Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать журналистам на вопрос о том, кто стоит за взрывами на российских газопроводах "Северные потоки".В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп заявил, что не станет отвечать на этот вопрос, так как "не хочу доставить неприятности своей стране". Бывший президент США, однако, добавил, что уверен в том, что за этой диверсией не стоит Россия.В марте текущего года издание The New York Times опубликовало статью, в которой указывалось на вину в совершении теракта на российских газопроводах неназванной украинской группировки. Немецкое издание Die Zeit также заявило, что следствие пока не обнаружило никаких доказательств позволяющих определить организаторов и исполнителей диверсии.Впоследствии в западной прессе начали появляться сообщения о неназываемом украинском бизнесмене, якобы причастном к этой диверсии. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, автор масштабного расследования, в котором была указана роль в совершении этого теракта правительства США, назвал подобную версию абсурдной и несостоятельной.По оценкам военных экспертов, подобная диверсия не могла быть осуществлена какой-либо малочисленной группировкой без прямого участия правительств и спецслужб каких-либо государств.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что режимам стран Запада следует озаботиться подготовкой официального ответа на вопросы, связанные с терактом на "Северных потоках".