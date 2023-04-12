Япония и Китай обменялись претензиями по вопросу спорных островов и ситуации вокруг Тайваня

Мы выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Мир и стабильность в Тайваньском проливе важны не только для безопасности Японии, но и для стабильности международного сообщества в целом.

Токио, солидарный во всем с Вашингтоном, призвал Пекин остановить заход кораблей береговой охраны в японские воды. Оказалось, что "японскими водами" в Токио называют в данном случае спорную акваторию в Восточно-Китайском море.Японские власти добавили, что они, видите ли, глубоко обеспокоены военной активностью Пекина вблизи Японии и его координацией с Россией.— говорится в заявлении МИД Японии.Япония в последнее время крайне обеспокоена растущей промышленной и военной мощью Китая. При этом единственное, что ей остаётся, это периодически осуждать Китай в Тайваньском вопросе и вопросе спорных акваторий.Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в своём недавнем интервью заявил журналистам:В свою очередь, китайские официальные лица подвергли критике недавние «негативные шаги» Японии по вопросам Восточного и Южно-Китайского морей, островов Дяоюйдао (Сэнкаку) и Тайваньского пролива, заявило министерство иностранных дел в Пекине. Корабли береговой охраны обеих стран регулярно противостоят друг другу близ спорных островов.Пекин потребовал, чтобы Токио прекратил свою деятельность, которая нарушает территориальный суверенитет Китая, подрывает его морские права и интересы, и воздерживался от вмешательства в тайваньский вопрос.Пекин, для которого Тайвань - это часть Китая, считает встречи между высокопоставленными представителями США и тайваньских "официальных лиц" вмешательством в его внутренние дела и не исключает применение силы для взятия острова под свой контроль.Несмотря на многие разногласия, в прошлом месяце Китай и Япония создали горячую линию между военными ведомствами, чтобы помочь устранять любые инциденты в водах.