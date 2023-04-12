На станции в Кировоградской области Украины выгорело депо, значительные повреждения получил ранее перевозивший военную технику локомотив

Стало известно о происшествии на одной из узловых железнодорожных станций Кировоградской области Украины. Речь идёт о станции Знаменка, которая территориально относится к Кропивницкому району. В расположенном на железнодорожной станции локомотивном депо начался пожар. В этот момент там находился локомотив (электровоз).Работники депо пытались потушить пожар своими силами, однако особым успехом это не увенчалось. Понимая, что вместе с депо может сгореть и вся железнодорожная техника, были приняты меры по вывозу локомотива из помещения для ремонта и технического обслуживания.В итоге объятый пламенем локомотив, который ранее перевозил военную технику, удалось «отбуксировать» из депо, однако он получил значительные повреждения. Сильно обгорел и сам электровоз, и эксплуатируемое на нём электрооборудование.Выгорело и помещение самого депо. Соответственно, повреждённую железнодорожную технику отремонтировать в этом депо Знаменки не представляется возможным.Украинская сторона заявляет о том, что возгорание произошло из-за «возможного нарушения правил техники безопасности при проведении технического обслуживания». Однако появляется информация о том, что речь может идти о спланированной акции в отношении техники, которая киевским режимом используется для перевозки вооружения, боеприпасов и личного состава ВСУ. Умышленный поджог вполне могли устроить кировоградские партизаны - например, те, кто выступает против гонений киевского режима на Православие.