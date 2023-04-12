Президент Украины принял решение увеличить оборонный бюджет страны на 14,5 миллиардов долларов

Украина увеличивает свой военный бюджет еще на 14,5 млрд долларов. Соответствующий указ подписал вчера президент страны Владимир Зеленский, о чем проинформировал общественность в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Как отметил депутат, законопроект вступает в силу 13 апреля. По утверждению Железняка, никогда прежде в украинской истории не вносились столь масштабные изменения в бюджет. Зеленский планирует большую часть средств в размере 10 млрд долларов направить на финансирование вооруженных сил Украины.
Еще 2,6 млрд долларов будут направлены на нужды украинского министерства внутренних дел, 124,5 млн долларов – главному управлению разведки минобороны, 251,6 млн долларов – службе безопасности Украины, 855 млн долларов – государственной специальной связи.
Ранее стало известно, что каждый месяц Украина тратит на военные нужды 3,5 миллиарда долларов. Деньги киевский режим получает от стран Запада, включая США и государства Евросоюза. Поскольку собственная экономика в стране находится в очень плачевном состоянии, единственная надежда Киева – на продолжение финансирования режима западными странами.
Если это финансирование прекратится, Киев моментально окажется в состоянии тотального банкротства. Но финансирование военных нужд страны осуществляется в обмен на продолжение украинской стороной боевых действий против России.