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Варшава хочет распределять финансовые средства, выделяемые Западом на восстановление Украины

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Варшава хочет распределять финансовые средства, выделяемые Западом на восстановление Украины

Западные страны, сегодня поставляющие Киеву оружие, в будущем могут начать собирать деньги на восстановительные работы. И когда это время наступит, Варшава хочет распределять эти финансовые средства, выделяемые Западом на восстановление Украины.


Об этом в интервью местной радиостанции RMF 24 заявил заместитель главы министерства финансов Польши Артур Собонь.

Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины

- поделился польский чиновник своими мечтами, когда речь зашла о сегодняшнем визите в США его непосредственного начальника, министра финансов Польши Магдалены Речковской.

Замминистра считает, что получение статуса «финансового хаба» очень важно для Варшавы.

Мы хотим, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов

- отметил Собонь.

Также в беседе чиновник заявил о стабилизации цен на энергоносители в стране. Он уверен. Что этот фактор станет одним из тех, которые помогут остановить рост инфляции. В частности, отмечает Собонь, цены на продукты выросли в Польше в среднем на 24 процента по сравнению с прошлыми месяцами.


Ранее польский президент Анджей Дуда с гордостью заявлял, что его страна занимает третье место в мире по объемам военных поставок на Украину. Ее опережают только Соединенные Штаты и Британия.
Использованы фотографии:
Министерство финансов Польши
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27 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:09
    +6
    Варшава хочет распределять финансовые средства, выделяемые Западом на восстановление Украины
    А они же наглеют все больше и больше... Так, того глядишь заставят все в злотые переводить...
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 16:43
      +1
      Тут не просто наглость, а претензия на функцию управления б украиной -типа местные всё разворуют, а вот польща распределит деньги так как надо и кому надо... Следующим шагом попросят разрешения создать польские органы власти на б украине
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:11
        0
        Цитата: Peter1First
        -типа местные всё разворуют, а вот польща распределит деньги так как надо и кому надо...

        Насмешили!! Просто себе в карман побольше положить хотят, да и Украину на голодном пайке держать. "Будете бунтовать - денег не дадим"
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 16:47
      +1
      А они же наглеют все больше и больше...

      Сергей, так было всегда, если есть свободное время, то посмотрите вот это- https://www.youtube.com/watch?v=V50tTfRgYyE&t=9s. Это про Польшу между первой и второй мировыми войнами. Сейчас идет повторение той ситуации. Фильм более трех часов, но занимательно. Там интересно про ополячивание западных территорий Белоруссии и Украины. Нынешние украинцы об этом , похоже, не знают.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: svp67
      А они же наглеют все больше и больше... Так, того глядишь заставят все в злотые переводить...

      Шольц с Микроном зарплату в злотых будут получать... laughing
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:12
    +4
    Хотеть то она может, но тоже ей даст. С военным хабом альтернативы никакой не было, оружие нельзя перевести на Украину электронным способом. А вот финансовым хабом Польше не быть никогда.
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 16:21
      0
      Если матрасы и мелкобритты хотят воевать с Россией до последнего поляка, им придется оплатить дальнейшее оскотинивание этих самых поляков и отправку их на убой. Финансовый хаб- как раз такая оплата, жирная си--ка с денежками, к которой жадно припадет морвадецкий и вся его банда. Зельбандере достанется с донышка, если вообще хоть что-то достанется вместо всякого щирпотреба с панского плеча, типа третьесортной стройтехники по завышенным ценам.
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 17:18
      0
      Цитата: blackGRAIL
      А вот финансовым хабом Польше не быть никогда.

      Потому что , что останется от Украины будет восстанавливать РФ lol А полезут , мишка лапой пришибет гиену Европы ! hi
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:16
    +2
    Цитата: svp67
    А они же наглеют все больше и больше...

    аппетит приходит во время еды
  4. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:20
    +3
    Гиена Европы верна себе, от всего и всех поднадкусать готова...
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 16:23
    +2
    Варшава хочет распределять финансовые средства, выделяемые Западом на восстановление Украины

    Типа хотят перекладывать ручками "сало", чтобы к ним прилипало. lol
    Всяк хочет на нэньке нажиться. Так "переложат", что до адресата крохи дойдут. wassat
    Только кто потом эти долги выплачивать будет? "Спонсоры" денежки всё равно придут требовать, а что с нищих взять? Только в рабство. yes
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: К-50
      Только кто потом эти долги выплачивать будет?

      Так уже.
      Укроклоун предложил полякам приватизировать украинские предприятия в счёт погашения госдолга Украины.
      Если там ещё осталось, что приватизировать. Наверное, осталось, если в Киеве есть свет, а электровозы по "зализнице" ездят, оружие на восток везут.
  6. VORON538
    VORON538 Сегодня, 16:32
    +1
    "Несите ваши денежки..." (c) laughing
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:33
    +1
    Ясен пень - сидеть у общественного котла с поварёшкой и решать кому сколько налить борща заветная мечта.. Только кто ж этих убогих к распределению вкусностей-то допустит? И без них желающих выше крыши..
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: paul3390
      Ясен пень - сидеть у общественного котла с поварёшкой и решать кому сколько налить борща заветная мечта.. Только кто ж этих убогих к распределению вкусностей-то допустит?

      Думаю, что всю "гущу" вычерпают из котла ещё в США. А разбавленным пустым бульончиком - да чего бы и не дать порулить?
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:34
    +1
    Как-то это уж слишком по еврейски для Польши, которая так боролась с евреями. Ежу понятно, что хотят воровать. Это просто вопль: "Хочу бабла!" wink
    Глупее было бы разве что попросить у США права эмитировать доллары.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:40
    0
    Наглость несусветная, им и репорации давай и территории и главнюка в европе и еще и этот фонд халявы для контролирующего подавай. Англичане всерьез решили поляков главгадами европы сделать теперь.
  10. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:41
    0
    Цитата: Павел_Свешников
    Как-то это уж слишком по еврейски для Польши, которая так боролась с евреями

    Дык конкурентов кто любит wink
  11. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 16:41
    +2
    нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины

    Не зря говорится, что поляк - это не национальность. Поляк - это специальность.
  12. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 16:46
    +1
    не проканало содрать бабла с германии, они нашли другой способ найти пенёнзы вместо тех, которые им евроколхоз выделял
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: dimbasic
      не проканало содрать бабла с германии

      А ничего ещё не закончилось. Поляки ни от чего не отказываются. Они уже раза три сумму пересчитывали и каждый раз всё больше получается.
  13. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 16:47
    0
    Поляки решили, что они богоизбранные, и бог их там, где солнце уходит за горизонт, и звать его Юэсай.
  14. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:54
    0
    Логично, если Варшава станет столицей новой Речи Посполитой и присоединит к себе Украину.
  15. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 17:15
    +1
    что-то про козла и огород уже было...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: vvn_vl
      что-то про козла и огород уже было...

      И про "по рогам ему да промеж ему" тоже...
  16. Наган
    Наган Сегодня, 17:16
    0
    Варшава хочет распределять финансовые средства
    Кто занимается распределением финансовых потоков, тот из них и черпает. Быть у воды да не напиться...
    цены на продукты выросли в Польше в среднем на 24 процента по сравнению с прошлыми месяцами.
    А они еще плачутся, что 404 завалила их дешевой сельхозпродукцией, и местные производители из-за этого на грани разорения.
  17. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 17:38
    0
    поляки. laughing будут делить деньги lol это пожалуй лучшая шутка за сегодня!