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Председатель Госдумы поручил пригласить в парламент посла США для разговора об американских биолабораториях на Украине

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Председатель Госдумы поручил пригласить в парламент посла США для разговора об американских биолабораториях на Украине

В начале СВО, в марте прошлого года, в распоряжение российских военных попали документы, в которых содержались данные об американских военно-биологических программах. Реализацией последних США и их союзники по Североатлантическому альянсу занимались на Украине. В Минобороны РФ тогда заявили, что многие факты указывают на создание компонентов биологического оружия на территории нашей «западной соседки».


Согласно полученным российскими военными данным, примерный бюджет на реализацию вышеупомянутых программ составлял около 32 млн долларов и был рассчитан на период с марта 2015 по апрель 2019 года.

С целью расследования данного прецедента 22 марта 2022 года Госдумой РФ была создана специальная комиссия. Ровно через год был утвержден итоговый доклад, подтверждающий создание военных объектов США и НАТО на территории Украины под видом биолабораторий.

Документ был направлен в обе палаты российского парламента и рассматривался сегодня, 11 апреля. В то же время, ранее комиссией по биолабораториям в Госдуму РФ была приглашена заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Однако от последней не последовало никакого ответа.

В связи с этим, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил депутатам вызвать в парламент посла США Линн Трейси, пишет ТАСС.

Пускай отвечает за явку сюда Нуланд, пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа

- заявил спикер парламента.

Со слов Володина, США постоянно говорят о демократии и навязывают другим свои стандарты, но сами их не придерживаются. Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что игнорирование Викторией Нуланд приглашения комиссии по биолабораториям является ничем иным, как неуважением к российскому парламенту.
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:37
    +3
    А нп притащить бы его для разговора насчет всего дерьма,что они творят на Украине.А не только биолабораториях
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:55
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      А нп притащить бы его для разговора насчет всего дерьма,что они творят на Украине......

      ага! Вспомнить древние времена! Заставить ползти фейсом вниз не поднимая глаз от входа до всего коллектива! А потом, спустить с лестницы....
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:07
        -2
        .......игнорирование В. Нуланд приглашения ....является ничем иным, как неуважением к российскому парламенту.

        Она наверно и не знает, что такой парламент существует в природе.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:59
      +2
      Дима, а что так... какого-то посла, может Бидона пора "притащить" или клоуна, хотя после... думу нужно будет неделю проветривать.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 17:32
      -1
      Странные какие-то "новости"- о " биолабораториях ", и молчек о том о чем весь инет шумит: о " молниеносном" (даже депутат от КПРФ удивилась такой скорости) принятии Госдумой закона об "электронных повестках" и "санкциях" уклонистам... И это на профильном форуме.
    4. роман66
      роман66 Сегодня, 17:42
      -1
      Наш парламент сам заставил себя не уважать, началось всё с выборов
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 16:39
    +6
    Председатель Госдумы поручил пригласить в парламент посла США для разговора об американских биолабораториях на Украине

    Ага. И конвой не забыть...
    1. Балу
      Балу Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: Jovanni
      Председатель Госдумы поручил пригласить в парламент посла США для разговора об американских биолабораториях на Украине

      Ага. И конвой не забыть...

      Действительно, время тратить попусту, выслушивать очередную бредятину. Посол зарыдает и умрет от стыда?
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:46
    +2
    Володин - он деловой человек , а не государственик. Мог бы сказать - приглашаем посла США в России на экскурсию в президентскую думу.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 16:48
    +7
    А какой смысл тащить Трэйси в парламент? Придёт и не моргнув глазом заявит - "Я не я и лошадь не моя". И? Дальше то что? Ладно бы ей за это хотя бы пучок волос выдрали прямо у трибуны и пару оплеух отвесили, но это блин не наш метод.
    Надо создавать независимую международную комиссию по расследованию шалостей матрасов с вирусами и бактериями, с приглашением представителей от тех же БРИКС и с результатом идти в ООН. Китайцы точно заинтересованы. Вот тогда это будет серьёзная предъява. А так, это просто сотрясание воздуха, от которого матрасам ни холодно, ни жарко.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:51
      -3
      независимую международную комиссию
      Вы сами в это верите?)
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Ныробский
      Придёт и не моргнув глазом заявит - "Я не я и лошадь не моя". И? Дальше то что?

      Все так ! Но это теория , а сейчас уже нужно озаботиться проникновением заразы на территорию РФ . Обязательная сдача анализов вернувшихся из плена , взятых в плен . Усилить фитосанитарный контроль . Запретить ввоз сельхозпродукции из стран , где эти лаборатории размещены . На угрозы нужно реагировать . hi
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: Ныробский
      Надо создавать независимую международную комиссию по расследованию шалостей матрасов с вирусами и бактериями, с приглашением представителей от тех же БРИКС и с результатом идти в ООН. Китайцы точно заинтересованы. Вот тогда это будет серьёзная предъява. А так, это просто сотрясание воздуха, от которого матрасам ни холодно, ни жарко.

      Ага, как раз все дадут "добро" и выделят "специалистов"- химиков ! Уже приезжала комиссия от ООН на Запорожскую АЭС ! И кто был в комиссии ?! Куча дилетантов от которых потребовали только подписи под заранее заготовленными бумагами !
      Так же будет и сейчас, вернее вся инициатива будет зарублена американским и мелкобританским вето !
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:55
    -2
    Вобщем, пока СВО небыло, болтали, но никаких комиссий не создавали. Ни по короне, не по био-лабораториям в Ереване, Таджикистане и прочих...

