На что делают ставку в ВСУ

Оборона

Наступление

Штурм (нем. Sturm — атака, приступ) — способ овладения крепостью, аэродромом, городом или сильно укреплённой группой позиций, заключающийся в быстром и часто неожиданном нападении силами, часто превосходящими противника в уровне боевой подготовки.



В зависимости от предшествующих действий штурм является или в виде атаки открытой силой, или в форме внезапного нападения.



В первом случае успех основан на превосходстве сил атакующего и на подготовке штурма артиллерийским огнём с целью ослабить огонь обороняющегося, произвести разрушения в занятых им фортификационных сооружениях и тем подготовить путь для штурмовых колонн.



Успех же внезапного нападения основывается на неподготовленности защитников, соответственно, нападение стараются произвести ночью или на рассвете, неожиданно для обороняющегося, скрытно приблизившись к месту его расположения

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