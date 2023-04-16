Детское оружие и доспехи: металл

Детские доспехи в экспозиции Музея армии в Париже. Фотография автора
Играйте же, дети! Растите на воле!
На то вам и красное детство дано.
Н. А. Некрасов «Крестьянские дети»
На то вам и красное детство дано.
Н. А. Некрасов «Крестьянские дети»
История в деталях. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о детском оружии и доспехах. А начнем мы с того, что вспомним о том, что в Средневековье мечи были и практичным боевым оружием, и символами статуса. В XV веке их стали носить и с гражданской одеждой. Традиционный европейский меч этого периода имел простую рукоять, состоящую из собственно рукояти, крестовины и навершия. Навершие уравновешивало вес клинка. Рукоятка была образована двумя накладками – кусочками дерева или рога – между хвостовиком или незаточенным участком клинка. То есть внешне все было очень даже просто. Никаких вычурностей.
Детские латные рукавицы, принадлежащие к доспехам, подаренным испанским губернатором Милана будущему королю Филиппу III Испанскому (1578–1621, правил с 1598). Оружейник: Лучио Пиччинино (итальянец, Милан, работал ок. 1575–1590 гг.) Изготовлены около 1585 г. Материал: сталь, золото, серебро. Размеры: длина каждой 18,1 см; Вес каждой 226,8 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Меч использовался вместе с доспехами, поэтому обязательной была ещё и бронированная или кольчужная перчатка на правую руку. Что касается клинка, то все дошедшие до нас образцы детских мечей имеют прямые обоюдоострые лезвия. Их сплющенное ромбовидное сечение делает их более прочными и способными пробивать слабые места в броне.
Известен, например, меч, скорее всего, английский, около 1325 года. Он имеет общую длину 80 см и записан как извлеченный из реки Нене в Нортгемптоншире во время дноуглубительных работ в 1960-х годах. Его темный цвет, или патинирование, типичен для воздействия речной воды и грязи на металл. Покрытие рукоятки было утрачено, и хотя сырость разрушила часть поверхности металла, грязь помогла сохранить ее. На головке навершия в форме диска из медного сплава есть герб, но точно идентифицировать его не удается.
Эти же латные рукавицы. Вид изнутри
В общем, считается, что у мальчиков того времени были уменьшенные копии взрослых мечей, и часто их отличает только размер.
Одной из книг по военной подготовке, популярной в XII веке, был французский перевод с латыни Epitoma Rei Militaris Флавия Вегетиуса Рената. Вегетиус был римским военным писателем IV века, и его «Эпитома», направленная на обучение римских солдат, использовалась на протяжении всего Средневековья в качестве пособия для молодых рыцарей. Её читали на французском, а затем на английском языке начиная с XV века.
Вегетиус предполагал, что для тренировки с мечом ученик должен атаковать 6-футовые столбы, вкопанные в землю, используя различные удары. Деревянное тренировочное оружие, если оно используется, должно быть тяжелее обычного, чтобы укрепить руку ученика. Колющие удары предпочитались ударам рубящим, поскольку они меньше открывали тело противнику.
Детский меч 1325 г. из реки Нене, недалеко от Аундла, Нортгемптоншир. Размеры: общая длина: 800 мм, длина клинка: 662 мм, ширина по рукояти: 164 мм, толщина навершия: 27 мм, диаметр навершия: 43 мм. Вес меча: 705 г. Королевский Арсенал, Лидс
Мужские мечи, как правило, были не менее метра в длину, но встречается оружие с более коротким клинком, более удобное для обычного ношения и широко известное как мечи для верховой езды. С лезвием длиной 62 см этот меч вполне мог быть и оружием мальчика. Интересно, что в трактатах по фехтованию того времени, указывалось, что в ближнем бою тяжелым шарообразным навершием можно было ударить противника, или же меч можно было перевернуть и, взяв за клинок, использовать его как дубину.
