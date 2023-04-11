Михалков: Почему бы получившим гражданство РФ иностранцам не проходить срочную службу в ВС РФ, как в Израиле

Российский кинорежиссер, телеведущий Никита Михалков в очередном выпуске «Бесогон ТВ» рассказал о весьма важной проблеме, которая существует в нашей стране.
Речь идет, если можно так выразиться, о миграционной дилемме, когда людям с русскими корнями, желающим вернуться на Родину, приходится пройти «семь кругов ада», чтобы получить российское гражданство. При этом стоит отметить, что многим из них не удается достичь заветной цели.
В то же время, у выходцев из Средней Азии и некоторых других стран без проблем получается сдать экзамен на знание русского языки и истории (при полном их незнании), а затем еще и устроиться на работу.
Как выразился Михалков, понятно, что эти люди готовы трудиться там, где многие наши соотечественники работать отказываются. В целом, понятна и позиция работодателей, которые зачастую ищут человека, готового выполнять сложный труд, а не досконально знающего российскую историю.
Между тем, в данном случае, непонятна позиция государства. Ведь помимо прав, которыми пользуются вышеупомянутые мигранты, получившие российское гражданство, они должны иметь и обязанности. Но последние, как правило, ими безнаказанно игнорируются.
В свою очередь, ведущий напомнил, что несмотря на закон о репатриации от 2006 года, русским людям крайне сложно вернуться на Родину. Более того, с 2014 по 2022 годы в правах нередко ущемляли даже жителей ЛДНР, переехавших в Россию.
Возвращаясь к теме о выходцах из Средней Азии, Михалков привел напомнил об опросе, согласно которому, 40% «новых российских граждан» готовы встать на защиту своих прав и религиозных ценностей с оружием в руках. Следовательно, эти люди, игнорируя обязанности, готовы в любой момент устроить вооруженный бунт, отстаивая свои права.
А почему бы иностранцам, получившим российское гражданство, не проходить срочную службу в ВС РФ, как в Израиле?
- отметил ведущий.
По мнению Михалкова, в армии новых российских граждан однозначно научили бы языку, обычаям, да и в целом, уважению к своей стране и проживающим в ней людям.
Именно после этого, по мнению российского режиссера, их можно было бы принимать на работу.