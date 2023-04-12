Очередное внешнеполитическое поражение США: Лига Арабских государств обсудит возвращение Сирии в свой состав

На протяжении нескольких десятков лет Вашингтон проводит недружественную политику в отношении Дамаска только потому, что там у власти находятся люди, которые не хотят прогибаться под США и их союзника Израиль. А с началом войны в Сирии в 2011 году Соединенные Штаты делали все, чтобы изолировать сирийские власти во главе Башаром Асадом в том числе и в арабском мире, выставляя его жестоким диктатором.Однако на фоне украинского конфликта геополитическая обстановка в мире стала резко меняться, и следует отметить, что эти изменения идут не в пользу США и Запада в целом.Не обошли стороной они и регион Ближнего Востока. Чего только стоит начавшееся недавно сближение Саудовской Аравии и Ирана. Меняется и статус сирийского лидера в арабской мире.Как передает арабский телеканал «Аль-Хадас», в эту пятницу арабские страны будут обсуждать возвращение Сирии в главную международную арабскую организацию – Лигу Арабских государств (ЛАГ). Членство Дамаска в этой организации было приостановлено осенью 2011 года, так как в ЛАГ были недовольны политикой Асада против демонстрантов.По данным телеканала, встреча пройдет в Саудовской Аравии, и в ней примут участие министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египта, Иордании, Ирака и Катара.О том, что Эр-Рияд стремится возвратить Дамаск в ЛАГ, ранее писало и американское издание Bloomberg.