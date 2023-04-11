Глава Крыма прокомментировал информацию о контрнаступлении ВСУ

Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению

Командование ВСУ заявило о возможном контрнаступлении формирований украинской армии на Крымский полуостров. По этому поводу высказался глава Республики Крым Сергей Аксенов.Как отметил руководитель региональной администрации, по украинскому контрнаступлению на полуостров сейчас высказываются самые разные люди. Не стоит недооценивать противника, пишет Аксенов, но есть уверенность, что российские войска успешно отразят любые попытки нападения на Крымский полуостров.- написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, российские вооруженные силы смогли выстроить глубоко эшелонированную оборону. Российская армия обладает достаточными ресурсами для защиты полуострова, отметил Аксенов.Напомним, что ранее украинский режим заявил о планах нападения на Крымский полуостров.