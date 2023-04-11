Опубликованы подробности принятого Госдумой законопроекта о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Сегодня, 11 апреля, депутаты нижней палаты парламента РФ приняли сразу в трех чтениях законопроект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Теперь документ отправлен на рассмотрение в Совет Федерации.Напомним, что поручение о переходе на современную систему воинского учета ранее отдал президент России Владимир Путин.Сообщается, что в ходе итогового голосования вышеупомянутую инициативу поддержали 394 законодателя. Воздержался – один. Против не выступил никто. Впрочем, неясно, почему в принятии законопроекта не участвовали еще 55 народных избранников.Касательно содержания самого документа, многих наших соотечественников интересовал вопрос о тех самых «электронных повестках». Появились некоторые подробности. Согласно озвученной информации, электронная повестка будет приходить военнообязанному в его профиль на Госуслугах и дублироваться обычной на бумажном носителе.После истечения 7 дней после появления повестки в профиле на Госуслугах она считается врученной, не зависимо от того, прочел ее получатель или нет.В то же время, военнообязанный должен явиться в военкомат в течение 20 дней после получения вышеупомянутого уведомления. Выезд за пределы страны на протяжении этого срока запрещен.Между тем, в случае неявки в военный комиссариат в указанный выше срок, помимо запрета на выезд за пределы России, по отношению к уклонисту будут приняты и другие ограничительные меры. В частности, запреты на вождение транспортных средств и осуществление операций с недвижимостью.В законопроекте также указано, что информация о гражданах, не состоящих на воинском учете, будет собираться военкоматами в том числе и с помощью портала Госуслуг. Кроме того, соответствующую информацию военным комиссариатам теперь обязаны предоставлять практически все государственные органы и учреждения.