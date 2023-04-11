Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Венгрии продлили заключенное ранее соглашение с РФ о дополнительных поставках российского газа

4
Власти Венгрии продлили заключенное ранее соглашение с РФ о дополнительных поставках российского газа

Венгерские власти продлили действующее в настоящее время соглашение с Россией, предусматривающее дополнительные поставки газа. Стороны также договорились об оплате основных объемов получаемого от "Газпрома" топлива в льготном режиме. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве с российским вице-премьером Александром Новаком.


Сийярто напомнил о заключенном в прошлом году соглашении о дополнительных поставках в Венгрию российского газа сверх объемов, установленных долгосрочным контрактом, а также заявил о продолжении "Газпромом" этой опции. В ходе переговоров также было решено, что Венгрия сможет пользоваться отсрочкой платежей выше определенного предела в случае, если цены на европейском газовом рынке поднимутся выше уровня в 150 евро за МВт/ч.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что более 80% поставок газа в Венгрию осуществляется непосредственно из России, что придает решающее значение их непрерывности и бесперебойности.

Сийярто не исключил, что может подвергнуться критике со стороны оппозиционных политических сил в Венгрии за визит в Москву в нынешних условиях, однако считает подобный шаг необходимым для обеспечения энергетической безопасности страны.

В настоящее время Венгрия получает большую часть используемого в стране газа по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через территории Болгарии и Сербии. За прошлый год по этому маршруту было импортировано 4,8 млрд кубометров российского топлива.
Использованы фотографии:
Молдовагаз
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:16
    0
    Интересно, в какой валюте происходит (точнее будет происходить) оплата? Россия в конце марта внесла Венгрию в список недружественных стран, но соглашение об оплате в льготном режиме полагаю распространяется и на валюту платежа.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:17
    +1
    Недружественному государству? Венгрия по моему им признана.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:19
      +1
      Венгрия согласилась оплачивать российский газ по нашей хитрой формуле,проблем нет.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 20:28
        0
        Да, этот момент я уже и подзабыл. Венгрия изначально приняла российскую схему оплаты.