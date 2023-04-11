Военное обозрение
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Учитывая объявленную дату новой встречи в формате «Рамштайн», можно говорить, что контрнаступление ВСУ ранее 21 апреля не начнётся

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Учитывая объявленную дату новой встречи в формате «Рамштайн», можно говорить, что контрнаступление ВСУ ранее 21 апреля не начнётся

Украинское контрнаступление до 21 апреля не начнётся. Связано это с тем, что именно на этот день так называемые «друзья Украины» наметили очередную встречу в формате «Рамштайн» на одноимённой натовской военной базе в Германии. По крайней мере, именно такую информацию опубликовала пресс-служба командования ВВС США в Европе.


В сообщении говорится о том, что встречу вновь возглавит министр обороны США Ллойд Остин, который прибудет в Германию, на упомянутый объект ВВС, 21 апреля.

Также сообщается о том, что глава Пентагона уже направил приглашения своим коллегам обсудить «военный кризис, продолжающийся на Украине».

Из сообщения пресс-службы:

Ллойд Остин также предлагает обсудить различные проблемы безопасности, с которыми сегодня сталкиваются как страны НАТО, так и внеблоковые партнёры.

Напомним, что на предыдущей встрече на базе Рамштайн украинский министр обороны Алексей Резников демонстрировал собравшимся там журналистам носовой платок с изображением истребителя и давал понять, что намерен просить у стран НАТО боевую авиацию.



После той встречи украинские лётчики официально начали обучение пилотированию истребителей F-16 на территории США. Возможно, обучение началось и раньше, но это огласке не предавалось.

Учитывая тот факт, что министр обороны Украины 21 апреля будет находиться в Германии, где соберётся и вся натовская верхушка, можно на 100% говорить о том, что до этой даты масштабного наступления ВСУ не будет. В то же время именно на встрече 21 апреля могут быть дополнительно согласованы конкретные контуры этого наступления.
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5 комментариев
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  1. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:32
    +1
    Как бы эти укронаци не задумали наступ на 9 мая. Для них это был бы большой пропагандистский ход.
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 20:37
      0
      Украинское контрнаступление до 21 апреля не начнётся. Связано это с тем, что именно на этот день так называемые «друзья Украины» наметили очередную встречу в формате «Рамштайн»

      Очень категоричное утверждение автора статьи!
      Уже писал в соседней ветке на эту тему.
      Не надо гадать на кофейной гуще, надо иметь данные разведки, космической, авиационной, агентурной.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:37
    0
    ... А может быть ворона, а может и собака... А может быть поужинать, а может пообедать... Но точно собралась
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:39
    0
    "... А может быть ворона, а может и собака... А может быть поужинать, а может пообедать... Но точно собралась" . Этот комментарий, воспринятый сайтом как флуд, абсолютно точно описывает дату наступления всу
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 20:41
    0
    Заголовок умиляет.
    Выводы железные.
    Деза?, нет, не слышали.
    Верить нельзя, только этой фразе можно доверять