Детский меч 1350–1400 гг. Размеры: общая длина – 559 мм. Длина клинка: 443 мм. Длина рукоятки: 83 мм. Вес: 322 г. Королевский Арсенал, Лидс
К 16 годам обучение мальчика обычно бывало завершено. Хотя подростки и не участвовали в войнах на, так сказать, «регулярной основе», есть записи о том, что в боевых действиях они все-таки участие принимали.
В 17 лет будущий Эдуард II, «только что вооружившись», возглавил отряд войск в кампании своего отца против шотландского замка Керлаверлок в 1300 году. Его сыну Эдуарду III было 14 лет, когда он командовал своей первой экспедицией против шотландцев в 1327 году. Следуя семейной традиции, Черному принцу, сыну Эдуарда III, было 16 лет, когда он получил шпоры в битве при Креси в 1346 году.
Важно, чтобы артефакты, найденные в земле, были тщательно зарегистрированы вместе с любыми деталями, которые их сопровождают.
Средневековый детский меч 1470–1500 гг. Раскопан на берегу Темзы в Квинхите. Длина клинка 477 мм. Ширина с перекрестием 111 мм. Ширина клинка 36 мм. Общая длина 620 мм. Общая масса: 0,82 кг. Арсенал Тауэра, Лондон
Например, на берегу Темзы был найден маленький меч длиной всего 62 см вместе с несколькими монетами Эдуарда IV (годы правления 1461–1483), что, безусловно, помогло его датировке. Подобные мечи сохранились и над землей – в церквях. Здесь они были повешены над могилой рыцаря как часть его погребального инвентаря.
Что же касается доспехов, то в XVI веке было принято считать, что в рамках cвоего обучения мальчики должны привыкать носить полные комплекты латных доспехов с очень раннего возраста. Причем доспехи для мальчиков в то время уже делились на три категории: для войны (так называемые «полевые» доспехи), турнирные доспехи для пеших боев и парадные или церемониальные доспехи. Маленькие мальчики в настоящих боях не принимали участия, но к 16 годам они, безусловно, были вполне к этому готовы, поскольку доспехи начинали носить очень рано. Например, известен доспех для 6-летнего мальчика, весивший 7 кг.
При этом броня вовсе не была такой уж тяжелой, как многие думают, а вес её распределялся по всему телу равномерно. Тем не менее мальчикам нужно было привыкнуть к жаре и распределению веса металла на теле. Известен и композитный полевой доспех (то есть доспешный гарнитур – Прим. ВО) начала XVII века для мальчика примерно 7 лет. Этот доспех состоит из частей разных доспехов, которые очень хорошо сочетаются друг с другом. Это показывает, что доспехи для мальчиков очень ценились, а делали их так, что они могли использоваться разными детьми. Шлем с открытым лицом должен был иметь мягкую подкладку для удобного ношения. Этот доспех относится к полудоспехам, поскольку его носят без защиты ног.
Полудоспех для мальчика в возрасте примерно 7 лет, 1600–1630 гг. Королевский Арсенал, Лидс
А вот что, например, написал Вильям Шекспир о юном принце Генрихе (будущем Генрихе V) в своей пьесе «Генрих IV» (часть I, акт IV, сц. 1,1.104–110). Принц описывается у него в полном доспехе с головы до ног, с бевором и кюиссами. И он в полном вооружении спрыгивает с коня на землю!
Полевой доспех, немецкий, Нюрнберг, ок. 1540 г. Эта броня для юноши примерно 16 лет, который почти вырос. Обратите внимание на большую скобу (упор для копья) на нагруднике: этот юноша овладел последним навыком использования копья для рыцарских турниров и войны. Доспех весит 19,3 кг, то есть имеет полный вес доспеха для взрослого человека. Взрослый доспех (для отца?) изготовлен в той же мастерской в Нюрнберге и тоже находится в коллекции Королевского Арсенала
Доспехи некоторых мальчиков были богато украшены и предназначались для сыновей императоров или королей. Эти доспехи – не дорогие игрушки, предназначенные только для детского развлечения. Прежде всего, они предназначались для того, чтобы их видели и восхищались ими на важных придворных церемониях. В то же время они представляли собой попытку представить мальчика его подданным в роли будущего военачальника. Кстати, при весе в 7,7 кг любые доспехи даже дети могли запросто носить с сапогами до колен.
