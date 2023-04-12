Премьер-министр Украины назвал новые сроки начала контрнаступления ВСУ

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Украинские вооруженные силы могут перейти в контрнаступление на освобожденные Россией территории уже летом 2023 года. Такой прогноз дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в беседе с The Hill.Как утверждает глава украинского правительства, Запад якобы не оказывает никакого влияния на Киев в плане подготовки к контрнаступлению. В США и Европе понимают важность подготовки украинских формирований, отмечает Шмыгаль.Между тем, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал контрнаступление в апреле-мае 2023 года. Теперь оказывается, что украинские формирования смогут провести контрнаступление в лучшем случае летом.- заявил Шмыгаль, комментируя предстоящее контрнаступление.Понятно, что без должной военной помощи со стороны Запада контрнаступление ВСУ состояться просто не может. Но Запад также испытывает дефицит боеприпасов и не спешит передавать Украине большое количество современной военной техники.В настоящее время Украина явно не располагает силами и средствами для проведения более быстрого контрнаступления. Поэтому и названные Шмыгалем сроки можно охарактеризовать лишь как приблизительные, в перспективе они могут быть изменены. Мало того, представительница военного ведомства Анна Маляр неоднократно заявляла, что на Украине только три человека имеют право говорить о сроках контрнаступления. Это президент (верховный главком) Зеленский, министр обороны Резников, и главнокомандующий ВСУ Залужный. Ни Шмыгаль, ни Данилов к обозначенной группе не относятся.