Армения и Азербайджан объявили о потерях в результате вчерашней перестрелки на границе в Нагорном Карабахе

За минувший год сразу несколько международных посредников, включая Евросоюз, США и Францию, пытались выступить миротворцами в решении проблемы спорных территорий на границе Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Однако и вмешательство столь авторитетных миротворцев пока что не привело к прекращению имеющего глубокие исторические корни конфликта между двумя странами Закавказья.
Пока что главной сдерживающей силой в этом регионе остается российский миротворческий контингент. Но наши военнослужащие ограничены мандатом миротворцев и не имеют права вмешиваться в периодически возникающие между армянскими и азербайджанскими пограничниками стычки и боестолкновения.
Последний инцидент, приведший к жертвам с обеих сторон, на спорных территориях нагорного Карабаха произошел вчера, 11 апреля. Как всегда в таких случаях, Ереван и Баку дают свою трактовку причинам очередного обострения ситуации на границе.
Министерство обороны Армении в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, сообщает, что 11 апреля около 16:00 часов по местному времени подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, выполняющим инженерные работы на территории общины Тех. В результате погибли четверо военнослужащих ВС Армении, еще шестеро получили ранения. Минобороны публикует имена погибших, и выражает соболезнование их родным и близким.
Своя трактовка событий у Баку. На сайте Минобороны Азербайджана говорится, что вчера в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного стрелкового оружия и минометов противоположные позиции Азербайджанской армии в Лачинском направлении. Военнослужащие ВС Азербайджана ответным обстрелом подавили огневые позиции армянских военных.
В результате перестрелки со стороны азербайджанских вооруженных сил есть убитые. Военное ведомство Азербайджана опубликовало имена трех военнослужащих, погибших в ходе взаимных обстрелов.
Минобороны Азербайджана сообщает, что в настоящее время ситуация в зоне конфликта относительно спокойная. Министр обороны Армении Сурен Папикян, находившийся в Брюсселе с рабочим визитом, возвращается в страну в связи с инцидентом на границе.