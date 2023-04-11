Военное обозрение
Войти Регистрация

Куратор ЧВК «Вагнер» заявил о том, что под российским контролем уже свыше 80 процентов территории Артемовска

13
Куратор ЧВК «Вагнер» заявил о том, что под российским контролем уже свыше 80 процентов территории Артемовска

Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в районе Артемовска (Бахмута). В своем видеокомментарии он подтвердил появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о передаче ЧВК "Вагнер" флангов в районе Артемовска в ведение Минобороны. Подразделения ВС РФ, в том числе части ВДВ приняли и правый и левый фланги. Они обладают всем необходимым оснащением и вооружениями, позволяющими успешно вести оборону или наступательные действия на этих направлениях.


Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие населенные пункты, которые в предыдущие месяцы штурмовались подразделениями ЧВК "Вагнер", перешли в зону ответственности ВДВ и других подразделений Минобороны. Это позволило силам ЧВК "Вагнер" полностью сконцентрироваться на завершении освобождения городской черты Артемовска. В настоящее время уже более 80% города находится под полным контролем "музыкантов". Российские силы взяли под контроль все административные центры, а также промышленные предприятия на территории города.



Пригожин добавил, что противник продолжает обороняться в еще подконтрольной ему части города, представляющей из себя расположенные в западной части города жилые кварталы с многоэтажной застройкой, где оборудованы укрепрайоны. Кроме того, под оставшейся частью Артемовска пролегают подземные тоннели, что позволяет противнику осуществлять скрытые перемещения и затрудняет штурм.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:25
    -3
    Эта Пасха будет очень горькой для Зеленского.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:52
      -1
      Цитата: Semovente7534
      Эта Пасха будет очень горькой для Зеленского.

      У сектантов Пасха была 9 апреля.
      1. Semovente7534
        Semovente7534 Сегодня, 18:56
        +1
        Будучи итальянцем, я не помнил этого.
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 19:18
        0
        У Зеленского Пасха была в ночь с 5 на 6 апреля.
  2. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 18:33
    0
    ЧВК Вагнер - вперед, и надеемся - без потерь!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:25
      +2
      Цитата: VladimirNET
      ЧВК Вагнер - вперед, и надеемся - без потерь!

      Желательно вперёд не только одному Вагнеру.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 18:34
    -1
    Молодцы ребята! Пригожин неоднозначный человек, но то, что он с командой сделал лучшую частную армию достойно уважения. За ним очень нужен глаз, но вместо абаканского председятела я бы его поставил.
  4. seacap
    seacap Сегодня, 19:25
    0
    Судя по кадрам, населенный пункт под таким названием прекратил свое историческое существование, как и некоторые другие. Страшно уже подумать что будет с Херсоном, Харьковым, Запорожьем, Одессой, похоже тоже, внукам будем показывать исключительно на старых открытках, т.б. по 1 км в день до них ой как не скоро черед дойдет, если дойдет. Довыжидались, мы, блин, бережно, а чего уж мелочиться то, давай уже подождем нормальных армейских корпусов из Альбиона и УС, мы их нашими ДРГ с 1 танком и 1-й САУ раздербанем, замечательная же тактика, работает. Стратеги, блин, "шедевральные произведния эффективного менеджера мебельного производства".
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:46
    0
    Город площадью 41,6 км²...
    РСЗО «Град» - площадь поражения 145 000 м²...
    Чтобы накрыть город полностью потребуется 290 залпов...
    Не понимаю я этой меркантильности ВС РФ...
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 20:28
      -1
      Авдеевка площадью в полтора раза меньше.
      А про меркантильность ВС РФ это вам Пригожин нашептал? Он же менеджер.... Да ещё креативный, ему видней.
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 20:40
      0
      Ну накроете вы город и что ? Неприцельная стрельба из градов ни даст ни какого результата.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:05
    0
    Вместе со взятием Мариуполя и Азовстали это была величайшая победа войны.
  7. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 20:43
    0
    О, надо же, Пригожин открыто рассказал, что ему помогают в минобороны, а в минобороны рассказали при Пригожина. Помирились наконец что ль?