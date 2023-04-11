Секретарь СНБО Украины рассказал о принятии решения по контрнаступлению ВСУ «в последний момент»

Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало

На Украине продолжают обсуждать возможность проведения контрнаступления на освобожденные Россией территории. О том, как будет приниматься решение о контрнаступлении, рассказал в новостной программе Tagesschau немецкого телеканала ARD секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Как отметил украинский чиновник, штаб главнокомандующего Вооруженными силами Украины примет решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.Сейчас украинские власти, отметил Данилов, постоянно коммуницируют с союзниками по вопросу проведения наступательных операций. Однако информация о привлеченных к участию в контрнаступлении подразделениях является секретной, подчеркнул секретарь СНБО.- заявил Данилов.Кроме того, Данилов отметило, что Украина не меняет свои военные планы из-за публикации ряда документов Пентагона. По словам украинского чиновника, о планах украинской стороны знает лишь очень ограниченное количество людей. Поэтому вряд ли вероятно, что публикация данных могла серьезно помешать контрнаступлению, считает секретарь СНБО.Таким образом, киевский режим фактически опровергает вероятность причинения существенного вреда планам по контрнаступлению из-за публикации данных Министерства обороны США.