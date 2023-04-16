На что делают ставку в ВСУ

Учитывая, как развиваются события, как нас всех пугают этим самым контрнаступлением (хотя почему оно «контр»? Мы вроде никуда не наступали, идет чистой воды позиционка). Однако, отметать вопрос возможных попыток ВСУ вернуть свое и пойти дальше, станет только глупец. Конечно, эти попытки будут, весь вопрос в их эффективности.
И вот о той самой эффективности и стоит сейчас поговорить. Потому что именно она станет залогом успеха или неуспеха предстоящей летней кампании.
Начать стоит с обороны. С нее вообще все начинается, ни в одной стране вы не обнаружите министерства нападения, а вот министерство обороны есть в любой уважающей себя стране. Даже в Прибалтийских образованиях, причем у них – в особенности.
Оборона
От которой начинаются все наступления.
Сложно сказать, сколько лет существует такой принцип, но любая оборона стоит на четырех китах, к которым не так давно, сто лет назад, добавился четвертый.
1. Личный состав в виде командиров среднего и высшего звена, грамотных тактически и способных организовать как оборонительные действия, так и контрнаступательные или наступательные.
2. Разведка. Знать о противнике больше, чем он о тебе – залог успешных действий как в обороне, так и в наступлении.
3. Связь. То, что обеспечивает быстрое руководство войсками для командования и взаимодействие разных родов войск и разных подразделений во время боя.
4. Артиллерия. Сюда же входят и РСЗО, и тактические ракеты. То, что наносит противнику урон и обеспечивает продвижение своих войск вперед.
5. Авиация. Да, как показала практика, воевать практически без нее тоже можно, но на деле от авиации зависит очень многое, ибо это теперь не только разведка и штурмовка. Именно поддержка авиации может гарантировать успешные действия в обороне, так как самолеты – более мобильное вооружение, способное наносить урон противнику во всех эшелонах его обороны, причем, делать это более оперативно, чем те же ракетные комплексы.
Если все это имеет место, да плюс есть глубоко эшелонированная оборона с выстроенными укрепленными полосами, да имеется резерв в виде бронетехники, которым можно затыкать дыры в обороне – ломать такую оборону противнику будет очень непросто.
Сегодня у ВСУ есть четыре из пяти пунктов. Командиры среднего звена есть, они не могли не вырасти за такое время ведения войны. Командиры высшего звена, планирующие тактические операции… Но кто сказал, что они должны быть обязательно украинцами? Британцы, американцы и поляки весьма неплохо с этим справляются.
Разведка – тоже очень достойно, толпы украинских дронов, висящие над российскими позициями, дают достаточное количество информации «на местах», а то, что требует большей широты взгляда, обеспечивают самолеты ДРЛОиУ НАТО и американские военные спутники.
Причем, тут сразу вступает в ход пункт про связь, поскольку обмен данными происходит просто моментально, и командиры на местах имеют все для того, чтобы принять решение о своих действиях.
Но и сама связь в ВСУ поставлена союзниками по НАТО на должном уровне и заведомо лучше, чем «Баофенги» российской армии, которые работают в гражданском диапазоне без шифрования от слова «совсем».
Артиллерия – здесь все очень сложно, потому что такого количества стволов, как у российской армии, у ВСУ нет, но есть небольшое (сравнительно) количество более точных и дальнобойных гаубиц, полученных от НАТО. И эти орудия, будучи сконцентрированы в одном месте, смогут оказать влияние на ситуацию. Кроме того, в распоряжении ВСУ есть комплексы семейства «Хаймарс», уже показавшие свою сверхэффективность.
Авиация – это слабое место ВСУ. Но в небе над линией фронта вообще тихо, применение авиации затрудняют комплексы ПВО по обе стороны фронта. Так что действительно, 4+1.
Но тем не менее, оборона выстроена, и она работает. Однако, нас больше интересует то, что начнется с того самого момента, когда от обороны произойдет переход к наступлению.
Наступление
Наступление – это даже более сложная часть, чем оборона, состоящая из нескольких фаз.
1. Подготовка. Это, понятно, подтягивание резервов, создание превосходства, стволы артиллерии и так далее.
