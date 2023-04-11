Украинские военные в Артёмовске призвали украинцев «не строить розовых замков» по обстановке в городе и быть готовыми «к разным новостям»

Бодрого. У орков (так в ВСУ именуют российские подразделения, включая ЧВК «Вагнер») есть успехи на некоторых улицах, пока вокзал удержали, но бои по линии и ситуация сложная, хотел бы вас обрадовать, но их больше. По Корсунскому порадовать могу – отразились. Выиграли еще день.

Вы, прошу, морально будьте готовы к разным новостям из Бахмута. Не стройте себе розовые замки, мы давно уже не строим.

Украинские военные, находящиеся в Артёмовске (Бахмут), стали публиковать в сети заявления о том, что держать оборону в городе становится всё сложнее. Украинские средства массовой информации, которые ведут в том числе текстовые трансляции о положении дел в городе, тоже пишут о том, что «за последнюю неделю ситуация в городе значительно ухудшилась».В связи с этим обращает на себя внимание публикации на канале «Бахмутский (Бахмутський) демон». Его ведут военнослужащие ВСУ, по постам которых в сети можно делать выводы о том, как менялась для них обстановка в Артёмовске на протяжении месяцев.Вот два поста от военнослужащих ВСУ от первой половины сегодняшнего дня. Пост первый:Корсунского – улица на западе города, ранее носила имя Некрасова.Вторая публикация, которая, примечательно, вышла спустя всего 10 минут после предыдущей:Эти публикации красноречиво свидетельствуют о том, что украинские военные в Бахмуте, теряя квартал за кварталом, уже морально готовят сами себя к тому, что город они в ближайшие недели потеряют.