Для разных задач и целей: боевые части ракет ОТРК «Искандер»



Погрузка баллистической ракеты 9М723 на пусковую установку

Носители боевых частей



"Искандер" перед пуском



Старт баллистической ракеты

По баллистической траектории



Установка получает ракеты Р-500

Крылатые возможности



Развертывание на позиции

Составляющие потенциала



Крылатая ракета в полете

Решающая роль

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер» и его модификации отличаются широкими боевыми возможностями и высокими тактико-техническими характеристиками. На общий потенциал этих ОТРК положительно влияет наличие нескольких типов ракет с разными особенностями и параметрами. Кроме того, для ракет разработана широкая номенклатура боевых частей разных классов, включая специальные.Разработка перспективного ОТРК, позже получившего имя «Искандер» и индекс ГРАУ 9К720, началась в КБ Машиностроения (г. Коломна) во второй половине восьмидесятых годов. После завершения работ по первому варианту комплекса началось создание новых модификаций. По известным данным, развитие «Искандеров» путем внедрения новых компонентов и функций продолжается до сих пор.В ходе последовательного развития ОТРК 9К720 и его варианты получили возможность использования ракет трех разных типов. Они относятся к разным классам вооружения и радикально отличаются друг от друга конструкцией. При этом обеспечено применение ракет с общей пусковой установки, а также достигаются близкие боевые качества.Первой в семействе «Искандер» появилась баллистическая (квазибаллистическая) ракета 9М723. Это твердотопливный одноступенчатый боеприпас длиной ок. 7,3 м со стартовой массой 3,8 т. Серийные ракеты, имеющиеся в войсках, оснащены системой управления на основе инерциальной и спутниковой навигации. Также разрабатывались другие средства управления, в т.ч. полноценные головки самонаведения для самостоятельного поиска и поражения цели.Ранние версии ракет 9М723 имели дальность полета порядка 300 км. В дальнейшем этот параметр довели до 400 км или более. Так, в зарубежных источниках дальность баллистической ракеты оценивается на уровне 450-480 км.В рамках проекта «Искандер-К» комплекс получил возможность использовать крылатую ракету 9М728 или Р-500. Это изделие традиционной компоновки с твердотопливным стартовым и турбореактивным маршевым двигателем. По длине крылатая ракета похожа на баллистическую 9М723, но отличается значительно меньшим диаметром. Весовые параметры неизвестны. В полете ракета Р-500 развивает высокую дозвуковую скорость. Максимальная дальность полета достигает 500 км.Модернизированный ОТРК «Искандер-М» также получил крылатую ракету 9М729. Внешне она похожа на изделие 9М728, однако в основе ее конструкции могла лежать иная отечественная разработка. 9М729 тоже является дозвуковой и имеет дальность полета порядка 480 км. При этом зарубежные официальные лица и органы говорили о превышении порога в 500 км и нарушении существующего международного соглашения.Баллистическая ракета 9М723 может нести боевую нагрузку массой до 480 кг. Аналогичные характеристики имеет ряд ее модификаций, в т.ч. с иным боевым оснащением. В рамках проекта «Искандер-М» ракета прошла глубокую модернизацию, по результатам которой ее стартовая масса превысила 4,6 т, а боевая нагрузка могла дойти до 700-800 кг.Основным вариантом боевого оснащения, совместимым с любыми модификациями ракет, является моноблочный осколочно-фугасный заряд. С его помощью комплекс может поражать войска на позициях или в местах дислокации, различные сооружения, в т.ч. защищенные и иные стационарные цели с известными координатами.Известно о, как минимум, разработке других конвенциональных БЧ для «Искандера». Так, ракета может нести фугасно-зажигательный заряд-моноблок максимально возможной массы. Для поражения защищенных целей предназначена проникающая БЧ с упрочненным корпусом.