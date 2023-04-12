Долгий путь к заказам: реактивная система залпового огня PULS (Израиль)



Две РСЗО PULS на разных шасси с разным вооружением. Идущая впереди несет 122-мм ракеты, машина за нею оснащена 306-мм изделиями

Долгая история

Европейское направление



РСЗО с ТПК под 160-мм ракеты AccuLAR-160

Первые успехи



Предполагаемый облик РСЗО PULS для Нидерландов

По модульному принципу



Пуск дальнобойной ракеты EXTRA

Неясное будущее

На протяжении длительного времени израильская военная промышленность продвигает на международном рынке свою реактивную систему залпового огня PULS. Она может использовать боеприпасы разных калибров и типов, а также оснащена современной системой управления. Утверждается, что все это дает значительные преимущества перед другими современными РСЗО. Однако до недавнего времени PULS не могла найти своего покупателя.В прошлом израильская компания Israel Military Industries активно занималась разработкой различных вооружений, в т.ч. реактивной артиллерии. В середине двухтысячных годов она разработала очередной проект такого рода, получивший названия «Котеш» (ивр. «Дробящий») и Lynx (англ. «Рысь»). Предлагалась РСЗО на колесном шасси, способная использовать унифицированные транспортно-пусковые контейнеры с ракетами разных калибров и типов.РСЗО «Котеш» прошла необходимые испытания и регулярно демонстрировалась на выставках. Также продолжалось развитие проекта за счет совершенствования бортовых систем и внедрения новых ракет. Однако, несмотря на все усилия разработчика, заказы получить не удалось. Иностранные армии более охотно приобретали другие системы залпового огня от IMI, а перспективы Lynx оставались неясными.В 2018 г. компания Elbit Systems приобрела IMI со всеми разработками и переименовала ее в Elbit Systems Land. Было решено продолжить ряд проектов, в т.ч. модульную РСЗО и ее модификации. При этом проект «Котеш» в 2019 г. получил новое обозначение PULS (Precise & Universal Launching System). Различные модификации существующей системы переименовали схожим образом.Уже под новым названием РСЗО продолжили продвигать на рынке, и вновь без особых успехов. В течение нескольких первых лет изделие PULS в разных версиях лишь привлекало внимание посетителей на выставках, но не более того. Впрочем, недавно ситуация начала меняться и появились первые заказы.В июне 2022 г. израильская компания Elbit Systems и немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реактивной артиллерии. Планировалось разработать совместный проект глубокой модернизации существующей РСЗО M270 MLRS / MARS американского производства. С таким проектом хотели выйти на европейский рынок и получить заказы на обновление техники, имеющейся у стран региона.Через несколько месяцев Elbit и KMW объявили об отказе от модернизации M270 и разработке проекта на другой базе. Новую РСЗО для европейского рынка выполнили на основе израильской PULS. Проект Euro-PULS предусматривает незначительную перестройку готовой системы залпового огня от «Эльбит» с внедрением тех или иных приборов и/или боеприпасов по желанию заказчика.Еще до официальной премьеры проект Euro-PULS предложили потенциальным заказчикам в лице неназванных европейских армий. Разработчики предполагают, что он найдет своего покупателя, и в ближайшем будущем начнется производство новых РСЗО. Сборку планируется организовать силами израильских и немецких предприятий. При этом ракеты, как минимум, большинства типов будут выпускаться в Европе.РСЗО «Котеш» / Lynx, впоследствии переименованная в PULS, была представлена полтора десятилетия назад, но с тех пор не показала никаких коммерческих успехов. Ситуация начала меняться только в последние месяцы. На фоне общего ухудшения обстановки в регионе несколько европейских стран собрались обновлять свой парк РСЗО и даже заинтересовались израильской разработкой.В конце января 2023 г. в профильных СМИ появилась информация о переговорах министерства обороны Дании и компании Elbit Systems. По их итогам должен был появиться контракт на поставку артиллерийских систем ATMOS и РСЗО PULS – 19 и 8 ед. соответственно. Общая стоимость техники оценивалась в 260 млн долл. США.В первых числах марта компания «Эльбит» сообщила о получении двух заказов от неназванной европейской страны НАТО на поставку гаубиц и РСЗО. Как и сообщалось ранее, заказано две батареи PULS из восьми боевых машин, а также запас ракет для них. Все изделия поставят заказчику в течение следующих трех лет, причем первые могут отгрузить уже в этом году. Стоимость продукции – 133 млн долл.