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Экс-президент США Трамп: За диверсией на газопроводах «Северный поток» стоит точно не Россия

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Экс-президент США Трамп: За диверсией на газопроводах «Северный поток» стоит точно не Россия

Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать журналистам на вопрос о том, кто стоит за взрывами на российских газопроводах "Северные потоки".


В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп заявил, что не станет отвечать на этот вопрос, так как "не хочу доставить неприятности своей стране". Бывший президент США, однако, добавил, что уверен в том, что за этой диверсией не стоит Россия.

В марте текущего года издание The New York Times опубликовало статью, в которой указывалось на вину в совершении теракта на российских газопроводах неназванной украинской группировки. Немецкое издание Die Zeit также заявило, что следствие пока не обнаружило никаких доказательств позволяющих определить организаторов и исполнителей диверсии.

Впоследствии в западной прессе начали появляться сообщения о неназываемом украинском бизнесмене, якобы причастном к этой диверсии. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, автор масштабного расследования, в котором была указана роль в совершении этого теракта правительства США, назвал подобную версию абсурдной и несостоятельной.

По оценкам военных экспертов, подобная диверсия не могла быть осуществлена какой-либо малочисленной группировкой без прямого участия правительств и спецслужб каких-либо государств.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что режимам стран Запада следует озаботиться подготовкой официального ответа на вопросы, связанные с терактом на "Северных потоках".
Использованы фотографии:
Wikipedia/White House
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9 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:54
    0
    не хочу доставить неприятности своей стране".


    Знает кошка чье мясо съела.... laughing
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:03
      -2
      Хм...ну а кто тогда?....Неужели США? Нет, этого не может быть. wassat
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:03
    0
    Это Сторми Дэниелс и ее друзья-демократы!
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 11:06
    +4
    За арестом Трампа стоит точно не Трамп.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:10
      +1
      За диверсией на газопроводах «Северный поток» стоит точно не Россия
      Сам генерал очевидность ! sad
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    +1
    Трамп: За диверсией на газопроводах «Северный поток» стоит точно не Россия
    Ну спасибо Трампу, что хоть не стал повторять глупости звучащие сразу после диверсии на "СП".
    "не хочу доставить неприятности своей стране"
    Тем самым давая понять, что точно уверен кто стоит за этим - Сша. А "расследователи" продолжают тянуть время и расписываться в своей беспомощности сказать миру правду.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:22
    +1
    Экс-президент США Трамп: За диверсией на газопроводах «Северный поток» стоит точно не Россия
    О, уже заработал еще очко у Путина, после "СИ, Ким и Путин - отличные парни" feel
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:22
    0
    Тогда придёться отвечать; жёстко и по самомому больному месту
  7. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 11:26
    0
    странный он немного конешна. мог бы спеть песню про российское коварство, авось отстали б от него с уголовщиной, но нет, честность продолжает жить в человеке, пусть даже и в американце