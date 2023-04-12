Министр обороны США впервые прокомментировал «утечку секретных документов Пентагона»

Эти документы датированы 28 февраля и 1 марта. Мне доложили об этом 6 апреля. Мы проводим внутреннее расследование, деталей которого я озвучить не могу. Скажу только одно: мы относимся к этому очень серьёзно.

На Западе продолжается «цирковое шоу» с якобы слитыми в сеть «секретными документами Пентагона». То, с каким усердием практически все крупные издания США и Европы взялись освещать эту тему, может свидетельствовать о том, что это масштабная кампания по дезинформации. И, как и любая подобная кампания, для её правдоподобности выдуманы самые невероятные сюжеты и сценарии на фоне действительно правдивых документов – например, документов о прослушке Зеленского и других «союзников», включая лидера Южной Кореи.«Утечку секретной документации», почему-то содержащей немало ошибок и нестыковок, впервые прокомментировал министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.По словам главы Пентагона, «администрация США попросту не в курсе, кто именно допустил утечку, так как число имевших доступ к информации подобного рода достаточно велико».Ллойд Остин:Тем временем в прессе США уже раскручивают тему о том, «какую пользу для себя может извлечь из этого Россия». Договорились до того, что теперь российская разведка «может перекрыть канал передачи данных, который разведка США использовала для получения информации по Украине».В любом случае США теперь сами смогут воспользоваться плодами своей дезинформационной кампании. Ведь если контрнаступление Украины провалится, то теперь у Вашингтона будет возможность заявить о том, что «так вышло, потому что очень важные секретные документы злоумышленниками были слиты в сеть».