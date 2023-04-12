Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Израиля выразили желание обеспечить площадку для начала российско-украинских переговоров

33
Власти Израиля выразили желание обеспечить площадку для начала российско-украинских переговоров

Израиль собирается при необходимости предоставить площадку для переговоров России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.


Как отметил глава израильской дипломатической миссии, страна имеет хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Поэтому если Украина и Россия захотят договориться между собой, то израильские власти всегда готовы оказать помощь в этом начинании.

Таким образом, еврейское государство готово, вслед за Турцией и рядом других государств, выступить в качестве посредника между российской и украинской сторонами. Подобная позиция Израиля очень не нравится как Украине, так и Западу. С начала специальной военной операции ВС РФ Израиль, несмотря на просьбы украинской стороны, воздерживается от официальных поставок Украине военной техники и вооружений. Такой подход свидетельствует о нежелании израильского руководства ссориться с Москвой.

Позиция Израиля вполне объяснима. Украина – страна, открыто пропагандирующая неонацизм, и власти Израиля прекрасно понимают, что если они открыто встанут на сторону Киева, то это не будет понято огромной частью населения еврейского государства.

В то же время, имея тесные связи с США и будучи зависимым от нее в сфере обороны и безопасности, Израиль не может пойти и на открытый разрыв отношений с Украиной. В итоге Израилю, как и Турции, остается лишь предлагать себя в качестве посредника, рассчитывая, в том числе, и на укрепление своих позиций на международной арене, если Россия и Украина изберут еврейское государство в качестве переговорщика.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
    +3
    Власти Израиля выразили желание обеспечить площадку для начала российско-украинских переговоров
    И эти туда же! laughing А мерикатосы разрешили, "обеспечить площадку для начала российско-украинских переговоров "? lol
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:19
      0
      а нам зачем ? и да,комментарий тупой и придурковатый.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:42
        +1
        Да и украм незачем, они в атаку собрались
    2. Маз
      Маз Сегодня, 10:44
      +7
      Упаси боже работать с евреями по мирному урегулированию, они у себя мир не могут или не хотят сотворить с арабами 75 лет!, шо ж они могут сделать для нас , России. И Да, я хочу наш Ил-18 напомнить. Верить евреям , это всё равно, что подставлять спину под их ритуальный нож. Будут улыбаться, либезить и делать гадости за нашей спиной. Бойся иудеев мир приносящих. по поставкам они лечат укровоинови в польше в их госпитале и у себя, поставили партии касок и медикаментов, их наемники работают инструкторами и снайперами и убивают наших солдат, их украинский рав благословил наемников на войну с Россией и уничтожение русских людей, так что эти хлопцы наши враги более , чем друзья
      1. Cap
        Cap Сегодня, 11:56
        0
        Вы видите мир, только из окна собственного автомобиля))))).... Еврейское лобби - самое мощное во всем мире. Я так и скажу вам, что половина Конгресса США именно ТЕ люди. Больше половины мировых финансовых правящих кланов, опять же, совсем не чужие (напр те же Родшильды...).
        Вы внимательно всмотритесь в лицо нынешнего президента Украины, вы так и будите считать, что хоть и обрезанный, но в другой религии Эрдоган сможет ему гарантировать безопасность, после того, как этот грандиозный шухер закончиться? вейз мир...я не дам за его и его ближних родственников головы ни одного шекеля, если мировая диаспора не встанет с вопросом к уважаемому Путиным Берл Лазаром)))))... а то, что полудикие палестинцы е дают покоя Земле обетованной, так это плод многолетней работы тех же США и, пардон СССР.... и кто его знает... может и РФ...
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:19
    +2
    площадку для переговоров России и Украины

    При слове "переговоры" я хватаюсь за пистолет.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:20
    +10
    Израиль собирается при необходимости предоставить площадку для переговоров России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта.

    Я просто в шоке...евреи собираются предоставить площадку для переговоров с нацистами Украины. belay
    Это с потомками тех кто сгноил десятки тысяч евреев в Бабьем Яру.
    У руководства Израиля с головой все ли в порядке? what
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 10:22
    +6
    Можно и принять их предложение о переговорной площадке . Но с одним условием . Они забирают с Украины всех своих жидобандеровцев -Зелю Вальцмана , Йулю Капительман , каламойшу и т.д ... Что в дальнейшем будут делать с этими , как бы евреями , Израильские евреи нам фиолетово ... Скорее всего утилизируют .. Им майданы в Израиле не нужны .
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 10:23
    +1
    Евреи видимо что-то нащупали, возможно золотую жилу
    1. point
      point Сегодня, 11:03
      +2
      Трудно себе представить что же видно такого из Иерусалима, что не догнали из Москвы. Политическое значение СВО - акт силового неповиновения мироустройству, значит дело серьезное для всех сторон. Думаю, сейчас ни кто не скажет какое будущее на 404 удовлетворит РФ потому что это ещё не планируется. Предлагать сейчас на пол-шишечки просто глупо, значит что, Биби уже может обрисовать новую, после победы, платформу для передела мира?! Ай да сукин хрыч..
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:23
    +6
    Украина официально запретила себе переговоры с Россией. О чём вообще речь?
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: Roma-1977
      Украина официально запретила себе переговоры с Россией. О чём вообще речь?

      Вы считаете , что их будет кто то спрашивать.
      Основная задача запада не пустить Россию к Николаеву и Одессе.Как только будет угроза освобождения этих территорий, весь запад в миротворцев превратиться.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 12:07
      +1
      Цитата: Roma-1977
      Украина официально запретила себе переговоры с Россией. О чём вообще речь?

