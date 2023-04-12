Военное обозрение
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На станции в Кировоградской области Украины выгорело депо, значительные повреждения получил ранее перевозивший военную технику локомотив

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На станции в Кировоградской области Украины выгорело депо, значительные повреждения получил ранее перевозивший военную технику локомотив

Стало известно о происшествии на одной из узловых железнодорожных станций Кировоградской области Украины. Речь идёт о станции Знаменка, которая территориально относится к Кропивницкому району. В расположенном на железнодорожной станции локомотивном депо начался пожар. В этот момент там находился локомотив (электровоз).


Работники депо пытались потушить пожар своими силами, однако особым успехом это не увенчалось. Понимая, что вместе с депо может сгореть и вся железнодорожная техника, были приняты меры по вывозу локомотива из помещения для ремонта и технического обслуживания.

В итоге объятый пламенем локомотив, который ранее перевозил военную технику, удалось «отбуксировать» из депо, однако он получил значительные повреждения. Сильно обгорел и сам электровоз, и эксплуатируемое на нём электрооборудование.



Выгорело и помещение самого депо. Соответственно, повреждённую железнодорожную технику отремонтировать в этом депо Знаменки не представляется возможным.

Украинская сторона заявляет о том, что возгорание произошло из-за «возможного нарушения правил техники безопасности при проведении технического обслуживания». Однако появляется информация о том, что речь может идти о спланированной акции в отношении техники, которая киевским режимом используется для перевозки вооружения, боеприпасов и личного состава ВСУ. Умышленный поджог вполне могли устроить кировоградские партизаны - например, те, кто выступает против гонений киевского режима на Православие.
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26 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:35
    +3
    локомотив, который ранее перевозил военную технику

    и самое удивительное ! а ну да это не то !
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:39
      +2
      Для большего эффекта не мешало бы и нам привет передать - в виде "калибра"
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:52
      +7
      Цитата: opuonmed
      локомотив, который ранее перевозил военную технику

      и самое удивительное ! а ну да это не то !

      Автор преподносит новость в таком ключе, что локомотив сгорел и теперь возить будет нечем!
      А известно ои автору, что любые составы ведут не одним лркомотивом?
      В пути следования любого состава локомотив меняется, и не один раз! Зависит от плеча и готовности локомотива! Да и в депо находится на ТО, ТР и т. д. не один локомотив!
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 11:11
        0
        Николай, а зачем менять современный электровоз? Это же не паровоз... wink
        1. Гуран33 Сергей
          Гуран33 Сергей Сегодня, 13:30
          0
          Не знаю как на окраине а на трансибе есть участки тяги переменного тока и постоянного и разные электровозы
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:35
    +4
    Железнодорожные депо-приоритетные цели для ударов.Диспетчерские пункты,места экипировки
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 10:53
      +11
      Цитата: dmi.pris1
      Железнодорожные депо-приоритетные цели для ударов.Диспетчерские пункты,места экипировки

      Эту мантру здесь год бубнили, пока не поняли что бесполезно... Кто то там наверху явно не хочет разрушения свинячей инфраструктуры...
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 11:02
        -12
        Цитата: isv000
        Кто то там наверху явно не хочет разрушения свинячей инфраструктуры...

        Он хочет призвать очередные 300 тысяч. Вчера экстренно приняли новый закон, сегодня СФ в прямом эфире на Россия-24 утверждает этот закон. Завтра ждите повесток.
        1. okean969
          okean969 Сегодня, 12:16
          +1
          Тополь 717, на ЦИПСО работаешь,? А сколько башляют?
        2. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 12:17
          +1
          Сказали же, раньше осени не заработает, чего перепугался. Сбежать в Казахстан не вариант?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:38
    +1
    Не нужно выдавать желаемое за действительное, курение в неустановленных местах "никто не отменял". Обычная халатность.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: Uprun
      Не нужно выдавать желаемое за действительное, курение в неустановленных местах "никто не отменял". Обычная халатность.