Разрабатывалось несколько вариантов кассетной боевой части и некоторые из них успешно дошли до принятия на вооружение. По известным данным, ракеты серии 9М723 с кассетой могут нести осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные и самоприцеливающиеся противотанковые боевые элементы. В боевой части умещается до нескольких десятков суббоеприпасов, в зависимости от их типа.Ракеты «Искандера» могут быть средством доставки тактического ядерного боезаряда. Специальная БЧ для изделий 9М723 по размерам и массе не должна отличаться от конвенциональных. Мощность заряда, по разным данным, от 5 до 50 кт. Возможно, боеприпас имеет переменную мощность.Крылатая ракета 9М728 для «Искандера-К», несмотря на меньшие размеры, получила схожее боевое оснащение. По известным данным, она несет осколочно-фугасную БЧ в виде моноблока массой 480 кг. Функции и возможности аналогичны основному боезаряду для баллистической 9М723.О возможности оснащения крылатой ракеты 9М728 другими боевыми частями пока не сообщалось. При этом габариты изделия вполне допускают возможность создания и внедрения разных вариантов оснащения.Изделие 9М729 по своей конструкции должно существенно отличаться от штатной ракеты «Искандера-К», но имеет схожие габариты и массу. Это позволяет предположить, что его боевая нагрузка находится на том же уровне и не превышает 480-500 кг. Тип боевого оснащения для 9М729 не раскрывался. Существуют предположения о применении как ядерной, так и конвенциональной БЧ. Кроме того, можно предполагать, что ракета имеет определенный потенциал для модернизации в контексте боевых возможностей.В состав ракетных комплексов семейства «Искандер» входят различные средства и изделия с разными функциями. ОТРК включает самоходную пусковую установку, унифицированные средства управления, вспомогательную технику и т.д. Кроме того, для этих комплексов разработано три ракеты с разными характеристиками, а также целый ряд их модификаций. Часть боеприпасов с теми или иными особенностями принята на вооружение.К характерным преимуществам ОТРК «Искандер» разных модификаций следует отнести возможность применения всех совместимых ракет с единой пусковой установки. При этом она несет два боеприпаса и во всех случаях использует штатный комплекс управления. Дополнение ОТРК другими средствами при внедрении новой ракеты фактически не требуется.«Искандеры» предназначаются для поражения различных наземных целей в оперативно-тактическом тылу противника. В зависимости от состояния и возможностей вражеской ПВО-ПРО и иных факторов, ОТРК может решать такие задачи при помощи квазибаллистической или крылатой ракеты. Выбор оптимального боеприпаса позволяет повысить вероятность успешного прорыва обороны и поражения цели.Учитывая тип и особенности цели, можно выбрать способ наведения и боевую часть. Так, стационарные сооружения и постройки эффективно поражаются «обычной» осколочно-фугасной БЧ большой массы, а для более сложных целей применяется проникающий боезаряд. «Искандер» может поражать и площадные цели – за счет суббоеприпасов в кассетах. Для особых задач разработана специальная БЧ.Высокая эффективность ОТРК «Искандер» с разными боеприпасами неоднократно демонстрировалась в ходе различных учений. С февраля 2022 г. комплексы показывают свои возможности в ходе реальной военной операции. Уже использованы, как минимум, сотни ракет, и поражено соответствующее количество целей. По всей видимости, используются изделия разных типов с разными боевыми частями, что позволяет гарантированно уничтожать намеченную цель.ОТРК семейства «Искандер» являются современным и эффективным ударным средством, способным решать широкий круг боевых задач и поражать удаленные цели в тылу противника. Высокая эффективность комплекса в значительной мере основывается на наличии широкой номенклатуры ракет с разными тактико-техническими и боевыми характеристиками.Следует отметить, что именно разработка новых ракет с теми или иными особенностями в прошлом была главным методом развития и улучшения комплекса в целом. Можно ожидать, что нынешние этапы модернизации «Искандера» не будут последними. И в следующих проектах вновь будут созданы перспективные ракеты с теми или иными преимуществами.