2. Прорыв обороны противника. Удары из всего, чего можно по позициям противника и тыловым объектам и само наступление. При котором, заметим, наступающая сторона несет потери бОльшие, чем обороняющаяся. Наоборот, все эти 8 к 1 у наступающих – это циничные сказочки для детей и уверовавших пенсионеров. Противник, находясь на хорошо (а он в этом заинтересован) оборудованных позициях, имея за спиной запасные, будет изо всех сил стараться максимально проредить ряды наступающих и выбить технику.
Когда прорывы удаются, то реализуются «котлы», в которых оказывается самое ценное – подготовленный личный состав. Не техника, ни боеприпасы, самое главное — это люди. И именно гибель кадрового состава в окружениях – это и есть главный успех всей операции. Даже бросив тяжелую технику, но выйдя из «котла», сохраненный личный состав далее просто продолжает делать свое дело.
Лучший тут пример – это «Азов». Окруженный, выбитый частично, сдавшийся в плен, но потом отпущенный личный состав возвращается – и вот вам уже бригада «Азов».
Если обороняющийся успевает вывести войска из «котла», бросив тяжёлую технику, — результаты операции становятся сомнительны, потому что вы свой личный состав положили, а противник отступил на заранее подготовленные позиции, нанеся вам максимальный урон. В личном составе.
Что будет означать сейчас взятие Артёмовска?
Только то, что американские стратеги дадут команду отступать. Там нет окружения, там идет вытеснение украинских войск, а потому уйдут они спокойно, не как в Иловайске в свое время уходили из «котла». Классически командование ВСУ, ведомое опытными советниками, выводит наиболее значимые части, а задачей остальных является именно прикрытие, то есть, дать своим возможность уйти и встать на…
Да, а куда встать? Что дальше, после Артемовска? А дальше по карте Краматорско-Славянский укрепленный район. Причем, над ним работали не один год и извели не одну сотню грузовиков с бетоном.
Результат? Очевиден. Артемовск/Бахмут – уже не город, это груда развалин, ценности никакой. И обороняться в нем будет не очень просто, при определенном стечении обстоятельств. Хуже, скажем так, чем в Краматорске и Славянске, с пекарнями и больницами за спиной.
Конечно, из Артемовска рано или поздно, но части ВСУ вытеснят. Но именно что вытеснят, да, с тяжелыми боями, превозмогая, но «котла» с последующим уничтожением самого ценного не будет. А техника… НАТО новую привезет, никуда не денется.
Понятно, что обходной маневр – это из области фантастики, потому что все просматривается дронами на десятки километров, спутнику куролесят на орбите, а все обходные пути надежно засыпаны минами.
Потому и остается одно: штурмовать в лоб. Разрабатывать иной путь решения проблемы – очевидно слишком сложно, тут главенствует метод однозадачности, а потому этим и пользуются украинцы, устраивая «расшатывание» линии обороны. То есть, пользуясь полным преимуществом в разведданных, организовывая беспокоящие удары на разных направлениях, с одной целью – не показать, куда реально будет нанесен серьезный удар.
Два разных подхода: российский метод давления, использующий большую численность личного состава и украинский, когда командиры ВСУ пытаются осуществлять маневренные действия, дающие иное соотношение потерь. ВСУ просто не может себе позволить терять много живой силы, мобилизационный резерв не тот.
Но даже мобрезерв использовать украинской стороне проще. У них всего два вида формирований, непосредственно части ВСУ и части Теробороны. Все. Время лихих формирований начала АТО прошло, и все добровольческие батальоны потихоньку поделили между собой ВСУ и МВД, которое контролирует Территориальную оборону.
У российской стороны все сложнее. Я уже писал на тему чересполосицы, коротко повторю: на сегодняшний день то, что воюет против ВСУ, смотрится довольно разношерстно. Смотрим вот на что:
- кадровые части, с боевым опытом, подготовленные в ЛДНР, высвободили под участие в наступательных операциях, как реально самые подготовленные в боевом плане;
- на их место пришли призванные по мобилизации в ЛДНР бойцы, уровень подготовки которых был значительно ниже. Но главное – ниже был и уровень подготовки младшего и среднего комсостава. Насколько эти мероприятия ослабили оборону – вопрос;
- в части российской армии и Народной милиции ЛДНР стали придавать батальоны БАРСов. Мы об этом писали. Это лучшие в плане боевого духа части, но их оснащение не то что оставляло желать лучшего – при самом хорошем раскладе единственным тяжелым вооружением были минометы. Бронетехника выдавалась абсолютно рандомно, комсостав тоже. Но тем не менее, БАРСы снискали заслуженное уважение;
- зачем-то задействовали части Росгвардии, МВД, чеченские батальоны. Да, «Ахмат» действительно сила, но: общевойсковой подготовки не было за ее полной ненадобностью, а потому все успехи исключительно за счет личных качеств;
- различные ведомственные спецназы и вишенкой на тортике – ЧВК.
