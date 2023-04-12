Министр обороны США впервые прокомментировал «утечку секретных документов Пентагона»

На Западе продолжается «цирковое шоу» с якобы слитыми в сеть «секретными документами Пентагона». То, с каким усердием практически все крупные издания США и Европы взялись освещать эту тему, может свидетельствовать о том, что это масштабная кампания по дезинформации. И, как и любая подобная кампания, для её правдоподобности выдуманы самые невероятные сюжеты и сценарии на фоне действительно правдивых документов – например, документов о прослушке Зеленского и других «союзников», включая лидера Южной Кореи.
«Утечку секретной документации», почему-то содержащей немало ошибок и нестыковок, впервые прокомментировал министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.
По словам главы Пентагона, «администрация США попросту не в курсе, кто именно допустил утечку, так как число имевших доступ к информации подобного рода достаточно велико».
Ллойд Остин:
Эти документы датированы 28 февраля и 1 марта. Мне доложили об этом 6 апреля. Мы проводим внутреннее расследование, деталей которого я озвучить не могу. Скажу только одно: мы относимся к этому очень серьёзно.
Тем временем в прессе США уже раскручивают тему о том, «какую пользу для себя может извлечь из этого Россия». Договорились до того, что теперь российская разведка «может перекрыть канал передачи данных, который разведка США использовала для получения информации по Украине».
В любом случае США теперь сами смогут воспользоваться плодами своей дезинформационной кампании. Ведь если контрнаступление Украины провалится, то теперь у Вашингтона будет возможность заявить о том, что «так вышло, потому что очень важные секретные документы злоумышленниками были слиты в сеть».