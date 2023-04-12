Военное обозрение
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В Бразилии глава Генштаба призвал готовиться к войне, а СМИ пишут о поставках российского оружия

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В Бразилии глава Генштаба призвал готовиться к войне, а СМИ пишут о поставках российского оружия



Недавно назначенный начальником штаба сухопутных войск Бразилии (2-ое место в армейской иерарзии) генерал Фернанду Жозе Сантана Суареш-э-Сильва на прошлой неделе выступил перед бригадными генералами бразильской армии и в своей речи сообщил, что по его мнению в ближайшее время Бразилия столкнётся с военной угрозой.

В своём послании офицерам, которое многие бразильские журналисты назвали "дерзким", генерал заявил следующее:

« Я считаю, что в какой-то момент у нас [Бразилии] возникнут проблемы с обороной. Защита не является очень важным вопросом в бразильском обществе, потому что Бразилии никто напрямую не угрожает. Но я верю, что в ближайшем будущем это изменится. Так что мы должны быть готовы»...
«Вооруженные силы должны быть готовы стать страховкой бразильской нации, страховкой бразильского общества, чтобы бразильское общество не подвергалось принуждению со стороны третьих стран»...
«В будущем, без тени сомнения, наша страна будет страдать от всякого рода давления со стороны иностранных держав, в том числе военного, с целью принуждения бразильского народа к служению чужим интересам»...



Генерал также подчеркнул, что армия должна быть готова не только вступить в бой, но и победить при возможном вторжении. «Мы должны быть Силой, которую уважает наш народ и которую боятся те, кто вдруг захочет посягнуть на наш суверенитет»

Любопытно, что в бразильской прессе также продолжает обсуждаться информация о планируемом визите 17 апреля в Бразилию главы МИД РФ С.В. Лаврова и не столько даже сам визит и то, что главу российской дипломатии будут сопровождать "18 агентов российской службы безопасности и разведки" и секретный груз весом 5 тонн который должен быть доставлен этим же рейсом. По сведению ведущих бразильских изданий самолёт с 5 тоннами "секретного груза" (не подлежащего досмотру ввиду дипломатического статуса) уже "находится в Аргентине и прибудет в Бразилию, вероятно Ил-76 ВКС России" вместе с Лавровым. По сообщению ряда бразильских изданий "Власти США, Украины и других стран, связанных с украинским правительством, в частном порядке выразили обеспокоенность по поводу контента, который будет транспортироваться. Есть опасения, что это российское оружие или материалы военного назначения."

Российский МИД хранит полное молчание не только по поводу таинственного груза, но и вообще по поводу визита главы ведомства в Бразилию.
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28 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 04:03
    +5
    секретный груз весом 5 тонн
    Ядерный боезаряд, что ли? Просто любое другое оборудование бразильцы могут не стесняясь купить в любой стране мира.
    1. CPLCRB-press
      CPLCRB-press Сегодня, 04:19
      +6
      Тоже была мысль про ядерное топливо для электростанции Ангра-3 или для новой атомной субмарины, контракт на строительство которой полтора месяца назад подписал Лула. Но как-то стрёмно грузить Лаврова вместе с радиоактивными материалами. Не гуманно...
      1. faiver
        faiver Сегодня, 06:35
        +2
        Но как-то стрёмно грузить Лаврова вместе с радиоактивными материалами
        - у Лаврова свой борт, он на 76ом не полетит...
        1. CPLCRB-press
          CPLCRB-press Сегодня, 06:51
          0
          Тогда странно, что 76-й имеет дипломатическую неприкосновенность. Косит под дипкурьера ?
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 06:07
      +1
      Нет, не ядерные заряды, гости везут патроны!
    3. GAF
      GAF Сегодня, 07:45
      +1
      Цитата: Болторез
      Ядерный боезаряд, что ли?

      В таком случае Бразилия станет ядерной державой. Если Лавров оставит в Аргентине таких же 5 тонн, то в ЮА будут две ядерных державы. Даёшь Мальвинские острова!
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:35
      0
      По моему мнению ,ИЛ 76 просто вывез по контракту что из Антарктиды и всё.Этот маршрут используется западными зимовщиками.В Бразилию наши самолёты попадали ранее ,через Африку - Кабо - Верде - Бразилия - а потом уже Аргентина.Маленький нюанс в Вальпараисо (стоял Чили) стоял российский рыбак фирмы Норебо,вполне возможно привезли снабжение для него.
    5. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Болторез
      секретный груз весом 5 тонн
      Ядерный боезаряд, что ли? Просто любое другое оборудование бразильцы могут не стесняясь купить в любой стране мира.

      Бразилия купить может, Россия - нет.
      Можно предположить, 5 тонн зелени налом в коробках из под ксерокса. yes
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 04:15
    +12
    Бразилия самая большая страна региона, со своими противоречиями и проблемами, в том числе и территориальными. Некоторые споры имеют давность под две сотни лет как минимум.
    В остальном, генерал сказал простые прописные истины, о роли армии в обществе.
    Мне любопытно другое, что за груз в пять тонн, который вызвал панику? Причем уже находящийся в Аргентине? Причем полукраины бьются в истерике!!!?
    Да, забавно жить в мире, где «журналистские утки» правят «бал»!!! laughing
    1. CPLCRB-press
      CPLCRB-press Сегодня, 04:23
      +7
      Буду очень смеяться если это окажутся удобрения (хотя если их возить на самолёте, То они будут золотыми). В порядке бреда могу предположить, что это везут пленённый Reaper - чтобы обменять этого американского шпиона на русского шпиона Сергея Черкасова (он сидит в Бразилии). "Жнец" в максимальной комплектации весит как раз почти 5 тонн.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 04:30
    +3
    будут сопровождать "18 агентов российской службы безопасности и разведки"

