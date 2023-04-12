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Япония и Китай обменялись претензиями по вопросу спорных островов и ситуации вокруг Тайваня

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Япония и Китай обменялись претензиями по вопросу спорных островов и ситуации вокруг Тайваня

Токио, солидарный во всем с Вашингтоном, призвал Пекин остановить заход кораблей береговой охраны в японские воды. Оказалось, что "японскими водами" в Токио называют в данном случае спорную акваторию в Восточно-Китайском море.


Японские власти добавили, что они, видите ли, глубоко обеспокоены военной активностью Пекина вблизи Японии и его координацией с Россией.

Мы выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

— говорится в заявлении МИД Японии.

Япония в последнее время крайне обеспокоена растущей промышленной и военной мощью Китая. При этом единственное, что ей остаётся, это периодически осуждать Китай в Тайваньском вопросе и вопросе спорных акваторий.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в своём недавнем интервью заявил журналистам:

Мир и стабильность в Тайваньском проливе важны не только для безопасности Японии, но и для стабильности международного сообщества в целом.

В свою очередь, китайские официальные лица подвергли критике недавние «негативные шаги» Японии по вопросам Восточного и Южно-Китайского морей, островов Дяоюйдао (Сэнкаку) и Тайваньского пролива, заявило министерство иностранных дел в Пекине. Корабли береговой охраны обеих стран регулярно противостоят друг другу близ спорных островов.

Пекин потребовал, чтобы Токио прекратил свою деятельность, которая нарушает территориальный суверенитет Китая, подрывает его морские права и интересы, и воздерживался от вмешательства в тайваньский вопрос.

Пекин, для которого Тайвань - это часть Китая, считает встречи между высокопоставленными представителями США и тайваньских "официальных лиц" вмешательством в его внутренние дела и не исключает применение силы для взятия острова под свой контроль.

Несмотря на многие разногласия, в прошлом месяце Китай и Япония создали горячую линию между военными ведомствами, чтобы помочь устранять любые инциденты в водах.
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Использованы фотографии:
Береговая охрана Японии
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12 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:04
    +1
    Надо решительно поддержать Китай в его борьбе с японским милитаризмом...японские лакеи США получат отпор от Китая...там ведь помнят резню в Нанкине...и свои потери от во ВМВ.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:08
      +2
      Китайцы всё помнят. Уж Нанкин то никогда не забудут самураям.
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 07:16
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Надо решительно поддержать Китай в его борьбе с японским милитаризмом...японские лакеи США получат отпор от Китая...там ведь помнят резню в Нанкине...и свои потери от во ВМВ.

      С 1964 года, в вопросе принадлежности Курильских островов после заявления Мао Цзэдуна, КНР заняло позицию стороны Японии, если не ошибаюсь, не изменяло до недавнего времени.
      Только в марте этого года Китай изменил свою позицию в споре между Россией и Японией, заявив о нейтралитете: "Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Китай не будет занимать позицию ни одной из сторон по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил" Kyodo.
      Вот когда решительно нас поддержат в этом споре, тогда и мы, обязательно и решительно... yes

      Китайцы и корейцы помнят как это было под японской оккупацией. Японцы понимают, что китайцы и корейцы помнят, но не в их менталитете признать это и извиниться. Слышал что в СМИ Японии не один раз проскальзывала тема, что будет с Японией, если Китай наберет экономическую силу и военную мощь. Задавались вопросом, ждать ли мести от Китая?
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 07:24
        +1
        Поддержать надо, но ровно настолько, насколько Китай поддерживает нас
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:28
          0
          Нейтрально отнестись к ситуации с Тайванем?
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:23
      +1
      Надо решительно поддержать Китай в его борьбе с японским милитаризмом..
      Согласен! Особенно если они столь же однозначно подтвердят нашу принадлежность Курил, а не крутят задом (нейтралитетом). А ещё успокоить Вьетнам, для которого "китайский милитаризм" уже стал страшнее американского и Вьетнам на грани предоставления Камрани под базу США в противостоянии с Китаем.
    4. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 07:56
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Надо решительно поддержать Китай в его борьбе с японским милитаризмом....

      Крым китайцы не признали территорией РФ, несмотря на то,что РФ признала Тайвань китайским.
  2. tTшка
    tTшка Сегодня, 07:08
    0
    Ох и много на себя япошки берут, последнее время... поверили в себя
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:15
    +1
    Если Китай хочет настоящего партнёрства с Россией, он обязан чётко и однозначно признать Курильские острова территорией РФ и тогда тогда Россия острова Дяоюйдао (Сэнкаку) территорией КНР.
    Китайцы пока этого не сделали.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:26
    0
    Какое дело японцам до тайваньского пролива? Ходите с другой стороны, какие проблемы?
    Традиционная марионеточность и лизобдство правительства некогда гордых самураев ничего кроме презрения не вызывает. А им стоило бы задуматься. Если Китай приберет Тайвань, японцы будут следующими на пути китайской силы.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:32
    0
    Китаю сложно. Реально сложно. Они в кольце. Вокруг Южная Корея , Япония, Австралия. Постоянно флот сша на дежурстве. С другой стороны Индия, периодически вспыхивает конфликт . Сильно зависят от экспорта в США и ЕС, если будет сокращаться - Китай рискует скатываться в бедность.
    Так что все эти учения вокруг Тайваня это не более чем защитный рефлекс. Не пойдут они на обострение
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:05
    0
    обеспокоены военной активностью Пекина вблизи Японии и его координацией с Россией.
    А вас кто-то заставлял в древности расселяться в географической близости от Китая? Теперь терпите и лучше не отсвечивайте, особенно заявлениями по Тайваню.