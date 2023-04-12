МВФ повторно улучшил прогноз состояния российской экономики на 2023 год

Беспрецедентные западные санкции так и не смогли разрушить российскую экономику. Вопреки прогнозам зарубежных экспертов, согласно которым наш ВВП в прошлом году должен был обвалиться на 6%, показатель снизился на 2,1%.В то же время, несмотря на регулярные заявления Запада об отложенном действии введенных против России ограничений, они, похоже, пока разрушают только экономику ЕС.Напомним, что буквально в октябре прошлого года МВФ прогнозировал снижение нашего ВВП в 2023 году на 2,3%. Уже в январе текущего года финансовая организация указала на вероятность роста российской экономики на 0,3%. Но и это еще не все.В новом прогнозе МВФ, опубликованном 11 апреля, ВВП России в 2023 году может показать рост в 0,7%. Выходит, что с октября прошлого года по апрель текущего Международный валютный фонд изменил свой прогноз относительно нашей экономики на целых 3% в сторону роста.Стоит отметить, что данная тенденция никак не укладывается в планы Запада по превращению России в страну третьего мира.Между тем, специалисты из МВФ все же ожидают спада нашей экономики в долгосрочной перспективе. Так, по их мнению, уже к 2027 году ВВП России может «уйти в минус» на целых 7%. Причиной тому, как заявляют эксперты, станут военные действия на Украине.