Сегодня в России и во всем мире отмечается День авиации и космонавтики

Советский Союз и Россия по праву считаются пионерами в освоении космоса. Теоретическую основу полетов за пределы земной атмосферы и освоения космического пространства заложил наш великий соотечественник, русский и советский ученый-самоучка Константин Эдуардович Циолковский. Он же обосновал использование ракет для полетов в космос.
Этапы развития советской и российской космонавтики
Практическое продолжение идей философа, мыслителя и математика Циолковского осуществил не менее знаменитый советский ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев. Под его руководством был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Именно созданный возглавляемым им коллективом конструкторов первый пилотируемый космический корабль «Восток-1» 12 апреля 1961 года открыл эру пилотируемого освоения околоземного пространства.
Первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, первая орбитальная станция — вот неполный перечень успехов советской космической отрасли. Долгое время космос оставался ареной своего рода противостояния и соревнования в технологическом и прецедентном первенстве двух сверхдержав прошлого века — СССР и США.
Но именно космические программы стали и примерами эффективного сотрудничества двух соперничающих в эпоху холодной войны государств, а позднее — поистине международной кооперации. В июле 1975 года была выполнена знаменитая стыковка советского пилотируемого корабля «Союз-19» и американского «Аполлон».
Первая в мире советская многомодульная орбитальная станция «Мир», собранная на околоземной орбите в 1986 году, была выведена из эксплуатации и затоплена в марте 2001 года. Но уже в 1998 году было начато создание Международной космической станции (МКС) при участии 14 стран, среди которых ведущую роль играла Россия. Даже сейчас, несмотря на новое обострение разногласий на международном уровне, усилившееся в последние годы, между странами Запада и РФ, МКС по-прежнему принимает международные экипажи.
Все эти годы Советский Союз и Россия оставались лидерами в разработке и успешном запуске отечественных ракет-носителей. Даже поле распада СССР, когда отечественная космическая отрасль вступила в продолжительный период рецессии и деградации, российские ракеты оставались востребованными в силу надежности и дешевизны для запусков коммерческих (и не только) спутников зарубежных агентств и частных заказчиков. С 1992 по 2015 годы Россия ежегодно являлась мировым лидером по количеству ежегодных успешных запусков ракет.
Возрождение российской космонавтики началось в нулевые годы нынешнего столетия, в основном благодаря активному вниманию к развитию отрасли со стороны президента РФ Владимра Путина. В 2015 году была создана Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос») путем преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос». С июля прошлого года корпорацию возглавляет Юрий Борисов, сменивший на этом посту Дмитрия Рогозина.
Удачное и не очень строительство советских и российских космодромов
Первым отечественным космодромом в СССР стал Байконур, заложенный в КазССР в 1955 году. С него проводились запуски спутников к ближайшим планетам солнечной системы и пилотируемые миссии на орбиту Земли.
Через два года в 180 км от Архангельска было начато строительство космодрома «Плесецк», первый пуск с которого ракеты-носителя «Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112» был осуществлен в марте 1966 года.
Неудачей закончился проект по созданию первого в мире плавучего космодрома «Морской старт» для запуска ракет «Зенит». Его реализация была начата в 1995 году международным консорциумом, в который входили американская корпорация Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Aker Solutions, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». Первый старт ракеты с плавучего космодрома состоялся в марте 1999 года, последний пуск был осуществлен в мае 2014 года. В марте 2016 года «Роскосмос» объявил о закрытии сделки по продаже стартовой площадки морского базирования, имя покупателя не называлось.
Совместное создание российско-французского космодрома «Куру» для запуска ракет «Союз» было начато во французской Гвиане в Южной Америке в ноябре 1996 года. Первый пуск произведён 20 октября 2011 году. В прошлом году сотрудничество Москвы, Парижа и Европейского космического агентства (ЕКА) по эксплуатации этого космодрома было прекращено по причине введения странами Запада санкций против «Роскосмоса».
Не без трудностей происходит и начатая по указу президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года реализация амбициозного проекта строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Он должен стать основной стартовой площадкой для российских ракет военного и гражданского назначения и полноценной альтернативой эксплуатируемому на условиях аренды у Казахстана космодрому «Байконур».
Строительство космодрома «Восточный» началось в 2011 году, возведение первого стартового комплекса в 2012 году. При строительстве было допущено отставание в 26 месяцев, но после перехода стройки под контроль вице-премьера Дмитрия Рогозина в ноябре 2014 года отставание сократилось до 4 месяцев. Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный был произведен 28 апреля 2016 года.
