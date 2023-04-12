Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми, с которыми у него были «превосходные отношения»

45-й президент США продолжает делать заявления, который раздражают американские неолиберальные элиты. В интервью телеведущему канала Fox News Такеру Карлсону Дональд Трамп дал характеристики лидерам России, Китая и КНДР.
По словам Трампа, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын – «умнейшие люди, лучшие люди в своей игре», с каждым из которых у него сложились «блестящие отношения».
Трамп:
Нужно признать, что парни в США никогда такими не были.
Трамп напомнил историю о том, как в Голливуде собирались снимать фильм о председателе КНР, но зашли в тупик ещё на стадии подбора актёров. 45-й президент:
Тогда пытались подобрать актёра на роль Си. Долго искали. Но никого так и не нашли, потому что просто нет никого, кто был бы ему подобен.
Трамп долго размышлял о том, что трое лидеров упомянутых стран, конечно, не могут быть друзьями Америки, но с каждым из них у него лично были вполне прагматичные отношения, что позволяло сохранять баланс сил в мире и не допускать крупного конфликта. Сейчас же, по словам экс-президента США, ситуация всё больше скатывается к Третьей мировой войне и действующая американская администрация сама делает всё для этого. Вдобавок Трамп упрекнул администрацию Байдена в том, что она фактически сделала всё для того, чтобы Китай и Россия максимально сблизились, «организовав ось против США».
Трамп:
Я бы этого не допустил. И этого не было.
45-й президент США:
Они очень умны. И Си, и Ким, и Путин. Умны. У меня с ними были превосходные отношения.