Контролируемый слив: Соединенные Штаты провоцируют Россию

«На первый взгляд» они кажутся подлинными
Почему секретные документы Пентагона, которые широко разошлись по Сети в начале апреля, являются фальшивками?
Начать стоит с содержания материалов ранга top secret, которые американцы нам пытаются скормить под соусом достоверности. Если совсем кратко, то ВСУ на данный момент не способны организовать эффективное наступление на южном фланге фронта по причине нехватки личного состава, техники и боеприпасов. Ослабление наблюдается и в численности средств ПВО, отчего Российская авиация должна себя чувствовать в небе свободнее.
По мнению американцев, украинские силы «значительно не оправдают» ожиданий по контрнаступлению. При этом ссылаются в документах на самую верхушку американских спецслужб – агентуру ЦРУ и радиоразведку АНБ. В опубликованных документах можно найти пессимистичные для Киева прогнозы:
«Многие командиры и солдаты уже знают: трудная борьба с Россией истощила украинские войска и технику, из-за чего война с каждым днем затягивается, и это дает преимущество более крупным Российским вооруженным силам».
Вторая часть «слива» касается отношений Соединенных Штатов с союзниками – Южной Кореей, Украиной и Израилем. Дескать, американцы следят за лидерами этих стран и оказывают серьезное влияние на работу местных спецслужб. Если с первыми тезисами, касающимися оценки ударного потенциала ВСУ, еще можно согласиться, то вторые откровения вызывают лишь улыбку. Кто-то всерьез сомневался, что курируемые Соединенными Штатами правительства Израиля и Южной Кореи находятся под плотным колпаком Белого дома? Не говоря уже о Зеленском, чьи переговоры и прочие отправления жизнедеятельности должны быть под круглосуточным мониторингом Госдепа, ЦРУ и прочих контор. The New York Times констатирует более дипломатично:
«Разведданные указывают, что США постоянно следят за высшими военными и политическими руководителями Украины, чтобы получить полное представление о военной стратегии украинцев».
Поэтому данной части масштабной утки американских спецслужб охотно верится – выглядит правдоподобно и уже не раз подтверждалось. Тот же Сноуден рассказал об этом еще в 2013 году.
В представленных фотокопиях аналитических документов раскрывается еще один «секрет Полишинеля» – детальность плана украинского наступления говорит о глубокой вовлеченности в тему Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Скажем больше, все планы командования ВСУ сначала проходят проверку в Пентагоне, а только потом исполняются. Если этим хотели удивить авторы фейка, то не получилось – все это и без слива было известно.
Американцы в представленных документах публично отказываются от причастности к попытке поразить российский самолет ДРЛО А-50 в белорусских Мачулищах в конце февраля. Дескать, виноваты в этом ослушавшиеся приказа агенты СБУ Украины. Ну об этом нам рассказал не так давно Александр Лукашенко – снова ничего нового.
Особенно веселят точно обозначенные сроки замерзания и оттаивания украинского чернозема, что должно напрямую влиять на время украинского наступления. Только вот предсказывать подобное можно с точностью до двух-трех недель, а то и месяца. Все помнят прогнозы о лютой зиме 2022–2023 года на Украине, которая оказалась вполне себе теплой. Примерно с такой же вероятностью прогнозируется и долгожданное для ВСУ высыхание грунтов на востоке.
Но шума вокруг дезинформации американцы наделали много. Сенаторы требуют секретный брифинг для разбора причин утечки, Пентагон признался в утечке, а Минюст возбудил уголовное дело. Поддержали волну и прикормленные СМИ – как один заговорили о расстройстве отношений с союзниками и панике в стане НАТО. Поговаривают даже, что украинцы пересматривают планы будущего наступления. Вместо разрезания сухопутного коридора в Крым и выхода к Азовскому морю, удар случится в другом месте.
Бритва Оккама
Министр обороны Ллойд Остин узнал о масштабной утечке особо секретной аналитики только 6 апреля, хотя документы были опубликованы на платформе Discord 28 февраля. А расследователи из конторы Bellingcat вообще заявили о возможном появлении документов в сети еще в январе. Возможно, и на игровую площадку материалы попали из третьего места. Это очень непохоже на настоящие утечки информации – например, некогда анонимный Сноуден порционно предоставлял секретные материалы напрямую СМИ. А здесь сброс с Discord, который могли вообще не заметить. Пока ему не помогли всплыть наружу.