Все это дало пестрое лоскутное одеяло, которое очень легко рвалось и плохо тянулось. То есть, имело место нарушение пункта 3: нормально управлять в реальном времени такой структурой из различных соединений с имеющимся в ВС РФ уровнем культуры ведения боевых действий было невозможно. А говоря конкретно о связи – и того более, учитывая разницу частот даже имеющихся радиостанций.
В целом, СВО уже показала, что толпа случайно собранных и слабо подготовленных людей с автоматами не представляет совершенно никакой боевой ценности на фоне слаженных и четко управляемых соединений с тяжелым вооружением и бронетехникой.
Что говорить, в 2014-м году ВСУ действовало именно так: в бой бросались согнанные мобилизованные, добровольческие батальоны, собранные именно «на коленке» и вооруженные примерно так же.
Вызывало удивление то, как вчерашние шахтеры и коммерсанты били их и били весьма успешно. Пусть и при участии советников. Да, успехи ополчения дали повод говорить о том, что вместо ополчения воюет российская армия, но даже в ВСУ прекрасно знали, что это далеко не так. И делали выводы. В первую очередь – относительно организации и подготовки.
Сегодня украинцам можно даже не напрягаться, для них открыты полигоны по всей Европе, где иностранные инструкторы с удовольствием обучают украинцев всем премудростям современного боя.
На российской стороне, как констатируют многие, все пока остается на уровне первых месяцев СВО с перекосом в сторону штурмов.
Штурм (нем. Sturm — атака, приступ) — способ овладения крепостью, аэродромом, городом или сильно укреплённой группой позиций, заключающийся в быстром и часто неожиданном нападении силами, часто превосходящими противника в уровне боевой подготовки.
В зависимости от предшествующих действий штурм является или в виде атаки открытой силой, или в форме внезапного нападения.
В первом случае успех основан на превосходстве сил атакующего и на подготовке штурма артиллерийским огнём с целью ослабить огонь обороняющегося, произвести разрушения в занятых им фортификационных сооружениях и тем подготовить путь для штурмовых колонн.
Успех же внезапного нападения основывается на неподготовленности защитников, соответственно, нападение стараются произвести ночью или на рассвете, неожиданно для обороняющегося, скрытно приблизившись к месту его расположения
В зависимости от предшествующих действий штурм является или в виде атаки открытой силой, или в форме внезапного нападения.
В первом случае успех основан на превосходстве сил атакующего и на подготовке штурма артиллерийским огнём с целью ослабить огонь обороняющегося, произвести разрушения в занятых им фортификационных сооружениях и тем подготовить путь для штурмовых колонн.
Успех же внезапного нападения основывается на неподготовленности защитников, соответственно, нападение стараются произвести ночью или на рассвете, неожиданно для обороняющегося, скрытно приблизившись к месту его расположения
Длинное определение, но ничего не поделать. Вот тут возникают вопросы:
- а если противник подготовлен и ждет?
- а что делать в случае отсутствия снарядов в должных количествах?
Сегодня понятно, что «снарядный голод», который присутствует у обеих сторон, штабам не помеха. Потому от Марьинки до Кременной пехота двух армий истребляет себя в коротких атаках, зачастую по нескольку раз в день.
Вообще само определение термина «штурм» сильно изменилось. Если то, старое, подразумевало длительную подготовку, в том числе и от осады, то современное имеет под собой значение атаки в лоб вообще без какой-либо подготовки.
Зато это оставляет места для маневров в штабах. Не получилось? Да, но ведь это штурм! Потери? Естественно, это же штурм!! Подготовка? Зачем, это же штурм!!! Нужно просто повторить. И повторяют. До бесконечности и с тем же успехом.
