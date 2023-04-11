Украинские формирования начали подготовку к выходу из Артемовска

В настоящее время украинские вооруженные формирования занимаются подготовкой к выходу с территории Артемовска (Бахмута). Об этом сообщают российские военные корреспонденты, ссылаясь на полученные от украинских источников данные. В частности, сообщения идут от ТГ-канала «Военная хроника».
Еще в начале апреля 2023 года подразделения 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины, части 53-й и 93-й механизированных бригад ВСУ сообщили о скором окружении города Артемовска российскими подразделениями из ЧВК «Вагнер». В частности, стало известно о том, что «вагнеровцы» сжимают кольцо окружения и активно зачищают огневые позиции украинских формирований, используя танки и артиллерию.
Как сообщается в докладах командования подразделений ВСУ, при сохранении темпов продвижения в сторону ул. Победы и Обороны с севера и в «районе самолёта», ул. Корсунского и Новгородцева с юга, силы ЧВК «Вагнер» способны сформировать два «заградительных кольца» по улицам Леваневского и Чайковского.
Если данные кольца будут созданы, то формирования ВСУ не смогут отступать из Артемовска. О высоком риске окружения сообщают командиры рот и взводов 204-го, 205-го и 207-го батальонов 241-й бригады территориальной обороны, 218-го и 219-го батальонов 125-й львовской бригады территориальной обороны. Данные формирования сейчас практически заблокированы в районе к западу от железной дороги, в районе переулка Пушкина и ул. Носакова.
У формирований ВСУ отсутствуют бронетехника и артиллерия. Командиры подразделений просят у вышестоящего командования предоставить артиллерийскую поддержку, в противном случае угрожая самовольно покинуть позиции.