    А как началось, так сразу и создали. Причем итолько по территории Украины, судя по тексту....

    Прошел год, и...вот додумались пригласить Нурланд, которая естественно, никуда не явилось.
    Теперь "поручил депутатам вызвать в парламент посла США Линн Трейси," "Пускай отвечает за явку сюда Нуланд".

    Ну совсем чуть-чуть смахивает на фарс. Как если бы отдел по связям Брежнева пригласил на отчет Пиночета. Не явился - давай пригласим посла Чили, пусть Пиночета обеспечит...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:05
      -3
      Глупость думская. Посол США. Госдума РФ. И биолаборатории на Украине. Чушь. Скоро до уровня Верховной рады украины дойдут. Вроде, умные люди...
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:56
    +2
    Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что игнорирование Викторией Нуланд приглашения комиссии по биолабораториям является ничем иным, как неуважением к российскому парламенту.
    В.Володин видимо забыл с кем имеет дело и как США относятся к побеждённым. Привожу слова С.Пауэр
    "Вы – проигравшая сторона и не должны забывать об этом!"
    Чтобы требовать от США уважения к себе, нужно хотя бы быть равными им по силе, ну или победить их.
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:56
    +1
    А Госдума в ладошки послу не будет хлопать?
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 17:03
    -1
    Викторией Нуланд приглашения комиссии по биолабораториям является ничем иным, как неуважением к российскому парламенту.

    Чего ей делать в парламенте? Лучше пригласить её в суд.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 17:06
    +2
    Чисто популисткое заявление. Нет таких инструментов, которые бы могли быть законно применены к дипломату чужой страны, для такой явки...
    А насильственный привод, тем более Посла - равноценно объявлению войны
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 17:39
      0
      Чисто популисткое заявление

      +
      Эти лабы, уже в Польше и прибалтике. Скоро и в финке появятся.
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 17:10
    0
    Володин сам как полосатый террорист, травит население низкокачественным пальмовым маслицем.Скольким людям он подарил раковые опухоли статистика молчит.
  11. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:17
    -1
    Давно мы не видали, чтобы госдума вставала и аплодировала американцам. В прошлый раз одна Наталья Поклонская осталась сидеть. С тех пор ее сожрали. Кто теперь сидеть останется и хлопать не будет?
  12. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:28
    0
    председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил депутатам вызвать в парламент посла США Линн Трейси, пишет ТАСС.
    Пускай отвечает за явку сюда Нуланд, пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа
    Мысль хорошая, но бесполезная. Не прибудет посол США в думу. Они считают себя не подсудными. Надеюсь что пока, неподсудными. Победим НАТО на Украине тогда вместе со странами БРИКС создадим Нюрнберг№2 где и будем заставлять отвечать их за всё. Начиная с Хиросимы, хотя если по честному ещё надо с заражённых оспой одеял для коренного населения. Только тогда и только так.
  13. vova1910
    vova1910 Сегодня, 17:28
    +1
    32 млн долларов на 5 лет т.е примерно пол-лимона в месяц. Автор явно не работал в био-лабораториях и не знает стоимость биологического оборудования, стоимость материалов и зарплаты сотрудников. За эту сумму могут в морду дать, а не биологическое оружие создать.
    1. Антоха
      Антоха Сегодня, 17:44
      0
      Жаль не могу сразу 10 плюсов добавить
  14. tolancop
    tolancop Сегодня, 17:29
    +2
    Прочитал. Впечатление тягоcтное...(, если ТАСС не переврало ситуевину).
    "... председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил депутатам вызвать в парламент посла США Линн Трейси.."
    А Володин сам не депутат? Возникло желание, вот сам и вызывай (может сам, а может через МИД), а не раздавай поручения. Полагаю, что у Главы парламента возможностей поболее, чем у других депутатов.
    "...Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что игнорирование Викторией Нуланд приглашения комиссии по биолабораториям является ничем иным, как неуважением к российскому парламенту...."

    А с какого перепуга чиновник другого государства должен уважать парламент чужого государства? Ни с какого. А после таких перлов поводов уважать с моей точки зрения, еще меньше. Сами создаем поводы для насмешек, после чего сетуем: "Ах, нас не уважают...".
    Когда наших немалых чинов украинские следаки вызывали на допросы нашу реакцию в соцсетях помните? Ржачка!!! А теперь сами повод для ржачки подали... уже с другой стороны.

    Совершенно не знаком с юридическими тонкостями, регламентирующими работу парламента с должностными лицами других государств. А вот в бытность моей службы в СА в сержантов (командиров) вдалбливалось, что "отдача заведомо невыполнимого приказа, подрывает авторитет командира и у подчиненных появляется мысль, что приказ (не только невыполнимый) может и не исполняться."
    Ну и зачем было Нуланд приглашать, если было ясно, что приглашение будет проигнорировано? С послом, полагаю, будет нечто аналогичное. А если и придет, наверняка просто "включит дурака" типа "я не в курсе..." или вообще "вы все врете, не было такого...". И что после этого?
  15. Антоха
    Антоха Сегодня, 17:43
    0
    Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что игнорирование Викторией Нуланд приглашения комиссии по биолабораториям является ничем иным, как неуважением к российскому парламенту.

    Это не неуважение, нашего парламента не существует для них. Мы для них тараканы. Если бы вас вызвали тараканы, вы бы просили все и поехали? Володин на достаточно высоком посту чтобы понимать табель о рангах.