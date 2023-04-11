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«Российский флот истощается»: командование ВМС Франции заявляет о якобы росте «усталости» ВМФ РФ

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«Российский флот истощается»: командование ВМС Франции заявляет о якобы росте «усталости» ВМФ РФ

Французские адмиралы полагают, что российский флот находится на грани снижения боеготовности.


Вице-адмирал Жиль Боидевези, командующий Средиземноморской зоной ВМС Франции, пояснил изданию Mer et Marine, что после начала СВО в Средиземном море «возникло сильное напряжение»:

Русские были особенно активны и присутствовали на значительной части Средиземноморья, чтобы оказать давление на Запад. А потом, постепенно, мы почувствовали некоторую усталость в их системе. Имеется определенное истощение российского флота.

С его слов, сегодня в Средиземном море находится всего около десяти российских кораблей, вдвое меньше, чем год назад. Остальные вымпелы, базировавшиеся в Тартусе, ушли на Северный флот и ТОФ. Также покинула Сирию существенная часть авиации.

Сегодня их средства более ограничены, и они немного устали. Наблюдается снижение активности России в Средиземноморье

- считает вице-адмирал.

Как он отмечает, дополнительная нагрузка на российский флот вызвана невозможностью прохода боевых кораблей к базам в Чёрном море, так как они не могут пересечь турецкие проливы, через них передвигается только несколько гражданских судов. В связи с этим корабли вынуждены делать дальние переходы к другим ВМБ.

В настоящее время ВМФ РФ в Средиземном море занимается главным образом слежением за передвижениями союзных войск, например, американской АУГ, прочно прописавшейся в этой локации, или французского авианосца «Шарль де Голль». При этом фиксируются манёвры российского флота в ночное время суток.

Аналогичная ситуация наблюдается в Атлантике, со слов вице-адмирала Оливье Леба, командующего Атлантической зоной ВМС Франции:

Между Севером и Югом всегда существовало регулярное движение русских кораблей с переходами через Бретань. Оно усилилось незадолго до конфликта на Украине, но, похоже, уменьшилось в последующие месяцы, что свидетельствует о том, что у российского флота не хватает средств, чтобы держаться [в море] в течение долгого времени. Корабли далеко от своих баз, переходы очень длинные, и мы видим, что российский флот находится на грани. Подлодки возвращались одна за другой.


Как он считает, ВМФ РФ сковывают коллективные силы НАТО, увеличившие своё присутствие в Средиземноморье, в Северной Атлантике и Балтике:

Скоординированные манёвры НАТО не дают передышки российским [военно-морским] силам.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:07
    -1
    Глупости, военная психология, пропаганда
    1. next322
      next322 Сегодня, 20:16
      +4
      а в чем глупость заключается?в тартусе уже год несменяемо стоят григорович ,один мрк 21631,бесполезный патрульник 22160 и пара лодок с ЧФ......вот и все силы в средиземке...может подойдет горшков
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:23
        0
        В чем заключается?В хотелках французского адмирала
      2. frruc
        frruc Сегодня, 20:35
        0
        А почему ни слова о маневрах ПЛАРБ или не знают где они находятся и в каком количестве.
      3. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 20:36
        +1
        Цитата: next322
        а в чем глупость заключается?

        В том, что некоторые по сей день считают "Россия - сухопутная держава", в том, что "флот - это слишком дорогая и ненужная игрушка", в том, что "корвет или ракетный катер может с помощью супер-пупер ракет уничтожить авианосец" и тд...
  2. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 20:11
    -2
    Сколько военных кораблей в РФ моложе 30 лет?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:31
      0
      Французсаий адмирал имеет в виду снижение активности не из за возраста кораблей.А о снижении активности в Средиземном море.Ареной борьбы стало Черное море.Вот там активность и возрасла
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:16
    -2
    Провокаторы эти в командовании ВМФ Франции, сегодня у нас другие задачи в другом месте, решим там - вернемся
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:16
    -1
    Российский ВМФ так сегодня устал ,что СФ вышел на учения.Французы пусть об усталости нашего ВМФ норвежцам пусть скажут.Надо ,как то согласовывать заявления,а то они думают что мы западную прессу не читаем ,да и вообще унас интернета нет.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:25
    +1
    Скоро взбодрим французского адмирала,в Средиземку скоро войдёт ,единственный в мире ,не имеющий аналогов- российский носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет.Единственный в мире(пока) циркононосец - фрегат "Адмирал Горшков" .
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:37
    0
    Для начала надо восстановить советскую систему ВВМУЗов, вернуть статус юрлиц военно-морским училищам и признать вредной "идею" Кронштадского военно-морского центра. Ради земли и недвижимости практически развалили созданную несколькими столетиями систему! Первое и старейшее в России военно-морское учебное учреждение Морской кадетский корпус - ВВМКУ имени М.В. Фрунзе - Санкт-Петербургский военно-морской институт, в забвении и запустении. Часть единого комплекса (11-я линия Васильевского остова), ранее там располагались жилые помещения курсантов 3-го факультета, продана и перестроена под элитное жильё. Старинные коридоры, по которым, в свое время ходили прославленные флотоводцы и мореплаватели России стоят без должного ремонта, особенно после довольно странных пожаров. Армия и Флот всегда воспитывались на традициях, которые должны откладываться на подкорке у каждого офицера с курсантской скамьи. И эти традиции впитываются прежде всего с сохранения и уважения к Альма Матер. Тут, к сожалению, надо поучиться у супостатов, как надо хранить традиции и историю военных учебных заведений.




  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:52
    0
    А зачем нам держать в средиземке избыточные силы ,если НАТО в сторону Тартуса и Дарданел чихнуть боится.