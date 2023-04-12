Украинский военнослужащий в Артёмовске: Насколько дальше целесообразно держать этот город, я не знаю

Народ, хватит думать, что здесь футбол. Здесь не игра.

Всё настолько динамично, что, например, мы отбиваем дом, и тут же туда от них (от российских сил – прим. «ВО») прилетает (…) Главное, что нужно знать: вокзал пока наш, город не окружён, мы держим коридор.

Приказа отступать нет, есть приказ держать Бахмут. Ресурс держать часть города у нас ещё остаётся. И ходить в позиционные штурмы в уличных боях – тоже есть. Но надо признать, что у них ресурса кратно больше.

Здесь уже нет ничего, нет этого города.

Находящиеся в Артёмовске украинские военные описывают происходящее в городе со своей стороны. Указывается на то, что в ночное время суток российские войска «сильно кроют из арты» территории в районе стадиона «Авангард» и железнодорожного вокзала.Украинские военнослужащие нервно реагируют на то, что им задают вопросы о том, «пошли ли они на штурм, и если не пошли, то когда пойдут».Ведущий текстовые трансляции из Артёмовска (Бахмута) военнослужащий армии противника:Военнослужащий ВСУ пишет, что потери идут с обеих сторон.Из сводки противника:Украинский военнослужащий сетует на то, что российских сил в городе (в переводе на литературный язык) «значительно больше».Военнослужащий армии противника:Далее военнослужащий ВСУ высказывается в таком духе: «Насколько дальше целесообразно держать этот город, я не знаю»:Подводя итог своей ночной сводки, всушник вновь, мягко говоря, нелестно отзывается о тех, кто спрашивает у него, когда украинские войска переломят ситуацию в Бахмуте.