    Ну точно, как у покойного Борис Николаича:
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 04:33
    +2
    «В будущем, без тени сомнения, наша страна будет страдать от всякого рода давления со стороны иностранных держав, в том числе военного, с целью принуждения бразильского народа к служению чужим интересам»...
    Прямой намек на Сша? Кому еще принуждать Бразилию к служению чужим интересам.
    главу российской дипломатии будут сопровождать "18 агентов российской службы безопасности и разведки" и секретный груз весом 5 тонн
    Слышен скрип мозгов аналитиков из ЦРУ пытающихся вычислить, что это за груз и несет ли он какую-либо опасность американским интересам в этом регионе.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:18
      +6
      Цитата: rotmistr60
      Слышен скрип мозгов аналитиков из ЦРУ пытающихся вычислить, что это за груз и несет ли он какую-либо опасность американским интересам в этом регионе.

      Да мороженое он им везет!!! Аккурат 5 тонн. Лучше русского мороженого нет во всем мире! )))
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:04
        0
        Возможно золото wassat......................
  5. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 05:14
    +1
    Бразилия недавно заявила о создании единой валютной зоны с Аргентиной.
    Т.е. практически общая экономика, т.к. это крупнейшие экономики региона(вроде Франции и Германии в Европе),, то остальным придется присоединиться, если не хотят остаться "за бортом".
    А где экономика, там и политика.
    Аргентина однозначно выразилась по Фолклендам, есть и другие спорные или управляемые извне территории.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 05:21
      +1
      остальным придется присоединиться
      MERCOSUR,единый рынок, там уже существует. Единая валюта- следующий, и достаточно сложный шаг. Если небедные Уругвай и Бразилия проблем скорее всего не получат, то у других стран(как показало расширение еврозоны) могут быть неприятности.
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 05:44
    +1
    секретный груз весом 5 тонн
    часом не те снаряды что мы у Египта купили? СМИ пора бы определиться, мы продаем или покупаем...
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:44
    +2
    Власти США, Украины и других стран, связанных с украинским правительством, в частном порядке выразили обеспокоенность по поводу контента, который будет транспортироваться.

    Какое вообще собачье дело властей США и Украины что там транспортируется и куда едет Лавров...пора бы посылать открытым текстом этих наглецов лезущих во все дырки...куда их не звали.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:49
      +1
      Вот вы правильно подметили! Но все СМИ обращены в сторону США. Все думают , а что скажут США и ТД. Так будет продолжаться пока доллар будет в мировом обороте!
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 05:45
    +3
    Цитата: Болторез
    секретный груз весом 5 тонн
    Ядерный боезаряд, что ли? Просто любое другое оборудование бразильцы могут не стесняясь купить в любой стране мира.

    Звучит разумно, а опыт КНДР говорит, что только его наличие спасает от несунов демократии...
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:09
    +1
    Мне вот только одно не ясно. А с кем из своих соседей Бразилия может схлеснуться? Чисто технически. Понятно, что США своими руками воевать не будут, так то за них пойдёт?
    1. CPLCRB-press
      CPLCRB-press Сегодня, 06:58
      +2
      Ни с кем. Все соседи стали левыми и перешли в статус друзей. Даже Колумбия. Эквадор только правый, но не надолго. Ближайшая страна, которая имеет хоть какую-то армию и правое правительство это Панама, но куда ей лезть на Бразилию да ещё через голову Колумбии? Чуть более вероятнее участие Бразилии в помощи Венесуэле, Никарагуа, Кубе, Боливии или Мексике в возможном отражении агрессии США. Аргентина с их Мальвинами тоже в стадии возможного возобновления конфликта с Великобританией.
  10. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 06:12
    +4
    Н-да.
    Статья прямо скажем из тематики СпидИнфо.
    Где то ,что то , как то.
    Ясно только одно что Лавров полетит в Бразилию.
    1. CPLCRB-press
      CPLCRB-press Сегодня, 07:00
      +1
      Самое интересное, что про "5 тонн" пишут совсем не жёлтые издания, а весьма солидные бразильские СМИ.
  11. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:11
    +3
    Недавно назначенный начальником штаба сухопутных войск Бразилии (2-ое место в армейской иерархии) генерал Фернанду Жозе Сантана Суареш-э-Сильва

    Однако, сколько народа у них одновременно начальником штаба wink laughing
    (шутка)
    1. CPLCRB-press
      CPLCRB-press Сегодня, 08:16
      0
      Они все Сильвы, Алвесы, Мораесы и Насименты. Поэтому и приходится по 3 фамилии иметь для идентификации.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:35
        0
        Да нет - просто у них система фамилий похожа на испанскую. Где у человека две фамилии - отца и матери. И можно использовать как одну из них, так и обе вместе по желанию. Типа - Фидель Кастро Рус. Тот же Пикассо - это по матери, по отцу он Руис.
        У португальцев - всё отягчается тем, что аристократы используют ещё и фамилию деда и бабки - до 4 штук в цепочке. Плюс - титульные ставки. Вот и получаются такие неудобоваримые конструкты..
  12. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:29
    0
    5 тонн секретного груза это пара Аурусов для перемещения по стране визита и какая-нибудь вспомогательная тачка.