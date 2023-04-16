Детское оружие и доспехи: металл

Играйте же, дети! Растите на воле!

На то вам и красное детство дано.

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети»



Детские латные рукавицы, принадлежащие к доспехам, подаренным испанским губернатором Милана будущему королю Филиппу III Испанскому (1578–1621, правил с 1598). Оружейник: Лучио Пиччинино (итальянец, Милан, работал ок. 1575–1590 гг.) Изготовлены около 1585 г. Материал: сталь, золото, серебро. Размеры: длина каждой 18,1 см; Вес каждой 226,8 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Эти же латные рукавицы. Вид изнутри



Детский меч 1325 г. из реки Нене, недалеко от Аундла, Нортгемптоншир. Размеры: общая длина: 800 мм, длина клинка: 662 мм, ширина по рукояти: 164 мм, толщина навершия: 27 мм, диаметр навершия: 43 мм. Вес меча: 705 г. Королевский Арсенал, Лидс



Детский меч 1350–1400 гг. Размеры: общая длина – 559 мм. Длина клинка: 443 мм. Длина рукоятки: 83 мм. Вес: 322 г. Королевский Арсенал, Лидс



Средневековый детский меч 1470–1500 гг. Раскопан на берегу Темзы в Квинхите. Длина клинка 477 мм. Ширина с перекрестием 111 мм. Ширина клинка 36 мм. Общая длина 620 мм. Общая масса: 0,82 кг. Арсенал Тауэра, Лондон



Полудоспех для мальчика в возрасте примерно 7 лет, 1600–1630 гг. Королевский Арсенал, Лидс



Полевой доспех, немецкий, Нюрнберг, ок. 1540 г. Эта броня для юноши примерно 16 лет, который почти вырос. Обратите внимание на большую скобу (упор для копья) на нагруднике: этот юноша овладел последним навыком использования копья для рыцарских турниров и войны. Доспех весит 19,3 кг, то есть имеет полный вес доспеха для взрослого человека. Взрослый доспех (для отца?) изготовлен в той же мастерской в Нюрнберге и тоже находится в коллекции Королевского Арсенала



Впечатляет количество детских доспехов в Музее армии в Париже. Видимо, французские сеньоры в своем чадолюбии британским не уступали! Фотография автора



Детские кирасирские доспехи «в три четверти». Музей армии, Париж. Фотография автора



Портрет короля Эдуарда VI, ок. 1546 г. Приписывается Уильяму Скротсу. Виндзорский замок



Вот этот доспех на 12-летнего мальчика из Национального военно-морского музея в Гринвиче. Полный вес доспеха 8,391 кг



Так называемая кираса «анимэ» из Музея армии в Париже. Явно боевая, о чем свидетельствуют отверстия для крепления копейного крюка. Фотография автора

P. S.