Сейчас сроки возведения «Восточного» находятся на личном контроле главы «Роскосмоса» и президента России, который неоднократно посещал космодром. Пока отставание в сроках строительства сохраняется, но оно уже незначительное. Для обеспечения пусков новых ракет-носителей «Ангара» завершается строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» с параллельным монтажом технологического оборудования.
Современные вызовы и перспективы развития российской космической отрасли
После начала в прошлом году Россией специальной военной операции на Украине Соединенные Штаты, а следом и другие подконтрольные Вашингтону страны, стали вводить множественные санкции против РФ, затронувшие и ГК «Роскосмос». Ответными мерами со стороны Москвы стало прекращение сотрудничества с Европейским космическим агентством в части запуска спутников и отправки экипажей на МКС с использованием российских ракет-носителей. Еще в 2021 году американская корпорация United Launch Alliance (ULA) прекратила закупку у «Роскосмоса» российских двигателей РД-180 для своих ракет.
И если NASA нашла замену для отправки в космос спутников, экипажей и грузов на МКС с использованием ракет Falcon от компании SpaceX, то ЕКА до сих пор не сумело найти достойную альтернативу российским «Союзам».
Одновременно «Роскосмос» вынужден был значительно сократить сотрудничество с западными государственными и частными заказчиками. В результате по итогам прошлого года госкорпорация понесла убытки, по предварительной оценке, в размере 50 млрд рублей. При этом в руководстве госкорпорации заверяют, что приложат все усилия для своевременного и полного выполнения взятых обязательств по текущим контрактам, и существенного сокращения проектов не произойдет.
В настоящее время российская космическая программа развивается в нескольких направлениях. В прошлом году в руководстве «Роскосмоса» звучали предупреждения в адрес западных партнеров, что Россия уже в ближайшие годы может прекратить участие в совместной эксплуатации МКС. Пока принято решение продолжать использовать российский сегмент станции вплоть до 2028 года.
В стадии разработки находится проект создания Российской орбитальной станции (РОС). Сейчас Ракетно-космическая корпорация «Энергия» выполняет этап эскизного проектирования, который определит будущий облик станции, он завершится к концу этого года. Предполагаемая стоимость строительства РОС составит от 300 до 600 млрд рублей, финансирование будет поэтапным.
В конце прошлого и начале этого года произошли подряд два инцидента с разгерметизацией пристыкованных к МКС корабля «Союз МС-22» и грузовика «Прогресс» в результате внешних повреждений. В ГК «Роскосмос» объясняют оба случая попаданием в корпус кораблей метеороидов.
В планах госкорпорации значительное наращивание запусков спутников различного, в том числе военного, назначения. Как говорят в руководстве «Роскосмоса», производство и пуски должны стать серийными, с привлечением частных компаний. При этом отмечается, что в текущем моменте космическое ведомство пока что не выполняет согласованные графики отправки на орбиту спутников. Работы по исправлению ситуации ведутся, в том числе в рамках специальной программы «Сфера».
Несмотря на западные ограничения и понесенные в связи с этим убытки, «Роскосмос» не прекращает работы с зарубежными партнерами. Ведутся переговоры с Индией по условиям заключения контракта на поставку ракетных двигателей РД-191 в период с 2024 по 2029 год. С Китаем прорабатываются перспективы совместной Лунной программы.
12 апреля — памятная дата международного уровня в освоении космоса
По данным руководства «Роскосмоса», на конец пошлого года во всей ракетно-космической отрасли России работало 170,5 тысяч человек. Проблема с нехваткой рабочей силы на строительстве космодрома «Восточный» к настоящему времени решена.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных к ракетно-космической отрасли России и каждого россиянина с Днем космонавтики. Этот праздник носит и международный характер. В СССР День космонавтики был утвержден в 1962 году в честь первого полета в космос нашего соотечественника Юрия Гагарина. Международный статус эта дата получила в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. В 2011 году на специальном заседании Генассамблеи ООН 12 апреля стало Международным днем полета человека в космос.
Начиная с 2001 года, по инициативе американского Консультативного совета представителей космического поколения 12 апреля во многих странах мира проводится акция «Юрьева ночь» (Yuri’s Night), названная так в честь Юрия Гагарина. Она посвящена двум событиям: первому полету человека в космос (12 апреля 1961 года, СССР) и первому пилотируемому полету по программе «Спейс шаттл» (12 апреля 1981 года, США).