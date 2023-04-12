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Российский спецназ ПТРК с термобарическими боеприпасами на колонне ВСУ под Угледаром отработал вариант будущего уничтожения натовских танков

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Российский спецназ ПТРК с термобарическими боеприпасами на колонне ВСУ под Угледаром отработал вариант будущего уничтожения натовских танков

В районе Угледара российские бойцы пресекли продвижение колонны украинской бронетехники.


Несколько танков и БМП ВСУ выдвинулись для ведения огня по российским позициям и высадки десанта с целью «просачивание» сквозь передовые порядки ВС РФ. Движение колонны рассредоточившейся техники осуществлялось по грунтовой дороге вдоль лесопосадки.

С воздуха движение колонны военной техники противника было выявлено – с помощью дрона. Данные незамедлительно были переданы ударным подразделениями и спецназовцам, которые в конечном итоге и встретили врага как полагается…

Как сообщают военкоры «Русской весны», для поражения целей, которыми стали танки и БМП ВСУ, использовались противотанковые ракетные комплексы «Корнет» с термобарическими боеприпасами. Такое вооружение позволяет уничтожать любую бронетехнику противника, включая и натовские танки, которые активно завозятся на Украину.

Обездвиженная и обгоревшая бронетехника противника «контрольно» была добита и другими противотанковыми средствами, включая РПГ.

Таким образом, на колонне украинских танков и БМП под Угледаром российский спецназ отработал один из вариантов будущего уничтожения танков натовского образца. Ещё и дополнительное свидетельство того, сколь важна аэроразведка местности с применением БПЛА.

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14 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 08:11
    -3
    чёртов Угледар...сколько же там железа горелого,и нашего к сожалению,интересно,ответил кто -нибудь за тупость ?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:20
      -4
      а в чем тупость? там степь и все с воздуха контролируется, не спрячешься
      1. NKT
        NKT Сегодня, 08:25
        +2
        Из-за этой тупости и сняли Мурадова
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:32
        +2
        Цитата: Nastia Makarova
        а в чем тупость? там степь и все с воздуха контролируется, не спрячешься

        Разве умный, на открытую местность бронетехнику выгнал, под удар противотанковых средств. Что было за такое в ВОВ, деды и отцы рассказывали, и не с рядовыми а с генералами.
      3. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 08:41
        +1
        Цитата: Nastia Makarova
        а в чем тупость? там степь и все с воздуха контролируется, не спрячешься

        в кучу технику согнать-тупость !
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:13
    +3
    Уже обычная тяжелая повседневная работа по денацификации.
    Удачи нашим парням.
  3. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 08:15
    0
    Ещё и дополнительное свидетельство того, сколь важна аэроразведка местности с применением БПЛА.

    шёл второй год войны...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:25
      +6
      Увы, служивые люди с большими погонами это дубы ещё те. Вон сколько десятилетий шли к давно ставшим в мире банальными, "крылышкам" для обычного "чугуна". Или те же наконечники для арт.снарядов, которые не "краснополь" за охулиард, а дешёвый вариант сократить расход снарядов по неподвижной цели. Потихоньку уйдут генералы мирного времени и может чего реального начнёт меняться.
      1. Алексей Алексеев_5
        Алексей Алексеев_5 Сегодня, 08:45
        0
        Мечтатель .У этих генералов есть сыновья..Вы что думаете они дадут продвинуться героям сво.
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 08:20
    -1
    Это так ПТУР долбанула, будь она трижды термобарической?! Больше удар ТОС похоже...
    Либо кто то что то путает.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 08:37
      +1
      однозначно мощность взрыва великовата для ПТУР. Статья какая-то надёрганная и не понятная. Смысл применять термобарический против тяжелой брони?
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:25
    +1
    Российский спецназ ПТРК с термобарическими боеприпасами на колонне ВСУ под Угледаром отработал вариант будущего уничтожения натовских танков

    Вот зачем это УРА-УРА, давайте не будем считать еще не вылупившихся цыплят.
    Сожгли бэху термобаром и уже увидели в ней Леопард, несерьезно все это писать, тем более что и так хорошо получилось.
    Автору заметки замечание!
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:25
    +2
    Бабах получился красивый. Что-то слишком мощно для Корнета. Масса БЧ Корнета 7 кг. и если это на самом деле на видео данное изделие так отработало, то почему бы аналогичную БЧ массой 5 кг не устанавливать на Ланцеты? Все абрашки и леапЁрды останутся ржаветь в полях.
  7. Aken
    Aken Сегодня, 08:38
    0
    Судя по воронкам вдоль дороги, бандерлоги ездят по ней регулярно. Только сожжённой техники не видно.
    Вот и объяснение причин снарядного голода.