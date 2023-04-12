Военное обозрение
Войти Регистрация

Япония потратит до 3 млрд долларов на разработку и производство ракет дальнего радиуса действия

2
Япония потратит до 3 млрд долларов на разработку и производство ракет дальнего радиуса действия

Власти Японии продолжают вести политику, направленную на милитаризацию страны на фоне усиления напряжения в регионе вокруг Северной Кореи и Тайваня.


Министерство обороны Японии объявило во вторник, что подписало контракты на сумму почти 380 миллиардов иен (3 млрд долларов США) с ведущим оборонным подрядчиком страны компанией Mitsubishi Heavy Industries на разработку и масштабное производство ракет дальнего радиуса действия для развертывания уже в 2026 году.

Министерство заявило, что контракты включают усовершенствованные версии ракет Mitsubishi Type 12 для наземных, морских и воздушных запусков, а также гиперзвуковую баллистическую ракету для обороны удаленных островов.

Массовое производство управляемых ракет типа Type 12 и гиперзвуковых планирующих ракетных блоков, которые якобы уже разработаны, начнется в этом году, говорится в сообщении оборонного ведомства Японии. Как отмечает издание Defense News, официальные лица отказались сообщить количество ракет, которое Япония планирует развернуть, но указали, что ожидается постепенное увеличение производства в течение следующих пяти лет.

Ожидается, что испытания ракет перед развертыванием будут проводиться на американских военных базах, так как на собственных полигонах Японии, как заявлено, слишком ограниченное пространство для этого.

Разработки противокорабельных управляемых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок, начнутся в этом году и должны завершиться до 2027 года. Сроки их развертывания все еще не определены.

Япония планирует увеличить свои военные расходы почти вдвое в течение следующих пяти лет до 43 триллионов иен (более 320 млрд долларов). Это притом, что Япония - один из мировых лидеров по объёмам государственного долга.
Использованы фотографии:
Википедия/неизвестный автор
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо
    кредо Сегодня, 13:36
    0
    Когда я читаю экономические новости Японии, где говорится о стагнации в её экономики, а затем читаю новости из той же Японии о том, как она семимильными шагами перевооружает свои совсем не внутренние вооружённые силу и тратит миллиарды иен, я понимаю что кто-то нам откровенно врёт о состоянии дел в Японии и это явно записные экономисты. no
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:38
    0
    Япония планирует увеличить свои военные расходы почти вдвое
    Японский флаг им в руки - живущим на вулкане.