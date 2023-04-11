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В Киеве передумали называть улицу в честь основателя дивизии СС «Галичина» Кубийовича

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В Киеве передумали называть улицу в честь основателя дивизии СС «Галичина» Кубийовича

Власти Украины, судя по всему, не будут называть улицу в Киеве в честь основателя дивизии СС «Галичина» Владимира Кубийовича. Об этом пишет украинская пресса, ссылаясь на посла Израиля на Украине Микаэля Бродского.


Ранее Бродский провел встречу с мэром украинской столицы Виталием Кличко, после чего сообщил, что власти страны решили не называть улицу в честь нацистского деятеля. Инициативу назвать улицу в честь Кубийовича Бродский назвал неуместной. Он выразил надежду, что данная инициатива будет отменена.

Напомним, что Рада Киева захотела переименовать улицу Пржевальского в Соломенском районе столицы в честь Владимира Кубийовича. Данный исторический деятель в годы Второй мировой войны активно сотрудничал с гитлеровским режимом, был одним из инициаторов создания дивизии СС «Галичина» (экстремистская запрещённая организация) .

Украинские националисты считают его одним из ведущих героев национального движения. Поэтому в его честь и планируется назвать одну из улиц украинской столицы.

Естественно, что идея увековечить память подобного персонажа столкнулась с неприятием со стороны влиятельной на Украине еврейской общины. Интересно, что сам президент Украины Владимир Зеленский, будучи этническим евреем, не блокирует подобные инициативы. Но при этом Киев удивляется и возмущается весьма прохладному отношению к действующей украинской власти со стороны Израиля.
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10 комментариев
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:31
    +5
    Вот что меня больше всего поражает в этих новоявленных поклонниках фашистской Германии - они вообще понимают, что с точки зрения Алоизьевича являются недочеловеками? Или шумеры себя славянами уже не считают? Это что - особая форма мазохизма, поклоняться и лизать сапог тем, кто тебя за людей не держит?

    Хотя - фюрер конечно был редкостный неуч и дятел.. Ибо мы - уж точно гораздо ближе к тем, кто назвал себя арья, чем немчура..
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 20:09
      +1
      Ибо мы - уж точно гораздо ближе к тем, кто назвал себя арья, чем немчура..

      Немцы к эрбинам относяться.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:11
      0
      А чего вообще израильский посол вмешался?
      Политики вообще не делают ничего без причины, а к Израилю (как и к англичанам) это относится в квадрате.
      Получается, Израилю НАДО, чтоб было как можно меньше "громких" фактов, указывающих на нацизм в Киеве. Чтоб Киев можно было поддерживать дальше, чтоб эта война длилась как можно дольше ...
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 20:18
        0
        От выгонят их по миру. Св Пр Илья Муромец поможет.
        И уедут в израилщину.
        Ходить с бандеровским флагом под стеной плача.и у музея холокоста.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:35
      +1
      Цитата: paul3390
      Хотя - фюрер конечно был редкостный неуч и дятел.. Ибо мы - уж точно гораздо ближе к тем, кто назвал себя арья, чем немчура..

      Если бы Геббельс что-то знал о гаплогруппах, то он ещё году в 41-м застрелился бы. Посмотрел бы, кто в Европе генетически ближе всех немцам - и застрелился бы.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 20:50
        0
        Да они вообще странные типы были.. Арийцы славяне у них - типа недочеловеки, а скажем финны и венгры, которые даже не индоевропейцы - вполне себе рукопожатны.. Европа-с...
  2. polpot
    polpot Сегодня, 19:34
    +5
    Давно пора вернуть названия улиц времен фашистской оккупации, Гитлера освободителя , Геринга , Гимлера , европейским чиновникам очень понравиться .
  3. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 19:50
    0
    Видать начинает понимать прыгающее сознание " бандера придеть ,какардак наведёть". И ведь точно , "наводит" и еще какой.
  4. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 19:53
    +1
    А шо так? А шо случилось? Наверно в одном месте засвербело!
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:59
    +2
    А что евреям в ЭТОМ СЛУЧАЕ не понравилось? Другие улицы их ведь не смущают...