      То свидоукраина . А здесь элита укро нации зеля , капительман , Вальцман , каламойскоий и т.д ... для них нет запретов .
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:24
    +5
    Чаво,этих только нам не хватало,Еврей не может быть нацистом Израилю похоже понравилось!Критики Зе не было от них совсем.Эрдоган прикольней,но тоже не вариант.
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 10:25
    +6
    Единственные переговоры с украиной, только подписание капитуляции незалежной. И подписывать должны в Москве.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:34
      +1
      На мой взгляд - на границе с Польшей.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:54
        +3
        Цитата: Uprun
        На мой взгляд - на границе с Польшей.

        На границе с Польшей пора соорудить виселицы, регулярно вывешивая на них польских наёмников и укронацистов...
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:27
    +7
    Количество посредников, желающих предоставить площадку для переговоров, куда больше, чем желающих переговариваться. lol
    1. мазута
      мазута Сегодня, 10:35
      +1
      Борьба за то кого их господин назначит "любимой женой" с соответствующими "плюшками"по военке,кредитам и прикрытию агрессии по отношению к соседям(Сирии,Палестине,Ливану).
  10. Симон
    Симон Сегодня, 10:29
    +6
    Самые лучшее для украинцев, без всяких посредников - это выйти с поднятыми руками и сдаться России, а там разберемся, кого под суд военного трибунала, а кого восстанавливать города и экономику Украины, кроме того, ей никакой государственности, разбить на областные центры, чтоб только подчинялись Российскому государству .
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:30
    +7
    Ах ты мой пусечка, иш чего захотел. А ничего что вы оружие украине поставляете а рф санкции и запреты? Норм всё,нигде не жмёт? Если кто и будет посредником то по хорошему это бы на Винисуэлу или С.Корею возложить, нам по приколу а им плюсик в карму.
  12. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:51
    +1
    Самое заинтересованное лицо хочет забрать себе территории под новый Иерусалим laughing
  13. Dim114
    Dim114 Сегодня, 10:51
    +1
    Желающие быть первыми в этой очереди, уже скоро будут драться друг с другом)
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:51
    0
    Власти Израиля выразили желание обеспечить площадку для начала российско-украинских переговоров

    Власти Израиля = власти США.
    Иногда начинаешь понимать, отчего никто никогда не спросил у Гитлера о причинах его патологической «любви» к семитам...
    России нужны не переговоры, а безоговорочная капитуляция.
    Перспектива Украины просматривается в виде полного отсутствия государственности при любых раскладах. И России нужно думать не об учебниках украинского языка, а о мероприятиях по денацификации (деукраинизации) российских территорий (даже пока не вошедших в состав Федерации).
    * * *
    Американская подстилка априори не должна интересовать (в плане советов и помощи) ни одного российского государственного деятеля.
  15. akropin
    akropin Сегодня, 10:53
    +1
    Поздновато они решили тушить начавший тлеть костер. До всех дойдет дым и огонь в итоге, ни кому границы не помогут.
  16. Фразах
    Фразах Сегодня, 11:00
    0
    Российская часть Израиля очень желает поговорить. За трудности и опасности свободного гешефта в эпоху санкций. Посредники призывают в помощь посредников, дергают за все нитки. Закончится все большим кидаловом, но кого это пугает.
  17. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:04
    0
    Предлагаю, с целью улучшения взаимопонимания сторон, первым вопрос который стоит поднять, это реабилитация украинских националистов учинивших расстрел в Бабьем Яру и других карательных казнях евреев на территории Украины.
  18. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:07
    0
    Тоже мне площадка...
    Простреливается вся.
    Вон гросс-адмиралу Деницу не понадобилась никакая площадка, все на месте порешали.
  19. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:07
    0
    Власти Израиля выразили желание обеспечить площадку для начала российско-украинских переговоров
    Не многовато ли на сегодняшний день "миротворцев" причем в основном из враждебного России лагеря? Израиль пока дистанцируется от прямой военной помощи Киеву, но и не высказывает даже косвенного удовлетворения от приведения бандеровской Украины в чувство. А отдельные высказывания израильских политиков звучат в поддержку этого режима. Даже если и возникнет необходимость в площадке для переговоров (теоретически), то она будет находиться точно не в Израиле, Франции, Германии..
  20. isv000
    isv000 Сегодня, 11:08
    0
    Зашевелился гадюшник! В переговорщики уже очередь выстраивается. Самое главное - они, "партнёры", так ничего и не поняли и продолжают мыслить старыми шаблонами. Для них вполне естественна мысль что мы так вот запросто можем остановиться на достигнутом и подписать их "предложения о мире", забыв про парней, лёгших в землю, оставив вна цвести пышным цветом нацизм и фашизм, допустить обстрелы наших городов в будущем. stop Жаль, нет здесь смайлика про локтевую фигуру из двух рук!
  21. faiver
    faiver Сегодня, 11:39
    0
    в очередь миротворцы хреновы, в очередь....
  22. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:32
    0
    обеспечить площадку для начала

    Основной вопрос: о чем переговариваться? Очередной Минск 3, 4-10!??
  23. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:05
    0
    Я бы ставку на Израиль не делал . У них своя кухня и мы можем не сойтись во многом. Искать посредника надо реально в нейтральной стране .Страны Азии и Африки в первых рядах должны быть.