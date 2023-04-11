Варшава хочет распределять финансовые средства, выделяемые Западом на восстановление Украины

Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины

Мы хотим, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов