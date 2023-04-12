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Сегодня в России и во всем мире отмечается День авиации и космонавтики

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Сегодня в России и во всем мире отмечается День авиации и космонавтики

Советский Союз и Россия по праву считаются пионерами в освоении космоса. Теоретическую основу полетов за пределы земной атмосферы и освоения космического пространства заложил наш великий соотечественник, русский и советский ученый-самоучка Константин Эдуардович Циолковский. Он же обосновал использование ракет для полетов в космос.


Этапы развития советской и российской космонавтики

Практическое продолжение идей философа, мыслителя и математика Циолковского осуществил не менее знаменитый советский ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев. Под его руководством был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Именно созданный возглавляемым им коллективом конструкторов первый пилотируемый космический корабль «Восток-1» 12 апреля 1961 года открыл эру пилотируемого освоения околоземного пространства.



Первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, первая орбитальная станция — вот неполный перечень успехов советской космической отрасли. Долгое время космос оставался ареной своего рода противостояния и соревнования в технологическом и прецедентном первенстве двух сверхдержав прошлого века — СССР и США.

Но именно космические программы стали и примерами эффективного сотрудничества двух соперничающих в эпоху холодной войны государств, а позднее — поистине международной кооперации. В июле 1975 года была выполнена знаменитая стыковка советского пилотируемого корабля «Союз-19» и американского «Аполлон».

Первая в мире советская многомодульная орбитальная станция «Мир», собранная на околоземной орбите в 1986 году, была выведена из эксплуатации и затоплена в марте 2001 года. Но уже в 1998 году было начато создание Международной космической станции (МКС) при участии 14 стран, среди которых ведущую роль играла Россия. Даже сейчас, несмотря на новое обострение разногласий на международном уровне, усилившееся в последние годы, между странами Запада и РФ, МКС по-прежнему принимает международные экипажи.

Все эти годы Советский Союз и Россия оставались лидерами в разработке и успешном запуске отечественных ракет-носителей. Даже поле распада СССР, когда отечественная космическая отрасль вступила в продолжительный период рецессии и деградации, российские ракеты оставались востребованными в силу надежности и дешевизны для запусков коммерческих (и не только) спутников зарубежных агентств и частных заказчиков. С 1992 по 2015 годы Россия ежегодно являлась мировым лидером по количеству ежегодных успешных запусков ракет.



Возрождение российской космонавтики началось в нулевые годы нынешнего столетия, в основном благодаря активному вниманию к развитию отрасли со стороны президента РФ Владимра Путина. В 2015 году была создана Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос») путем преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос». С июля прошлого года корпорацию возглавляет Юрий Борисов, сменивший на этом посту Дмитрия Рогозина.

Удачное и не очень строительство советских и российских космодромов

Первым отечественным космодромом в СССР стал Байконур, заложенный в КазССР в 1955 году. С него проводились запуски спутников к ближайшим планетам солнечной системы и пилотируемые миссии на орбиту Земли.

Через два года в 180 км от Архангельска было начато строительство космодрома «Плесецк», первый пуск с которого ракеты-носителя «Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112» был осуществлен в марте 1966 года.

Неудачей закончился проект по созданию первого в мире плавучего космодрома «Морской старт» для запуска ракет «Зенит». Его реализация была начата в 1995 году международным консорциумом, в который входили американская корпорация Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Aker Solutions, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». Первый старт ракеты с плавучего космодрома состоялся в марте 1999 года, последний пуск был осуществлен в мае 2014 года. В марте 2016 года «Роскосмос» объявил о закрытии сделки по продаже стартовой площадки морского базирования, имя покупателя не называлось.

Совместное создание российско-французского космодрома «Куру» для запуска ракет «Союз» было начато во французской Гвиане в Южной Америке в ноябре 1996 года. Первый пуск произведён 20 октября 2011 году. В прошлом году сотрудничество Москвы, Парижа и Европейского космического агентства (ЕКА) по эксплуатации этого космодрома было прекращено по причине введения странами Запада санкций против «Роскосмоса».

