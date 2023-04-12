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Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми, с которыми у него были «превосходные отношения»

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Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми, с которыми у него были «превосходные отношения»

45-й президент США продолжает делать заявления, который раздражают американские неолиберальные элиты. В интервью телеведущему канала Fox News Такеру Карлсону Дональд Трамп дал характеристики лидерам России, Китая и КНДР.


По словам Трампа, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын – «умнейшие люди, лучшие люди в своей игре», с каждым из которых у него сложились «блестящие отношения».

Трамп:

Нужно признать, что парни в США никогда такими не были.

Трамп напомнил историю о том, как в Голливуде собирались снимать фильм о председателе КНР, но зашли в тупик ещё на стадии подбора актёров. 45-й президент:

Тогда пытались подобрать актёра на роль Си. Долго искали. Но никого так и не нашли, потому что просто нет никого, кто был бы ему подобен.

Трамп долго размышлял о том, что трое лидеров упомянутых стран, конечно, не могут быть друзьями Америки, но с каждым из них у него лично были вполне прагматичные отношения, что позволяло сохранять баланс сил в мире и не допускать крупного конфликта. Сейчас же, по словам экс-президента США, ситуация всё больше скатывается к Третьей мировой войне и действующая американская администрация сама делает всё для этого. Вдобавок Трамп упрекнул администрацию Байдена в том, что она фактически сделала всё для того, чтобы Китай и Россия максимально сблизились, «организовав ось против США».

Трамп:

Я бы этого не допустил. И этого не было.

45-й президент США:

Они очень умны. И Си, и Ким, и Путин. Умны. У меня с ними были превосходные отношения.
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17 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:35
    +1
    И почему эти лидеры начинают умнеть только после кресла?!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:52
      +1
      хм, а не он ли посылал авианосцы к берегам КНДР с целью запугать, хотя похоже Ким не только умнее "парней из США" , а и более дальновидней.
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 07:36
    +4
    Даня Трампов, конечно отжигает laughing laughing про блестящие отношения это, конечно, феерично wassat ...осталось ему в Единую Россию вступить
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:45
      +2
      Ага, он напару с ДАМом отжигать будет... В Твиттерах всяких...
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 07:48
      +2
      осталось ему в Единую Россию вступить

      Тогда и в компартию Китая - что там мелочиться winked
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 07:36
    +4
    На фоне Байдена, Обамы, Клинтона и прочих бушей Трамп тоже выглядит умнейшим человеком, но для России он всегда будет врагом.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:12
      +2
      У России умных врагов типа Чубайса и внутри до и больше. hi
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:40
    0
    В мире всё взаимосвязано и существует баланс.Если где то теплее ,чем обычно,значит где то похолодает.Если где то умнеют,то где то тупеют.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:06
      0
      Цитата: Александр 3
      В мире всё взаимосвязано и существует баланс.Если где то теплее ,чем обычно,значит где то похолодает.Если где то умнеют,то где то тупеют.

      где поумнели ? весь мир катится к чёрту.
  5. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 07:43
    +1
    Ну ничего удивительного, что Трамп хвалит лидеров России, КНР и КНДР попутно не забывая о себе любимом. Дональд активно готовится к президетской кампании и собирает вокруг себя всех, кто недоволен действиями Байдена и его администрации, он играет на контрастах, дескать сонный Джо всё профукал и довёл ситуацию чуть ли не до критической, но при Трампе такого не было и, если его изберут, не будет.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:53
      +1
      Сам сонный Джо ничего не значит, он всего лишь статуэтка. За него мало кто голосовал в США. Его провели сильные мира сего, а точнее АНБ! Там и сидят в основном "демократы" ! А голосование это всего-навсего видимость!
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 08:09
        +1
        клановость никто не отменял,один негр выбился из обоймы,но,ничего при нём не поменялось,так что дело не в говорящей голове, а в "рукоблудителях".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:56
    +1
    Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын – «умнейшие люди, лучшие люди в своей игре»... Нужно признать, что парни в США никогда такими не были.
    Смело и по поводу умнейших людей справедливо. Как справедливо и то, что в Сша политики на фоне выше перечисленных по своим личным качествам смотрятся бледно не смотря на то. что за спиной страна с пока сильной экономикой и огромной армией. В помощь Байдену демократы решили привлечь блогеров. Один из таких уже рассказывал своим подписчикам кто есть кто. Показывая фотографию Байдена с Зеленским объяснял, что это хорошие лидеры. А, по его словам, на фотографии Трампа с Путиным изображены плохие лидеры. А сколько еще интересного ждет впереди.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:01
    +1
    Думаю, "превосходные отношения" у него были не с этими лидерами, а с одной крокодилицей! tongue
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:10
    +1
    Они очень умны. И Си, и Ким, и Путин. Умны. У меня с ними были превосходные отношения.
    "Других не берут в космонавты" feel (песенка)
    Это такие хорошие отношения? recourse
    В 2017 году произошло резкое обострение ситуации на Корейском полуострове. КНДР провела ряд пробных запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в связи с чем президент США Дональд Трамп (вступил в должность в январе 2017 года) развернул кампанию с обвинениями в адрес КНДР и ее лидера Ким Чен Ына (с 2011 года). Словесные выпады президент подкрепил отправкой в апреле 2017 года к берегам КНДР эскадры во главе с авианосцем Carl Vinson. КНДР продолжила испытательные ракетные пуски, на что 8 августа американский президент пригрозил ответить ей "огнем и яростью, каких мир еще не видел". На следующий день северокорейцы объявили о планах нападения на базы США на Гуаме. Очередной виток напряженности спровоцировали проведенные КНДР испытание компактного водородного заряда (в сентябре 2017 года), который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), и запуск МБР "Хвасон-15" (в ноябре), способной достичь континентальной части США. Развитие конфликта привело к повторному внесению КНДР в список стран - спонсоров терроризма
    fool
  9. Fluoride11
    Fluoride11 Сегодня, 08:12
    +1
    Зеленский тоже в свое время любил поговорить "Договорюсь хоть с чёртом лысым, лишь бы не было войны" "Будем Минские соблюдать" "Вытяну Украину из ямы" А по итогу война, и Украины больше уже не будет в том виде в котором еще можно было спасти это государство. Грошь цена их предвыборным обещаниям. Трамп не забыл как к Северной кореи АУГ отправлял? Как Сирию обстреливал? Как они Вагнер пытались в Сирии уничтожить? Про Венесуэлу вообще молчу. Миротворец бл...
  10. Максимус19
    Максимус19 Сегодня, 08:20
    0
    ПосОдЮт, как пить дать посОдЮт.....