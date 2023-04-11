«Ситуация со снабжением будет только ухудшаться»: в ВМС США заявили о нарастающих проблемах с логистикой

Конфликт на Украине резко подчеркнул проблему [военного] потенциала, с которой сталкиваются Соединенные Штаты при ведении боевых действий на море, на суше и в воздухе

Ситуация со снабжением будет только ухудшаться

Например, у нас не будет [всего, что нужно], чтобы залатать пробоину в боевом корабле

Прошли те времена, когда мы создавали [производственную] линию и консервировали её на 10 лет, ожидая роста спроса на что-то вроде боеприпасов