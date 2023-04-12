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Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл особенности танкового боя в украинском конфликте

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Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл особенности танкового боя в украинском конфликте

Специальная военная операция на Украине продемонстрировала изменения в тактике танкового боя современных армий. Об этом рассказал в Telegram-канале «Оркестр Вагнера» один из бойцов ЧВК.


По словам «вагнеровца», теперь уже не встретишь танковых дуэлей. Боевые машины обычно работают с удаленных позиций. Это позволяет им избегать подбития вражескими противотанковыми комплексами и беспилотниками.

Чтобы встретились два танка друг с другом, это маловероятно. Ход войны и технологии изменились. Сейчас работа идет с закрытой позиции и накатом

- рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Уже выявились и основные недостатки танков Leopard немецкого производства. По словам бойца ЧВК «Вагнер», данные танки, которые передают сейчас европейские страны украинским формированиям, отличаются слабой боковой и динамической защитой. В итоге танк не выдерживает попаданий. Получается, что преимущества западных танков были сильно разрекламированы.

Напомним, что Украина возлагала большие надежды именно на передаваемую Западом военную технику, включая танки Leopard. Однако боевые машины немецкого производства не стали «волшебной палочкой», позволяющей одержать верх на поле боя. Выявились многочисленные недостатки таких машин, да и мастерство украинских танкистов в использовании малознакомой техники под вопросом. Кроме того, западная военная техника утопает в грязи бездорожья, и это тоже серьезная проблема для использования танков немецкого производства.
Использованы фотографии:
ТГ-канал ЧВК "Вагнер"
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9 комментариев
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  1. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 08:36
    +2
    Вообще, концепция применения танков, это прорыв на определённом участке и уничтожение тыла с горючим боеприпасами итд, где ему не смогут противостоять
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:43
      0
      Фредэгар Пузикс мл hi, прорыв возможен только на участке где нет ПТРК в должном количестве, участке где нет должного прикрытия артилерией и авиацией а при ДОЛЖНОМ коммандовании таких участков уже и не найдеш, а если и найдётся то танки там просто не пройдут по тех причинам. Танк уже давно используется как СНАЙПЕРСКАЯ винтовка повышенного могущества, разобрать опорник, огневую точку, снайперов шугануть.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:37
    0
    западная военная техника утопает в грязи бездорожья, и это тоже серьезная проблема для использования танков немецкого производства.

    А причем здесь танки и их производители? Кто ж знал, что Украина дороги не ремонтирует! )))
    1. ian
      ian Сегодня, 08:43
      +1
      А откуда бойцы Вагнера "выявили многочисленные недостатки таких машин" ? Что, леопарды и абрамсы уже догорают в степях Украины, а наши СМИ скромно об этом молчат?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:46
      0
      Егоза hi, так и дороги стали опастными, их в первую очередь на пристрел артилерия старается взять. А квадрики и беспилотники сводят на нет эфект неожиданности(если конечно они есть в наличии).
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:42
    0
    да и мастерство украинских танкистов в использовании малознакомой техники под вопросом

    Так мастера обслуживания авиации в Афгане (обученные в США)посадили всю иностранную технику на аэродром к забору, за 2 года .
    Тут тоже самое ,Украина стала местом куда бессистемно приходит разнообразная техника и обслуживать ее по сути некому
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:43
    0
    Сейчас набегут местные мегаэксперты и камня на камне от этой статьи не оставят.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    0
    Украина возлагала большие надежды именно на передаваемую Западом военную технику
    Песни слагала, "иконы" малевала, детям имена давали... Но "блицкрига" не вышло, да и не могло выйти. Очередное упование на западные танки закончится тем же, что и с "Джавелинами", "Байрактарами" и др. евро-англосаксонскими приблудами.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:46
    0
    По поводу броневой защиты "Леопарда'согласен.У него другая сильная сторона-отличные средства наблюдения,прицелы.