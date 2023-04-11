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Украинские военные в Артёмовске призвали украинцев «не строить розовых замков» по обстановке в городе и быть готовыми «к разным новостям»

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Украинские военные в Артёмовске призвали украинцев «не строить розовых замков» по обстановке в городе и быть готовыми «к разным новостям»

Украинские военные, находящиеся в Артёмовске (Бахмут), стали публиковать в сети заявления о том, что держать оборону в городе становится всё сложнее. Украинские средства массовой информации, которые ведут в том числе текстовые трансляции о положении дел в городе, тоже пишут о том, что «за последнюю неделю ситуация в городе значительно ухудшилась».


В связи с этим обращает на себя внимание публикации на канале «Бахмутский (Бахмутський) демон». Его ведут военнослужащие ВСУ, по постам которых в сети можно делать выводы о том, как менялась для них обстановка в Артёмовске на протяжении месяцев.

Вот два поста от военнослужащих ВСУ от первой половины сегодняшнего дня. Пост первый:

Бодрого. У орков (так в ВСУ именуют российские подразделения, включая ЧВК «Вагнер») есть успехи на некоторых улицах, пока вокзал удержали, но бои по линии и ситуация сложная, хотел бы вас обрадовать, но их больше. По Корсунскому порадовать могу – отразились. Выиграли еще день.

Корсунского – улица на западе города, ранее носила имя Некрасова.

Вторая публикация, которая, примечательно, вышла спустя всего 10 минут после предыдущей:

Вы, прошу, морально будьте готовы к разным новостям из Бахмута. Не стройте себе розовые замки, мы давно уже не строим.

Эти публикации красноречиво свидетельствуют о том, что украинские военные в Бахмуте, теряя квартал за кварталом, уже морально готовят сами себя к тому, что город они в ближайшие недели потеряют.
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3 комментария
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 17:46
    +1
    " уже морально готовят сами себя к тому, что город они в ближайшие недели потеряют." -Потеряют не только город,но и свои жизни,если не поднимут руки.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 17:54
      +6
      Пора бы уж тоже отказаться от розовых замков, и вспомнить все, что было в течение последнего года.
  2. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 18:09
    -1
    В принципе Герасимов на деле сейчас годно стал управлять СВО после своих фейлов в начале.

    Кто не понимает, что делает Герасимов и реагирует на паники Гиркина, а поясню замысел нашего командования.

    Герасимов реально вообще практически не ходит фишками своих резервов. Херсонская группировка Теплицкого вообще на отдыхе. Цель Герасимова была связать боями туземные войска Милли. По факту Зеленский клюнул и ввел в Бахмут элитную штурмовую пехоту, которая самый важный актив в наступах. Реально Вагнер это просто храбрые зэки, но боепособность войск Герасимова намного выше, т.к. у него тяжёлая артиллерия, а это артиллерийская война, а не стрекотня из калашей.

    Суровикин вообще "строитель года". Нет никакой линии Суровикина, есть паутина крепостей Суровикина от фронта до Крыма и между ними пирамидки, мины и рвы. Там нет оперативного простора и такую оборону нельзя прорвать.

    Что ещё видно из космоса, что Герасимов и Суровикин ждут наступ на Мариуполь и сделали там уже котел для ВСУ. Там нет опорников в глубину, есть четкие стенки котла Токмак-Мелитополь и старая линия обороны ДНР.

    Мне доставит паника тут на форуме, когда хлопцы сначала прорвутся даже к Мариуполю. Правда Милли и может не захотеть лезть в котел