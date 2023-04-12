Экс-президент США Трамп: За диверсией на газопроводах «Северный поток» стоит точно не Россия

Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать журналистам на вопрос о том, кто стоит за взрывами на российских газопроводах "Северные потоки".
В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп заявил, что не станет отвечать на этот вопрос, так как "не хочу доставить неприятности своей стране". Бывший президент США, однако, добавил, что уверен в том, что за этой диверсией не стоит Россия.
В марте текущего года издание The New York Times опубликовало статью, в которой указывалось на вину в совершении теракта на российских газопроводах неназванной украинской группировки. Немецкое издание Die Zeit также заявило, что следствие пока не обнаружило никаких доказательств позволяющих определить организаторов и исполнителей диверсии.
Впоследствии в западной прессе начали появляться сообщения о неназываемом украинском бизнесмене, якобы причастном к этой диверсии. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, автор масштабного расследования, в котором была указана роль в совершении этого теракта правительства США, назвал подобную версию абсурдной и несостоятельной.
По оценкам военных экспертов, подобная диверсия не могла быть осуществлена какой-либо малочисленной группировкой без прямого участия правительств и спецслужб каких-либо государств.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что режимам стран Запада следует озаботиться подготовкой официального ответа на вопросы, связанные с терактом на "Северных потоках".