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Москва и Тегеран подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации

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Москва и Тегеран подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации

Похоже на то, что Россия уже в недалеком будущем сможет преодолеть еще один запрет, который, по мнению США их союзников, должен был создать нашей стране серьезные проблемы.


Речь идет об ограничениях на ремонт авиационной техники и поставки соответствующих комплектующих в Россию. По задумке Запада, данная мера должна была попросту уничтожить нашу авиационную отрасль.

Между тем, сегодня стало известно о подписании важнейших меморандумов и договоров между Москвой и Тегераном.

Как сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммада Мохаммадди-Бахша, договорённости предусматривают совместное использование центров по ремонту и техобслуживанию самолетов, а также инфраструктуры для обучения пилотов.

К слову, российский «Аэрофлот» еще вчера отправил свой первый лайнер на обслуживание в Иран.

В то же время, в материале говорится, что Мохаммадди-Бахша анонсировал дальнейшее расширение сотрудничества Тегерана и Москвы в данной отрасли. В частности, он заявил, что после признания Росавиацией иранских стандартов, стало возможным использование запчастей для ремонта самолетов, производимых обеими странами.
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39 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:25
    0
    Слово меморандум себя дискредетировало.Интересно Су-35 уже поступили на вооружение Ирана и что в этом случае мы получили в обмен от Ирана?
    Новость по БПЛА Сириус.




    Российская компания «Кронштадт» провела первое летное испытание своего тяжелого двухдвигательного БПЛА «Сириус». Об этом стало известно из утекших в Сеть разведывательных брифингов Объединенного штаба США. Уточняется, что испытания были проведены еще 27 февраля этого года.

    https://topcor.ru/34024-istochnik-v-rossii-provedeny-ispytanija-tjazhelogo-dvuhdvigatelnogo-bpla-sirius.html

  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:35
    -1
    Если бы свои самолёты произвели в нужном количестве это одно, а так, это опять елей в уши электорату.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:45
      +9
      Тут скорее Иран будет помогать в обслуживании западных самолётов, имеющихся в наличии у авиакомпаний России.Ну а так конечно надо переходить на свою авиацию Ту-214,Ил-96-400М,SSJ-NEW,MC-21-310,Ил-114-300.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 18:55
        +4
        Цитата: Orange-Bigg
        Тут скорее Иран будет помогать в обслуживании западных самолётов, имеющихся в наличии у авиакомпаний России.

        С 90-х годов чиновники закупили и арендовали западные самолёты, а создать свои рем.базы не додумались ? А у самих ума уже не хватает для ремонта ? Чужие дяди будут за деньги ремонтировать технику, что находится в нашей эксплуатации ?!
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:02
          +9
          А зачем им это надо было?В 90-ые годы сознательно угробили свою авиационную промышленность,чтобы с Запада получать откаты.Тот же Гайдар постарался,который всё твердил зачем нам что то делать,мол всё на Западе за нефтедоллары купим.Элементарное предательство интересов страны ради наживы на откатах.

          Чужие дяди будут за деньги ремонтировать технику, что находится в нашей эксплуатации ?!


          Стратегия 90-ых годов и расчитана целиком и полностью на чужих дядь, иначе бы не гробили свой авиапром ради шкурных интересов отдельных личностей.Зато сейчас благодаря санкциям получили возможность исправить ошибки прошлого и начать серийное производство своих самолётов.
          1. ramzay21
            ramzay21 Сегодня, 20:50
            +1
            А зачем им это надо было?В 90-ые годы сознательно угробили свою авиационную промышленность,чтобы с Запада получать откаты.

