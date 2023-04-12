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Премьер-министр Украины назвал новые сроки начала контрнаступления ВСУ

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Премьер-министр Украины назвал новые сроки начала контрнаступления ВСУ

Украинские вооруженные силы могут перейти в контрнаступление на освобожденные Россией территории уже летом 2023 года. Такой прогноз дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в беседе с The Hill.


Как утверждает глава украинского правительства, Запад якобы не оказывает никакого влияния на Киев в плане подготовки к контрнаступлению. В США и Европе понимают важность подготовки украинских формирований, отмечает Шмыгаль.

Между тем, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал контрнаступление в апреле-мае 2023 года. Теперь оказывается, что украинские формирования смогут провести контрнаступление в лучшем случае летом.

Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника

- заявил Шмыгаль, комментируя предстоящее контрнаступление.

Понятно, что без должной военной помощи со стороны Запада контрнаступление ВСУ состояться просто не может. Но Запад также испытывает дефицит боеприпасов и не спешит передавать Украине большое количество современной военной техники.

В настоящее время Украина явно не располагает силами и средствами для проведения более быстрого контрнаступления. Поэтому и названные Шмыгалем сроки можно охарактеризовать лишь как приблизительные, в перспективе они могут быть изменены. Мало того, представительница военного ведомства Анна Маляр неоднократно заявляла, что на Украине только три человека имеют право говорить о сроках контрнаступления. Это президент (верховный главком) Зеленский, министр обороны Резников, и главнокомандующий ВСУ Залужный. Ни Шмыгаль, ни Данилов к обозначенной группе не относятся.
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:14
    +9
    Очередной "оракул" задрали уже все предсказатели, и "утечки" разные развели, что не "утка" то деза. Туман войны.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:15
      +1
      Нечего их слушать.Гонят хрень, каждый -свою
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:20
        +4
        dmi pris 1 hi, я про тоже, так раструбили про это контрнаступление что уже оскомину набила эта новость(а может этого и добиваются), кто ещё с той стороны не выступил по поводу сроков этого действа уборщица с Банковой или уборщица кабинета Залужного?!
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:38
      +1
      "утечки" разные развели, что не "утка" то деза. Туман войны.

      Вы правы туман и тут главное не расслабляться чтобы не застали врасплох.
    3. Master2030
      Master2030 Сегодня, 08:44
      0
      Туман войны. Скорее дурман войны. Почему-то комментарий слишком короткий
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:18
    +3
    заявил Шмыгаль, комментируя предстоящее контрнаступление

    Перевод: Мы начнем, мы обязательно начнем, мы непременно начнем... да мы уже начали, ну может не так активно и не в том направлении, но начали.
    А по срокам, "уже летом", следует читать как "уже в конце весны"
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:25
      +2
      Цитата: Canecat
      Мы начнем, мы обязательно начнем, мы непременно начнем... да мы уже начали, ну может не так активно и не в том направлении, но начали.
      А по срокам, "уже летом", следует читать как "уже в конце весны"

      Шо? Опять?! А прогноз погоды посмотрели? Вдруг опять дожди и дороги непролазными будут? А не надо было на асфальтировании "экономить"!!!)))
      1. Мельциар
        Мельциар Сегодня, 08:44
        +1
        Вы удивитесь но в России с дорогами тоже беда.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:18
    +2
    Вина им не хватает.
    Вперед, на винные склады.
    За правое дело - 2 стакАна... или стаканА. Не чекаясь пьют на окраине
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:19
    +4
    названные Шмыгалем сроки можно охарактеризовать лишь как приблизительные, в перспективе они могут быть изменены.
    Или отменены. Так распиарили свой ещё несостоявшийся "контрнаступ", что теперь как ужи на сковородке.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    +4
    Украинские вооруженные силы могут перейти в контрнаступление на освобожденные Россией территории уже летом 2023 года
    Хотя бы между собой сначала договорились при озвучке даты десятки раз анонсируемого контрнаступления, а то как-то не серьезно получается. Кое кто уже в мае собрался давать интервью с набережной Ялты, а тут оказывается сроки опять сдвигаются вправо.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Хотя бы между собой сначала договорились при озвучке даты десятки раз анонсируемого контрнаступления

      Так в Канаду поехали оружие просить! Вот там "уже в конце апреля" А в США будут говорить "Переносим наступление, т.к. еще не все доставили"
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:35
      +2
      У нас всё записано. У Подоляка утёк уже месяц из заявленных 5-7, а Зеленскому надо успеть летом покормить рыбок, то есть 4,5 месяца на всё про всё
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:20
    +2
    Премьер-министр Украины назвал новые сроки начала контрнаступления ВСУ
    Да, комиков на Украине еще лет на 10 хватит. request
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:25
    +1
    Россия должна продолжать свои наступательные и оборонительные операции, невзирая на корыстные слухи.
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:38
    0
    В настоящее время Украина явно не располагает силами и средствами для проведения более быстрого контрнаступления

    Как надоели эти оптимистические прогнозы от журналистов! Их послушать/ почитать, так все радужно....
    пс. А если без подписи автора, так вообще не понятно от кого эти прогнозы!
  9. sledak
    sledak Сегодня, 08:39
    +1
    Украинские вооруженные силы могут перейти в контрнаступление на освобожденные Россией территории

    Т.е. для контрнаступления ВСУк одним из условий является освобождение территорий Россией, т.е. они готовы контр наступать там, где нет наших войск.
    Очередной бред и словоблудие
  10. Vetal999
    Vetal999 Сегодня, 08:42
    0
    Гитлер тоже много раз переносил нападение. На фото не броники у них, а сопливчики какие-то....