Не без трудностей происходит и начатая по указу президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года реализация амбициозного проекта строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Он должен стать основной стартовой площадкой для российских ракет военного и гражданского назначения и полноценной альтернативой эксплуатируемому на условиях аренды у Казахстана космодрому «Байконур».



Строительство космодрома «Восточный» началось в 2011 году, возведение первого стартового комплекса в 2012 году. При строительстве было допущено отставание в 26 месяцев, но после перехода стройки под контроль вице-премьера Дмитрия Рогозина в ноябре 2014 года отставание сократилось до 4 месяцев. Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный был произведен 28 апреля 2016 года.

Сейчас сроки возведения «Восточного» находятся на личном контроле главы «Роскосмоса» и президента России, который неоднократно посещал космодром. Пока отставание в сроках строительства сохраняется, но оно уже незначительное. Для обеспечения пусков новых ракет-носителей «Ангара» завершается строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» с параллельным монтажом технологического оборудования.

Современные вызовы и перспективы развития российской космической отрасли



После начала в прошлом году Россией специальной военной операции на Украине Соединенные Штаты, а следом и другие подконтрольные Вашингтону страны, стали вводить множественные санкции против РФ, затронувшие и ГК «Роскосмос». Ответными мерами со стороны Москвы стало прекращение сотрудничества с Европейским космическим агентством в части запуска спутников и отправки экипажей на МКС с использованием российских ракет-носителей. Еще в 2021 году американская корпорация United Launch Alliance (ULA) прекратила закупку у «Роскосмоса» российских двигателей РД-180 для своих ракет.

И если NASA нашла замену для отправки в космос спутников, экипажей и грузов на МКС с использованием ракет Falcon от компании SpaceX, то ЕКА до сих пор не сумело найти достойную альтернативу российским «Союзам».

Одновременно «Роскосмос» вынужден был значительно сократить сотрудничество с западными государственными и частными заказчиками. В результате по итогам прошлого года госкорпорация понесла убытки, по предварительной оценке, в размере 50 млрд рублей. При этом в руководстве госкорпорации заверяют, что приложат все усилия для своевременного и полного выполнения взятых обязательств по текущим контрактам, и существенного сокращения проектов не произойдет.

В настоящее время российская космическая программа развивается в нескольких направлениях. В прошлом году в руководстве «Роскосмоса» звучали предупреждения в адрес западных партнеров, что Россия уже в ближайшие годы может прекратить участие в совместной эксплуатации МКС. Пока принято решение продолжать использовать российский сегмент станции вплоть до 2028 года.

В стадии разработки находится проект создания Российской орбитальной станции (РОС). Сейчас Ракетно-космическая корпорация «Энергия» выполняет этап эскизного проектирования, который определит будущий облик станции, он завершится к концу этого года. Предполагаемая стоимость строительства РОС составит от 300 до 600 млрд рублей, финансирование будет поэтапным.

В конце прошлого и начале этого года произошли подряд два инцидента с разгерметизацией пристыкованных к МКС корабля «Союз МС-22» и грузовика «Прогресс» в результате внешних повреждений. В ГК «Роскосмос» объясняют оба случая попаданием в корпус кораблей метеороидов.

В планах госкорпорации значительное наращивание запусков спутников различного, в том числе военного, назначения. Как говорят в руководстве «Роскосмоса», производство и пуски должны стать серийными, с привлечением частных компаний. При этом отмечается, что в текущем моменте космическое ведомство пока что не выполняет согласованные графики отправки на орбиту спутников. Работы по исправлению ситуации ведутся, в том числе в рамках специальной программы «Сфера».

Несмотря на западные ограничения и понесенные в связи с этим убытки, «Роскосмос» не прекращает работы с зарубежными партнерами. Ведутся переговоры с Индией по условиям заключения контракта на поставку ракетных двигателей РД-191 в период с 2024 по 2029 год. С Китаем прорабатываются перспективы совместной Лунной программы.