Турнирные доспехи для мальчиков чаще всего предназначались для пеших боев. Мальчикам было полезно приучиться носить доспехи в раннем возрасте. Они должны были начать учиться пешему бою примерно в 7 лет, а рыцарским поединкам и турнирам – в 14. Сыновья аристократов сначала практиковались с товарищами при дворах, в которых они выросли. Позднее для них были организованы даже специальные турниры. Один был проведен для молодого Эдуарда I ещё в 1256 году, «чтобы он мог быть обучен военным законам».
Впечатляет количество детских доспехов в Музее армии в Париже. Видимо, французские сеньоры в своем чадолюбии британским не уступали! Фотография автора
А в 1510 году юный Генрих VIII, 19 лет, «с двумя другими сопровождавшими его вызвали всех желающих сразиться с ними у барьеров; чтобы сразиться с каждым из них двенадцатью ударами двуручными мечами. Со всеми и против всех желающих, главное – чтобы сражающийся был джентльменом... Король вел себя очень хорошо и проявил себя доблестно, благодаря его выносливости и великой силе. Хвалы были даны его милости и его помощникам, несмотря на то, что на них нападали разные доблестные и сильные люди», – написал Эдвард Холл, летописец XVI века.
Детские кирасирские доспехи «в три четверти». Музей армии, Париж. Фотография автора
Король Эдуард VI (1537–1553) стал королем, когда ему было 9 лет. Как и его отец, Генрих VIII, он интересовался спортом и войной. Придворные развлечения были придуманы не только для его развлечения, но и для образования. Когда ему было 10 лет, в Гринвиче был построен настоящий замок, его «осаждали и штурмовали, чтобы показать королю манеру ведения войны, которая доставляла ему большое удовольствие».
Эдуард научился ездить верхом, бегать, стрелять из лука и сражаться в пешем строю с разнообразным холодным оружием. Он также увлекался теннисом, боулингом и охотой. Когда ему было 14, он освоил последний навык рыцарского турнира – пользование копьем. Ему нравилось наблюдать за происходящим на турнирах, а позже и участвовать в них со своей командой слуг и придворных. Это были честные бои, и король побеждал далеко не всегда. Однако Эдуард умер в 1553 году в возрасте 15 лет от пневмонии, которую было невозможно вылечить до открытия антибиотиков.
Портрет короля Эдуарда VI, ок. 1546 г. Приписывается Уильяму Скротсу. Виндзорский замок
Ещё известны доспехи, изготовленные в Королевских мастерских в Гринвиче около 1550 года под руководством мастера Эразма Кыркенара. Они были сделаны для мальчика-короля Эдуарда VI. Нашли их случайно в доме Котеле в Корнуолле в 1956 году, и они не входили в местную коллекцию, перешедшую в Лондонский Тауэр, однако, несомненно, принадлежали молодому королю. Это легкий кавалерийский доспех с необычной сочлененной кирасой (в стиле «анимэ» – Прим. ВО), которая была очень гибкой. Шлем и перчатки отсутствуют.
Вот этот доспех на 12-летнего мальчика из Национального военно-морского музея в Гринвиче. Полный вес доспеха 8,391 кг
В апреле 1551 года Эдуард VI «оседлал своего коня и в полном вооружении проезжал по две-три мили каждый раз, чтобы показать себя народу».
Так называемая кираса «анимэ» из Музея армии в Париже. Явно боевая, о чем свидетельствуют отверстия для крепления копейного крюка. Фотография автора
P. S.
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Продолжение следует…