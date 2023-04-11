Власти Венгрии продлили заключенное ранее соглашение с РФ о дополнительных поставках российского газа

Венгерские власти продлили действующее в настоящее время соглашение с Россией, предусматривающее дополнительные поставки газа. Стороны также договорились об оплате основных объемов получаемого от "Газпрома" топлива в льготном режиме. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве с российским вице-премьером Александром Новаком.Сийярто напомнил о заключенном в прошлом году соглашении о дополнительных поставках в Венгрию российского газа сверх объемов, установленных долгосрочным контрактом, а также заявил о продолжении "Газпромом" этой опции. В ходе переговоров также было решено, что Венгрия сможет пользоваться отсрочкой платежей выше определенного предела в случае, если цены на европейском газовом рынке поднимутся выше уровня в 150 евро за МВт/ч.Глава венгерского МИД подчеркнул, что более 80% поставок газа в Венгрию осуществляется непосредственно из России, что придает решающее значение их непрерывности и бесперебойности.Сийярто не исключил, что может подвергнуться критике со стороны оппозиционных политических сил в Венгрии за визит в Москву в нынешних условиях, однако считает подобный шаг необходимым для обеспечения энергетической безопасности страны.В настоящее время Венгрия получает большую часть используемого в стране газа по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через территории Болгарии и Сербии. За прошлый год по этому маршруту было импортировано 4,8 млрд кубометров российского топлива.