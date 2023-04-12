Российский спецназ ПТРК с термобарическими боеприпасами на колонне ВСУ под Угледаром отработал вариант будущего уничтожения натовских танков

В районе Угледара российские бойцы пресекли продвижение колонны украинской бронетехники.
Несколько танков и БМП ВСУ выдвинулись для ведения огня по российским позициям и высадки десанта с целью «просачивание» сквозь передовые порядки ВС РФ. Движение колонны рассредоточившейся техники осуществлялось по грунтовой дороге вдоль лесопосадки.
С воздуха движение колонны военной техники противника было выявлено – с помощью дрона. Данные незамедлительно были переданы ударным подразделениями и спецназовцам, которые в конечном итоге и встретили врага как полагается…
Как сообщают военкоры «Русской весны», для поражения целей, которыми стали танки и БМП ВСУ, использовались противотанковые ракетные комплексы «Корнет» с термобарическими боеприпасами. Такое вооружение позволяет уничтожать любую бронетехнику противника, включая и натовские танки, которые активно завозятся на Украину.
Обездвиженная и обгоревшая бронетехника противника «контрольно» была добита и другими противотанковыми средствами, включая РПГ.
Таким образом, на колонне украинских танков и БМП под Угледаром российский спецназ отработал один из вариантов будущего уничтожения танков натовского образца. Ещё и дополнительное свидетельство того, сколь важна аэроразведка местности с применением БПЛА.