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Секретарь СНБО Украины рассказал о принятии решения по контрнаступлению ВСУ «в последний момент»

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Секретарь СНБО Украины рассказал о принятии решения по контрнаступлению ВСУ «в последний момент»

На Украине продолжают обсуждать возможность проведения контрнаступления на освобожденные Россией территории. О том, как будет приниматься решение о контрнаступлении, рассказал в новостной программе Tagesschau немецкого телеканала ARD секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.


Как отметил украинский чиновник, штаб главнокомандующего Вооруженными силами Украины примет решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

Сейчас украинские власти, отметил Данилов, постоянно коммуницируют с союзниками по вопросу проведения наступательных операций. Однако информация о привлеченных к участию в контрнаступлении подразделениях является секретной, подчеркнул секретарь СНБО.

Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало

- заявил Данилов.

Кроме того, Данилов отметило, что Украина не меняет свои военные планы из-за публикации ряда документов Пентагона. По словам украинского чиновника, о планах украинской стороны знает лишь очень ограниченное количество людей. Поэтому вряд ли вероятно, что публикация данных могла серьезно помешать контрнаступлению, считает секретарь СНБО.

Таким образом, киевский режим фактически опровергает вероятность причинения существенного вреда планам по контрнаступлению из-за публикации данных Министерства обороны США.
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19 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:44
    +1
    Есть у Вас план мистер Фикс? Да, у меня есть план, два килограмма плана и еще 100 кокаина.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:54
      +3
      Как отметил украинский чиновник, штаб главнокомандующего Вооруженными силами Украины примет решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

      Врет гопник Данилов, крупная операция готовится заранее, решил туман напустить.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:17
        +3
        Цитата: frruc
        Как отметил украинский чиновник, штаб главнокомандующего Вооруженными силами Украины примет решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

        Врет гопник Данилов, крупная операция готовится заранее, решил туман напустить.

        Контранступление для укрорежима, это последняя возможность утопающего сделать равок из водоворота. Но, река широка и это не последний, для него омут.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 19:22
        0
        крупная операция готовится заранее

        Так этот "деятель" и говорит об этом что у них несколько вариантов . Просто команда фас поступит в последний момент и знают об времени начала ограниченный круг. А из статьи понятно что они ждут разведданные от "союзников" а если точнее покровителей.
  2. ASM
    ASM Сегодня, 18:48
    +1
    Принять решение сейчас и во всеуслышанье сообщить? Да он комик не хуже зелебобика. Сейчас на черноземах самая топь, вязнет все. Погода - вещь интересная, она на +- месяц тупо непредсказуема. Раньше конца второй половине мая, если просохнет, можно будет думать. А пока - это гипотетическая хотелка от непонятного секретаря.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:20
      +3
      Цитата: ASM
      пока - это гипотетическая хотелка от непонятного секретаря.

      Этот бандит и фашист понятен всем.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:56
    +1
    штаб главнокомандующего Вооруженными силами Украины примет решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

    Ровно за 5 минут до попадания в этот штаб Кинжала?
    1. ugos
      ugos Сегодня, 19:05
      0
      Да, интересное выражение, в последний момент перед чем, или перевод с мовы неправильный.
      Так и представил, идёт заседание ихнего совета безопасности и в конце Зеля говорит:
      '' А давайте контратакуем, ведь последний момент''
      а Залужный отвечает:
      '' А давайте''
  4. Клон
    Клон Сегодня, 19:02
    0
    Если поставить цель по дискредитации какой-либо задумки, то поручить комментировать ее необходимо особи под наименованием "пан Данилов". Мозгоклюй просто фантастический...ни ума ни сообразительности при всей его кучи разносторонних "образований".
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:21
      +2
      Цитата: Клон
      Мозгоклюй просто фантастический...ни ума ни сообразительности при всей его кучи разносторонних "образований".

      Такой и нужен англосаксам для управления.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:06
    +1
    winked Хорошо, что этого дурака не выключают. Полезный dурак.
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 19:07
    +1
    штаб главнокомандующего Вооруженными силами Украины примет решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

    В тот момент, когда ботинок англосаксов придаст ВСУ ускорение через пятую точку
  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 19:11
    +1
    . Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало


    Так. Первое, что на ум приходит: яд, застрелиться, утопиться… Что еще? Что эти чудики еще могли придумать?
  8. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 19:23
    +1
    Даже смешно уже. Обычно планы о наступление всегда в секрете. Даже дезу в тихую закидывали чтобы правдой какзалась, а тут прям спектакль целый по заявкам. Да ещё и на разных материках.
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 19:24
    +1
    Как отметил украинский чиновник, штаб главнокомандующего Вооруженными силами Украины примет решение о начале запланированного контрнаступления в последний момент.

    Очевидно Данилов не зжнает, что войска не перебрасываются мгновенно. Собственно, эта фраза звучит в фильме "Кодовое название "Южный гром". Но судя по всему, он его не видел.
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:41
    +1
    Посевная щас на Украине начнется. Пока не закончится никаких наступов, а то тетки выйдут с граблями и все планы Генштаба разгонят. sad
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 19:56
      0
      К бредли или леопарду сеялку прицепят и наступать будут. Два в одном . laughing
    2. frruc
      frruc Сегодня, 20:55
      0
      Бывший солда.....Посевная щас на Украине начнется. Пока не закончится никаких наступов

      Какая еще посевная? а потом что, уборочная ?
  11. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 19:58
    0
    "вяликия воины вальцмана не знают ни напалиона ни гитлера". Поэтому История их смертельно наказывает и накажет. Надо было Историю не курить а читать. За его преступную "...а их дети по подвалах.." Должно быть наказание.