            Наш авиапром уничтожили не в 90-е и не Ельцин с Гайдаром. В 2008 году в наших авиакомпаниях летало много Ил-96-300 и Ту-204/214. Черту под нашим авипромом подвел тогдашний Президент России Медведев, заявив об отказе от наших самолетов в пользу западных после катастрофы Як-42 в котором погибла команда Локомотив. В той авиакатастрофе была вина не самолета а авиакомпании, но это был отличный повод отработать взятки от Боинга нашим чиновникам.
            Стратегия 90-ых годов и расчитана целиком и полностью на чужих дядь,

            А чем нынешняя стратегия отличается от стратегии 90-х?
            Лично я не назову ни один крупный завод, снесенный в 90-е а вот с 2000-го года снесли кучу предприятий, например Саратовский авиазавод производивший Як-42, Як-40, Як-38М и Як-141, снесли ЗиЛ. Или это другое?
        2. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 20:18
          0
          Цитата: Starover_Z
          а создать свои рем.базы не додумались ?

          Даже если бы их создали, получили бы эти рембазы международную сертификацию?
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 20:24
            +1
            Цитата: Тарелка
            Даже если бы их создали, получили бы эти рембазы международную сертификацию?

            А у Ирана она есть, эта сертификация?
            1. Персия
              Персия Сегодня, 20:39
              0
              Цитата: мордвин 3
              Does Iran have it, this certification?

              я думаю, что да, они, должно быть, успешно прошли какой-то стандартный тест, иначе они не летали бы с международными пассажирами на дальние расстояния
            2. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 20:40
              0
              Ну, в настоящей ситуации, сертифицированное обслуживание нам всё равно отказываются предоставить, так что остаётся воспользоваться несертифицированным.
              Но Вы же, надеюсь, не напишите сейчас, что надо было иметь готовые к работе, оснащённые персоналом, но при этом никому не нужные рембазы все эти годы, в которые мы стабильно получали обслуживание?
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:38
    +1
    Пермь и ульяновск с воронежем и казанью+300 поставщиков комплекткющих могли бы работать уже 15-20 лет.
    Друг саркози, потом макарон обещали плюшки.
    Вышли горелые блины.не было в китае авиапрома.
    Они развивают аербаса сборку.
    Мы разорили свое и че?
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 18:40
    +2
    «Аэрофлот» еще вчера отправил свой первый лайнер на обслуживание в Иран.

    Не понял. А сам Аэрофлот не может обслужить стойки А 330?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:46
      +1
      Опыта скорее всего такого пока ещё нет.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 20:10
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Опыта скорее всего такого пока ещё нет.

        Здорово то как! У Ирана есть, а у великой авиакосмической державы нет. А ведь завтра - 12 апреля. А где то в России, уже и сегодня. Самая та новость к праздничку.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 20:20
          0
          Ну, 12 апреля это, по-моему, общемировая дата, а не только российская, так же как и 20-21 июля (посадка на Луну и выход астронавта) не только американская дата в моём личном видении.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:45
    +1
    Ирану нужны самолеты и много чего еще, нам выход в персидский залив и космодром с верфями незамерзающими там весьма неплох а некоторые дальнобойные бабахи тоже полезны обоим странам будут.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:51
    +2
    данная мера должна была попросту уничтожить нашу авиационную отрасль

    А может - её уничтожили те, кто велел прекратить эксплуатацию и разработку своих самолётов, вместо них - покупая западные? Как, Дмитрий Анатольевич? Не хотите покаяться?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:47
      0
      Копайте глубже в 90-е. В 2000-х и по сих пор пытались раскрутить производство. Нет было заказов, производственные мощности сократили, народ разогнали. При помощи государства находились крупные заказы. Далее набор кадров, наращивание производственных темпов, недостаточные темпы, срыв сроков, разрыв контракта, сокращение производства и рабочих. И всё по замкнутому кругу. Как можно в кратчайшие сроки набрать три тысячи специалистов единовременно на одном только предприятии? Ладно расконсервация станков, их и не консервировали мне кажется. Специалистов мало того что нет, так и кто пойдёт туда, если через полгода всё по новой, сокращение и т.д. Нужен большой госзаказ, который должен предусматривать сдвиг сроков, долгосрочный. По другому не запустить. Может санкции помогут, если их не отменят. Самолёты-то нужны. Будут отечественные
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:30
      +1
      Что-то писали про проблему с сертификацией. Где-то читал ещё до всего этого, что российские авиадвигатели, к примеру, стандартно не проходили сертификацию по шуму, вроде. Читал давно, в своих словах точно не уверен, но тем не менее, выбор такой. Либо пытаться подстроиться под требования международных комиссий, создавая самолёт и бесконечно перерабатывая его проект, тем самым поднимая его стоимость, либо просто пойти и купить уже сертифицированную машину. И с точки зрения авиакомпаний выбор между "купить уже готовое" и "не знай сколько ждать своё" вполне очевиден. Кстати, самим авиакомпаниям от использования именно отечественных самолётов тоже ничего не обламывается.
      Цитата: paul3390
      кто велел прекратить эксплуатацию и разработку своих самолётов

