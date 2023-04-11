Учитывая объявленную дату новой встречи в формате «Рамштайн», можно говорить, что контрнаступление ВСУ ранее 21 апреля не начнётся

Украинское контрнаступление до 21 апреля не начнётся. Связано это с тем, что именно на этот день так называемые «друзья Украины» наметили очередную встречу в формате «Рамштайн» на одноимённой натовской военной базе в Германии. По крайней мере, именно такую информацию опубликовала пресс-служба командования ВВС США в Европе.
В сообщении говорится о том, что встречу вновь возглавит министр обороны США Ллойд Остин, который прибудет в Германию, на упомянутый объект ВВС, 21 апреля.
Также сообщается о том, что глава Пентагона уже направил приглашения своим коллегам обсудить «военный кризис, продолжающийся на Украине».
Из сообщения пресс-службы:
Ллойд Остин также предлагает обсудить различные проблемы безопасности, с которыми сегодня сталкиваются как страны НАТО, так и внеблоковые партнёры.
Напомним, что на предыдущей встрече на базе Рамштайн украинский министр обороны Алексей Резников демонстрировал собравшимся там журналистам носовой платок с изображением истребителя и давал понять, что намерен просить у стран НАТО боевую авиацию.
После той встречи украинские лётчики официально начали обучение пилотированию истребителей F-16 на территории США. Возможно, обучение началось и раньше, но это огласке не предавалось.
Учитывая тот факт, что министр обороны Украины 21 апреля будет находиться в Германии, где соберётся и вся натовская верхушка, можно на 100% говорить о том, что до этой даты масштабного наступления ВСУ не будет. В то же время именно на встрече 21 апреля могут быть дополнительно согласованы конкретные контуры этого наступления.