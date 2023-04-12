Гонконгское издание: Если украинские власти не примут мирный план Китая, то может наступить момент, когда их голоса перестанут принимать во внимание

Если он (Зеленский) не сделает этого сейчас, то может оказаться в таком состоянии, когда Запад уже не сможет выписать чек, на который тот, вероятно, рассчитывает.

В гонконгском (КНР) издании SCMP вышел материал, посвящённый предложению председателя Си Цзиньпина по мирному урегулированию на Украине. Напомним, что несколько недель назад в Китае озвучили этот план, основой которого является прекращение огня без каких-либо предварительных условий и взаимное уважение интересов сторон конфликта. В Киеве китайский план отвергли, вдобавок заявив о том, что Китай вообще не имеет права предлагать что-либо подобное, так как «не является нейтральной стороной». Примечательно, что и в США сразу же сказали, что Украина китайский план принимать не будет.В статье SCMP обозреватель Дэниел Ковани пишет о том, что украинские власти зря не реагируют положительно на предложения, исходящие от Пекина. По его словам, украинским властям нужно переступить через свою гордыню и заключить мир «до того момента, как ими будут потеряны последние рычаги управления ситуацией». Ковани добавляет, что может наступить такой момент, когда голоса украинских властей просто никто не будет принимать во внимание.Ковани:Обозреватель на страницах гонконгского издания пишет о том, что производственные мощности Запада не безграничны и далеко не всегда смогут полностью покрывать потребности Украины в боеприпасах.