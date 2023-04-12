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Для разных задач и целей: боевые части ракет ОТРК «Искандер»

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Для разных задач и целей: боевые части ракет ОТРК «Искандер»
Погрузка баллистической ракеты 9М723 на пусковую установку



Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер» и его модификации отличаются широкими боевыми возможностями и высокими тактико-техническими характеристиками. На общий потенциал этих ОТРК положительно влияет наличие нескольких типов ракет с разными особенностями и параметрами. Кроме того, для ракет разработана широкая номенклатура боевых частей разных классов, включая специальные.

Носители боевых частей


Разработка перспективного ОТРК, позже получившего имя «Искандер» и индекс ГРАУ 9К720, началась в КБ Машиностроения (г. Коломна) во второй половине восьмидесятых годов. После завершения работ по первому варианту комплекса началось создание новых модификаций. По известным данным, развитие «Искандеров» путем внедрения новых компонентов и функций продолжается до сих пор.

В ходе последовательного развития ОТРК 9К720 и его варианты получили возможность использования ракет трех разных типов. Они относятся к разным классам вооружения и радикально отличаются друг от друга конструкцией. При этом обеспечено применение ракет с общей пусковой установки, а также достигаются близкие боевые качества.


"Искандер" перед пуском

Первой в семействе «Искандер» появилась баллистическая (квазибаллистическая) ракета 9М723. Это твердотопливный одноступенчатый боеприпас длиной ок. 7,3 м со стартовой массой 3,8 т. Серийные ракеты, имеющиеся в войсках, оснащены системой управления на основе инерциальной и спутниковой навигации. Также разрабатывались другие средства управления, в т.ч. полноценные головки самонаведения для самостоятельного поиска и поражения цели.

Ранние версии ракет 9М723 имели дальность полета порядка 300 км. В дальнейшем этот параметр довели до 400 км или более. Так, в зарубежных источниках дальность баллистической ракеты оценивается на уровне 450-480 км.

В рамках проекта «Искандер-К» комплекс получил возможность использовать крылатую ракету 9М728 или Р-500. Это изделие традиционной компоновки с твердотопливным стартовым и турбореактивным маршевым двигателем. По длине крылатая ракета похожа на баллистическую 9М723, но отличается значительно меньшим диаметром. Весовые параметры неизвестны. В полете ракета Р-500 развивает высокую дозвуковую скорость. Максимальная дальность полета достигает 500 км.

Модернизированный ОТРК «Искандер-М» также получил крылатую ракету 9М729. Внешне она похожа на изделие 9М728, однако в основе ее конструкции могла лежать иная отечественная разработка. 9М729 тоже является дозвуковой и имеет дальность полета порядка 480 км. При этом зарубежные официальные лица и органы говорили о превышении порога в 500 км и нарушении существующего международного соглашения.


Старт баллистической ракеты

По баллистической траектории


Баллистическая ракета 9М723 может нести боевую нагрузку массой до 480 кг. Аналогичные характеристики имеет ряд ее модификаций, в т.ч. с иным боевым оснащением. В рамках проекта «Искандер-М» ракета прошла глубокую модернизацию, по результатам которой ее стартовая масса превысила 4,6 т, а боевая нагрузка могла дойти до 700-800 кг.

Основным вариантом боевого оснащения, совместимым с любыми модификациями ракет, является моноблочный осколочно-фугасный заряд. С его помощью комплекс может поражать войска на позициях или в местах дислокации, различные сооружения, в т.ч. защищенные и иные стационарные цели с известными координатами.

Известно о, как минимум, разработке других конвенциональных БЧ для «Искандера». Так, ракета может нести фугасно-зажигательный заряд-моноблок максимально возможной массы. Для поражения защищенных целей предназначена проникающая БЧ с упрочненным корпусом.

Разрабатывалось несколько вариантов кассетной боевой части и некоторые из них успешно дошли до принятия на вооружение. По известным данным, ракеты серии 9М723 с кассетой могут нести осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные и самоприцеливающиеся противотанковые боевые элементы. В боевой части умещается до нескольких десятков суббоеприпасов, в зависимости от их типа.