      Никто ничего не велел. Это не плановая экономика, чтоб надо было что-то велеть, тут можно и без этого. Если российская авиакомпания посчитала на калькуляторе, что ей выгоднее Боинги и Эйрбасы, а не Сухие и Ильюшины, она будет покупать Боинги и Эйрбасы. А если бы кто-то решил выделиться, то он бы не выдержал рыночной конкуренции и всё равно закрылся.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 18:53
    +3
    Лиха беда начало. Поговорили, затем обсудили, затем что-то придумали, затем начали работу. Быстро только кролики плодятся, а тут вполне штатный последовательный процесс.
  8. Персия
    Персия Сегодня, 19:35
    +1
    can my Russian comrade tell why they had no problems using western products but as soon as Russia start to import from Iran everyone is outraged
    for example why when Russia was importing overcharged german high capacity gas turbine you had no problems being behind germans in this field
    but when Russia sanctioned and no longer had fear of secondary sanctions imported MAPNA group ( iranian company)high capacity gas turbine with higher capacity and higher efficiency which is by the way most efficient gas turbine in the world ahead of everyone not just russia ,when the news of importing 40 gas turbine frome iran came out in comment instead of thanking Iran for gave the hand that no one gave them , including you I was reading insulting comments such as who is next next we import from Zimbabwe and implying iran is backward

    iran was under sanction for 43 years so had to do everything by itself if want to ba able to fly or anything else for that matter
    Russia didn't need to do that
    should they done that anyway ? probably yes
    but if we be honest would you supported it back then
    for example if Russia band import of better car with lower price in order to promote national industry and you wasn't sanctioned, don't you protest for that ?
    because industry could not beat the global competition soon as started and if they wanted to stop the industry's bankruptcy they should do what i suggested or if not completely banned, increase import taxing to degree that no one buy them except very rich
    but do you supported that honestly ? to buy less quality for higher price for while to national industry could reach the global market ?
    because that is what we had to do and now iran automotive industry is ranked 13, still not among top 10
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 19:47
      -2
      Иди ты в жопу, со своим английским, или пользуйся переводчиком, это русский портал и нехрен тут
      1. Персия
        Персия Сегодня, 19:52
        +1
        your parents didn't teach you to not insult anybody for no reason?
        I using a English version of site because I don't trust the western media so maybe you should use translation instead of be virtual taught guy because I'm sure you wouldn't insult me in my face tiger
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 20:00
          -1
          а мне похрен, что ты написал, пока это не по-русски
        2. Александр Х
          Александр Х Сегодня, 20:04
          +2
          Используйте Яндекс онлайн переводчик на русский язык. Все же на данном сайте общаются на русском языке и будет хорошим тоном придерживаться этого правила
          Use Yandex online translator into Russian. Still, on this site they communicate in Russian and it would be a good tone to adhere to this rule
          1. Персия
            Персия Сегодня, 20:12
            +1
            хорошо, я сделаю это в будущем.
            это все, что нужно, чтобы попросить людей о чем-то подобном цивилизованному человеку и не оскорблять того, кто по сути является вашим гостем
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 20:47
              +1
              Гости не требуют от хозяев знания их языка hi
              1. Персия
                Персия Сегодня, 20:53
                0
                Цитата: роман66
                Guests do not require hosts to know their language

