«Агенты СБУ нарушили приказ и атаковали российский самолет ДРЛО А-50 в Беларуси»: западная пресса продолжает публиковать данные якобы утечки Пентагона

И всё это происходит в самое неподходящее время, когда Украина готовит контрнаступление, которое может начаться в течение нескольких недель. Обнародованная информация даёт множество информации о состоянии её вооруженных сил

Если данные являются точными, они могут позволить российской военной разведке идентифицировать конкретные бригады, которым, вероятно, было поручено прорвать российскую оборону в начале наступления

Они находятся в плачевном состоянии после отражения неоднократных ударов российских беспилотников и ракет

Публикация этих документов, вероятно, является одной из четырех самых значительных утечек разведданных в этом столетии

Утечка файлов может стать «худшим провалом американской разведки за десятилетие», считают в британском издании The Economist, играя на руку попытке устроить масштабную дезинформацию.Как следует из обнародованных якобы секретных документов, работавшие в Белоруссии агенты СБУ нарушили приказ своего руководства и атаковали российский самолет ДРЛО А-50 26 февраля. Якобы никакого разрешения агенты на это не получали, а потому действовали как бы от своего имени. Об этом американским шпионам якобы стало известно благодаря прослушке.Напомним, что самолёт был атакован с помощью небольшого коптера в момент, когда он находился на военном аэродроме Мачулищи. Потом, по словам президента Беларуси, причастных к диверсии, задержали.Несколько бывших сотрудников американской и европейской разведок сообщили The Economist, что, по их мнению, отчёты, вероятно, являются подлинными документами американской разведки. "Вероятно, подлинные" - очередной вариант "хайли лайкли".Как указывается, фактически это подтвердил и Пентагон: представитель Минобороны США заявил о работе межведомственной комиссии для оценки ущерба.- отмечается в издании.В опубликованных сведениях содержится подробный отчет о планах Запада по вооружению и подготовке армии Украины, указывается состояние каждой бригады ВСУ, её инвентарь бронетехники и артиллерии и точное количество снарядов и высокоточных ракет, которые выпускаются в незалежной каждый день.- полагают в издании, указывая, что благодаря этому могут быть определены направления удара.Оказалось раскрытым и состояние противовоздушной обороны ВСУ.- пишет автор.Как следует из документов, ракеты для ЗРК «Бук» должны были закончиться 31 марта, ЗУР для С-300 должно хватить до 2 мая. Оставшиеся средства ПВО, в том числе западные системы, «неспособны справиться с плотным российским огнём». Способность ВСУ защищать свои передовые рубежи «будет полностью утеряна к 23 мая». В таблице указана дата, к которой будет израсходован каждый тип ракет; на карте показано расположение каждой батареи.В другом документе сообщается о численности контингентов спецназа, отправленных странами НАТО на Украину: всего здесь находится 97 бойцов, в том числе 50 из Британии, 17 из Латвии, 15 из Франции и 14 из США.- считает аналитик Томас Рид из Университета Джона Хопкинса, наряду с кражей файлов Эдвардом Сноуденом и публикацией файлов АНБ и ЦРУ в 2016 и 2017 годах соответственно.Всё это напоминает масштабную операцию по дезинформации, которую Британия и США устраивали во время Второй мировой войны, публикуя десятки вбросов о местах высадки десанта. Сначала было заявлено, что второй фронт будет открыт на Балканах, потом в Италии. Потом была слита информация о Нормандии, но всё было обставлено так, чтобы в эту информацию уже трудно было поверить.В любом случае, дезинформация может быть выгодна Вашингтону по ряду причин. Основная причина состоит в том, что если поддержка Украины действительно начнёт падать, а контрнаступление ВСУ захлебнётся, то у США всегда будет возможность заявить о том, что во всём виновны те, кто смог «выкрасть секретные документы Пентагона». Если же (не хочется в это верить, но и полностью отметать тоже было бы странно) у ВСУ что-то с контрнаступлением, что называется, срастётся, то Вашингтон объявит, что всё это благодаря той самой его дезинформационной игре, «которая ввела Москву в заблуждение».