Установка получает ракеты Р-500

Ракеты «Искандера» могут быть средством доставки тактического ядерного боезаряда. Специальная БЧ для изделий 9М723 по размерам и массе не должна отличаться от конвенциональных. Мощность заряда, по разным данным, от 5 до 50 кт. Возможно, боеприпас имеет переменную мощность.

Крылатые возможности


Крылатая ракета 9М728 для «Искандера-К», несмотря на меньшие размеры, получила схожее боевое оснащение. По известным данным, она несет осколочно-фугасную БЧ в виде моноблока массой 480 кг. Функции и возможности аналогичны основному боезаряду для баллистической 9М723.

О возможности оснащения крылатой ракеты 9М728 другими боевыми частями пока не сообщалось. При этом габариты изделия вполне допускают возможность создания и внедрения разных вариантов оснащения.

Изделие 9М729 по своей конструкции должно существенно отличаться от штатной ракеты «Искандера-К», но имеет схожие габариты и массу. Это позволяет предположить, что его боевая нагрузка находится на том же уровне и не превышает 480-500 кг. Тип боевого оснащения для 9М729 не раскрывался. Существуют предположения о применении как ядерной, так и конвенциональной БЧ. Кроме того, можно предполагать, что ракета имеет определенный потенциал для модернизации в контексте боевых возможностей.


Развертывание на позиции

Составляющие потенциала


В состав ракетных комплексов семейства «Искандер» входят различные средства и изделия с разными функциями. ОТРК включает самоходную пусковую установку, унифицированные средства управления, вспомогательную технику и т.д. Кроме того, для этих комплексов разработано три ракеты с разными характеристиками, а также целый ряд их модификаций. Часть боеприпасов с теми или иными особенностями принята на вооружение.

К характерным преимуществам ОТРК «Искандер» разных модификаций следует отнести возможность применения всех совместимых ракет с единой пусковой установки. При этом она несет два боеприпаса и во всех случаях использует штатный комплекс управления. Дополнение ОТРК другими средствами при внедрении новой ракеты фактически не требуется.

«Искандеры» предназначаются для поражения различных наземных целей в оперативно-тактическом тылу противника. В зависимости от состояния и возможностей вражеской ПВО-ПРО и иных факторов, ОТРК может решать такие задачи при помощи квазибаллистической или крылатой ракеты. Выбор оптимального боеприпаса позволяет повысить вероятность успешного прорыва обороны и поражения цели.

Учитывая тип и особенности цели, можно выбрать способ наведения и боевую часть. Так, стационарные сооружения и постройки эффективно поражаются «обычной» осколочно-фугасной БЧ большой массы, а для более сложных целей применяется проникающий боезаряд. «Искандер» может поражать и площадные цели – за счет суббоеприпасов в кассетах. Для особых задач разработана специальная БЧ.


Крылатая ракета в полете

Высокая эффективность ОТРК «Искандер» с разными боеприпасами неоднократно демонстрировалась в ходе различных учений. С февраля 2022 г. комплексы показывают свои возможности в ходе реальной военной операции. Уже использованы, как минимум, сотни ракет, и поражено соответствующее количество целей. По всей видимости, используются изделия разных типов с разными боевыми частями, что позволяет гарантированно уничтожать намеченную цель.

Решающая роль


ОТРК семейства «Искандер» являются современным и эффективным ударным средством, способным решать широкий круг боевых задач и поражать удаленные цели в тылу противника. Высокая эффективность комплекса в значительной мере основывается на наличии широкой номенклатуры ракет с разными тактико-техническими и боевыми характеристиками.

