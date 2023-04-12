Долгий путь к заказам: реактивная система залпового огня PULS (Израиль)

Две РСЗО PULS на разных шасси с разным вооружением. Идущая впереди несет 122-мм ракеты, машина за нею оснащена 306-мм изделиями
На протяжении длительного времени израильская военная промышленность продвигает на международном рынке свою реактивную систему залпового огня PULS. Она может использовать боеприпасы разных калибров и типов, а также оснащена современной системой управления. Утверждается, что все это дает значительные преимущества перед другими современными РСЗО. Однако до недавнего времени PULS не могла найти своего покупателя.
Долгая история
В прошлом израильская компания Israel Military Industries активно занималась разработкой различных вооружений, в т.ч. реактивной артиллерии. В середине двухтысячных годов она разработала очередной проект такого рода, получивший названия «Котеш» (ивр. «Дробящий») и Lynx (англ. «Рысь»). Предлагалась РСЗО на колесном шасси, способная использовать унифицированные транспортно-пусковые контейнеры с ракетами разных калибров и типов.
РСЗО «Котеш» прошла необходимые испытания и регулярно демонстрировалась на выставках. Также продолжалось развитие проекта за счет совершенствования бортовых систем и внедрения новых ракет. Однако, несмотря на все усилия разработчика, заказы получить не удалось. Иностранные армии более охотно приобретали другие системы залпового огня от IMI, а перспективы Lynx оставались неясными.
В 2018 г. компания Elbit Systems приобрела IMI со всеми разработками и переименовала ее в Elbit Systems Land. Было решено продолжить ряд проектов, в т.ч. модульную РСЗО и ее модификации. При этом проект «Котеш» в 2019 г. получил новое обозначение PULS (Precise & Universal Launching System). Различные модификации существующей системы переименовали схожим образом.
Уже под новым названием РСЗО продолжили продвигать на рынке, и вновь без особых успехов. В течение нескольких первых лет изделие PULS в разных версиях лишь привлекало внимание посетителей на выставках, но не более того. Впрочем, недавно ситуация начала меняться и появились первые заказы.
Европейское направление
В июне 2022 г. израильская компания Elbit Systems и немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реактивной артиллерии. Планировалось разработать совместный проект глубокой модернизации существующей РСЗО M270 MLRS / MARS американского производства. С таким проектом хотели выйти на европейский рынок и получить заказы на обновление техники, имеющейся у стран региона.
Через несколько месяцев Elbit и KMW объявили об отказе от модернизации M270 и разработке проекта на другой базе. Новую РСЗО для европейского рынка выполнили на основе израильской PULS. Проект Euro-PULS предусматривает незначительную перестройку готовой системы залпового огня от «Эльбит» с внедрением тех или иных приборов и/или боеприпасов по желанию заказчика.
Еще до официальной премьеры проект Euro-PULS предложили потенциальным заказчикам в лице неназванных европейских армий. Разработчики предполагают, что он найдет своего покупателя, и в ближайшем будущем начнется производство новых РСЗО. Сборку планируется организовать силами израильских и немецких предприятий. При этом ракеты, как минимум, большинства типов будут выпускаться в Европе.
РСЗО с ТПК под 160-мм ракеты AccuLAR-160
Первые успехи
РСЗО «Котеш» / Lynx, впоследствии переименованная в PULS, была представлена полтора десятилетия назад, но с тех пор не показала никаких коммерческих успехов. Ситуация начала меняться только в последние месяцы. На фоне общего ухудшения обстановки в регионе несколько европейских стран собрались обновлять свой парк РСЗО и даже заинтересовались израильской разработкой.
В конце января 2023 г. в профильных СМИ появилась информация о переговорах министерства обороны Дании и компании Elbit Systems. По их итогам должен был появиться контракт на поставку артиллерийских систем ATMOS и РСЗО PULS – 19 и 8 ед. соответственно. Общая стоимость техники оценивалась в 260 млн долл. США.
В первых числах марта компания «Эльбит» сообщила о получении двух заказов от неназванной европейской страны НАТО на поставку гаубиц и РСЗО. Как и сообщалось ранее, заказано две батареи PULS из восьми боевых машин, а также запас ракет для них. Все изделия поставят заказчику в течение следующих трех лет, причем первые могут отгрузить уже в этом году. Стоимость продукции – 133 млн долл.
Какой вариант РСЗО будет поставлен Дании, исходный или «европейский», не уточняется. Номенклатура заказанных боеприпасов тоже не раскрыта. Впрочем, и в таком случае у компании Elbit Systems есть повод для радости – после долгих лет рекламной кампании ей удалось наконец-то найти реального заказчика.
