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Гонконгское издание: Если украинские власти не примут мирный план Китая, то может наступить момент, когда их голоса перестанут принимать во внимание

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Гонконгское издание: Если украинские власти не примут мирный план Китая, то может наступить момент, когда их голоса перестанут принимать во внимание

В гонконгском (КНР) издании SCMP вышел материал, посвящённый предложению председателя Си Цзиньпина по мирному урегулированию на Украине. Напомним, что несколько недель назад в Китае озвучили этот план, основой которого является прекращение огня без каких-либо предварительных условий и взаимное уважение интересов сторон конфликта. В Киеве китайский план отвергли, вдобавок заявив о том, что Китай вообще не имеет права предлагать что-либо подобное, так как «не является нейтральной стороной». Примечательно, что и в США сразу же сказали, что Украина китайский план принимать не будет.


В статье SCMP обозреватель Дэниел Ковани пишет о том, что украинские власти зря не реагируют положительно на предложения, исходящие от Пекина. По его словам, украинским властям нужно переступить через свою гордыню и заключить мир «до того момента, как ими будут потеряны последние рычаги управления ситуацией». Ковани добавляет, что может наступить такой момент, когда голоса украинских властей просто никто не будет принимать во внимание.

Ковани:

Если он (Зеленский) не сделает этого сейчас, то может оказаться в таком состоянии, когда Запад уже не сможет выписать чек, на который тот, вероятно, рассчитывает.

Обозреватель на страницах гонконгского издания пишет о том, что производственные мощности Запада не безграничны и далеко не всегда смогут полностью покрывать потребности Украины в боеприпасах.
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14 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:19
    -1
    Китай.
    Китай
    Китай.
    А где сша? "китаец" сорос, "маньчжур" саркози.
    И тд итп.
    Английский забудут.
    Гибель империи.
    А ухры живут в австралии. Там их родина.
    Киев-русский город.
    Нет у шойгу дивизии трубачей, чтоб ходить вокруг стен "иерехона". Только снаряды для падения стен врага
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:20
    +3
    Главное,что бы наши руководители не восприняли этот план серьезно
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:20
    +3
    Что значит "если"? Их голоса уже никто не воспринимает.
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:30
    +2
    Ковани:
    Если он (Зеленский) не сделает этого сейчас, то может оказаться в таком состоянии, когда Запад уже не сможет выписать чек, на который тот, вероятно, рассчитывает.

    Он делает то что ему укажут сверху (США). В таком состоянии он напоминает наркомана перед ломкой, и мысли уже точно не о народе (как у царя из "Сказа о Федоте-стрельце"):

    Откуда у парня испанская грусть?
    10 апреля, в Подмосковье задержаны граждане Колумбии и одного из европейских государств
    с оптовой партией кокаина в размере 699 кг. Сообщение ЦОС ФСБ России.
    По данным ведомства, задача задержанных заключалась в транзите наркотиков
    через Россию, чтобы потом переправить на Запад. Часть груза планировалось реализовать
    на территории России.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 06:37
      +4
      задержаны граждане Колумбии и одного из европейских государств
      с оптовой партией кокаина в размере 699 кг
      За 700 кило чистогана зеля как минимум Одессу сдал бы yes Не умеют в России договариваться sad .
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 07:01
        +1
        Цитата: Болторез
        За 700 кило чистогана зеля как минимум Одессу сдал бы yes Не умеют в России договариваться sad .

        Анекдот
        На фуршете после официального приема украинской
        делегации в Варшаве. Дуда обнимает Зеленского:
        Дуда: я дам тебе десять Леопардов в обмен на Львов.
        Зеленский: хорошо, но у меня нет десяти Львов.
        Дуда: одного хватит...
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:21
        +1
        Цитата: Болторез
        За 700 кило чистогана зеля как минимум Одессу сдал бы Не умеют в России договариваться

        Для сравнения: в 1980 г. все опиаты (героин, морфин, болеутоляющие средств и т. д.), поставленные на мировой рынок, были получены из общего объема мирового производства опиума чуть более, чем 2 тыс. т. В 2000 г. производство опиума в мире выросло до примерно 5 тыс. т., а в 2007 г. до 8,8 тыс. т (93% этого наркотика приходилось на Афганистан).
        Так что можно на таких условиях и с Зелей "договориться" - ему 700 кг, а России Одессу.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:14
      +1
      Цитата: Lynx2000
      задержаны граждане Колумбии...с оптовой партией кокаина в размере 699 кг

      Очень сочувствую колумбийцам. Самое страшное что их может ждать это высылка взад в Колумбию. У товара был собственник, просто не могло не быть. 700 кг кокаина это много миллионов долларов, которых у обычных курьеров скорее всего нет, и уже не будет. Те, кто им доверил товар, за потерю таких денег разберут их на запчасти без наркоза. crying
      Цитата: Lynx2000
      и одного из европейских государств
      Случаем не Цеевропа?lol
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 07:32
        +1
        Цитата: Наган
        Очень сочувствую колумбийцам. Самое страшное что их может ждать это высылка взад в Колумбию. У товара был собственник, просто не могло не быть. 700 кг кокаина это много миллионов долларов, которых у обычных курьеров скорее всего нет, и уже не будет. Те, кто им доверил товар, за потерю таких денег разберут их на запчасти без наркоза. crying

        Как понял из такой сводки, колумбийцы были представителями наркокартеля, брикеты помечены своеобразным "брендом" картеля "709" или "701" определяет принадлежность.
        Оценочная стоимость оптовой партии 699 кг. кокаина на черном рынке оценивается экспертами в 2,5 млрд. рублей, после розничной реализации выручка составила бы не менее чем в два раза больше оптовой цены.
        Цитата: Наган
        Случаем не Цеевропа?lol

        Возможно. Слышал от знакомых-друзей "служивых", ФПС ФСБ РФ, МВД России, Росгвардия, ФСБ РФ что "Цеевропа" стала "черной дырой", а контрабанду (что угодно) организовать в "военном хаосе" проще всего.
        Другие западные и северо-западные рубежи стали очень строго контролироваться как с нашей, так и с сопредельной стороны, пункты пересечения многие закрыты.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 08:26
          +1
          Цитата: Lynx2000
          Слышал от знакомых-друзей "служивых",

          Я не слышал, а рядом с работой был хостел, а на деле их наркопритон. В этом году прикрыли, поляки не пропускают.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +2
    украинским властям нужно переступить через свою гордыню и заключить мир «до того момента, как ими будут потеряны последние рычаги управления ситуацией».
    Во-первых, эту "гордыню" помогли возвеличить до необъятных размеров американцы и европейцы проталкивающие выступления Зеленского куда не попадя, вставая при его появлении в сенате, парламентах и бурно приветствуя аплодисментами. Во-вторых, о каком мире можно сегодня разговаривать с режимом бредившим "захватом" Крыма и др. российских регионов и желающим уничтожить Россию (в мечтах)? В такой ситуации возможны переговоры только при подписании Киевом капитуляции со всеми вытекающими последствиями.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 06:47
    +1
    В статье SCMP обозреватель Дэниел Ковани пишет о том, что украинские власти зря не реагируют положительно на предложения, исходящие от Пекина.

    Просто без Китая ни куда.......
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:16
      +1
      "морнинг пост" это " утренняя почта " по нашему ...весёлая была передача...
  7. Наган
    Наган Сегодня, 07:20
    0
    Бандеро-нацистское образование, по ошибке истории появившееся между Россией и Польшей, должно быть ликвидировано.
    Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (Кроме того я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен) - Марк Порций Катон Старший