      "Курильщикам" надо выдать по ящику "сигарет" и по два - "спичек"!
    2. стар
      стар Сегодня, 11:34
      +1
      Обычная халатность.

      Раз самим их депо уничтожать нельзя, то все надежды только на халатность другой стороны..
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:40
      0
      Не лишайте урякалок возможности поурякать... Такой случай подвернулся, ̶п̶о̶ч̶т̶и̶ ̶р̶е̶а̶л̶ь̶н̶а̶я̶ диверсия всамделишных партизан, а тут Вы с ушатом холодной воды... laughing

      Как-то вот даже не тянет представить себе реакцию покойного Сидора Артёмовича на нынешнее "партизанское движение" на Украине...
  4. Хорт
    Хорт Сегодня, 10:46
    +6
    видимо, задолбались ждать прилётов и решили сами действовать))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:08
      +1
      laughing Что бы наши военные не маялись..В ожидании приказа..
  5. Комментарий был удален.
  6. kit88
    kit88 Сегодня, 10:50
    +1
    локомотив, который ранее перевозил военную технику

    Как говорил один герой: "У нас все служили в СС"
    Так и на Украине - у них все перевозят военную технику.
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 10:50
    0
    А вот это уже интересные новости! В день по тепловозу - уже хорошо!
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 10:55
    +4
    Однако появляется информация о том, что речь может идти о спланированной акции в отношении техники, которая киевским режимом используется для перевозки вооружения, боеприпасов и личного состава ВСУ.
    Говорил, говорю и буду говорить, раз не получается уничтожать мосты, то надо уничтожать подвихной состав. А это можно сделать и разрушая их дэпо, лишая ремонтной базы, где , к слову можно ремонтировать и военную технику
  9. bandabas
    bandabas Сегодня, 10:55
    +1
    Начался скат до уровня пропаганды жовтоблакитных? Какие там партизаны, не смешите народ.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 12:14
      -2
      Цитата: bandabas
      Начался скат до уровня пропаганды жовтоблакитных? Какие там партизаны, не смешите народ.

      Прочему нет ? Или Вы думаете , что там всех загнали под шконки ? Нет , нет и ещё раз нет . Да и наши могут помогать действовать партизанам -подпольщикам в тылу жидоукрии . Опыт предков .
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:10
    0
    возгорание произошло из-за «возможного нарушения правил техники безопасности при проведении технического обслуживания».

    Вот какой рассеянный, с улицы Бассейной (в Московском районе Санкт-Петербурга).
  11. solar
    solar Сегодня, 12:00
    +1
    локомотив, который ранее перевозил военную технику,

    это какой-то особый локомотив? А обычным военную технику нельзя перевозить? Автору стоит яснее выражать мысли.
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:16
    +2
    Странно что локомотивы и депо давно не отколибровали, это всё же не танк который можно между домов спрятать.
  13. Розмари
    Розмари Сегодня, 13:22
    +1
    Аналогичная новость прошлого месяца:
    https://news.mail.ru/incident/55486300/
    В Комсомольске-на-Амуре загорелся тепловоз в депо
    В Комсомольске-на-Амуре на железнодорожной станции загорелся тепловоз.
    Возгорание произошло 20 марта в 13:50 на станции Комсомольск-Сортировочный в цехе пункта техобслуживания. Тепловоз загорелся во время проведения ремонта.

    Интересно, перевозил ли этот тепловоз когда-нибудь военную технику, и при чём здесь партизаны?
  14. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:30
    0
    У нас тут на заводе год назад аж 2 раза "хлопки" были. Это наверное ЦРУ с МССАДом диверсии делали:) Ну хватит уже из любого пустяка "перемогу" делать. Скоро проколотое колесо на грузовике который
    киевским режимом используется для перевозки вооружения, боеприпасов и личного состава ВСУ
    Будем на "партизан сопротивленцев" списывать. Я больше поверю в обычное раздолбайство и то что норм спецы разбежались/призвались ,а ТО делали кого отловили. Да и износ и общие проблемы со снабжением никуда не делись. Как и "оптимизация л/с". Там такие же эффективные манагеры рулят.