                может быть, в вашем мире так и есть, но, насколько я понимаю, все туристы используют английский во всех странах, которые они посещают, или вы действительно думаете, что они должны сначала выучить русский язык, а затем поехать и быть гостями в вашей стране?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:00
      -1
      Возмущаются не потому, что что то стали импортировать из Ирана, а потому, что собственное авиапроизводство в гроб загнали. Все равно, откуда импорт, из Ирана, Ирака, или Папау-Новой Гвинеи.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 20:34
        +1
        Да человек-то дело написал. Были дешёвые западные самолёты - и все мы радовались этому. Какой был способ продвинуть отечественное авиастроение? Только выгнать импортное отсюда административными методами. А это повышение цен на авиабилеты и прочие приветы, характерные для протекционистской политики. И что, хотите сказать, наши пользователи авиатранспорта не стали бы возмущаться повышению цен на авиабилеты?
    3. dump22
      dump22 Сегодня, 20:14
      -2
      most efficient gas turbine in the world ahead of everyone not just russia


      Excuse me, but I think that this is iranian tales.
      1. Персия
        Персия Сегодня, 20:28
        0
        Цитата: dump22
        Excuse me, but I think that this is iranian tales.

        вот почему это так?
        уэст признал, что они входят в топ-5, так почему же так невероятно, что именно они разработали самую эффективную турбину в своем классе
    4. Персия
      Персия Сегодня, 20:32
      0
      может ли мой русский товарищ рассказать, почему у них не было проблем с использованием западной продукции, но как только Россия начинает импортировать из Ирана, все возмущаются
      , например, почему, когда Россия импортировала немецкую газовую турбину большой мощности с завышенной ценой, у вас не было проблем с тем, чтобы отставать от немцев в этой области
      но когда Россия ввела санкции и больше не боялась вторичных санкций, импортировала газовую турбину большой мощности MAPNA group (иранская компания) с большей производительностью и более высоким КПД, которая, кстати, является самой эффективной газовой турбиной в мире, опередив всех, не только Россию, когда появилась новость об импорте 40 газовых турбин из Ирана. в комментарии вместо того, чтобы поблагодарить Иран за то, что он протянул руку помощи, которую им никто не протягивал, включая вас, я читал оскорбительные комментарии, такие как "кто следующий, кого мы импортируем из Зимбабве" и подразумевающие, что Иран отсталый
      иран находился под санкциями в течение 43 лет, поэтому должен был все делать сам, если хотел иметь возможность летать или что-то еще, если уж на то пошло
      России не нужно было этого делать,
      должны ли они это делать в любом случае? вероятно, да
      , но если быть честным, поддержали бы вы это тогда
      , например, если бы Россия ввела импорт более качественных автомобилей по более низкой цене с целью продвижения национальной промышленности и на вас не были наложены санкции, разве вы не протестовали бы против этого?
      потому что промышленность не смогла победить глобальную конкуренцию сразу же, как только началась, и если они хотят остановить банкротство отрасли, они должны сделать то, что я предложил, или, если не запретить полностью, увеличить налоги на импорт до такой степени, чтобы их никто не покупал, кроме очень богатых
      , но поддерживаете ли вы это честно? покупать меньшее качество по более высокой цене, в то время как национальная промышленность могла бы выйти на мировой рынок?
      потому что это то, что мы должны были сделать, и теперь автомобильная промышленность Ирана занимает 13-е место, все еще не входя в топ-10
  9. ramzay21
    ramzay21 Сегодня, 19:58
    +1
    23 года назад подавляющее количество самолетов, эксплуатирующихся в наших авиакомпаниях были отечественные самолеты, уже производились и эксплуатировались современные тогда Ту-204 и Ил-96, был готов к производству Ту-334, был решаем вопрос о переносе производства из Узбекистана в РФ Ил-114.
    Прошли годы стабильности, в которые за взятки от Боинга на самом верху был решен вопрос об уничтожении авиапрома и теперь по факту у нас нет ни одного самолета с отечественными двигателями перевозящего коммерческих авиапассажиров и сам факт что в нам в авиации будет помогать передовая страна Иран это плевок всем тем кто когда-то создавал нашу авиацию, хорошо что мой дед, авиастроитель не дожил до этого позорища.
    МС-21, Суперджет, все это пока что на 70% импортные самолеты а создать производство современных отечественных комплектующих для гражданского самолета процесс крайне сложный и осилить его не могут пока даже китайцы. Тем более что развивать наш авиапром поставили людей его разваливавших а как говорил один наш великий руководитель "кадры решают все".
    1. Персия
      Персия Сегодня, 20:07
      -2
      why when everyone knows you have intelligent to develop your indigenous aviation and proven yourself before and have nothing to prove , getting a helping hand that should instead of as you said it disgrace it should boost Russian moral that they are not alone and have loyal friend that not abandoned them
      we didn't had that and it's not a good feeling to face the world alone
      why do you say it's disgrace
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 20:19
        +1
        Цитата: Персия
        why when everyone knows you have intelligent to develop your indigenous aviation and proven yourself before and have nothing to prove , getting a helping hand that should instead of as you said it disgrace it should boost Russian moral that they are not alone and have loyal friend that not abandoned them
        we didn't had that and it's not a good feeling to face the world alone
        why do you say it's disgrace

