Однако оружие без боеприпасов бесполезно. Запасы артиллерийских снарядов в России и их использование намного выше, чем на Украине, и цена за эту разницу жизни украинцев. Мы стремимся предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о том, что для выживания киевского режима необходимы не только политическая поддержка и деньги, но и военные поставки.- заявил Боррель, озвучив планы ЕС по снабжению ВСУ снарядами как из имеющихся арсеналов, так и нового производства.С его слов, на закупку боеприпасов будет выделено 2 млрд евро (то есть каждый снаряд обходится в 2 тыс. евро). Параллельно с этим будет продолжаться обучение солдат ВСУ. В соответствии с планами, через учебные центры Евросоюза к концу года должно пройти 30 тыс. украинских военнослужащих.Как пояснил Боррель, конечной целью ЕС является вывод российских войск с территории незалежной и уголовная ответственность Владимира Путина. В вину ему так называемым Международным угооловным судом, пляшущим под западную дудку, вменяется целый ряд надуманных «преступлений», в том числе якобы похищение детей. При этом на Западе закрывают глаза на реальные злодеяния киевского режима, войска которого занимаются террором в отношении мирного населения.