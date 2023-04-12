Военное обозрение
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Президент Украины принял решение увеличить оборонный бюджет страны на 14,5 миллиардов долларов

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Президент Украины принял решение увеличить оборонный бюджет страны на 14,5 миллиардов долларов

Украина увеличивает свой военный бюджет еще на 14,5 млрд долларов. Соответствующий указ подписал вчера президент страны Владимир Зеленский, о чем проинформировал общественность в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.


Как отметил депутат, законопроект вступает в силу 13 апреля. По утверждению Железняка, никогда прежде в украинской истории не вносились столь масштабные изменения в бюджет. Зеленский планирует большую часть средств в размере 10 млрд долларов направить на финансирование вооруженных сил Украины.

Еще 2,6 млрд долларов будут направлены на нужды украинского министерства внутренних дел, 124,5 млн долларов – главному управлению разведки минобороны, 251,6 млн долларов – службе безопасности Украины, 855 млн долларов – государственной специальной связи.

Ранее стало известно, что каждый месяц Украина тратит на военные нужды 3,5 миллиарда долларов. Деньги киевский режим получает от стран Запада, включая США и государства Евросоюза. Поскольку собственная экономика в стране находится в очень плачевном состоянии, единственная надежда Киева – на продолжение финансирования режима западными странами.

Если это финансирование прекратится, Киев моментально окажется в состоянии тотального банкротства. Но финансирование военных нужд страны осуществляется в обмен на продолжение украинской стороной боевых действий против России.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:52
    +8
    А Зеленский ли решает куда деньги направлять?! Или Запад который эти денежки дает и решает на что они пойдут.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:54
      +1
      Хорошо тратить деньги западных налогоплательщиков, но ведь и там стали о чем-то догадываться, и денежная халява может иссякнуть. Макрон по итогам визита в КНР заявил "европейцам необходимо «проснуться» и подумать о своих интересах".
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:08
      0
      Цитата: Ропот 55
      А Зеленский ли решает куда деньги направлять?!

      Номинально он президент, а чьи указания он выполняет и так понятно.
      И как то он последнее время взбрыкивать перестал. Видимо пригрозили отлучением от ведра с коксом.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:56
    +1
    А почему не на стопятьсот триллионов? У него и этих то денег нет, а в долг уже перестают давать. Впрочем, в предчувствии краха доллара Америке было бы выгодно дать Украине кредит в 31 триллион наличными, или облигациями какими - всё равно никто ничего возвращать не собирается, а Америка свои долги спишет на Украину и долг исчезнет вместе с этой опереточной страной...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:05
      +1
      Да,грошей у атамана нэма.Но и давать не перестают.И не перестанут,пока не будет достигнута англосаксонская мечта-ослабить донельзя нас
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    +3
    Украина увеличивает свой военный бюджет еще на 14,5 млрд долларов.
    Уже даже не интересуюсь откуда деньги. И решение явно согласовано с теми кто эти деньги выделяет в качестве кредитов. Последним "кредитом" для Киева будет подписание документа о передаче оставшейся территории бывшей Украины под управление кредитора и веревка для того, чтобы удавиться от привалившего "счастья".
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:08
    +1
    Интересно, как обозначена соответствующая статья доходов, из которых будет формироваться оборонный бюджет - как по́дать?
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:11
    +1
    Интересно, из оборонного бюджета нарик зеля покупает себе и своему окружению кокаин? Это недешевое удовольствие и "свои" деньги на это дело, он вряд ли тратит
  6. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 08:15
    +1
    "Большую часть средств" он может и в два раза больше . Всё равно не из его кармана
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:23
    0
    Цитата: Южноукраинец
    Интересно, из оборонного бюджета нарик зеля покупает себе и своему окружению кокаин? Это недешевое удовольствие и "свои" деньги на это дело, он вряд ли тратит

    Ну может быть у него отдельный коксовый бюджет.
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:28
    0
    У них вся экономика разбита, электричество на минимуме, он там совсем больной, бюджет за счет запада? Или он там доллары собрался печатать? Или заложить украинскую землю?
    Прям роковые слова. Не просри страну сынок. Он ее как Гитлер ведет к развалу.
    Зеленский мне чем то напомнил Напалеона. Ему только шапки не хватает.

    Зеленский на напалеона смахивает и какие роли он выбирал?


    Россию еще никто и никогда не побеждал.
    Если бы деньги выделяли на развитие чаще мы бы стали великой страной.
    За 4 года правления зеленский полностью разрушил свою страну он ее к руинам приведет со всеми теми кто желает дальше воевать.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:36
      -1
      Проблема в том что есть реальная жизнь и она сильно отличается мира «розовых пони» о котором вы пишите. Вот вам новость из реальности:
      10 апреля, 13:22
      Украина решила возобновить экспорт электроэнергии в Европу

      https://tass.ru/ekonomika/17488029?ysclid=lgcngr04ei982095409
  9. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 08:36
    0
    Как можно принять то чего нет?
    Это всё деньги в долг,они даже в страну не попадут. Приедут ржавые танки,и боеприпасы с истекающем сроком годности.
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 08:45
      0
      Согласен. КТо им что то новое даст, а продадут как новое. Вопрос в другом как он эти долги будет выплачивать? ДАже если Россия проиграет крым, россия может скопить армию более мощную до 5-10 миллионов накопить оружия на годы вперед войн
      В Германии так ему и сказали куда ты полез. Сейчас может получитсья все что до киева отойдет к России
  10. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:45
    0
    Украина увеличивает свой военный бюджет еще на 14,5 млрд долларов. Соответствующий указ подписал вчера президент страны Владимир Зеленский,

    Вот мне просто интересно, почему хо хлы все считают в долларах? А не в гривнах? Они уже хо хлоамериканцы? А вообще то они ВСЕ там помешались на зеленых! И при том давно! В 1998 был там, в Черниговской области, как они меня достали этими долларами! laughing