В начале СВО, в марте прошлого года, в распоряжение российских военных попали документы, в которых содержались данные об американских военно-биологических программах. Реализацией последних США и их союзники по Североатлантическому альянсу занимались на Украине. В Минобороны РФ тогда заявили, что многие факты указывают на создание компонентов биологического оружия на территории нашей «западной соседки».
Согласно полученным российскими военными данным, примерный бюджет на реализацию вышеупомянутых программ составлял около 32 млн долларов и был рассчитан на период с марта 2015 по апрель 2019 года.
С целью расследования данного прецедента 22 марта 2022 года Госдумой РФ была создана специальная комиссия. Ровно через год был утвержден итоговый доклад, подтверждающий создание военных объектов США и НАТО на территории Украины под видом биолабораторий.
Документ был направлен в обе палаты российского парламента и рассматривался сегодня, 11 апреля. В то же время, ранее комиссией по биолабораториям в Госдуму РФ была приглашена заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Однако от последней не последовало никакого ответа.
В связи с этим, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил депутатам вызвать в парламент посла США Линн Трейси, пишет ТАСС.
Пускай отвечает за явку сюда Нуланд, пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа
- заявил спикер парламента.
Со слов Володина, США постоянно говорят о демократии и навязывают другим свои стандарты, но сами их не придерживаются. Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что игнорирование Викторией Нуланд приглашения комиссии по биолабораториям является ничем иным, как неуважением к российскому парламенту.