«Вагнеры» - это отдельно. Там действительно изначально готовят штурмовую пехоту (один из наших постоянных читателей там и делится микродозами информации) и готовят серьезно. У 1 и 2 Корпусов республик было что-то подобное, но штурмовая пехота ЛДНР уже стала историей. Примерно, как личный состав аэромобильных бригад ВСУ, которые проживают третье или четвертое формирование.
Реально, если посмотреть, то да, украинская сторона практически прекратила штурмовые операции. Просто некем. А те, кто остались, их надо беречь для будущих боев. И обучать, благо, в помощниках недостатка нет.
Между тем, говоря о штурмовой пехоте, как о целом подклассе, стоит отметить, что это не просто пехота в брониках, которая должна идти и выбивать противника из укрепрайона. Это должны быть должным образом подготовленные бойцы, умеющие действовать как в поле, так и в городских условиях, с большим спектром вооружений. То есть, помимо АК и РПГ-7 такой боец обязан уметь работать с РШГ-1/РШГ-2, РПО-А «Шмель», АГС. Это по минимуму.
Много ли из вас, читающие, слышали о таком уровне подготовки от знакомых мобилизованных? Максимум подготовка включала в себя стрельбы и метания гранат. Минимум – стрельба из автомата.
Потому, прекрасно понимающие суть происходящего по подсказке сверху бойцы ВСУ прекрасно отбивают десятки штурмов, в которых участвуют неподготовленные и недостаточно вооруженные бойцы. Однако вопрос, каким образом будут устраивать свои штурмы и наступления, украинцы, пока висит в воздухе. Хотя бы потому, что принципиальных отличий в массовой подготовке личного состава у воюющих сторон нет.
То, что какое-то количество военнослужащих ВСУ проходит обучение за рубежом, ни в коей мере не отразиться на общей картине. Да, подготовка механиков-водителей для техники НАТО – это необходимость, потому что различие в технике есть. Их необходимо готовить. Не менее необходимо готовить и командиров машин, и стрелков-операторов, да что говорить – необходимо готовить всех.
Но простите, двухмиллионную армию Украины никак не вывезти в Испанию или Великобританию, чтобы там обучать. Это понятно. Конечно, цепная система обучения, когда один обученный подготовить пятерых и далее по цепочке… Это хорошо в мирное время, а не когда все горит в прямом смысле этого слова.
Несколько тысяч прошедших обучение ничем не помогут ВСУ в наступлении. Как бы не были прекрасно подготовлены те же командиры, как бы виртуозно не обращался боец с автоматом, как бы точно он не бросал гранаты – все это в наступлении ни о чем, поскольку с той стороны тоже будут лететь пули и гранаты. И автомат с гранатами не сможет компенсировать отсутствие тяжёлого группового пехотного вооружения и подготовки работы с ним.
Связь
Вообще это самое главное преимущество ВСУ перед российской армией. Мало того, что связь украинцам ставили хорошие специалисты из Европы, так еще и в приличных количествах снабдили их нормальными современными радиостанциями. Это, пожалуй, преимущество более серьезное, чем «Хаймарсы».
Сказать, что в российской армии нет системы закрытой связи, нельзя. Она есть. Р-187П1 «Азарт», которой мы воздадим должное в ближайшее время.
Однако, наличие «Азарта», естественно, в ограниченных количествах, не решает проблем со связью, а, скорее, усугубляет их, и вот почему: российская армия насыщена китайскими рациями гражданского диапазона. Да, «Баофенгами», которые мало того, что прослушиваются на «раз», так еще и светятся в радиодиапазоне, как новогодние елки. Находка для рэбовца.
Вот как пример, из моего лдичного архива. По антенне можно сразу отличить, где "Азарт", его плоскую и длинную ну ни с чем не перепутать, а вот вам на снимках и "Моторола", и "Баофенг" с усиленной антенной.
Но так как ничего иного не было, то хоть «Фенги». Но тут еще один есть нюанс: российская техника, поступающая в части в качестве пополнения, не та, которая «не имеет аналогов в мире», а которая «не хуже современных образцов», в основной массе оснащена радиостанциями Р-123 и Р-173.
Эти прекрасные радиостанции, о них вообще хочется пару слов сказать.
