«Российский флот истощается»: командование ВМС Франции заявляет о якобы росте «усталости» ВМФ РФ

Русские были особенно активны и присутствовали на значительной части Средиземноморья, чтобы оказать давление на Запад. А потом, постепенно, мы почувствовали некоторую усталость в их системе. Имеется определенное истощение российского флота

Сегодня их средства более ограничены, и они немного устали. Наблюдается снижение активности России в Средиземноморье

Между Севером и Югом всегда существовало регулярное движение русских кораблей с переходами через Бретань. Оно усилилось незадолго до конфликта на Украине, но, похоже, уменьшилось в последующие месяцы, что свидетельствует о том, что у российского флота не хватает средств, чтобы держаться [в море] в течение долгого времени. Корабли далеко от своих баз, переходы очень длинные, и мы видим, что российский флот находится на грани. Подлодки возвращались одна за другой.

Скоординированные манёвры НАТО не дают передышки российским [военно-морским] силам.