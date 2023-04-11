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Михалков: Почему бы получившим гражданство РФ иностранцам не проходить срочную службу в ВС РФ, как в Израиле

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Михалков: Почему бы получившим гражданство РФ иностранцам не проходить срочную службу в ВС РФ, как в Израиле

Российский кинорежиссер, телеведущий Никита Михалков в очередном выпуске «Бесогон ТВ» рассказал о весьма важной проблеме, которая существует в нашей стране.


Речь идет, если можно так выразиться, о миграционной дилемме, когда людям с русскими корнями, желающим вернуться на Родину, приходится пройти «семь кругов ада», чтобы получить российское гражданство. При этом стоит отметить, что многим из них не удается достичь заветной цели.

В то же время, у выходцев из Средней Азии и некоторых других стран без проблем получается сдать экзамен на знание русского языки и истории (при полном их незнании), а затем еще и устроиться на работу.

Как выразился Михалков, понятно, что эти люди готовы трудиться там, где многие наши соотечественники работать отказываются. В целом, понятна и позиция работодателей, которые зачастую ищут человека, готового выполнять сложный труд, а не досконально знающего российскую историю.

Между тем, в данном случае, непонятна позиция государства. Ведь помимо прав, которыми пользуются вышеупомянутые мигранты, получившие российское гражданство, они должны иметь и обязанности. Но последние, как правило, ими безнаказанно игнорируются.

В свою очередь, ведущий напомнил, что несмотря на закон о репатриации от 2006 года, русским людям крайне сложно вернуться на Родину. Более того, с 2014 по 2022 годы в правах нередко ущемляли даже жителей ЛДНР, переехавших в Россию.

Возвращаясь к теме о выходцах из Средней Азии, Михалков привел напомнил об опросе, согласно которому, 40% «новых российских граждан» готовы встать на защиту своих прав и религиозных ценностей с оружием в руках. Следовательно, эти люди, игнорируя обязанности, готовы в любой момент устроить вооруженный бунт, отстаивая свои права.

А почему бы иностранцам, получившим российское гражданство, не проходить срочную службу в ВС РФ, как в Израиле?

- отметил ведущий.

По мнению Михалкова, в армии новых российских граждан однозначно научили бы языку, обычаям, да и в целом, уважению к своей стране и проживающим в ней людям.

Именно после этого, по мнению российского режиссера, их можно было бы принимать на работу.

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10 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 20:14
    +2
    Кстати да, почему получившие гражданство России не попали под частичную мобилизацию? Даже если нет ВУС, могут быть санитарами, водителями, поварами и т.д
    1. ZeeD
      ZeeD Сегодня, 20:22
      +3
      Наверное, потому что давать в руки оружие человеку, в лояльности которого власть не уверена... Такое себе решение )
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:26
      0
      могут быть санитарами, водителями, поварами и т.д
      На Украине такие в плен сдаются почему то. wink
    3. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:39
      +1
      А вы уже забыли как двоим таким оружие дали и они на полигоне оторвались по-полной? Там каждый второй может быть потенциальным террористом, каждый первый без знания языка и каждый третий вообще без образования. Даже при Союзе таких только в стройбат брали и то первый год он языка не знает, а второй уже не понимает.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 20:48
        0
        Цитата: Евгений Иванов_5
        А вы уже забыли как двоим таким оружие дали и они на полигоне оторвались по-полной?

        Хуснулина комдивом поставить и спрашивать за все косяки.
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 20:45
      0
      Да уж - вопрос интересный. Обратите внимание - загребли тех, кто казалось бы все долги Родине уже отдал.. Отслужив срочную. А те, кто не служил - не призваны и сейчас. Странно это как-то всё.. И не шибко справедливо.

      Вот - новоявленные граждане. Получив все блага гражданства, не заплатив в своей жизни ни копейки в соответствующие соц.фонды - ещё и не призываются. Ибо в нашей армии - не служили. Шикарно!

      Или граждане по рождению - но не служившие.. А давайте сделаем как в древнем Риме - гражданские должности только после службы в легионах? Не отбарабанил своё - не можешь быть избран, а хорошо бы - не можешь и избирать.. Как и назначаться на государевы должности выше клерка.. Может - тогда и вопрос с набором в армию как-то полегче пойдёт? Кааааак ломанут туда сыночки депутатов и чинуш.. Можно ещё не служившим налог на папино наследство вдуть процентов под 90.. Ибо не хрен.

      Да много чего придумать можно - было бы желание.. Каковое - явно отсутствует..
  2. Rinat Khametov
    Rinat Khametov Сегодня, 20:16
    +4
    Можно конкретизировать что гражданство нельзя давать до тех пор пока иностранный человек не отслужит в армии.
    Грубо говоря времянку давать
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:27
    0
    Стать гражданином России не зная языка, но при поддержке диаспоры, можно. Нужно ли служить новым гражданам России, не знающим руского языка? Это такой же сложный вопрос, как и служба в ВС РФ тех, кто обладает уникальными знаниями, навыками, или обладает уникальными родственниками.
    Диаспора, родители, знания и навыки...
    Это помогает тем, кому не за 27, или приносить пользу России, или избегать службы в ВС РФ.
  4. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:33
    0
    Идея хорошая, но за эти годы мы такому г... гражданства навыдавали, что им автомат давать страшно - перестреляют. Да и русского они не знают от слова ваще. Могут только пальцы гнуть да 10 на одного отважно нападать.
  5. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 20:45
    -1
    А в смысле они не служат? Я гражданство получил примерно лет в 7-8, не помню уже и отслужил 1.5 года. Куда подавать жалобу на выплату компенсации за 1.5 года службы, если мне как чурке служить нельзя.