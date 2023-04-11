Военное обозрение
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«Агенты СБУ нарушили приказ и атаковали российский самолет ДРЛО А-50 в Беларуси»: западная пресса продолжает публиковать данные якобы утечки Пентагона

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«Агенты СБУ нарушили приказ и атаковали российский самолет ДРЛО А-50 в Беларуси»: западная пресса продолжает публиковать данные якобы утечки Пентагона

Утечка файлов может стать «худшим провалом американской разведки за десятилетие», считают в британском издании The Economist, играя на руку попытке устроить масштабную дезинформацию.


Как следует из обнародованных якобы секретных документов, работавшие в Белоруссии агенты СБУ нарушили приказ своего руководства и атаковали российский самолет ДРЛО А-50 26 февраля. Якобы никакого разрешения агенты на это не получали, а потому действовали как бы от своего имени. Об этом американским шпионам якобы стало известно благодаря прослушке.

Напомним, что самолёт был атакован с помощью небольшого коптера в момент, когда он находился на военном аэродроме Мачулищи. Потом, по словам президента Беларуси, причастных к диверсии, задержали.

Несколько бывших сотрудников американской и европейской разведок сообщили The Economist, что, по их мнению, отчёты, вероятно, являются подлинными документами американской разведки. "Вероятно, подлинные" - очередной вариант "хайли лайкли".

Как указывается, фактически это подтвердил и Пентагон: представитель Минобороны США заявил о работе межведомственной комиссии для оценки ущерба.

И всё это происходит в самое неподходящее время, когда Украина готовит контрнаступление, которое может начаться в течение нескольких недель. Обнародованная информация даёт множество информации о состоянии её вооруженных сил

- отмечается в издании.

В опубликованных сведениях содержится подробный отчет о планах Запада по вооружению и подготовке армии Украины, указывается состояние каждой бригады ВСУ, её инвентарь бронетехники и артиллерии и точное количество снарядов и высокоточных ракет, которые выпускаются в незалежной каждый день.

Если данные являются точными, они могут позволить российской военной разведке идентифицировать конкретные бригады, которым, вероятно, было поручено прорвать российскую оборону в начале наступления

- полагают в издании, указывая, что благодаря этому могут быть определены направления удара.

Оказалось раскрытым и состояние противовоздушной обороны ВСУ.

Они находятся в плачевном состоянии после отражения неоднократных ударов российских беспилотников и ракет

- пишет автор.

Как следует из документов, ракеты для ЗРК «Бук» должны были закончиться 31 марта, ЗУР для С-300 должно хватить до 2 мая. Оставшиеся средства ПВО, в том числе западные системы, «неспособны справиться с плотным российским огнём». Способность ВСУ защищать свои передовые рубежи «будет полностью утеряна к 23 мая». В таблице указана дата, к которой будет израсходован каждый тип ракет; на карте показано расположение каждой батареи.

В другом документе сообщается о численности контингентов спецназа, отправленных странами НАТО на Украину: всего здесь находится 97 бойцов, в том числе 50 из Британии, 17 из Латвии, 15 из Франции и 14 из США.

Публикация этих документов, вероятно, является одной из четырех самых значительных утечек разведданных в этом столетии

- считает аналитик Томас Рид из Университета Джона Хопкинса, наряду с кражей файлов Эдвардом Сноуденом и публикацией файлов АНБ и ЦРУ в 2016 и 2017 годах соответственно.

Всё это напоминает масштабную операцию по дезинформации, которую Британия и США устраивали во время Второй мировой войны, публикуя десятки вбросов о местах высадки десанта. Сначала было заявлено, что второй фронт будет открыт на Балканах, потом в Италии. Потом была слита информация о Нормандии, но всё было обставлено так, чтобы в эту информацию уже трудно было поверить.

В любом случае, дезинформация может быть выгодна Вашингтону по ряду причин. Основная причина состоит в том, что если поддержка Украины действительно начнёт падать, а контрнаступление ВСУ захлебнётся, то у США всегда будет возможность заявить о том, что во всём виновны те, кто смог «выкрасть секретные документы Пентагона». Если же (не хочется в это верить, но и полностью отметать тоже было бы странно) у ВСУ что-то с контрнаступлением, что называется, срастётся, то Вашингтон объявит, что всё это благодаря той самой его дезинформационной игре, «которая ввела Москву в заблуждение».
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5 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:08
    0
    Дак что с самолетом ДРЛО-то стало? Заголовок-то о нём belay
    1. Володин
      Володин Сегодня, 20:12
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Дак что с самолетом ДРЛО-то стало? Заголовок-то о нём

      Заголовок о том, что в "утечке" представлен очередной якобы "секрет" Пентагона. А о том, что случилось с самолётом, писали 100 раз до всяких "утечек"
    2. drone-expert
      drone-expert Сегодня, 20:20
      -1
      Подорвали камикадзе на обтекателе антенны. Ущерб неизвестен, но скорее всего мизерный, т.к. мала вероятность, что внутри она была повернута прямо в это место. Пробили дырку в стекловолокне за 100 баков по цене материала.
  2. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 20:18
    +1
    Я не думаю, что про ПВО это недостоверная информация.

    Заменить масштабную группировку ПВО СССР в Украине на аналоги НАТО крайне сложная задача.
    У США нет просто 40 свободных батарей Патриотов и 200 лончеров к ним.

    Каждая пусковая установка Бука может работать автономно за счет собственной РЛС и телескопа. Принять ожидаемый сектор обстрела зенитчики могут от дальней РЛС любого типа, включая спутниковую разведку США. Чтобы заменить 70 Буков нужно 70 штук NOSAMS и IRIS или покрытие ПВО резко сократится, т.к. кружок поражения низколетящих целей не более 15-20 км.

    Примерно 100 штук Ос не заменят 5 Гепардов и от Осы толку больше.

    Реально на Украину едет 1на батарея Патриота и не более 5 штук NOSAMS и IRIS.

    От ПВО Украины действительно останутся скоро рожки да ножки. Это и так было просто делом времени. Не только ракеты кончаются, но выбиваются РЛС ПВО.

    Нашим всепропальщикам время заварить варежку, а на месте украинцев я бы реально бегал в панике по потолку. Если Су-34 и еще с планирующими бомбами разгуляются, то Украину превратят в развалины аля-Сирия или Сомали за несколько месяцев. Там все как Бахмут будет в хлам. Су-34 это не пукалки Калибрами. Один сброс одного Су-34 это до 10 штук планирующих бомб из КАБ-500, т.е. как залп 10 Калибрами. Причем IRIS их сбить не сможет с его ИК наведением. Таких бомб у нас на складах МИЛЛИОНЫ. Крылышки шлепать ума много не надо.

  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:37
    0
    Явно зубы заговаривают, их цель - ввести нас в заблуждение и поклянчитььеще чего-нибудь для, ВСУк.
    PR - великая сила, это знали коммунисты (политруки для этого и были созданы) и это знают чубатые, а мы глаза на это таращим.