Какой вариант РСЗО будет поставлен Дании, исходный или «европейский», не уточняется. Номенклатура заказанных боеприпасов тоже не раскрыта. Впрочем, и в таком случае у компании Elbit Systems есть повод для радости – после долгих лет рекламной кампании ей удалось наконец-то найти реального заказчика.Как вскоре выяснилось, параллельно шли переговоры с еще одним заказчиком. 3 апреля министр обороны Нидерландов заявил о подписании контрактов на поставку ряда иностранных систем вооружений. Вместе с прочими изделиями закупят некоторое количество модульных РСЗО PULS. Первые боевые машины поступят в армию уже в этом году, благодаря чему у Нидерландов вновь появится реактивная артиллерия.Министр не уточнил подробности подписанного контракта. Но в тот же день компания «Эльбит» опубликовала свой пресс-релиз о получении заказа от неназванной европейской страны. По всей видимости, речь шла именно о Нидерландах. Стоимость этого контракта достигла 280 млн долл., что указывает на поставку четырех батарей с 16 боевыми машинами, а также запаса ракет. Срок поставки – три года с момента заключения контракта.С точки зрения общей архитектуры и особенностей конструкции изделие PULS похоже на другие системы залпового огня. Эта РСЗО строится на многоосном автомобильном шасси повышенной проходимости. В кабине автомобиля помещаются приборы управления огнем, а на грузовой платформе монтируется пусковая установка. При этом система фактически представляет собой набор модулей, пригодных для установки на разные платформы.В качестве базы для PULS могут использоваться разные автомобили. Так, Нидерланды получат РСЗО на четырехосном шасси марки Scania. В рекламных материалах от Elbit Systems Land фигурируют машины и иных марок. Несмотря на применение разных шасси, боевые машины в предлагаемых комплектациях имеют близкие характеристики подвижности и проходимости.Во всех случаях PULS получает цифровую систему управления огнем. Она выполнена на основе компьютера, в памяти которого имеется информация по всем совместимым боеприпасам. Получая информацию о своем местоположении и координаты цели, компьютер вычисляет данные для стрельбы и управляет наводкой, а также, при наличии такой возможности, вводит информацию в память ракет.PULS имеет универсальную пусковую установку с возможностью наводки в двух плоскостях. Установка может принять два унифицированных транспортно-пусковых контейнера с ракетами нужного типа. Любопытно, что конструкция и габариты ТПК заимствованы у американских РСЗО M270 и M142. При этом схема размещения пусковых труб с ракетами отличается в связи с иными калибрами. Погрузка контейнера осуществляется краном-манипулятором транспортно-заряжающей машины. Кроме того, некоторые варианты шасси позволяют иметь собственный кран.Модульная мультикалиберная РСЗО PULS может использовать ТПК с ракетами четырех типов. Для решения боевых задач на тактической глубине используются корректируемые ракеты AccuLAR-122 калибра 122 мм с дальностью 35 км. Один стандартный контейнер вмещает 18 таких изделий – общий боекомплект включает 36 ракет. Существует аналогичный боеприпас в калибре 160 мм – AccuLAR-160 с дальностью 60 км. ТПК несет десять таких ракет.Более удаленные цели предлагается поражать при помощи ракет EXTRA калибром 306 мм. Они имеют дальность 150 км. При этом из-за больших габаритов в ТПК умещается только четыре изделия. Наиболее крупными являются ракеты Predator Hawk. Калибр 370 мм позволил разместить в контейнере только два таких боеприпаса. Дальность – до 300 км. Обе дальнобойные ракеты имеют средства наведения.В перспективе возможна разработка новых управляемых ракет с требуемыми характеристиками. Следует ожидать рост дальности ракет серии AccuLAR, а также повышение точности и могущества более крупных изделий. При этом рост их дальности свыше 300 км не представляется возможным в связи с имеющимися ограничениями экспорта.Израильская военная промышленность давно занимается разработкой и производством своих собственных реактивных систем залпового огня. Изделие «Котеш» / Lynx / PULS стало очередной разработкой в этой области, и при его создании применили новые многообещающие идеи и решения. Однако желаемые результаты получить не удалось. Несмотря на все усилия по продвижению, в течение долгих лет модульная РСЗО не могла найти своего заказчика.Ситуация начала меняться только в этом году – через полтора десятилетия после премьеры новой РСЗО. За последние месяцы Elbit Systems получила два контракта на производство порядка 20-25 систем залпового огня и боеприпасов для них. Кроме того, принимаются меры по привлечению новых покупателей. Оправдают ли они себя и удастся ли получить новые заказы, покажет время.