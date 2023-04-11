В Киеве передумали называть улицу в честь основателя дивизии СС «Галичина» Кубийовича

Власти Украины, судя по всему, не будут называть улицу в Киеве в честь основателя дивизии СС «Галичина» Владимира Кубийовича. Об этом пишет украинская пресса, ссылаясь на посла Израиля на Украине Микаэля Бродского.
Ранее Бродский провел встречу с мэром украинской столицы Виталием Кличко, после чего сообщил, что власти страны решили не называть улицу в честь нацистского деятеля. Инициативу назвать улицу в честь Кубийовича Бродский назвал неуместной. Он выразил надежду, что данная инициатива будет отменена.
Напомним, что Рада Киева захотела переименовать улицу Пржевальского в Соломенском районе столицы в честь Владимира Кубийовича. Данный исторический деятель в годы Второй мировой войны активно сотрудничал с гитлеровским режимом, был одним из инициаторов создания дивизии СС «Галичина» (экстремистская запрещённая организация) .
Украинские националисты считают его одним из ведущих героев национального движения. Поэтому в его честь и планируется назвать одну из улиц украинской столицы.
Естественно, что идея увековечить память подобного персонажа столкнулась с неприятием со стороны влиятельной на Украине еврейской общины. Интересно, что сам президент Украины Владимир Зеленский, будучи этническим евреем, не блокирует подобные инициативы. Но при этом Киев удивляется и возмущается весьма прохладному отношению к действующей украинской власти со стороны Израиля.