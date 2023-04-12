Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл особенности танкового боя в украинском конфликте

Чтобы встретились два танка друг с другом, это маловероятно. Ход войны и технологии изменились. Сейчас работа идет с закрытой позиции и накатом

Специальная военная операция на Украине продемонстрировала изменения в тактике танкового боя современных армий. Об этом рассказал в Telegram-канале «Оркестр Вагнера» один из бойцов ЧВК.По словам «вагнеровца», теперь уже не встретишь танковых дуэлей. Боевые машины обычно работают с удаленных позиций. Это позволяет им избегать подбития вражескими противотанковыми комплексами и беспилотниками рассказал боец ЧВК «Вагнер».Уже выявились и основные недостатки танков Leopard немецкого производства. По словам бойца ЧВК «Вагнер», данные танки, которые передают сейчас европейские страны украинским формированиям, отличаются слабой боковой и динамической защитой. В итоге танк не выдерживает попаданий. Получается, что преимущества западных танков были сильно разрекламированы.Напомним, что Украина возлагала большие надежды именно на передаваемую Западом военную технику, включая танки Leopard. Однако боевые машины немецкого производства не стали «волшебной палочкой», позволяющей одержать верх на поле боя. Выявились многочисленные недостатки таких машин, да и мастерство украинских танкистов в использовании малознакомой техники под вопросом. Кроме того, западная военная техника утопает в грязи бездорожья, и это тоже серьезная проблема для использования танков немецкого производства.