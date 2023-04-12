Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми, с которыми у него были «превосходные отношения»

Нужно признать, что парни в США никогда такими не были.

Тогда пытались подобрать актёра на роль Си. Долго искали. Но никого так и не нашли, потому что просто нет никого, кто был бы ему подобен.

Я бы этого не допустил. И этого не было.

Они очень умны. И Си, и Ким, и Путин. Умны. У меня с ними были превосходные отношения.