«На первый взгляд» они кажутся подлинными

«Многие командиры и солдаты уже знают: трудная борьба с Россией истощила украинские войска и технику, из-за чего война с каждым днем затягивается, и это дает преимущество более крупным Российским вооруженным силам».

«Разведданные указывают, что США постоянно следят за высшими военными и политическими руководителями Украины, чтобы получить полное представление о военной стратегии украинцев».

Бритва Оккама