12 апреля — памятная дата международного уровня в освоении космоса



По данным руководства «Роскосмоса», на конец пошлого года во всей ракетно-космической отрасли России работало 170,5 тысяч человек. Проблема с нехваткой рабочей силы на строительстве космодрома «Восточный» к настоящему времени решена.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных к ракетно-космической отрасли России и каждого россиянина с Днем космонавтики. Этот праздник носит и международный характер. В СССР День космонавтики был утвержден в 1962 году в честь первого полета в космос нашего соотечественника Юрия Гагарина. Международный статус эта дата получила в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. В 2011 году на специальном заседании Генассамблеи ООН 12 апреля стало Международным днем полета человека в космос.

Начиная с 2001 года, по инициативе американского Консультативного совета представителей космического поколения 12 апреля во многих странах мира проводится акция «Юрьева ночь» (Yuri’s Night), названная так в честь Юрия Гагарина. Она посвящена двум событиям: первому полету человека в космос (12 апреля 1961 года, СССР) и первому пилотируемому полету по программе «Спейс шаттл» (12 апреля 1981 года, США).
Использованы фотографии:
ГК «Рокосмос»
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21 комментарий
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  1. srelock
    srelock Сегодня, 04:00
    +3
    Юра, за нас не переживай, всё будет хорошо wink
  2. не тот
    не тот Сегодня, 04:18
    +8
    Обычным шумом улица полна.
    Идет весна. Рабочий день в разгаре.
    И из Вселенной радиоволна
    Приносит имя русское: Гагарин.
    Оно во все врывается края,
    Во все сердца, как ласточка, влетает,
    И мать-земля, дыханье затая,
    Полёт героя-сына наблюдает.
    И день обычный праздником цветёт,
    Вся жизнь отныне — сказочный полёт,
    Гигантский шаг космического века.
    С победой, люди! Поздравляю вас!
    Свершилось! Пробил долгожданный час!
    Рванулось к звёздам сердце человека!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:55
      +9
      Вот это было ликование в тот день ! Помню до сих пор....
      1. не тот
        не тот Сегодня, 05:18
        +9
        Вот это было ликование в тот день !

        С Праздником!
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:07
        +3
        Я родился чуть позднее Первого Полета,но прекрасно помню,как люди с воодушевлением слушали сообщения о полетах космонавтов,как переживали гибель этих Героев летом 1971 ..Да и с Юрой мы земляки
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:24
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Вот это было ликование в тот день ! Помню до сих пор....

        Моменты счастья этого дня невозможно не помнить!
        С праздником! drinks
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 04:23
    +4
    Действительно есть, что отмечать: первый спутник, первый человек в космосе, первый выход человека в открытый космос, первая женщина-космонавт... Хочется пожелать российской космонавтике быть достойной космонавтике Советского Союза и продолжить заложенные ею традиции. С праздником всех кто имеет отношение к Космосу!
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 04:35
    +3
    ПОЕХАЛИ!!!.... всех с праздником!!!!
  5. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 05:10
    +1
    Все равно мы первые в всем:

    Первыми когда-то в космос вышли,

    Первыми из космоса уйдём.


    Бетельгейзе стала первой после Солнца звездой, для которой были получены изображения диска и пятен на нём.
  6. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 05:16
    +8
    Цитата: srelock
    Юра, за нас не переживай, всё будет хорошо

