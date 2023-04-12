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Армения и Азербайджан объявили о потерях в результате вчерашней перестрелки на границе в Нагорном Карабахе

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Армения и Азербайджан объявили о потерях в результате вчерашней перестрелки на границе в Нагорном Карабахе

За минувший год сразу несколько международных посредников, включая Евросоюз, США и Францию, пытались выступить миротворцами в решении проблемы спорных территорий на границе Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Однако и вмешательство столь авторитетных миротворцев пока что не привело к прекращению имеющего глубокие исторические корни конфликта между двумя странами Закавказья.


Пока что главной сдерживающей силой в этом регионе остается российский миротворческий контингент. Но наши военнослужащие ограничены мандатом миротворцев и не имеют права вмешиваться в периодически возникающие между армянскими и азербайджанскими пограничниками стычки и боестолкновения.

Последний инцидент, приведший к жертвам с обеих сторон, на спорных территориях нагорного Карабаха произошел вчера, 11 апреля. Как всегда в таких случаях, Ереван и Баку дают свою трактовку причинам очередного обострения ситуации на границе.

Министерство обороны Армении в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, сообщает, что 11 апреля около 16:00 часов по местному времени подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, выполняющим инженерные работы на территории общины Тех. В результате погибли четверо военнослужащих ВС Армении, еще шестеро получили ранения. Минобороны публикует имена погибших, и выражает соболезнование их родным и близким.

Своя трактовка событий у Баку. На сайте Минобороны Азербайджана говорится, что вчера в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного стрелкового оружия и минометов противоположные позиции Азербайджанской армии в Лачинском направлении. Военнослужащие ВС Азербайджана ответным обстрелом подавили огневые позиции армянских военных.

В результате перестрелки со стороны азербайджанских вооруженных сил есть убитые. Военное ведомство Азербайджана опубликовало имена трех военнослужащих, погибших в ходе взаимных обстрелов.

Минобороны Азербайджана сообщает, что в настоящее время ситуация в зоне конфликта относительно спокойная. Министр обороны Армении Сурен Папикян, находившийся в Брюсселе с рабочим визитом, возвращается в страну в связи с инцидентом на границе.
Использованы фотографии:
Минобороны Армении
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1 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:33
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    С учетом что и те и эти нам не союзники то не вижу смысла рвать жилы в мирном процессе, пусть уж или армяне потеряют все, либо азербайджанцы откатятся.