Р-123 «Магнолия» родилась у меня в Воронеже. И здесь же начался выпуск. В 1960 году Р-123 пошла в серию. То есть, радиостанции всего-то 63 года. Р-173 «Абзац» не то чтобы полный «абзац», помоложе лет на 12. Но главный минус в том, что они просто не могут сконнектиться с теми самыми китайскими изделиями, на которых говорят все.
Зато в работе эти рации просто орут на весь эфир: «Здесь броня!!!», потому что идентифицировать их для современного специалиста – раз плюнуть. И, соответственно, маякнуть кому надо о том, что в таком-то квадрате идут броня кагалом. Что там дальше, подтягивание ПТУРов или визит беспилотников – это действительно, аспекты.
Не стоит держать украинцев за идиотов. Идиотов повыбили еще в 2015-м. Сейчас там довольно большое количество грамотных, а главное – желающих выжить и победить, спецов. Прекрасно осведомленных о том, где у нас слабые места и куда, соответственно, надо будет ударить посильнее. Как это было прошлым летом, когда мобильные группы на легких колесах буквально сметали заслоны, освобождая путь танкам и пехоте.
Вообще, если посмотреть на то, что пишут на украинских каналах типа «Инсайдера», «Реальная война» или «Информатора Украины», то можно получить некоторое количество ценной информации. Они же тоже смотрят на нас и обсуждают наши сильные и слабые стороны.
И на той стороне прекрасно отдают себе отчет в том, что в плане связи они намного превосходят нас. И тот расклад, что российская армия продолжит воевать так, как в 2022 году, частично укомплектованными войсками, с минимальным уровнем обучения рядовых и сержантов, а управление этими войсками будет затруднено как по причинам чисто техническим, связанным с матчастью связи.
Причем, многие высказывают «глубокое удовлетворение» штурмами, которые по версии украинской стороны, отбиваются с огромными для российской стороны, потерями. И изюминкой выдают то, что как раз, пока части теробороны держат позиции в Артемовске/Бахмуте, командование ВСУ выводит из потенциального котла свои боеспособные силы, в тылу доукомплектовывает и переобучает целые бригады за счет тех, кто прошел обучение за рубежом.
Так-то, конечно, все выглядит довольно действенно и правдоподобно, но вот сколько на это уйдет времени – тут увы, не обсуждают. Но и так понятно, что как Минские договорённости купили Украине время на создание ВСУ, так и оборона Артемовска покупает время на создание новых бригад.
Главная опасность ВСУ
То, что украинцам дают технику НАТО – это не так страшно, как кажется. Все равно количество ее ограничено, а превосходство не гарантировано.
Главная опасность в том, что украинские командиры, получившие боевой опыт, учатся воевать в совершенно другой войне, не образца Первой Мировой. Другой темп проведения операций, другой поток информации, другой, более свободный уровень принятия решений. Помноженное на огромное количество вовремя предоставляемой информации о противнике – вот тот залог успеха, на который делают ставку на той стороне. И не без оснований.
И эти структуры (да что там – просто штабы) будут работать быстрее российских на несколько уровней. Пока у нас будут проходить согласования и испрашивание разрешений на открытие огня, ВСУ будут делать свое дело. Вот это опаснее всех «Леопардов» и «Абрамсов» вместе взятых.
Я прочитал тут у наших z-патриотов, которые никогда не окажутся в окопах, потому что их линия фронта дома, за клавиатурой, как весело будут гореть «Абрамсы» от наших РПГ-7, и понял, как все печально. Потому что сомневаюсь, что они будут гореть. Гранатометчиков будут высматривать беспилотники и сбрасывать на них мины и гранаты, так что тем будет не до танков. Собственно, как это уже происходит.
И да, наш противник прекрасно понимает, что его преимущество обеспечено не техникой и ее ТТХ, а скоростью и качеством управления. И тут вот вам и обходы и охваты наших сил, и непростой выбор для российских бойцов между отступлением и боями в окружении. Вопрос в том, что, благодаря передовым системам управления и связи, на поле боя противник будет оказываться в более выгодном положении, чем наши силы.
Короче, Изюм 2.0.
Хотелось бы, чтобы все было не так, но не видно, чтобы у нас были хоть какие-то шевеления в сторону улучшения. Ну кроме принятия закона об уклонистах.
Постскриптум: я много уделил внимания связи. Поэтому артиллерию и авиацию оставлю на следующий раз.