возможном контрнаступлении формирований украинской армии на Крымский полуостров. По этому поводу высказался глава Республики Крым Сергей Аксенов.


Как отметил руководитель региональной администрации, по украинскому контрнаступлению на полуостров сейчас высказываются самые разные люди. Не стоит недооценивать противника, пишет Аксенов, но есть уверенность, что российские войска успешно отразят любые попытки нападения на Крымский полуостров.

Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению

- написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, российские вооруженные силы смогли выстроить глубоко эшелонированную оборону. Российская армия обладает достаточными ресурсами для защиты полуострова, отметил Аксенов.

Напомним, что ранее украинский режим заявил о планах нападения на Крымский полуостров.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:44
    -3
    не думаю, что украинцы попрут на Крым, а вот обгадить там всё и вся это умеют, ибо ломат ьне строить, а других мозгов нет
    да и зачем им туда идти, достаточно в Крыму раздолбать мосты, тепло-энерго сферу, аэдромы и тд. да и утопить наш судя по всему древний черноморский флот
    а для этих целей достаточно точных ударов, а с этим у них проблем нет
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:50
      +3
      Запросто попрут.Почему нет?Остановятся только когда ВСУ будут полностью разгромленны.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 18:01
        0
        ну они и на РФ могут пойти если их будет 200к или 400к
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:13
      +2
      да и утопить наш судя по всему древний черноморский флот
      а для этих целей достаточно точных ударов, а с этим у них проблем нет

      Чего ж до сих пор не потопили? Врождённая доброта мешает?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:17
        -1
        Чего ж до сих пор не потопили?
        Для этого надо подойти на дистанцию эффективного поражения, готовятся к наступу, средств полно.
  2. Паллада
    Паллада Сегодня, 15:48
    +3
    Когда же мы заявим о планах возврата Херсона? А может и Одессы. Теперь такого могут принять за сумасшедшего. Все переламываем, никак не переламаем.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:54
      +3
      Когда будем к этому полностью готовы.
    2. Комментарий был удален.
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:56
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Запросто попрут. Почему нет?

    ну во первых это полуостров, и переть тоже надо откуда-то
    во вторых со стороны моря тоже не вариант
    тут два варианта, либо быстро сломят оборону в Херсонской области и как тараканы попрут
    либо просто очень сильно нагадят
    по поводу нагадить, это и есть смысл существования украинцев, гадить, всем, даже тем кто их в ЕС приютил
    поэтому захват Крыма это красиво, а по факту только нагадят
  4. obodrit
    obodrit Сегодня, 16:06
    +4
    Да попрут обязательно. С такой позицией России, как сейчас, на нас скоро Уганда и Мальта попрут. Все уже поняли, что красные линии можно вытирать сапогом, а лающий пес, боящийся укусить, совсем не страшен.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:00
    0
    когда уже РФ пойдет в атаку ? а то достали они навязывать