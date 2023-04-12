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Украинский военнослужащий в Артёмовске: Насколько дальше целесообразно держать этот город, я не знаю

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Украинский военнослужащий в Артёмовске: Насколько дальше целесообразно держать этот город, я не знаю

Находящиеся в Артёмовске украинские военные описывают происходящее в городе со своей стороны. Указывается на то, что в ночное время суток российские войска «сильно кроют из арты» территории в районе стадиона «Авангард» и железнодорожного вокзала.


Украинские военнослужащие нервно реагируют на то, что им задают вопросы о том, «пошли ли они на штурм, и если не пошли, то когда пойдут».

Ведущий текстовые трансляции из Артёмовска (Бахмута) военнослужащий армии противника:

Народ, хватит думать, что здесь футбол. Здесь не игра.

Военнослужащий ВСУ пишет, что потери идут с обеих сторон.

Из сводки противника:

Всё настолько динамично, что, например, мы отбиваем дом, и тут же туда от них (от российских сил – прим. «ВО») прилетает (…) Главное, что нужно знать: вокзал пока наш, город не окружён, мы держим коридор.

Украинский военнослужащий сетует на то, что российских сил в городе (в переводе на литературный язык) «значительно больше».

Военнослужащий армии противника:

Приказа отступать нет, есть приказ держать Бахмут. Ресурс держать часть города у нас ещё остаётся. И ходить в позиционные штурмы в уличных боях – тоже есть. Но надо признать, что у них ресурса кратно больше.

Далее военнослужащий ВСУ высказывается в таком духе: «Насколько дальше целесообразно держать этот город, я не знаю»:

Здесь уже нет ничего, нет этого города.

Подводя итог своей ночной сводки, всушник вновь, мягко говоря, нелестно отзывается о тех, кто спрашивает у него, когда украинские войска переломят ситуацию в Бахмуте.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:59
    +1
    всушник вновь, мягко говоря, нелестно отзывается о тех, кто спрашивает у него, когда украинские войска переломят ситуацию в Бахмуте.


    Даже их свидомым побоку на ситуацию - им нужен контрнаступ, вынь да положь.
    1. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 08:14
      -1
      Держат до Пасхи / в ночь на 15 начнут _ Весь вечер и ночь с 14 на 15 будут массовые диверсии в Российском тылу от регионов Новороссии , до России / Удар начнётся перед пасхой в расчете на повальное пьянство в эти дни и что с пятницы до понедельника будет нанесен такой урон в тылу , чтобы распылить управление на созданные проблемы
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:00
    -1
    Более или менее адекватное мнение,как военного.Кстати,наши писали что стадион и вокзал уже освобожден от всук.
    1. Комментарий был удален.
  3. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 07:03
    0
    Артёмовск для ВСУ , да и для нас , как не крути, уже превратился в важнейшую историю Со знаком плюс или минус будет понятно после неоднократно анонсируемого контрнаступления ВСУ.. В случае провала - скажу там сожгли резервы, в случае успеха - сковали российскую армию и позволили накопить резервы. Для нас - наоборот. В случае успешного отражения удара- перемололи значительные украинские силы, в случае неудачи - стянули значительные силы под один из не самых больших городов, и не смогли подготовиться. Так что теперь для обеих сторон события в Артёмовске важны в военно- политическом отношении
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:43
      -1
      Наверное вы и многие здесь умнее меня но я думаю ,что уже мы проиграли в Артемвоске. Слишком долго мы его берём и в этом был смысл для Зеленского. Не очень то и сладкой будет победа . Но плюс думаю у наших будет в том что после падения города далее простор... Там всуки сожгли много ресурсов и дальше они не потянут и эти разговоры про контрнаступы тоже из оперы лежащего на земле
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:48
        0
        Нет там простора..Краматорск,Славянск,Покровск.Это только ближайшие населенные пункты.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 07:56
          0
          Вы перебили мой маленький плюсик и теперь не знаю ,как мне жить дальше)))
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:05
    0
    Мда.... город крепость . 9-й месяц штурм идёт. А ещё есть Марьинка, Авдеевка
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:19
      +1
      А ведь город не сам по себе стоит. Не сам по себе крепость. Крепостью его делают люди. Славяне в данном случае. Жаль, что теперь мы по разные стороны баррикад. Но теперь уж не поделать ничего. Надо победить
  5. tTшка
    tTшка Сегодня, 07:10
    +2
    Хозяин ведь сказал - "до последнего xoxла" !!!
  6. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:32
    -3
    Ну, хорошо, представим что Бахмут взяли (которого нет). А что дальше? Часов Яр будем год брать, от которого тоже потом ничего не останется?

    У меня серьезный вопрос, когда наконец вернут российский город Херсон, который уже пятый месяц в оккупации? И вообще есть ли на это планы?

    Успехи Вагнера понятны, когда можно будет порадоваться успехам армии? Почему у нее нет побед? Хоть бы село какое взяли!
    1. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 07:44
      +1
      Может потому, что там нет тех, кто очень хочет брать города и села, не вставая с дивана?
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:16
      0
      на херсон нет планов...............................
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:05
    0
    Пока не уничтожат всех бандеровцев, эту площадь называемую Бахмутом не освободят, самое интересное, они сами не сдаются, у всех промыты мозги. И тема затеянная евреями мира на окраине уже понятна, уничтожить всех бандеровцев и побольше россиян, чтоб ослабить Россию и устроить очередное еврейское государство на территории Украины и Крыма...