    Не в этот праздничный день такое говорить, но все же:
    - все "будет", все планы о том, что скоро начнем планировать... Ту же станцию Росс - скромно забыли. С МКС - уходить передумали. Дужба или "дручба" с американцами - вовсю.
    23 года - с 2000 до 2023 - "вставание с колен" - в стремительно падающем лифте...
    23 года...
    1945 год - великая Победа. Стран - в полной разрухе. Даже не вставание с колен - а нечто более серьезное. 1945г - 1961г - прошло 16 лет! Воссоздана промышленность, сделана атомная бомба, выкован ракетно-ядерный щит, и даже на фоне этих дел - человек впервые вышел в космос, на орбиту! Нашлось и время и ресурсы и люди.
    И все - за 16 лет!
    Почему?
    Потому, что СССР!
    Потому, что руководство страны думало в первую очередь о стране, а потом уже о себе.
    Потому, что люди верили и руководству страны, и СМИ, и учебникам, справочникам - а не рекламе из интернета... - "Возьми кредит, попили бюджет, заработай на продаже родины и свали за бугор".
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 05:24
    +4
    С праздником!!!
    Хорошо помню день запуска первого ИСЗ. Это было потрясающе! По радио передавали над какими городами и в какое время будет пролетать ИСЗ. Очень хорошо помню как нас учителя выводили на улицу и все всматривались в темное небо высматривая звездочку летящую! И наконец кто то кричал : - Вон, вон спутник!!! И столько ликования было!
    Потом очередной праздник со слезами на глазах от счастья! Мы первые!!! И наш Юрий первый в космосе! Ликование всего народа СССР, да и всего неравнодушного мира!
    пс. Это для скептиков, которые усомнятся в моих словах про то, как учителя выводили нас из классов в темное время.
    Осень, октябрь, а в южных районах темнеет рано, и рассвет задерживается. Город стоял еще не полностью восстановленный после войны. Школ не хватало, а послевоенных детей было много. И под школы приспосабливали все помещения пригодные для учебы. Наша начальная школа размещалась в бывшем доме купца и мы учились в 3 смены! Первая с темного утра, третья до темного вечера! И никто не провожал ребятишек, и не встречал! Жизнь была прекрасна и удивительна! Может не так сыта, но мы этого не замечали!
    Главное наша страна СССР была первой!!!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 05:58
      0
      “On the night when Sputnik for the first time streaked across the sky, I was looking upwards and thinking about the predeterminacy of the future. The Earth wouldn’t be able to remain our abode forever anyway, one day death by cold or overheating may befall it. The mankind was predestined to become immortal, and the light in the sky above me was the first glimmer of immortality. I blessed the Russians for their endeavors”
      Сказал Рэй Бредбери.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:34
      +2
      Цитата: ваш вср 66-67
      По радио передавали над какими городами и в какое время будет пролетать ИСЗ.

      Вся страна смотрела.
      Помню в Ленинграде во время пролёта спутника все набережные были забиты ликующим народом!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:11
    +4
    С праздником мы были первые - спутник и космонавт русские слова.Потом появились астронавты и тэйкунавты ,в отместку.Очень понравилась поздравительная открытка РВСН ,отправленная из Плесецка в Сары Шаган.Запад её оценит.
  9. Gedall
    Gedall Сегодня, 06:28
    +6
    Хорошо что товарищ Гагарин не увидел как крысы устроили в стране реакцию, а теперь присваивают себе достижения советского народа..
  10. Eug
    Eug Сегодня, 07:00
    +2
    12 апреля - не только День авиации и космонавтики, но и День ПВО СССР, и годовщина "черного четверга" в Корее. Празднуем!
  11. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 07:09
    +1
    Космос делает нас людьми мира , заставляет понять что мы жители планеты,к сожалению сейчас люди забывают что они в одной лодке и вместо прогресса всего человечества тратят ресурсы на борьбу друг с другом.
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:12
    +2
    С праздником всех!
    Слава нашим учёным , конструкторам , космонавтам!
  13. Baobabus
    Baobabus Сегодня, 07:22
    +3
    Ура! Памятная дата.
    Не будем сегодня о плохом. Надеюсь, Россия еще встанет на ноги и вернет себе место в мировой космонавтике.
  14. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:24
    +2
    Мы дожевываем технологии и великие достижения СССР.
    Фундаментальная и прикладная наука, лучшее в мире советское образование за 30 лет угроблено, школа РФ может своих ЕГЭ-выкидышей разве что научить читать этикетки в магазинах ("квалифицированный потребитель").
    Россия ещё держится на третьем месте по числу запусков космических аппаратов, но это только пока и лишь благодаря огромному заделу СССР.
    Главное предприятие Роскосмос - АО РКЦ Прогресс в Самаре в 1991 году имело 50 тысяч работников, сейчас - 14 тысяч и каждый год идут сокращения квалификацированных кадров по причине "оптимизации производства эффективными манагерами".
    Ветеранов отрасли - с праздником, с достижениями давно минувших дней!
  15. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 07:46
    0
    С 1992 по 2015 годы Россия ежегодно являлась мировым лидером по количеству ежегодных успешных запусков ракет

    В 2015 году была создана Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос») путем преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос

    Есть тут какая то связь между этими датами? wassat