Куратор ЧВК «Вагнер» заявил о том, что под российским контролем уже свыше 80 процентов территории Артемовска

Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в районе Артемовска (Бахмута). В своем видеокомментарии он подтвердил появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о передаче ЧВК "Вагнер" флангов в районе Артемовска в ведение Минобороны. Подразделения ВС РФ, в том числе части ВДВ приняли и правый и левый фланги. Они обладают всем необходимым оснащением и вооружениями, позволяющими успешно вести оборону или наступательные действия на этих направлениях.Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие населенные пункты, которые в предыдущие месяцы штурмовались подразделениями ЧВК "Вагнер", перешли в зону ответственности ВДВ и других подразделений Минобороны. Это позволило силам ЧВК "Вагнер" полностью сконцентрироваться на завершении освобождения городской черты Артемовска. В настоящее время уже более 80% города находится под полным контролем "музыкантов". Российские силы взяли под контроль все административные центры, а также промышленные предприятия на территории города.Пригожин добавил, что противник продолжает обороняться в еще подконтрольной ему части города, представляющей из себя расположенные в западной части города жилые кварталы с многоэтажной застройкой, где оборудованы укрепрайоны. Кроме того, под оставшейся частью Артемовска пролегают подземные тоннели, что позволяет противнику осуществлять скрытые перемещения и затрудняет штурм.