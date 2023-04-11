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Украинские формирования начали подготовку к выходу из Артемовска

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Украинские формирования начали подготовку к выходу из Артемовска

В настоящее время украинские вооруженные формирования занимаются подготовкой к выходу с территории Артемовска (Бахмута). Об этом сообщают российские военные корреспонденты, ссылаясь на полученные от украинских источников данные. В частности, сообщения идут от ТГ-канала «Военная хроника».


Еще в начале апреля 2023 года подразделения 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины, части 53-й и 93-й механизированных бригад ВСУ сообщили о скором окружении города Артемовска российскими подразделениями из ЧВК «Вагнер». В частности, стало известно о том, что «вагнеровцы» сжимают кольцо окружения и активно зачищают огневые позиции украинских формирований, используя танки и артиллерию.

Как сообщается в докладах командования подразделений ВСУ, при сохранении темпов продвижения в сторону ул. Победы и Обороны с севера и в «районе самолёта», ул. Корсунского и Новгородцева с юга, силы ЧВК «Вагнер» способны сформировать два «заградительных кольца» по улицам Леваневского и Чайковского.



Если данные кольца будут созданы, то формирования ВСУ не смогут отступать из Артемовска. О высоком риске окружения сообщают командиры рот и взводов 204-го, 205-го и 207-го батальонов 241-й бригады территориальной обороны, 218-го и 219-го батальонов 125-й львовской бригады территориальной обороны. Данные формирования сейчас практически заблокированы в районе к западу от железной дороги, в районе переулка Пушкина и ул. Носакова.

У формирований ВСУ отсутствуют бронетехника и артиллерия. Командиры подразделений просят у вышестоящего командования предоставить артиллерийскую поддержку, в противном случае угрожая самовольно покинуть позиции.
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15 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 17:16
    +2
    Давно пора тикать протошумерам из Артемовска, странно, что только сейчас начали
    [media=https://youtu.be/eTvNX51Q6no]
    Пока сегодня ездили с Евгением Пригожиным по позициям ЧВК «Вагнер», ему пришел запрос от СМИ, правда ли, что Министерство обороны закрыло фланги на Бахмутском направлении.
    https://t.me/wagner2402/5247
    Решили дать оперативный видеответ. С подробными объяснениями и картой. Все, как вы любите.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:23
      +10
      Цитата: Маз
      странно, что только сейчас начали

      А начали ли? Военные корреспонденты часто выдают желаемое за действительное... Пока не будет подтвержденных данных особо этому верить не приходится. Украинцы могут сейчас и ротацию проводить
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:33
        +5
        .....украинские вооруженные формирования занимаются подготовкой к выходу с территории Артемовска (Бахмута).

        Могут выйти, только вперед ногами в футляре. А вообще, этим сообщениям доверия у меня нет.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:42
      -1
      Цитата: Маз
      Давно пора тикать протошумерам из Артемовска

      Ненене, дядя. Нинада тикать. Нэхай там и сдохнут.
      Шо енто Вы так за них распереживались? Подозрительно. ФСБ должно Вас пробить до прадедов.
    3. Валерий_Эриксон
      Валерий_Эриксон Сегодня, 18:03
      0
      Если б пора было тикать, уже б утекли. С августа утикают. Тонко всё никак. Только в СМИ каждодневные победы России и каждый день уход/окружение ВСУ
  2. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 17:21
    +5
    Сверхвеликий источник сверхправдивой информации:

    "Об этом сообщают российские военные корреспонденты, ссылаясь на полученные от украинских источников данные."

    Далее можно и не читать...
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:23
    +1
    Командиры подразделений просят у вышестоящего командования предоставить артиллерийскую поддержку, в противном случае угрожая самовольно покинуть позиции.
    fool Бегите хлопцы, бегите, но далеко не уйдете, землю неньки нужно удобрять. Иначе США не дадут презику грошей. request
  4. DenD
    DenD Сегодня, 17:28
    +4
    Мне вот интересно:1. Откуда вещают военные корреспонденты, 2.Откуда у них сведения, да ещё такие, что даже генштаб (Пригожин, глава ЧВК ) о них не знает. 3. Кому из военкорров можно доверять (в большинстве своём ТГ, цитируют друг-друга).
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:52
      +1
      И, ещё и ещё раз!!! Нахрена печатать слепые карты???
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 18:02
        0
        Работа с контурными картами развивает пространственные представления и воображение! laughing
  5. Normann
    Normann Сегодня, 17:30
    +1
    Вот всегда было интересно - почему, если от города ничего не осталось, не применить ковровые бомбардировки, ладно ПВО, так а РСЗО тогда для чего, пусть артиллерия тогда его сравняет? Сравняли бы его с землей, нет, надо чтобы гибли солдаты.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:39
      -1
      Цитата: Normann
      ковровые бомбардировки

      Тому, кто применит по ВФУ т.н. АВБПМ и подтвердит ср-вами объективного контроля с меня бутылка (на большее денег нет))))!
      1. alovrov
        alovrov Сегодня, 17:57
        0
        Вообще то у нас нет ни одного объективного подтверждения что 5000 КР хоть куда то попали. Так что сам выпей.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 18:01
      0
      Город может и в руинах,но жители там никуда не делись. На тот свет их эвакуировать предлагаете?
  6. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 17:55
    +1
    Не понимаю, с какого это перепугу украинские источники начали делиться новостями с нашими военкорами!!! В сомнениях я по поводу сей ИНФО...