За все 14 месяцев Российской спецоперации американцы ни разу так не ошибались, даже перед украинским наступлением в Харьковской области кроты в военном ведомстве молчали. Если же представить, что утечка действительно непреднамеренная, то масштаб трагедии для США сложно даже представить. Последний раз подобное случилось при Сноудене, но его оперативно вычислили и едва не поймали. А сейчас нет даже примерных подозреваемых в организации дискредитации материалов. И это главное несоответствие в американской версии развития событий.
Гипотетический американец-секретоноситель в Пентагоне совершил, видимо, следующую последовательность действий. Сначала получил доступ к особо секретным аналитическим данным, которые компилировались для вышестоящего начальства. Не исключено, что для самого Марка Милли. Рассылку подобной аналитики по региональным представительствам (откуда также потенциально могли слить) Пентагона, и тем более ЦРУ, можно считать маловероятной. Нижестоящим структурам просто без надобности такой уровень документации.
Это значительно сужает круг поиска – не так много сотрудников оперируют подобной информацией.
Второе – крот должен был распечатать на широкоформатном цветном принтере несколько десятков страниц, вынести в укромное место и сфотографировать. Вынести документ в электронном виде на флешке или другом носителе невозможно – это строго фиксируется в любой спецслужбе мира. Как фиксируются и факты печати документов на служебных принтерах, которые, вероятнее всего, давно подключены к локальной сети.
Опытному программисту не составит труда определить время и место факта распечатывания секретной информации, тем более со специфическим программным обеспечением. Важный вопрос – как злоумышленник фотографировал документы?
Пронести телефон в контору нельзя по регламенту, тем более лицам с таким уровнем допуска. Это единое правило для всех спецслужб мира. Либо в США секретоносители сплошь и рядом не соблюдают требования безопасности, либо крот на протяжении нескольких дней или даже недель выносил распечатанные портянки из здания Пентагона или объекта ЦРУ. А потом фотографировал и выбрасывал в сеть строго порционно. Не стоит удивляться, если объем компрометирующих материалов увеличится в ближайшее время. В общем, смелости этому парню не занимать.
В философии есть такой термин – «бритва Оккама». Если совсем просто, следуя ему, аналитик должен объяснять феномен наиболее простой гипотезой, отсекая излишне сложные и витиеватые варианты. Так вот, эта самая бритва однозначно указывает, что слепить дезинформацию американцам было гораздо проще, чем создать условия для утечки столь ценной аналитики. Уровень разгильдяйства в одной из самых могущественных спецслужб мира в случае реальной утечки, просто невообразимый.
Впору увольнять и министра обороны, и шефа разведки. При этом многостраничные материалы с пометкой top secret ничего нового, по сути, не раскрыли – вся информация или была известна, либо непроверяемая.
Вот если бы в слитых документах появились упоминания о причастности США к подрыву «Северного потока» – тогда история обрела бы иной смысл. Это стало бы прямым обвинением Белого дома в террористической атаке на Россию. Но организаторы дезинформации скромно молчат.
Америка от контролируемого слива в «стиле Discord» получает исключительные бонусы. Причем при любом развитии событий.
Если Министерство обороны РФ пойдет на поводу у дезы и скорректирует планы, это позволит ВСУ выиграть время и ударить там, где уже и не ждали. Разумеется, в том случае, если наступательная операция Украины вообще готовилась.
Если же российское руководство проигнорирует слив, то вину на срыв наступления ВСУ возложат на Киев. Дескать, мы же предупреждали о неготовности – даже предатели в Пентагоне делились аналитикой с врагом.
В любом случае Белый дом выступит в качестве настоящего кукловода ситуации. А на слив секретной информации можно наплевать – мало ли их было и еще будет?
В этой истории, как и в любой шпионской, очень много «если». Остается только надеяться, что специалисты Министерства обороны и Службы внешней разведки уже давно убрали эти пресловутые «если».