Предполагаемый облик РСЗО PULS для Нидерландов
Как вскоре выяснилось, параллельно шли переговоры с еще одним заказчиком. 3 апреля министр обороны Нидерландов заявил о подписании контрактов на поставку ряда иностранных систем вооружений. Вместе с прочими изделиями закупят некоторое количество модульных РСЗО PULS. Первые боевые машины поступят в армию уже в этом году, благодаря чему у Нидерландов вновь появится реактивная артиллерия.
Министр не уточнил подробности подписанного контракта. Но в тот же день компания «Эльбит» опубликовала свой пресс-релиз о получении заказа от неназванной европейской страны. По всей видимости, речь шла именно о Нидерландах. Стоимость этого контракта достигла 280 млн долл., что указывает на поставку четырех батарей с 16 боевыми машинами, а также запаса ракет. Срок поставки – три года с момента заключения контракта.
По модульному принципу
С точки зрения общей архитектуры и особенностей конструкции изделие PULS похоже на другие системы залпового огня. Эта РСЗО строится на многоосном автомобильном шасси повышенной проходимости. В кабине автомобиля помещаются приборы управления огнем, а на грузовой платформе монтируется пусковая установка. При этом система фактически представляет собой набор модулей, пригодных для установки на разные платформы.
В качестве базы для PULS могут использоваться разные автомобили. Так, Нидерланды получат РСЗО на четырехосном шасси марки Scania. В рекламных материалах от Elbit Systems Land фигурируют машины и иных марок. Несмотря на применение разных шасси, боевые машины в предлагаемых комплектациях имеют близкие характеристики подвижности и проходимости.
Пуск дальнобойной ракеты EXTRA
Во всех случаях PULS получает цифровую систему управления огнем. Она выполнена на основе компьютера, в памяти которого имеется информация по всем совместимым боеприпасам. Получая информацию о своем местоположении и координаты цели, компьютер вычисляет данные для стрельбы и управляет наводкой, а также, при наличии такой возможности, вводит информацию в память ракет.
PULS имеет универсальную пусковую установку с возможностью наводки в двух плоскостях. Установка может принять два унифицированных транспортно-пусковых контейнера с ракетами нужного типа. Любопытно, что конструкция и габариты ТПК заимствованы у американских РСЗО M270 и M142. При этом схема размещения пусковых труб с ракетами отличается в связи с иными калибрами. Погрузка контейнера осуществляется краном-манипулятором транспортно-заряжающей машины. Кроме того, некоторые варианты шасси позволяют иметь собственный кран.
Модульная мультикалиберная РСЗО PULS может использовать ТПК с ракетами четырех типов. Для решения боевых задач на тактической глубине используются корректируемые ракеты AccuLAR-122 калибра 122 мм с дальностью 35 км. Один стандартный контейнер вмещает 18 таких изделий – общий боекомплект включает 36 ракет. Существует аналогичный боеприпас в калибре 160 мм – AccuLAR-160 с дальностью 60 км. ТПК несет десять таких ракет.
Более удаленные цели предлагается поражать при помощи ракет EXTRA калибром 306 мм. Они имеют дальность 150 км. При этом из-за больших габаритов в ТПК умещается только четыре изделия. Наиболее крупными являются ракеты Predator Hawk. Калибр 370 мм позволил разместить в контейнере только два таких боеприпаса. Дальность – до 300 км. Обе дальнобойные ракеты имеют средства наведения.
В перспективе возможна разработка новых управляемых ракет с требуемыми характеристиками. Следует ожидать рост дальности ракет серии AccuLAR, а также повышение точности и могущества более крупных изделий. При этом рост их дальности свыше 300 км не представляется возможным в связи с имеющимися ограничениями экспорта.
Неясное будущее
Израильская военная промышленность давно занимается разработкой и производством своих собственных реактивных систем залпового огня. Изделие «Котеш» / Lynx / PULS стало очередной разработкой в этой области, и при его создании применили новые многообещающие идеи и решения. Однако желаемые результаты получить не удалось. Несмотря на все усилия по продвижению, в течение долгих лет модульная РСЗО не могла найти своего заказчика.
Ситуация начала меняться только в этом году – через полтора десятилетия после премьеры новой РСЗО. За последние месяцы Elbit Systems получила два контракта на производство порядка 20-25 систем залпового огня и боеприпасов для них. Кроме того, принимаются меры по привлечению новых покупателей. Оправдают ли они себя и удастся ли получить новые заказы, покажет время.