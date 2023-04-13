Погром польской армии под Пилявцами

Шляхетское ополчение на картине Юзефа Брандта
Польская армия, превратившись в толпу беженцев, драпала 300 км до Львова. Польские войска были деморализованы и не могли сражаться.
«Посполитое рушение»
Варшавский сейм отверг любые уступки восставшему русскому народу под предводительством Хмельницкого («Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают»). Казацким посланцам вручили ультиматум: немедленно освободить всех пленных польских дворян, разорвать союз с крымскими татарами, выдать захваченное в сражениях оружие и главарей. Объявили «посполитое рушение» – мобилизацию шляхты.
Правда, польские депутаты тут же переругались: кто будет командовать? Самой подходящей кандидатурой был Ярёма Вишневецкий: опытный и жестокий полководец, его уважали воины и боялись враги. Однако вельможи его опасались. А вдруг он сам захватит польский престол?
Решили, что нельзя допускать «диктатуры». Вместо одного командующего придумали «триумвират» из трёх региментариев (временных главнокомандующих): сандомирского воеводы князя Владислава Доминика Заславского; великого хорунжего коронного Александра Конецпольского и маршала (председателя) сейма Николая Остророга.
Казаки, или даже сам Хмельницкий, насмешливо и метко прозвали их «перина, детина и латина». Любящий негу Заславский был известен тем, что большую часть суток проводил в постели, Конецпольский был самым молодым: ему было всего 28 лет, а Остророг, будучи выпускником трёх университетов, был учён, но совершенно неопытен в военном деле. Вишневецкий свой отряд вёл отдельно.
На призыв польские паны в этот раз ответили дружно. Очевидно, надеялись на лёгкую победу и богатую добычу. Одной шляхты было 40 тыс. человек, 8 тыс. наёмной пехоты и десятки тысяч вооруженных и простых слуг, обслуги.
Тем временем в Москве стали склоняться в пользу восставшего народа Русской украйны. Царь Алексей Михайлович, заботясь о том, чтобы воеводы на местах не сделали какой-либо ошибки, приказал немедленно направлять гетманские письма в столицу в Посольский приказ. Без царского указа отвечать Хмельницкому запрещалось. Затем воеводам запретили переписываться с польским вельможей Адамом Киселем. Также Россия отказалась от выполнения военного договора с Польшей.
Несмотря на настойчивые требования Варшавы послать царские полки в Малороссию против повстанцев, панам отказали в этом. Москва посоветовала Варшаве, чтобы она не вела войны с войском Запорожским «и крови христианской не проливало», предлагала удовлетворить требования восставших.
Русское царство поддерживало восстание Малороссии и другими методами. Так, с начала освободительной войны на украйне-окраине и после подавления бунтов в Москве и других русских городах усилилось бегство всех недовольных в западнорусские земли. Многие беглецы приняли самое активное участие в войне с поляками.
В этом же 1648 году Малороссию постиг неурожай. Саранча уничтожила урожай, а то, что осталось, некому было убирать, людей забрала война. Русские власти разрешили западнорусскому населению приезжать в Россию и покупать продукты без пошлины. На украйну пошли большие обозы с хлебом, солью, мёдом и другим провиантом. Такая тыловая поддержка помогла армии Хмельницкого вести войну.
Битва под Пилявцами
Шляхетское войско собиралось под Львовом, а затем двинулось к Староконстантинову. Поляки двигались к реке Пилявке. В польской армии было слишком много знатных и богатых панов, высокопоставленных персон. Каждый воевода и староста считал, что он сам может быть главнокомандующим. Приказы не выполнялись. Порядка не было. Паны ехали на войну, как на пир. Кичились друг перед другом богатыми одеждами, драгоценным оружием. С собой везли обозы с лакомствами, роскошные шатры, охотничьих собак и гаремы. Огромный обоз еле тащился. Богачи постоянно пировали.
Солдаты быстро пропили выданное жалованье и грабили свои же земли. Львовский архиепископ жаловался:
«Королевские и шляхетские села опустошены до крайности; люди не в силах терпеть и разбегаются кто куда».
Хмельницкий, получив ультиматум сейма, вышел навстречу врагу. По пути к нему присоединялись казацко-крестьянские отряды Кривоноса, Нечая, Морозенко, Лисенко и других атаманов. Под его началом было 40 тыс. воинов, несколько тысяч татар Тугай-бея и неизвестное количество плохо вооруженных и обученных крестьян.
Польский стан от казацко-крестьянского войска отделяла болотистая долина маленькой речки Пилявки. Берега долины соединяла плотина, Хмельницкий занял её. Казаки укрепили позицию шанцами. В тыл противнику был направлен отряд Кривоноса.
11–12 (21–22) сентября 1648 года происходили стычки на подступах к плотине и у найденных поляками бродов выше и ниже плотины. Польские войска захватили плотину и брод ниже плотины. Очевидно, Хмельницкий заманивал противника.
13 сентября часть польской армии форсировала реку, чтобы атаковать Пилявецкий замок. На поляков навалились главные силы гетмана, опрокинули и погнали обратно. Польские подкрепления на узкой дороге сталкивались с бегущими. Началась свалка. По врагу била артиллерия казаков.
Тем временем местные проводники вывели отряд Кривоноса в тыл противнику. Казаки атаковали вражеские позиции. Кривонос велел своим казакам вывернуть кожухи наизнанку и кричать «Алла!», чтобы их принимали за татар. Это усилило панику. В польском стане распространился слух, что прибыла огромная крымская армия вместе с ханом. Польские хоругви были окончательно деморализованы и бежали. Первыми убежали польские командующие. Казаки гнали врага и рубили. Были убиты и захвачены в плен десятки тысяч человек.
Казаки захватили огромную добычу: весь лагерь, колонну из 100–120 тыс. обозов с различными припасами и добром, более 90 пушек, казну на 7 млн злотых (по другим источникам – 10 млн).
Таким образом, польские паны в очередной раз недооценили противника и переоценили свои силы. Свой потенциал толком не использовали, вступили в бой на условиях казаков. Единого командующего не было, это вызвало разложение, беспорядок. Хмельницкий, наоборот, задействовал свои преимущества и слабости врагов. Дал бой на удобной для себя позиции, где можно было вести оборону. Устроил на поляков засаду, организовал обходной маневр, устрашил врага слухами о татарской армии. Всё это привело к очередной катастрофе польской армии, вызванной небрежностью, глупостью её командиров.
Польская армия, превратившись в толпу беженцев, драпала 300 км до Львова. Польские войска были деморализованы и не могли сражаться. Организованно, отбившись от нападок противника, отступил только корпус Вишневецкого. Хмельницкий разослал своих атаманов загонами. Очищая от врага Русскую землю, они прошлись по Волыни и Полесью. Отряды Михненко, Небабы и Кривошапки пошли в Белую Русь, заняли ряд городов.
Сам Богдан подступил к Львову и Замостью, но силы на их осаду и штурм тратить не стал. Осада больших и богатых городов могла привести к большим потерям, дать врагу время. Казацко-крестьянская армия началась бы разлагаться. Западнее лежали польские земли, поход в них, погромы имений и костёлов вызвал бы мобилизацию польской шляхты, горожан и духовенства. Поэтому Хмельницкий взял с городов откуп и возобновил переговоры, надеясь, что Пилявцы станут хорошим уроком для панов. В Варшаве открылся новый сейм, выбирали короля. Хмельницкий полагал, что на этот раз восставших выслушают.