        На данный момент развитие гражданской авиации в России через пень-колоду идет. Простейший АН-2 30 лет заменить не можем.
      2. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 20:37
        0
        why when everyone knows you have intelligent to develop your indigenous aviation and proven yourself before and have nothing to prove , getting a helping hand that should instead of as you said it disgrace it should boost Russian moral that they are not alone and have loyal friend that not abandoned them
        we didn't had that and it's not a good feeling to face the world alone
        why do you say it's disgrace

        Все написанное мной никак не относится к Ирану и к той помощи которую Иран оказывает нашей стране, наш народ благодарен Ирану и особенно эта помощь ценна потому что Иран одна из немногих стран которая помогает России.
        Но я о другом, о том как последние 33 года промышленность нашей страны последовательно разрушалась и если 33 года назад мы летали только на наших самолетах, то теперь мы летаем только на не наших самолетах или на частично наших. Если бы наше руководство не уничтожило наш авиапром, то у нас бы не стоял вопрос ремонта самолетов вообще, мы бы продолжали летать на наших самолетах и могли бы продавать их другим странам в том числе и Ирану, решив и ваши проблемы с авиаперевозками.
      3. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 20:38
        0
        Цитата: Персия
        why do you say it's disgrace

        Не высказываю в этом комментарии свою позицию, но просто мы тут побухтеть любим. Никто не помогает нам? Ага, значит, дипломаты и разведчики полные идиоты, не смогли обеспечить союзников. Позор. Кто-то помогает? Ага, значит, идиоты те, кто отвечает за те сферы деятельности, в которых получаем помощь. Позор.
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 20:02
    0
    российский «Аэрофлот» еще вчера отправил свой первый лайнер на обслуживание в Иран.


    Волнует тут только одно.
    А когда это Иран научился обслуживать новейший Аэрбас A-330? Откуда у них для этого запчасти и расходные материалы? Они точно это умеют и желают надежно?
    Они же тоже под санкциями.
    1. Персия
      Персия Сегодня, 20:21
      0
      Цитата: dump22
      Where do they get spare parts and consumables for this? Do they really know how and want to reliably?
      They are also under sanctions.

      они разработали свои изделия иранского производства для производства запасных частей. Американцы настаивали на том, что они должны каким-то образом обойти санкции. они были так расстроены, что уничтожили все самолеты f14 и часть технического обслуживания, чтобы сделать иранский f14 непригодным для использования, но они обнаружили, что они просто уничтожили самолеты стоимостью в триллион долларов, в основном из-за своих расистов и превосходящего менталитета, они сражались, когда нам нужна была помощь для многих стран НАТО, очевидно, что неполноценные персы не могут сделать это в одиночку
      , но они забыли, что именно персы создали первую мировую сверхдержаву в древние времена