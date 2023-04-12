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Министр обороны США впервые прокомментировал «утечку секретных документов Пентагона»

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Министр обороны США впервые прокомментировал «утечку секретных документов Пентагона»

На Западе продолжается «цирковое шоу» с якобы слитыми в сеть «секретными документами Пентагона». То, с каким усердием практически все крупные издания США и Европы взялись освещать эту тему, может свидетельствовать о том, что это масштабная кампания по дезинформации. И, как и любая подобная кампания, для её правдоподобности выдуманы самые невероятные сюжеты и сценарии на фоне действительно правдивых документов – например, документов о прослушке Зеленского и других «союзников», включая лидера Южной Кореи.


«Утечку секретной документации», почему-то содержащей немало ошибок и нестыковок, впервые прокомментировал министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона, «администрация США попросту не в курсе, кто именно допустил утечку, так как число имевших доступ к информации подобного рода достаточно велико».

Ллойд Остин:

Эти документы датированы 28 февраля и 1 марта. Мне доложили об этом 6 апреля. Мы проводим внутреннее расследование, деталей которого я озвучить не могу. Скажу только одно: мы относимся к этому очень серьёзно.

Тем временем в прессе США уже раскручивают тему о том, «какую пользу для себя может извлечь из этого Россия». Договорились до того, что теперь российская разведка «может перекрыть канал передачи данных, который разведка США использовала для получения информации по Украине».

В любом случае США теперь сами смогут воспользоваться плодами своей дезинформационной кампании. Ведь если контрнаступление Украины провалится, то теперь у Вашингтона будет возможность заявить о том, что «так вышло, потому что очень важные секретные документы злоумышленниками были слиты в сеть».
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12 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:38
    +1
    . В любом случае США теперь сами смогут воспользоваться плодами своей дезинформационной кампании. Ведь если контрнаступление Украины провалится, то теперь у Вашингтона будет возможность заявить о том, что «так вышло, потому что очень важные секретные документы злоумышленниками были слиты в сеть».

    Очень похоже, что именно для этих целей эти "документы" и слили.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:51
      0
      Совершенно верно. Чтобы не выглядеть "обкакавшимися" - "подстелили соломки". А то как же - столько техники поставляли, медикаментов, боеприпасов, дроны и самолеты, ПТРК, ПЗРК и т.п. - даже КРЕМАТОРИИ полевые поставили. lol И каждый раз были заявы - ну вот ЩАЗ ПОБЕДИМ и "погоним орков до Урала" (с) ...
      Но не вышло, и споснсоры Зели и решили вот так вот и подстраховаться чтобы не выглядеть полными придурками.

      зы Вот увидите, под слив документов американцы точно начнут охоту за ведьмами и неугодные полетят с должностей.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:46
    +3
    Нарезки из открытых источников выставили "секретными материалами" yes
    1. KCA
      KCA Сегодня, 06:52
      +3
      И видимо, американских, где ещё так могут накосячить? На одной странице ЗРК NASAM, на следующей он чудесно получает своё настоящее название - NASAMS, кто то очень быстро печатал? В серьёзных документах такого не бывает
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:52
        0
        На одной странице ЗРК NASAM, на следующей он чудесно получает своё настоящее название - NASAMS


        Вестимо клавиатура на планшете западает.... wassat
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +3
    На Западе продолжается «цирковое шоу»...
    Действительно по другому назвать это трудно. Причем коверными выступают западные СМИ картинно наезжая на шпрехшталмейстера (Пентагон). А шпрехшталмейстер активно им подыгрывает говоря о "серьезности ситуации и расследования ее причин". Пока не задействовали подсадного из зала (Украину), но он уже начал подавать реплики предусмотренные сценарием.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 06:50
    +1
    Чем-то мне это напоминает "случайную" съёмку наших Посейдонов....
  5. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 06:54
    +2
    Они вправду думают что их якобы сливу кто-то верит? Устроили шторм внутри унитаза :) Деза дезы для дезы
  6. russianreactor
    russianreactor Сегодня, 07:12
    -4
    Интересно, что в подлинности документов сомневается только наша патриотическая общественность. Почитываю достаточно независимых аналитиков иностранцев, кто цифр с потерями реально в документах нет следов возможной коррекции или каких-то очевидных фальсификаций. Косвенно большая часть данных подтверждается открытыми источниками, но не все. Часть данных крайне вредна НАТО как то доказательство присутствия иностранного спецназа на Украине.

    Хотя британский SAS всплывал уже. При боях за Лисичанск работал группа американцев из иностранного легиона,выживший написал гневную статью о бардаке в ВСУ. Как пример бардака он приводил, что снайпер-корректировщик из британского спецназа занял позицию в траве, а хлопцы драпающие на БТР его просто задавили в траве, хотя о свой позиции он сообщил в ВСУ
  7. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 07:14
    +1
    Ну сколько ещё и кто продолжит рекламировать эту дезу.Уже достаточно надоело! stop
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:17
    0
    Этот слив того, что все и так давно знали - самая тупая операция ЦРУ.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:25
    0
    Ну, будем считать, что уровень подачи дезы повысился. Не более того.