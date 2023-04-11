«Ситуация со снабжением будет только ухудшаться»: в ВМС США заявили о нарастающих проблемах с логистикой

США утратили способность быстро выпускать изделия, необходимые для ведения войны, например, 155-мм артснаряды, или в скором порядке ремонтировать сложные боевые системы, такие как РЛС. Данное мнение высказала группа американских экспертов по логистике на недавно состоявшейся конференции.
Конфликт на Украине резко подчеркнул проблему [военного] потенциала, с которой сталкиваются Соединенные Штаты при ведении боевых действий на море, на суше и в воздухе
- отмечается в издании USNI News.
Как пояснил Гарольд Валентайн, заместитель директора по планам и операциям Командования систем снабжения ВМС, нарушение логистических цепочек приведёт к поражению в войне, если она разгорится. При этом в условиях военного времени будет сложно рассчитывать на помощь союзников, так как они будут стремится пополнить собственные арсеналы, подобно тому как это было при вспышке эпидемии коронавируса: каждая страна боролась за маски и аппараты ИВЛ.
Ситуация со снабжением будет только ухудшаться
- говорит о нарастающих проблемах Джастин Вульф из Systecon, компании, выпускающей программное обеспечение для боевой техники.
В условиях широкого спроса военного времени вооружённые силы столкнутся с острым дефицитом всего спектра изделий, необходимых для поддержания боеготовности.
Например, у нас не будет [всего, что нужно], чтобы залатать пробоину в боевом корабле
- считают в ВМС.
Прошли те времена, когда мы создавали [производственную] линию и консервировали её на 10 лет, ожидая роста спроса на что-то вроде боеприпасов
- пояснили на флоте.
Как отметили участники конференции, конфликт на Украине продемонстрировал, что США не имели планов поставок [для нужд ВСУ] даже на несколько недель вперёд, не говоря уже о таких сроках как год.