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Очередное внешнеполитическое поражение США: Лига Арабских государств обсудит возвращение Сирии в свой состав

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Очередное внешнеполитическое поражение США: Лига Арабских государств обсудит возвращение Сирии в свой состав

На протяжении нескольких десятков лет Вашингтон проводит недружественную политику в отношении Дамаска только потому, что там у власти находятся люди, которые не хотят прогибаться под США и их союзника Израиль. А с началом войны в Сирии в 2011 году Соединенные Штаты делали все, чтобы изолировать сирийские власти во главе Башаром Асадом в том числе и в арабском мире, выставляя его жестоким диктатором.


Однако на фоне украинского конфликта геополитическая обстановка в мире стала резко меняться, и следует отметить, что эти изменения идут не в пользу США и Запада в целом.

Не обошли стороной они и регион Ближнего Востока. Чего только стоит начавшееся недавно сближение Саудовской Аравии и Ирана. Меняется и статус сирийского лидера в арабской мире.

Как передает арабский телеканал «Аль-Хадас», в эту пятницу арабские страны будут обсуждать возвращение Сирии в главную международную арабскую организацию – Лигу Арабских государств (ЛАГ). Членство Дамаска в этой организации было приостановлено осенью 2011 года, так как в ЛАГ были недовольны политикой Асада против демонстрантов.

По данным телеканала, встреча пройдет в Саудовской Аравии, и в ней примут участие министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египта, Иордании, Ирака и Катара.

О том, что Эр-Рияд стремится возвратить Дамаск в ЛАГ, ранее писало и американское издание Bloomberg.
Использованы фотографии:
foto-ram.ru
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13 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:36
    +4
    Нападки на Сирию вполне укладываются в предположение об логистике нефти. К атаке и эмбарго нефти из рф готовились заранее, сша всех вассалов нефтию не обеспечит никак. Ливия и Сирия должны были быть бесплатными поставщиками нефти в европу для нового блицкрига. Но чтото пошло нетак как хотелось.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:13
      0
      Очередное внешнеполитическое поражение США: Лига Арабских государств обсудит возвращение Сирии в свой состав
      сильно...этого штаты не переживут точно.вот и конец "кощею", вот она где, "игла" то была...
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:36
    -7
    Нам от этого ни жарко, ни холодно.. снова парни за кого-то там кровь проливали
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:01
      +3
      Не дали прибрать к рукам противнику. Основали свои базы в Тартусе и Хмеймиме. Получили пророссийски настроенную страну
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 12:14
        -1
        Цитата: igorbrsv
        Не дали прибрать к рукам противнику. Основали свои базы в Тартусе и Хмеймиме. Получили пророссийски настроенную страну

        задаром ещё скажите...
        1. volodimer
          volodimer Сегодня, 12:37
          +1
          Задаром... Может и нет, но ещё одна монетка легла на чашечку "всемирных весов". Которые склоняются в нашу сторону.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    +4
    Очередное внешнеполитическое поражение США: Лига Арабских государств обсудит возвращение Сирии в свой состав
    . Ну да, ещё один эпизод/факт в общую копилку событий!
    Теперь все будут смотреть на Турцию... вот тамошние события, их итоги, могут серьёзно повлиять на весь ближний восток!
    Пусть игрок региональный, но не маленький, значимый.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 12:44
      +1
      Эрдоган тот ещё "типочек", но Турция стоит того, что бы рушить единообразие в натахах-натухах-антохах-настюхах....Как им теперь гендерно неопределённым себя обзывать.
  4. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 11:43
    +1
    Пока это только "в прожекте". Но, в случае положительной реализации оного, Байденюку это будет хорошей оплеухой и станет ещё одним подтверждением, что не все благополучно в "королевстве Заокеанском".
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:16
      -1
      Цитата: Франк Мюллер
      Пока это только "в прожекте". Но, в случае положительной реализации оного, Байденюку это будет хорошей оплеухой и станет ещё одним подтверждением, что не все благополучно в "королевстве Заокеанском".

      да байдену не по уху,ли , всё это ? "шахматная доска" большая...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:03
    +1
    Лига Арабских государств обсудит возвращение Сирии в свой состав
    А ведь по началу в унисон Сша кричали: "Ассад должен уйти!". Но со временем приходит осознание реальности, да и диктат Сша начинает сильно беспокоить и заставляет задумываться о своем будущем, которое в одночасье может поменяться особенно в странах с наличием нефти. Если Дамаск вернут в ЛАГ это действительно будет пощечиной американской "гегемонии". А все идет к тому, что вернут.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Если Дамаск вернут в ЛАГ это действительно будет пощечиной американской "гегемонии". А все идет к тому, что вернут.

      Очень бы хотелось, и будем надеяться, что так и будет. Пора удалять гегемонию штатов с Востока.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:20
    0
    Хорошее начало ,но как пойдет дальше. Арабы слишком разобщены ,что бы выступать против американцев .ЛАГ еще та бачка со змеями