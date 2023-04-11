Варшава хочет распределять финансовые средства, выделяемые Западом на восстановление Украины

Западные страны, сегодня поставляющие Киеву оружие, в будущем могут начать собирать деньги на восстановительные работы. И когда это время наступит, Варшава хочет распределять эти финансовые средства, выделяемые Западом на восстановление Украины.
Об этом в интервью местной радиостанции RMF 24 заявил заместитель главы министерства финансов Польши Артур Собонь.
Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины
- поделился польский чиновник своими мечтами, когда речь зашла о сегодняшнем визите в США его непосредственного начальника, министра финансов Польши Магдалены Речковской.
Замминистра считает, что получение статуса «финансового хаба» очень важно для Варшавы.
Мы хотим, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов
- отметил Собонь.
Также в беседе чиновник заявил о стабилизации цен на энергоносители в стране. Он уверен. Что этот фактор станет одним из тех, которые помогут остановить рост инфляции. В частности, отмечает Собонь, цены на продукты выросли в Польше в среднем на 24 процента по сравнению с прошлыми месяцами.
Ранее польский президент Анджей Дуда с гордостью заявлял, что его страна занимает третье место в мире по объемам военных поставок на Украину. Ее опережают только Соединенные Штаты и Британия.