Следует отметить, что именно разработка новых ракет с теми или иными особенностями в прошлом была главным методом развития и улучшения комплекса в целом. Можно ожидать, что нынешние этапы модернизации «Искандера» не будут последними. И в следующих проектах вновь будут созданы перспективные ракеты с теми или иными преимуществами.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. russianreactor
    russianreactor Сегодня, 04:04
    0
    Я думаю всех волнует способность Искандера разрушать мосты. Оптическая ГСН там есть как опция. С точностью нет вопросов. Достаточно ли 500 кг + кинетическая энергия обвалить пролет вопрос. В железобетонном мосте если перебьет арматуру, то пролет рухнет сам. С металлическим мостом и главное мостом на фермах, как большинство железнодорожных, вопрос.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 04:20
      +1
      Пролёты быстро восстанавливаются. По опорам надо бить. Они бетонные.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 05:00
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Они бетонные.

        И хватит ли для их летального повреждения мощности ОТРК "Искандер", вот это вопрос.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 06:15
          0
          Я поэтому и напомнил. Нужны бетонобойные БЧ, но те, что справятся с опорами, вряд-ли поместятся в Искандер.
      2. russianreactor
        russianreactor Сегодня, 06:14
        +4
        Как строитель отмечу, что вы глубоко ошибаетесь. Относительно быстро можно восстановить короткий пролет и из металлоконструкций и только для автомобильного моста. Это видно на примере Керченского моста, но там пролеты довольно короткие. Если бы взорвали судоходный пролёт, то его восстановление бы заняло 6-8 месяцев в лучшем случае. От длины пролета резко растет техническая сложность.

        Также на примере Керченского моста видна чувствительность железнодорожных пролетов к деформации. Хотя там железнодорожный пролёт выглядит целым, но по факту он фатально поврежден и также меняется. Железнодорожные мосты крепче, но и также более капризные даже к небольшим повреждениям. Там где проедет автомобиль, поезд уже использовать небезопасно

        Сломать же сами опоры задача близкая к невозможной, как мне кажется. Они обычно отличаются из гидротехнического бетона на гранитовом щебне и закалённой арматуры. Опоры Керченского моста рассчитаны на 10 бальное землетрясение. Энергия сравнимая с ядерным ударом.

        По факту для высокопрочных массивных бетонных конструкций нет промышленных технологий их разрушения. Поэтому зенитные башни Гитлера в Вене стоят до сих пор. Непонятно как их снести технологически
      3. Попандос
        Попандос Сегодня, 07:54
        +1
        Пролёты быстро восстанавливаются

        А что мешает повторить?
        По опорам надо бить

        Для их фатального повреждения нужно что то гараздо большее чем 500кг в ТЭ плюс кинетика.
  2. certero
    certero Сегодня, 04:23
    -2
    Цитата: russianreactor
    . С точностью нет вопросов.

    Как раз к точности есть куча вопросов.
    Все уже видели насколько точны хаймерсы, А вот на сколько точны искандеры мы пока не знаем.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 05:00
      0
      Цитата: certero
      А вот на сколько точны искандеры мы пока не знаем.

      Очень точны, украинцы это уже прочувствовали и оценили
    2. KCA
      KCA Сегодня, 06:27
      0
      У носорога очень плохое зрение, но при его массе и скорости, это не имеет значения
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 04:27
    +3
    Всё вроде хорошо и дальность и вес боеголовки и точность. А где результаты применения? Хаймерсы как летали так и летают. Топливо как поставляли, так и поставляют, свет в каждом окошке на Украине. Продвижение вперёд считаем по метрам. ПВО Украины только усиливается. На этом сайте писали уже пять рубежей обороны. Гром-2 уже в серию поставили. Любой пакгауз, склад, здание с плоской крышей, любые бензозаправки должно быть уничтожено soldier
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 04:59
    -1
    При этом зарубежные официальные лица и органы говорили о превышении порога в 500 км и нарушении существующего международного соглашения.
    Их космическая разведка засекла момент испытаний, когда эта ракета смогла пролететь больше 500 км.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:50
    0
    В перспективе нужна ОТРК с дальностью 2000 км.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:58
    0
    в следующих проектах вновь будут созданы перспективные ракеты с теми или иными преимуществами.
    Это хорошо когда оружие создается с перспективой его модернизации по боевым характеристикам. Ну, а вывод можно сделать простой - больше ракет точных и мощных с наглядными результатами их применения по противнику.