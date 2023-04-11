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«Ситуация со снабжением будет только ухудшаться»: в ВМС США заявили о нарастающих проблемах с логистикой

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«Ситуация со снабжением будет только ухудшаться»: в ВМС США заявили о нарастающих проблемах с логистикой

США утратили способность быстро выпускать изделия, необходимые для ведения войны, например, 155-мм артснаряды, или в скором порядке ремонтировать сложные боевые системы, такие как РЛС. Данное мнение высказала группа американских экспертов по логистике на недавно состоявшейся конференции.


Конфликт на Украине резко подчеркнул проблему [военного] потенциала, с которой сталкиваются Соединенные Штаты при ведении боевых действий на море, на суше и в воздухе

- отмечается в издании USNI News.

Как пояснил Гарольд Валентайн, заместитель директора по планам и операциям Командования систем снабжения ВМС, нарушение логистических цепочек приведёт к поражению в войне, если она разгорится. При этом в условиях военного времени будет сложно рассчитывать на помощь союзников, так как они будут стремится пополнить собственные арсеналы, подобно тому как это было при вспышке эпидемии коронавируса: каждая страна боролась за маски и аппараты ИВЛ.

Ситуация со снабжением будет только ухудшаться

- говорит о нарастающих проблемах Джастин Вульф из Systecon, компании, выпускающей программное обеспечение для боевой техники.

В условиях широкого спроса военного времени вооружённые силы столкнутся с острым дефицитом всего спектра изделий, необходимых для поддержания боеготовности.

Например, у нас не будет [всего, что нужно], чтобы залатать пробоину в боевом корабле

- считают в ВМС.

Прошли те времена, когда мы создавали [производственную] линию и консервировали её на 10 лет, ожидая роста спроса на что-то вроде боеприпасов

- пояснили на флоте.

Как отметили участники конференции, конфликт на Украине продемонстрировал, что США не имели планов поставок [для нужд ВСУ] даже на несколько недель вперёд, не говоря уже о таких сроках как год.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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3 комментария
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:47
    0
    А что удивительного? Капитализм - барыга не будет строить (расширять) завод если не будет на 300 % в прибыльности предприятия. У них есть горький опыт массовых отказов государства от уже заказанной продукции после Первой и Второй мировой.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:52
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      Капитализм - барыга не будет строить (расширять) завод если не будет на 300 % в прибыльности предприятия.

      И на фоне украинского и гипотетического тайванского конфликтов им эту прибыль обеспечивают...
  2. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 17:52
    +1
    Ну как бы если НАТО навалившись почти всеми ресурсами вооружения сухопутных сил не может победить даже Россию, то перспективы американцев в столкновении с Китаем, который имеет в 2 раза больше промышленное производство чем в США, выглядят совсем бледно. Или там толстяк Ким пойдет Сеул брать. Чисто сухопутный конфликт, а артиллерия КНДР очень даже ничего.

    По факту уже видно, что Запад с трудом тянет этот военный конфликт, "войну на два фронта" точно Западу не потянуть и экономически и технологически.

    Я думаю Китай нападет на Тайвань примерно в 2027 году, когда закончится основная программа постройки их флота и у них будет 4 АУГ, а по числу литоральных ракетных кораблей превосходство над ВМФ США просто в разы.

    Ждём шоу #тайваньнаш

    Си уже не мальчик и тоже хочет в учебник истории как Путин, т.е. как собиратель китайских земель)) На деле объединение китайской нации это точно историческая фигура на 1000 лет

    А по СВО мы уже знаем, что понты дороже денег))