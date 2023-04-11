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Опубликованы подробности принятого Госдумой законопроекта о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

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Опубликованы подробности принятого Госдумой законопроекта о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Сегодня, 11 апреля, депутаты нижней палаты парламента РФ приняли сразу в трех чтениях законопроект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Теперь документ отправлен на рассмотрение в Совет Федерации.


Напомним, что поручение о переходе на современную систему воинского учета ранее отдал президент России Владимир Путин.

Сообщается, что в ходе итогового голосования вышеупомянутую инициативу поддержали 394 законодателя. Воздержался – один. Против не выступил никто. Впрочем, неясно, почему в принятии законопроекта не участвовали еще 55 народных избранников.

Касательно содержания самого документа, многих наших соотечественников интересовал вопрос о тех самых «электронных повестках». Появились некоторые подробности. Согласно озвученной информации, электронная повестка будет приходить военнообязанному в его профиль на Госуслугах и дублироваться обычной на бумажном носителе.

После истечения 7 дней после появления повестки в профиле на Госуслугах она считается врученной, не зависимо от того, прочел ее получатель или нет.

В то же время, военнообязанный должен явиться в военкомат в течение 20 дней после получения вышеупомянутого уведомления. Выезд за пределы страны на протяжении этого срока запрещен.

Между тем, в случае неявки в военный комиссариат в указанный выше срок, помимо запрета на выезд за пределы России, по отношению к уклонисту будут приняты и другие ограничительные меры. В частности, запреты на вождение транспортных средств и осуществление операций с недвижимостью.

В законопроекте также указано, что информация о гражданах, не состоящих на воинском учете, будет собираться военкоматами в том числе и с помощью портала Госуслуг. Кроме того, соответствующую информацию военным комиссариатам теперь обязаны предоставлять практически все государственные органы и учреждения.
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20 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:53
    +5
    После истечения 7 дней после появления повестки в профиле на Госуслугах она считается врученной, не зависимо от того, прочел ее получатель или нет.

    Это прикол? Остановите Планету, я сойду!
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:55
      +3
      а вот тут я тоже не понял если честно ! уехал на охоту рыбалку на шашлык в сад бухать и тп и тд и сном не духом а ты беглец уже )))
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:03
        0
        Вы на шашлык в сад на неделю уходите?laughing ]У меня другой вопрос-"все ГОСУДАРСТВЕННЫЕ учреждения и организации"..А частники,как?
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:07
          +2
          У меня вам ответ - регистрировался на госуслугах несколько лет назад по необходимости. С того времени и номера телефонов и почты сменились. Я даже пароль не смогу восстановить. Бежать в МФЦ что ли, доказывать, что не дезертир?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 18:13
            0
            Я за себя скажу."Госуслугами"приходится если не часто,то пользоваться.Запись к врачам,выписки итд,там много чего.В чем пооблема восстановить пароль и поставить уведомление,раз так эта карта легла?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:59
      +4
      В России есть юристы ? Как можно отправить повестку на электронную почту без уведомления о получении , у человекак может быть несколько электронных ящиков и если честно их все не упомнишь ? На Госуслуги можно годами не заходить, это не обязанность гражданина ежедневно проверять электронные ресурсы, это полный бред. Опять же эта электронная база через некоторое время будет гулять по Интернету, и будет находкой для всякой террористической швали, где закон о защите персональных данных ?
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:09
        0
        А что теперь вам юристы дадут??? Закон приняли - все! Зорькина в его 80!!! лет просто так что ли на должности председателя конституционного суда держат?
        Друзьям - все, нам - закон.
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:05
      0
      Разместились! Сойдут дети топ-чиновников и бизнесменов. А вот мы поедем до конца
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:54
    0
    а че так все за пережевали в интернете или так повестку получат или по электронке разнице нету !??
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:59
      +5
      а че так все за пережевали в интернете или так повестку получат или по электронке разнице нету !??
      Ну шапками в интернете кидаться привыкли, сидя не по месту регистрации, а тут получил повестку не получил, твоя проблема) Да и не спроста вся эта тема понеслась.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 18:02
        +3
        Возможно вы правы, с каждым новым отрицанием дополнительной мобилизации возникает сомнение, а может что-то готовят ?
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:06
        0
        Я вот гляжу,все так возбудились..Столько патриотизма в комментариях на разные темы,аж дым идет.Когда каснутся может каждогт идти защищать отчизну-куча возмущенных.. yes
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 18:08
          0
          Цитата: dmi.pris1
          защищать отчизну

          На Отчизну кто-то нападал, что бы ее защищать?
          1. 6erJIblu
            6erJIblu Сегодня, 18:12
            0
            Американский Джо в Ираке удивлен вашим ответом.
        2. Silver99
          Silver99 Сегодня, 18:10
          0
          Да нет, вот тут как раз обсуждается, что не возможно исполнять конституционный долг нарушая закон, представляете какое поле деятельности для штрафующих и осуждающих правоохранительных органов, любого можно в уклонисты записать am
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:12
      0
      Да как то нет желания идти по статье за дезертирство на старости лет только потому, что сто лет не заходишь на госуслуги.
  3. Комментарий был удален.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:08
      0
      belay belay belay what what crying Неужели Вам что то пришло?Да,да.Не спроста этот ЖЖЖЖ
  4. Комментарий был удален.
  5. Сергей Дроздов
    Сергей Дроздов Сегодня, 18:07
    0
    Отлично, теперь только в полном масштабе надо вести электронные деньги и в нашей стране будет наведён идеальный порядок!!!
  6. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 18:10
    0
    Сегодня у метро девочки вручили буклетик, о службе по контракту,
    Порадовался, я ещё орёл по видимому, могу воевать )))))
  7. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:13
    0
    После истечения 7 дней после появления повестки в профиле на Госуслугах она считается врученной, не зависимо от того, прочел ее получатель или нет.

    В то же время, военнообязанный должен явиться в военкомат в течение 20 дней после получения вышеупомянутого уведомления. Выезд за пределы страны на протяжении этого срока запрещен.

    Между тем, в случае неявки в военный комиссариат в указанный выше срок, помимо запрета на выезд за пределы России, по отношению к уклонисту будут приняты и другие ограничительные меры. В частности, запреты на вождение транспортных средств и осуществление операций с недвижимостью.

    Во!!! Класс! Супер!!! wassat laughing Поехал для примера отдохнать в отпуск на дачу, вовзвращаешься - по дороге домой тебя тормозит ГАИ и сразу в кутузку как злостного нарушителя - а ты даже ни сном ни духом!!! ))))))))))

    Как там говорил Энштейн?
    "Есть только две бесконечные вещи - Вселенная и человеческая глупость! Впрочем, насчет Вселенной я не до конца уверен"