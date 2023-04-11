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«Миллион снарядов в течение года»: в Евросоюзе озвучили планы снабжения ВСУ

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«Миллион снарядов в течение года»: в Евросоюзе озвучили планы снабжения ВСУ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о том, что для выживания киевского режима необходимы не только политическая поддержка и деньги, но и военные поставки.


Однако оружие без боеприпасов бесполезно. Запасы артиллерийских снарядов в России и их использование намного выше, чем на Украине, и цена за эту разницу жизни украинцев. Мы стремимся предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года

- заявил Боррель, озвучив планы ЕС по снабжению ВСУ снарядами как из имеющихся арсеналов, так и нового производства.

С его слов, на закупку боеприпасов будет выделено 2 млрд евро (то есть каждый снаряд обходится в 2 тыс. евро). Параллельно с этим будет продолжаться обучение солдат ВСУ. В соответствии с планами, через учебные центры Евросоюза к концу года должно пройти 30 тыс. украинских военнослужащих.

Как пояснил Боррель, конечной целью ЕС является вывод российских войск с территории незалежной и уголовная ответственность Владимира Путина. В вину ему так называемым Международным угооловным судом, пляшущим под западную дудку, вменяется целый ряд надуманных «преступлений», в том числе якобы похищение детей. При этом на Западе закрывают глаза на реальные злодеяния киевского режима, войска которого занимаются террором в отношении мирного населения.
Автор:
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:59
    +1
    С его слов, на закупку боеприпасов будет выделено 2 млрд евро (то есть каждый снаряд обходится в 2 тыс. евро).
    Ну конечно, им же надо разворачивать производство, а значит закупать и налаживать новое оборудование. В последующем цена на снаряды упадет. Но станет вопрос о закупке и своевременной замене изношенных стволов.
    И тут у меня вопросы к нашему ВПК. Про гусеничные САУ мы слышим каждый день, а как обстоят дела с колесными CМ, САУ и САО? "Буревестник" способен выдать нагора в товарных количествах самоходные 122-мм минометы и 152-мм САО?
    1. sepal81
      sepal81 Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: svp67
      С его слов, на закупку боеприпасов будет выделено 2 млрд евро (то есть каждый снаряд обходится в 2 тыс. евро).
      Ну конечно, им же надо разворачивать производство, а значит закупать и налаживать новое оборудование. В последующем цена на снаряды упадет. Но станет вопрос о закупке и своевременной замене изношенных стволов.
      И тут у меня вопросы к нашему ВПК. Про гусеничные САУ мы слышим каждый денm, а как обстоят дела с колесными CМ, САУ и САО? "Буревестник" способен выдать нагора в товарных количествах самоходные 122-мм минометы и 152-мм САО?


      Да, кстати. Где "Флокс", "Магнолия", "Мальва"?
      Обещали в серию ещё в конце прошлого года.
    2. drone-expert
      drone-expert Сегодня, 17:11
      +1
      У нас только Мста-СМ около 500 штук. Зачем вам ещё гаубицы? И так кратное превосходство по стволам над ВСУ. Миномётов у нас также навалом. Скорее нужно больше БПЛА и больше цифрового наведения как в Мста-СМ. Просто ствол без разведки/корректировки и автоматики хотя бы корректности контроля наведения просто палево боеприпасов.

      Если насчёт 1 миллиона снарядов еврогейцев, то по факту там бюрократы ЕС пока не добились даже начала их производства. Там сейчас споры как поделить этот жалкий заказ на 2 ярда между членами ЕС и можно ли импортировать снаряды на эти деньги. Наша пятая колонна из евробюрократии пока работает хорошо))))
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:47
        0
        Эскалибуров столько будет, обычные чугунки?- можно и посоревноваться
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:02
    0
    Новость от 20 марта (почти месячной давности) и уже была несколько раз озвучена на ВО. Где конкретика в ее реализации?
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:03
    +1
    А я вам говорил, но вы почему-то пытаетесь отвернуться от этого... Любой снаряд, любой патрон поставленный западом украине это убийство наших солдат. Ну если вы хотите убивать наших солдат флаг вам в руки, но я вас найду - не обещаю но постараюсь.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 17:04
    -1
    тут главкому надо концепцию войны- спецоперации менять.
    так воевать, "помаленьку", как в Сирии н получится. Надо сейчас уже объявлять вторую мобилизаци. аналогичную осенней, и идти походом на всю левобережную Украину. Иначе придется подставлять свои войска под обстрел бесконечных снарядов НАТОвской артиллерии.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 17:20
      +1
      Тут война, извините, спецоперация, не против чучмеков с ак, а против второй по численности армией в Европе, которую накачивают оружием 50+ западных стран. А у нас красные линии( Придем к тому что без применения ТЯО мы будем...а к этому все и идет...
  5. Наган
    Наган Сегодня, 17:26
    0
    каждый снаряд обходится в 2 тыс. евро
    Нам на военной кафедре рассказывали, что во время ВОВ каждый зенитный 85мм снаряд обходился как пара сапог. Жаль, что никому не хватило наглости уточнить у преподавателя, каких именно, кирзовых, яловых, или ваще хромовых. А нынче, значит, снаряд обойдется в €2000. Это нифигасе сапожки, небось дизайнерские.
    wassat
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:58
    0
    евросоюз участник боевых действий вот и все !