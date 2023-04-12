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МВФ повторно улучшил прогноз состояния российской экономики на 2023 год

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МВФ повторно улучшил прогноз состояния российской экономики на 2023 год

Беспрецедентные западные санкции так и не смогли разрушить российскую экономику. Вопреки прогнозам зарубежных экспертов, согласно которым наш ВВП в прошлом году должен был обвалиться на 6%, показатель снизился на 2,1%.


В то же время, несмотря на регулярные заявления Запада об отложенном действии введенных против России ограничений, они, похоже, пока разрушают только экономику ЕС.

Напомним, что буквально в октябре прошлого года МВФ прогнозировал снижение нашего ВВП в 2023 году на 2,3%. Уже в январе текущего года финансовая организация указала на вероятность роста российской экономики на 0,3%. Но и это еще не все.

В новом прогнозе МВФ, опубликованном 11 апреля, ВВП России в 2023 году может показать рост в 0,7%. Выходит, что с октября прошлого года по апрель текущего Международный валютный фонд изменил свой прогноз относительно нашей экономики на целых 3% в сторону роста.

Стоит отметить, что данная тенденция никак не укладывается в планы Запада по превращению России в страну третьего мира.

Между тем, специалисты из МВФ все же ожидают спада нашей экономики в долгосрочной перспективе. Так, по их мнению, уже к 2027 году ВВП России может «уйти в минус» на целых 7%. Причиной тому, как заявляют эксперты, станут военные действия на Украине.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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12 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:24
    +4
    МВФ повторно улучшил прогноз состояния российской экономики на 2023 год
    Без сопливых знаем, что у нас жить можно.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:51
      0
      Текущий курс: 1$ = 82.18₽ ▲+0.436,..... 1€ = 89.73₽ ▲+0.553
  2. beybender
    beybender Сегодня, 11:30
    -4
    А старик Байден был прав !!! Скоро 200 !!! И Москвич 5 лямов !!!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:48
      +2
      идиот или провокатор?.................
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:31
    0
    МВФ повторно улучшил прогноз состояния российской экономики

    Вот интересно, прогноз по США и мелкобритании, полагаю, 100% роста, спада вообще никакого не предполагается.. Только - рост, рост, рост и рост. Обогнать и перегнать клятый Китай....Вот и лозунг "Сделаем США великой, круче Китая, обгоним и перегоним Китай!"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    +3
    специалисты из МВФ все же ожидают спада нашей экономики в долгосрочной перспективе
    Пока будут сидеть у реки дожидаясь когда проплывет "труп" российской экономики загнуться сами. Чего им и остается пожелать.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:43
    -2
    Ага, вот опять все переприватизируем как предложил Костин и заживёоом.....
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:49
    +1
    Между тем, специалисты из МВФ все же ожидают спада нашей экономики в долгосрочной перспективе. Так, по их мнению, уже к 2027 году ВВП России может «уйти в минус» на целых 7%. Причиной тому, как заявляют эксперты, станут военные действия на Украине.
    . Прогнозы, прогнозы... иногда сбываются, иногда нет, все ведь от нас самих зависит, в конце концов.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:50
    0
    Прогноз рейтинга экономик мира на 2024 год от Всемирного банка и МВФ
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:09
      0
      МВФ этим прогнозом распределил кто будет победителем в конфликтах в Европе и в Азии.Эта диаграмма будет запрещена на Украине! hi
  8. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:00
    -2
    Прогноз прогнозом, а вот реальность....
    Рубль дешевеет, в магазин заходить страшно, экономика да, растёёоот (по Путину), как-бы не лопнула от роста... Кто-то зомбоящик слишком много смотрит. А ворьё продолжает набивать карманы народными деньгами.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:12
      0
      Вроде как у нас экономика стала на военные рельсы - чего хотели.На передовой жизнь кладут за наше будущее а вы о ценах! Умерьте аппетит или на передовую.