Власти Молдавии не будут запрещать своим гражданам носить георгиевскую ленту, однако, её использование не повод для оправдания «военной агрессии и преступлений военного характера». С таким заявлением выступила во время брифинга председатель Конституционного суда (КС) Доминика Маноле.
Как уточнила глава КС, высший судебный орган частично удовлетворил запрос депутатов от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которые обратились ранее в суд по этому поводу, потребовав разъяснений в связи с запретом на ношение георгиевских лент.
В то же время Маноле отметила, что в соответствии с законодательством республики, отсутствует какое-либо чёткое определение относительно того, допускается ли или запрещается ношение этой запрещённой атрибутики, указав на необходимость обозначить, в каких случаях её использование не противоречит закону. В этой связи, судья КС привела в пример использование изображений с обозначением георгиевской ленты в научных, учебных и исторических материалах.
Напомним, что ещё в апреле прошлого года, президент РМ Майя Санду утвердила закон, принятый законодательным органом страны, запрещающий использование подобных символов, которые, по мнению властей, нацелены на «продвижение военной агрессии». В этом случае нарушителям грозят штраф от 245 до 490 $ или же работы в пользу общества.
Тем временем, реакция российских властей на происходящее не заставила себя долго ждать: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала официальный Кишинёв отказаться от подобной риторики, которая наносит ущерб и без того натянутым отношениям, складывающимся между двумя странами.
К большому сожалению, приходится вновь констатировать, что в некогда процветающей республике теперь царит моральная деградация, обусловленная подменой традиционных историко-культурных традиций на чуждые молдавскому народу «европейские ценности», основанные на имитации демократии. И, происходит это под давлением коллективного Запада, рьяно настраивающего молдавское руководство на борьбу с Россией, в лице которой он постоянно видит для себя пресловутую «угрозу».