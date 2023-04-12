Власти Израиля выразили желание обеспечить площадку для начала российско-украинских переговоров

Израиль собирается при необходимости предоставить площадку для переговоров России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.Как отметил глава израильской дипломатической миссии, страна имеет хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Поэтому если Украина и Россия захотят договориться между собой, то израильские власти всегда готовы оказать помощь в этом начинании.Таким образом, еврейское государство готово, вслед за Турцией и рядом других государств, выступить в качестве посредника между российской и украинской сторонами. Подобная позиция Израиля очень не нравится как Украине, так и Западу. С начала специальной военной операции ВС РФ Израиль, несмотря на просьбы украинской стороны, воздерживается от официальных поставок Украине военной техники и вооружений. Такой подход свидетельствует о нежелании израильского руководства ссориться с Москвой.Позиция Израиля вполне объяснима. Украина – страна, открыто пропагандирующая неонацизм, и власти Израиля прекрасно понимают, что если они открыто встанут на сторону Киева, то это не будет понято огромной частью населения еврейского государства.В то же время, имея тесные связи с США и будучи зависимым от нее в сфере обороны и безопасности, Израиль не может пойти и на открытый разрыв отношений с Украиной. В итоге Израилю, как и Турции, остается лишь предлагать себя в качестве посредника, рассчитывая, в том числе, и на укрепление своих позиций на международной арене, если Россия и Украина изберут еврейское государство в качестве переговорщика.